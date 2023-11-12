Тур: 12. Стадион: Фалмер. Главный судья: Брукс Джон
1:1
Конец матча
0'
1:0
6' ГолСаймон Адингра
45' Желтая карточкаБогл Джейден
45' Желтая карточкаБуонанотте Факундо
66' Желтая карточкаСаймон Адингра
69' Красная карточкаДауд Махмуд
1:1
74' Гол в свои воротаУэбстер Адам
75' Желтая карточкаДе Зерби Роберто
77' Желтая карточкаБалеба Карлос
88' Желтая карточкаРобинсон Джек
90'+7
Ход матча
6'
45'
66'
69'
74'
1:1
75'
77'
88'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 1
-
6 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
615 Количество передач 388
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Стил
Джейсон
11
Гилмор
Билли
14
Лаллана
Адам
31
Фати
Ансу
20
Богл
Джейден
14
Томас
Люк
28
Макати
Джон
- Основной состав
-
23 Стил ДжейсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Гилмор БиллиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Лаллана АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Фати АнсуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Митома КаоруЗащитник
- Защитник
-
15 Модер ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Богл ДжейденЗащитник
-
14 Томас ЛюкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Макати ДжонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Лоу МаксЗащитник
-
27 Ларуси ЯссерПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Осборн БенПолузащитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
-
35 Брукс ЭндриПолузащитник
-
11 Траоре БениНападающий
-
32 Осула ВильямНападающий
-
Главный тренер: Хекингботтом Пол
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Брайтон
Шеффилд Юнайтед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
0.5
Среднее время на гол
180
180
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
0.75
0.75
Тотал матчей
1.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
120
120
Бомбардиры внутри турнира
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фергюсон Эван
|5
|0.42
|Митома Каору
|3
|0.25
|Марч Соломон
|3
|0.25
|Саймон Адингра
|3
|0.25
|Гросс Паскаль
|2
|0.17
|Педро Жоао
|2 (1)
|0.17
|Фати Ансу
|2
|0.17
|Эступиньян Первис
|1
|0.08
|Уэлбек Данни
|1
|0.08
|Данк Льюис
|1
|0.08
|Лемпти Тарик
|0
|0
|Энсисо Хулио
|0
|0
|Вельтман Йоел
|0
|0
|Дауд Махмуд
|0
|0
|Гилмор Билли
|0
|0
|Буонанотте Факундо
|0
|0
Шеффилд Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хамер Густаво
|2
|0.17
|Арчер Камерон
|2
|0.17
|Макбарни Оливер
|1 (1)
|0.08
|Богл Джейден
|1
|0.08
|Норвуд Оливер
|1 (1)
|0.08
|Робинсон Джек
|0
|0
|Макати Джон
|0
|0
Карточки
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данк Льюис
|3
|0
|Митома Каору
|3
|0
|Дауд Махмуд
|1
|1
|Милнер Джеймс
|2
|0
|Де Зерби Роберто
|2
|0
|Эступиньян Первис
|2
|0
|Гилмор Билли
|2
|0
|Лемпти Тарик
|2
|0
|Балеба Карлос
|2
|0
|Лаллана Адам
|1
|0
|Уэлбек Данни
|1
|0
|Гросс Паскаль
|1
|0
|Роша Игор II
|1
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Вельтман Йоел
|1
|0
|Марч Соломон
|1
|0
|Ван Хекке Ян-Поль
|1
|0
|Энсисо Хулио
|1
|0
|Фати Ансу
|1
|0
|Саймон Адингра
|1
|0
|Буонанотте Факундо
|1
|0
Шеффилд Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макбарни Оливер
|2
|1
|Норвуд Оливер
|3
|0
|Робинсон Джек
|3
|0
|Ахмедходжич Анел
|3
|0
|Хекингботтом Пол
|2
|0
|Бэлдок Джордж
|2
|0
|Иган Джон
|2
|0
|Осборн Бен
|2
|0
|Хамер Густаво
|2
|0
|Богл Джейден
|2
|0
|Винисиус Соуза
|2
|0
|Слимане Анис
|2
|0
|Осула Вильям
|2
|0
|Башам Крис
|1
|0
|Фодеринхэм Уэсли
|1
|0
|Дэвис Том
|1
|0
|Томас Люк
|1
|0
|Трасти Остон
|1
|0
|Арчер Камерон
|1
|0
|Макати Джон
|1
|0
Результаты матчей
Брайтон
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Шеффилд Юнайтед
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
6
3
Брайтон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Шеффилд Юнайтед
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
13
Упущенные победы
7
3
Брайтон
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
58% (7)
8% (1)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
0% (0)
58% (7)
Шеффилд Юнайтед
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
11
13
Упущенные победы
13
6
Голы по времени матча
Забито
15
3
5 В 1-м тайме 0
10 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
5 Не забивали 9
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
1
7%
1
33%
46-60
4
27%
1
33%
61-75
5
33%
1
33%
76-90
Пропущено
10
16
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
2
13%
1-15
2
20%
2
13%
16-30
3
30%
1
6%
31-45
1
10%
3
19%
46-60
2
20%
2
13%
61-75
2
20%
6
38%
76-90
Забито
10
5
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
5
50%
0
0%
46-60
2
20%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
11
17
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
3
27%
1
6%
1-15
2
18%
2
12%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
3
27%
4
24%
61-75
3
27%
4
24%
76-90
Забито
25
8
8 В 1-м тайме 2
17 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 2
1 Не забивали 5
2
8%
0
0%
1-15
5
20%
0
0%
16-30
1
4%
2
25%
31-45
6
24%
1
13%
46-60
6
24%
2
25%
61-75
5
20%
3
38%
76-90
Пропущено
21
33
10 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 22
5 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
3
14%
3
9%
1-15
4
19%
4
12%
16-30
3
14%
4
12%
31-45
1
5%
6
18%
46-60
5
24%
6
18%
61-75
5
24%
10
30%
76-90
Результаты последних матчей
Брайтон
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Аякс - Брайтон 0:2 Эвертон - Брайтон 1:1 Брайтон - Фулхэм 1:1 Брайтон - Аякс 2:0
Манчестер Сити - Брайтон 2:1 Брайтон - Ливерпуль 2:2 Марсель - Брайтон 2:2 Астон Вилла - Брайтон 6:1 Челси - Брайтон 1:0 Брайтон - Борнмут 3:1 Брайтон - АЕК 2:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:3 Брайтон - Ньюкасл 3:1 Брайтон - Вест Хэм 1:3 Вулверхэмптон - Брайтон 1:4 Брайтон - Лутон Таун 4:1 Брайтон - Райо Вальекано 1:1 Брайтон - Ньюкасл 1:2 Брентфорд - Брайтон 0:2 Челси - Брайтон 4:3
Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Шеффилд Юнайтед 5:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед 1:2 Фулхэм - Шеффилд Юнайтед 3:1
Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл 0:8 Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед 2:1 Шеффилд Юнайтед - Эвертон 2:2 Шеффилд Юнайтед - Линкольн Сити 0:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити 1:2 Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 2:1 Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед - Штутгарт 0:3 Дерби - Шеффилд Юнайтед 1:3 Шеффилд Юнайтед - Жирона 0:2 Ротерхэм - Шеффилд Юнайтед 1:0 Эшторил - Шеффилд Юнайтед 0:0 Честерфилд - Шеффилд Юнайтед 0:2 Бирмингем - Шеффилд Юнайтед 1:2 Хаддерсфилд Таун - Шеффилд Юнайтед 1:0
Результаты матчей
Брайтон
Шеффилд Юнайтед
Точный счет
1:1
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:8
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Точный счет
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
1:3
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:8
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
3
3 раза 25%
4
2 раза 17%
2
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Брайтон
Шеффилд Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
24
34
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
210
57
210
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|12
|9
|1
|2
|29 - 9
|28
|2.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|27 - 10
|27
|3.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|26 - 10
|27
|4.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|24 - 15
|26
|5.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|29 - 17
|25
|6.
|Заявка
|12
|7
|0
|5
|13 - 16
|21
|7.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|27 - 13
|20
|8.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|25 - 21
|19
|9.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|21 - 22
|17
|10.
|1:1 Заявка
|12
|4
|4
|4
|18 - 13
|16
|11.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|19 - 17
|16
|12.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|12 - 16
|15
|13.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 20
|15
|14.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 17
|14
|15.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 18
|13
|16.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 20
|12
|17.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 27
|9
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|10 - 22
|6
|19.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|10 - 31
|5
|20.
|Заявка
|12
|1
|1
|10
|9 - 30
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|23 - 5
|18
|2.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|17 - 2
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 7
|17
|4.
|1:1 Заявка
|5
|5
|0
|0
|16 - 3
|15
|5.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|14 - 3
|15
|6.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 6
|12
|7.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|8 - 10
|12
|8.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 10
|12
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|10.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|8 - 5
|9
|11.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|12 - 10
|9
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 12
|8
|13.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|14.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 7
|6
|15.
|1:1 Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 8
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 6
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 16
|4
|19.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|20.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|4 - 18
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 9
|14
|2.
|1:1 Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 6
|13
|3.
|1:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 11
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 8
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 6
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 8
|9
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 11
|7
|10.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 13
|7
|13.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 12
|7
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 13
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|13 - 10
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 15
|4
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 17
|1
|20.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 15
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|11 (2)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|10 (4)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|8 (1)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|8 (1)
|Ньюкасл
|Уилсон Каллум
|7
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|1 6
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 5
|Ливерпуль
|Макаллистер Алексис
|1 5
|Вест Хэм
|Эмерсон Палмиери
|6
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брайтон 1:1 Шеффилд Юнайтед
Исход игры
Брайтон
92.9% (104)
Ничья
4.5% (5)
Шеффилд Юнайтед
2.7% (3)
Тотал 2.5
Больше
52.73% (58)
Меньше
47.27% (52)
Обе команды забьют
Да
50.91% (56)
Нет
49.09% (54)
Популярный счёт
2:1 Брайтон
34.8% (39)
2:0 Брайтон
27.7% (31)
1:0 Брайтон
13.4% (15)
3:1 Брайтон
7.1% (8)
3:0 Брайтон
6.3% (7)
1:1 Ничья
4.5% (5)
1:2 Шеффилд Юнайтед
1.8% (2)
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