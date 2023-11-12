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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: .
Кифисия
0:0
Первый тайм: 36'
Панатинаикос
0'
22' Желтая карточка
Джуричич Филип

Ход матча

13'
Ботия Альберто
Шнайдерлин Морган
 
22'
 
Джуричич Филип

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 6
  • 2 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 31 Владение мячом, % 69
Лучшие коэффициенты
Кифисия
Ничья
Панатинаикос
9.40
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5.40
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1.45
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Все Коэффициенты
99
Анагностопулос
Александрос
20
Гобелич
Марко
4
Ландре
Лоик
2
Вафеас
Никос
18
Паррас
Александрос
14
Шнайдерлин
Морган
42
Ипалибо
Джек
21
Масурас
Яннис
7
Panagiotis
Pritsas
33
Nicolas
Andereggen
10
Andrews
Tetteh
12
Лодыгин
Юрий
27
Котсирас
Яннис
5
Шенквельд
Барт
21
Едвай
Тин
25
Младенович
Филип
31
Джуричич
Филип
4
Перес
Рубен
16
Гнезда-Черин
Адам
17
Мансини
Даниэль
9
Шпорар
Андраж
22
Канталапьерда
Аитор
Кифисия
4-2-3-1
Панатинаикос
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Кифисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ожегович Огнен 4 0.33
Ботия Альберто 1 0.08
Агбеньену Лумор 1 0.08
Масурас Яннис 1 0.08
Antonis Papasavas 1 0.08
Вафеас Никос 1 0.08
Andrews Tetteh 1 0.08
Georgios Konstantakopoulos 1 0.08
Mateus Barbosa 0 0
Крисиума Матеус 0 0
Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шпорар Андраж 4 (2) 0.4
Паласиос Себастьян 3 0.3
Бернард Дуарте 3 0.3
Иоаннидис Фотис 3 (1) 0.3
Джуричич Филип 3 0.3
Гнезда-Черин Адам 2 0.2
Вербич Беньямин 2 0.2
Еремеефф Александер 2 0.2
Младенович Филип 1 0.1
Мансини Даниэль 1 0.1
Виллиан Арао 1 0.1
Магнуссон Хёрдур 1 0.1
Вагианнидис Георгиос 1 0.1
Канталапьерда Аитор 1 (1) 0.1
Перес Рубен 0 0
Хуанкар 0 0
Котсирас Яннис 0 0

Карточки

Кифисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ипалибо Джек 4 2
Ожегович Огнен 5 0
Сакик Эмануэль 4 0
Ботия Альберто 3 0
Antonis Papasavas 3 0
Масурас Яннис 3 0
Nikolaos Peios 3 0
Цапан Лука 1 1
Крисиума Матеус 1 1
Шнайдерлин Морган 2 0
Вафеас Никос 2 0
Паррас Александрос 2 0
Нинис Сотирис 1 0
Ландре Лоик 1 0
Тьеви Бифума 1 0
Кристинссон Огмундур 1 0
Анагностопулос Александрос 1 0
Гобелич Марко 1 0
Nicolas Andereggen 1 0
Georgios Konstantakopoulos 1 0
Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Младенович Филип 3 0
Виллиан Арао 1 1
Перес Рубен 2 0
Шенквельд Барт 2 0
Зека Карлос 0 1
Джуричич Филип 1 0
Де Вильена Тонни 1 0
Вербич Беньямин 1 0
Хуанкар 1 0
Паласиос Себастьян 1 0
Бернард Дуарте 1 0
Шпорар Андраж 1 0
Канталапьерда Аитор 1 0
Вагианнидис Георгиос 1 0

Результаты матчей

Кифисия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Панатинаикос
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

7
0
Кифисия
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (6)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Панатинаикос
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

13
2

Упущенные победы

1
14
Кифисия
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Панатинаикос
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

14
4

Упущенные победы

8
14

Голы по времени матча

Забито

9
12
1 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
3
25%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
2
17%
61-75
4
44%
5
42%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
2
33%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Забито

4
15
0 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 4
8 Не забивали 4
0
0%
4
27%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
5
33%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
50%
1
7%
61-75
2
50%
3
20%
76-90

Пропущено

14
5
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
4
29%
1
20%
16-30
3
21%
1
20%
31-45
2
14%
1
20%
46-60
2
14%
1
20%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Забито

13
27
1 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 8
4 Не забивали 0
0
0%
6
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
8
30%
30%
31-45
2
15%
2
7%
46-60
4
31%
3
11%
61-75
6
46%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

20
7
10 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 5
2
10%
2
29%
1-15
5
25%
1
14%
16-30
3
15%
1
14%
31-45
2
10%
1
14%
46-60
2
10%
2
29%
61-75
6
30%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кифисия
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Кифисия - АЕК 1:1 Волос - Кифисия 2:1 Кифисия - ОФИ 0:0 Ахарнаикос - Кифисия 0:2
Арис Салоники - Кифисия 1:1 Кифисия - Ламия 1:1 Олимпиакос - Кифисия 4:0 Кифисия - Пансерраикос 4:4 Кифисия - Атромитос 2:1 ПАОК - Кифисия 2:1 ПАС Янина - Кифисия 3:0 ПАС Янина - Кифисия 3:0 Аполлон Смирнис - Кифисия 0:0 Кифисия - Каламата 1:1 Эпископи - Кифисия 1:5 Кифисия - Киссамикос 0:3 Панахаики - Кифисия 1:2 Кифисия - Олимпиакос Пирей-2 0:0 Иродотос - Кифисия 0:3 Кифисия - АЕК Афины-2 3:0
Панатинаикос
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ренн - Панатинаикос 3:1 Ламия - Панатинаикос 1:2 Панатинаикос - Пансерраикос 5:0 Панатинаикос - Ренн 1:2
Панатинаикос - Атромитос 5:0 Маккаби Хайфа - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАОК 2:2 Астерас - Панатинаикос 1:4 Панатинаикос - АЕК 1:2 Панатинаикос - Вильярреал 2:0 Панетоликос - Панатинаикос 0:5 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Брага 0:1 Панатинаикос - Волос 3:0 Брага - Панатинаикос 2:1 Марсель - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Марсель 1:0 Панатинаикос - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Панатинаикос 1:3 Панатинаикос - Райо Вальекано 0:1

Результаты матчей

Кифисия
Панатинаикос

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:4
1 раз 20%
5:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

3:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%
5:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Кифисия
Панатинаикос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
4
1
1
4
2.5
3
2
1
4
3.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
2
9
1.5
7
2
1
10
2.5
5
4
1
10
3.5
4
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 1:0 10 8 1 1 28 - 7 25
2.
АЕК
 11 7 3 1 21 - 9 24
3.
Панатинаикос
 0:0 10 7 2 1 29 - 7 23
4.
ПАОК
 11 7 2 2 21 - 10 23
5.
Арис Салоники
 11 5 2 4 16 - 14 17
6.
Ламия
 11 4 3 4 11 - 17 15
7.
ОФИ
 11 3 5 3 12 - 14 14
8.
Пансерраикос
 10 3 4 3 14 - 18 13
9.
Астерас
 0:1 11 3 2 6 11 - 18 11
10.
Атромитос
 11 2 4 5 11 - 21 10
11.
ПАС Янина
 12 2 4 6 15 - 18 10
12.
Кифисия
 0:0 12 1 6 5 11 - 23 9
13.
Волос
 10 1 3 6 9 - 20 6
14.
Панетоликос
 11 1 3 7 7 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 6 5 1 0 12 - 2 16
2.
Олимпиакос
 1:0 6 5 0 1 21 - 6 15
3.
АЕК
 6 4 2 0 12 - 3 14
4.
Арис Салоники
 6 4 1 1 11 - 6 13
5.
ОФИ
 6 3 2 1 8 - 6 11
6.
Пансерраикос
 4 3 1 0 8 - 4 10
7.
Панатинаикос
 0:0 5 3 1 1 16 - 4 10
8.
Ламия
 5 3 1 1 7 - 5 10
9.
Кифисия
 0:0 6 1 5 0 8 - 7 8
10.
ПАС Янина
 6 2 1 3 9 - 8 7
11.
Атромитос
 4 1 3 0 5 - 4 6
12.
Панетоликос
 5 1 2 2 3 - 7 5
13.
Волос
 5 1 1 3 7 - 10 4
14.
Астерас
 0:1 6 1 1 4 6 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 0:0 5 4 1 0 13 - 3 13
2.
Олимпиакос
 1:0 4 3 1 0 7 - 1 10
3.
АЕК
 5 3 1 1 9 - 6 10
4.
ПАОК
 5 2 1 2 9 - 8 7
5.
Астерас
 0:1 5 2 1 2 5 - 7 7
6.
Ламия
 6 1 2 3 4 - 12 5
7.
Арис Салоники
 5 1 1 3 5 - 8 4
8.
Атромитос
 7 1 1 5 6 - 17 4
9.
ОФИ
 5 0 3 2 4 - 8 3
10.
ПАС Янина
 6 0 3 3 6 - 10 3
11.
Пансерраикос
 6 0 3 3 6 - 14 3
12.
Волос
 5 0 2 3 2 - 10 2
13.
Панетоликос
 6 0 1 5 4 - 13 1
14.
Кифисия
 0:0 6 0 1 5 3 - 16 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 6 (1)
ПАОК Живкович Андрия 6
Олимпиакос Поденсе Даниэл 5 (2)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 5
ПАС Янина Конде Педро 5
Весь список

Топ нарушителей
Кифисия Ипалибо Джек 2 4
ПАС Янина Карахалиос Зисис 3 2
ПАС Янина Federico Gino 1 5
Пансерраикос Уэдраого Исмаила 1 4
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 5
Весь список
Лучшие коэффициенты
Кифисия
Ничья
Панатинаикос
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