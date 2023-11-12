Тур: 11. Стадион: Michalis Kritikopoulos Stadium.
0:0
Первый тайм: 36'
Ход матча
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 6
-
2 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
31 Владение мячом, % 69
42
Ипалибо
Джек
12
Лодыгин
Юрий
21
Едвай
Тин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Ипалибо ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Тьеви БифумаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Giannis Anastasiou
- Основной состав
-
12 Лодыгин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Едвай ТинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Джованович Иван
Бомбардиры внутри турнира
Кифисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ожегович Огнен
|4
|0.33
|Ботия Альберто
|1
|0.08
|Агбеньену Лумор
|1
|0.08
|Масурас Яннис
|1
|0.08
|Antonis Papasavas
|1
|0.08
|Вафеас Никос
|1
|0.08
|Andrews Tetteh
|1
|0.08
|Georgios Konstantakopoulos
|1
|0.08
|Mateus Barbosa
|0
|0
|Крисиума Матеус
|0
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шпорар Андраж
|4 (2)
|0.4
|Паласиос Себастьян
|3
|0.3
|Бернард Дуарте
|3
|0.3
|Иоаннидис Фотис
|3 (1)
|0.3
|Джуричич Филип
|3
|0.3
|Гнезда-Черин Адам
|2
|0.2
|Вербич Беньямин
|2
|0.2
|Еремеефф Александер
|2
|0.2
|Младенович Филип
|1
|0.1
|Мансини Даниэль
|1
|0.1
|Виллиан Арао
|1
|0.1
|Магнуссон Хёрдур
|1
|0.1
|Вагианнидис Георгиос
|1
|0.1
|Канталапьерда Аитор
|1 (1)
|0.1
|Перес Рубен
|0
|0
|Хуанкар
|0
|0
|Котсирас Яннис
|0
|0
Карточки
Кифисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ипалибо Джек
|4
|2
|Ожегович Огнен
|5
|0
|Сакик Эмануэль
|4
|0
|Ботия Альберто
|3
|0
|Antonis Papasavas
|3
|0
|Масурас Яннис
|3
|0
|Nikolaos Peios
|3
|0
|Цапан Лука
|1
|1
|Крисиума Матеус
|1
|1
|Шнайдерлин Морган
|2
|0
|Вафеас Никос
|2
|0
|Паррас Александрос
|2
|0
|Нинис Сотирис
|1
|0
|Ландре Лоик
|1
|0
|Тьеви Бифума
|1
|0
|Кристинссон Огмундур
|1
|0
|Анагностопулос Александрос
|1
|0
|Гобелич Марко
|1
|0
|Nicolas Andereggen
|1
|0
|Georgios Konstantakopoulos
|1
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Младенович Филип
|3
|0
|Виллиан Арао
|1
|1
|Перес Рубен
|2
|0
|Шенквельд Барт
|2
|0
|Зека Карлос
|0
|1
|Джуричич Филип
|1
|0
|Де Вильена Тонни
|1
|0
|Вербич Беньямин
|1
|0
|Хуанкар
|1
|0
|Паласиос Себастьян
|1
|0
|Бернард Дуарте
|1
|0
|Шпорар Андраж
|1
|0
|Канталапьерда Аитор
|1
|0
|Вагианнидис Георгиос
|1
|0
Результаты матчей
Кифисия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Панатинаикос
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
7
0
Кифисия
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (6)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Панатинаикос
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
13
2
Упущенные победы
1
14
Кифисия
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Панатинаикос
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
14
4
Упущенные победы
8
14
Голы по времени матча
Забито
9
12
1 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
3
25%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
2
17%
61-75
4
44%
5
42%
76-90
Пропущено
6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
2
33%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Забито
4
15
0 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 4
8 Не забивали 4
0
0%
4
27%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
5
33%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
50%
1
7%
61-75
2
50%
3
20%
76-90
Пропущено
14
5
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
4
29%
1
20%
16-30
3
21%
1
20%
31-45
2
14%
1
20%
46-60
2
14%
1
20%
61-75
3
21%
0
0%
76-90
Забито
13
27
1 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 8
4 Не забивали 0
0
0%
6
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
8
30%
30%
31-45
2
15%
2
7%
46-60
4
31%
3
11%
61-75
6
46%
8
30%
30%
76-90
Пропущено
20
7
10 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 5
2
10%
2
29%
1-15
5
25%
1
14%
16-30
3
15%
1
14%
31-45
2
10%
1
14%
46-60
2
10%
2
29%
61-75
6
30%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Кифисия
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Кифисия - АЕК 1:1 Волос - Кифисия 2:1 Кифисия - ОФИ 0:0 Ахарнаикос - Кифисия 0:2
Арис Салоники - Кифисия 1:1 Кифисия - Ламия 1:1 Олимпиакос - Кифисия 4:0 Кифисия - Пансерраикос 4:4 Кифисия - Атромитос 2:1 ПАОК - Кифисия 2:1 ПАС Янина - Кифисия 3:0 ПАС Янина - Кифисия 3:0 Аполлон Смирнис - Кифисия 0:0 Кифисия - Каламата 1:1 Эпископи - Кифисия 1:5 Кифисия - Киссамикос 0:3 Панахаики - Кифисия 1:2 Кифисия - Олимпиакос Пирей-2 0:0 Иродотос - Кифисия 0:3 Кифисия - АЕК Афины-2 3:0
Панатинаикос
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ренн - Панатинаикос 3:1 Ламия - Панатинаикос 1:2 Панатинаикос - Пансерраикос 5:0 Панатинаикос - Ренн 1:2
Панатинаикос - Атромитос 5:0 Маккаби Хайфа - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАОК 2:2 Астерас - Панатинаикос 1:4 Панатинаикос - АЕК 1:2 Панатинаикос - Вильярреал 2:0 Панетоликос - Панатинаикос 0:5 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Брага 0:1 Панатинаикос - Волос 3:0 Брага - Панатинаикос 2:1 Марсель - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Марсель 1:0 Панатинаикос - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Панатинаикос 1:3 Панатинаикос - Райо Вальекано 0:1
Результаты матчей
Кифисия
Панатинаикос
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:4
1 раз 20%
5:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
3:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%
5:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Кифисия
Панатинаикос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
41
14
32
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
29
72
110
54
110
45
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|10
|8
|1
|1
|28 - 7
|25
|2.
|11
|7
|3
|1
|21 - 9
|24
|3.
|0:0
|10
|7
|2
|1
|29 - 7
|23
|4.
|11
|7
|2
|2
|21 - 10
|23
|5.
|11
|5
|2
|4
|16 - 14
|17
|6.
|11
|4
|3
|4
|11 - 17
|15
|7.
|11
|3
|5
|3
|12 - 14
|14
|8.
|10
|3
|4
|3
|14 - 18
|13
|9.
|0:1
|11
|3
|2
|6
|11 - 18
|11
|10.
|11
|2
|4
|5
|11 - 21
|10
|11.
|12
|2
|4
|6
|15 - 18
|10
|12.
|0:0
|12
|1
|6
|5
|11 - 23
|9
|13.
|10
|1
|3
|6
|9 - 20
|6
|14.
|11
|1
|3
|7
|7 - 20
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|12 - 2
|16
|2.
|1:0
|6
|5
|0
|1
|21 - 6
|15
|3.
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|4.
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|5.
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|6.
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|7.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|16 - 4
|10
|8.
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|9.
|0:0
|6
|1
|5
|0
|8 - 7
|8
|10.
|6
|2
|1
|3
|9 - 8
|7
|11.
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|12.
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|13.
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|14.
|0:1
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|13 - 3
|13
|2.
|1:0
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|3.
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|4.
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|5.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|6.
|6
|1
|2
|3
|4 - 12
|5
|7.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|8.
|7
|1
|1
|5
|6 - 17
|4
|9.
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|10.
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3
|11.
|6
|0
|3
|3
|6 - 14
|3
|12.
|5
|0
|2
|3
|2 - 10
|2
|13.
|6
|0
|1
|5
|4 - 13
|1
|14.
|0:0
|6
|0
|1
|5
|3 - 16
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|6 (1)
|ПАОК
|Живкович Андрия
|6
|Олимпиакос
|Поденсе Даниэл
|5 (2)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|5
|ПАС Янина
|Конде Педро
|5
|Кифисия
|Ипалибо Джек
|2 4
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|3 2
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 5
|Пансерраикос
|Уэдраого Исмаила
|1 4
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|5