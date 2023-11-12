Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

88' Робинсон Джек получил желтую карточку от судьи

88' Вельтман Йоел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Удар от ворот произведет Брайтон

86' Матч возобновлен

85' Макати Джон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Люк Томас не смог попасть в створ ударом издали

84' Богл Джейден выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Игра в одни ворота сейчас. Шеффилд Юнайтед доминирует и владеет мячом

83' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Жуан Педру из команды Брайтон в офсайде

80' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Удар от ворот произведет Брайтон

77' Богл Джейден оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

77' Камерон Арчер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

77' Балеба Карлос совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

77' Идет дождь, трудные условия для игроков.

76' Хамер Густаво выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Робинсон Джек выиграл воздушное противоборство у Жуан Педру.

75' Рефери не любит споров - именно за это Де Зерби Роберто сейчас получил желтую

74' Г О О О О Л - Уэбстер Адам уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

72' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Хамер Густаво навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' Жуан Педру из команды Брайтон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

72' Матч возобновлен

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Удар от ворот произведет Брайтон

68' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Саймон Адингра получает желтую карточку за неспортивное поведение

66' Удар от ворот произведет Брайтон

66' Хамер Густаво выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Камерон Арчер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

62' Дауд Махмуд пробует нанести удар издали, но Уэсли Фодерингем держит все под контролем

62' Гросс Паскаль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

61' Хорошую попытку сделал Митома Каору . Удар в створ, но вратарь начеку

57' Удар от ворот произведет Брайтон

56' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Жуан Педру наказан за толчок Богл Джейден

54' Гросс Паскаль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' Люк Томас ослабляет давление, выбив мяч.

51' Жуан Педру оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

51' Саймон Адингра создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' Норвуд Оливер наказан за толчок Жуан Педру

50' Богл Джейден выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Матч возобновлен

49' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

49' Дауд Махмуд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Удар от ворот произведет Брайтон

47' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Тактическая замена. Буонанотте Факундо уходит с поля и его заменяет Жуан Педру