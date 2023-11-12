Тур: 11. Стадион: Michalis Kritikopoulos Stadium.
0:1
Конец матча
0'
23' Желтая карточкаДжуричич Филип
52' Желтая карточкаБотия Альберто
0:1
58' ГолМансини Даниэль
89' Желтая карточкаМладенович Филип
90' Желтая карточкаИоаннидис Фотис
90'+5
Ход матча
23'
52'
58'
0:1
64'
89'
90'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 6
-
0 Угловые 9
-
3 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
27 Владение мячом, % 73
42
Ипалибо
Джек
12
Лодыгин
Юрий
21
Едвай
Тин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Ипалибо ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Тьеви БифумаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Giannis Anastasiou
- Основной состав
-
12 Лодыгин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Едвай ТинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Джованович Иван
Бомбардиры внутри турнира
Кифисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ожегович Огнен
|4
|0.33
|Ботия Альберто
|1
|0.08
|Агбеньену Лумор
|1
|0.08
|Масурас Яннис
|1
|0.08
|Antonis Papasavas
|1
|0.08
|Вафеас Никос
|1
|0.08
|Andrews Tetteh
|1
|0.08
|Georgios Konstantakopoulos
|1
|0.08
|Mateus Barbosa
|0
|0
|Крисиума Матеус
|0
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шпорар Андраж
|4 (2)
|0.4
|Паласиос Себастьян
|3
|0.3
|Бернард Дуарте
|3
|0.3
|Иоаннидис Фотис
|3 (1)
|0.3
|Джуричич Филип
|3
|0.3
|Мансини Даниэль
|2
|0.2
|Гнезда-Черин Адам
|2
|0.2
|Вербич Беньямин
|2
|0.2
|Еремеефф Александер
|2
|0.2
|Младенович Филип
|1
|0.1
|Виллиан Арао
|1
|0.1
|Магнуссон Хёрдур
|1
|0.1
|Вагианнидис Георгиос
|1
|0.1
|Канталапьерда Аитор
|1 (1)
|0.1
|Перес Рубен
|0
|0
|Хуанкар
|0
|0
|Котсирас Яннис
|0
|0
Карточки
Кифисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ипалибо Джек
|4
|2
|Ожегович Огнен
|5
|0
|Ботия Альберто
|4
|0
|Сакик Эмануэль
|4
|0
|Antonis Papasavas
|3
|0
|Масурас Яннис
|3
|0
|Nikolaos Peios
|3
|0
|Цапан Лука
|1
|1
|Крисиума Матеус
|1
|1
|Шнайдерлин Морган
|2
|0
|Вафеас Никос
|2
|0
|Паррас Александрос
|2
|0
|Нинис Сотирис
|1
|0
|Ландре Лоик
|1
|0
|Тьеви Бифума
|1
|0
|Кристинссон Огмундур
|1
|0
|Анагностопулос Александрос
|1
|0
|Гобелич Марко
|1
|0
|Nicolas Andereggen
|1
|0
|Georgios Konstantakopoulos
|1
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Младенович Филип
|4
|0
|Виллиан Арао
|1
|1
|Джуричич Филип
|2
|0
|Перес Рубен
|2
|0
|Шенквельд Барт
|2
|0
|Зека Карлос
|0
|1
|Де Вильена Тонни
|1
|0
|Вербич Беньямин
|1
|0
|Хуанкар
|1
|0
|Паласиос Себастьян
|1
|0
|Бернард Дуарте
|1
|0
|Шпорар Андраж
|1
|0
|Канталапьерда Аитор
|1
|0
|Иоаннидис Фотис
|1
|0
|Вагианнидис Георгиос
|1
|0
Результаты матчей
Кифисия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Панатинаикос
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
7
0
Кифисия
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (6)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Панатинаикос
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
13
2
Упущенные победы
1
14
Кифисия
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Панатинаикос
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
14
4
Упущенные победы
8
14
Голы по времени матча
Забито
9
13
1 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 5
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
3
23%
31-45
2
22%
1
8%
46-60
2
22%
2
15%
61-75
4
44%
5
38%
76-90
Пропущено
7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
2
29%
1
50%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Забито
4
15
0 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 4
9 Не забивали 5
0
0%
4
27%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
5
33%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
50%
1
7%
61-75
2
50%
3
20%
76-90
Пропущено
14
5
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
4
29%
1
20%
16-30
3
21%
1
20%
31-45
2
14%
1
20%
46-60
2
14%
1
20%
61-75
3
21%
0
0%
76-90
Забито
13
28
1 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 9
5 Не забивали 0
0
0%
6
21%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
8
29%
31-45
2
15%
3
11%
46-60
4
31%
3
11%
61-75
6
46%
8
29%
76-90
Пропущено
21
7
10 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 3
9 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 5
2
10%
2
29%
1-15
5
24%
1
14%
16-30
3
14%
1
14%
31-45
3
14%
1
14%
46-60
2
10%
2
29%
61-75
6
29%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Кифисия
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Кифисия - АЕК 1:1 Волос - Кифисия 2:1 Кифисия - ОФИ 0:0 Ахарнаикос - Кифисия 0:2
Арис Салоники - Кифисия 1:1 Кифисия - Ламия 1:1 Олимпиакос - Кифисия 4:0 Кифисия - Пансерраикос 4:4 Кифисия - Атромитос 2:1 ПАОК - Кифисия 2:1 ПАС Янина - Кифисия 3:0 ПАС Янина - Кифисия 3:0 Аполлон Смирнис - Кифисия 0:0 Кифисия - Каламата 1:1 Эпископи - Кифисия 1:5 Кифисия - Киссамикос 0:3 Панахаики - Кифисия 1:2 Кифисия - Олимпиакос Пирей-2 0:0 Иродотос - Кифисия 0:3 Кифисия - АЕК Афины-2 3:0
Панатинаикос
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ренн - Панатинаикос 3:1 Ламия - Панатинаикос 1:2 Панатинаикос - Пансерраикос 5:0 Панатинаикос - Ренн 1:2
Панатинаикос - Атромитос 5:0 Маккаби Хайфа - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАОК 2:2 Астерас - Панатинаикос 1:4 Панатинаикос - АЕК 1:2 Панатинаикос - Вильярреал 2:0 Панетоликос - Панатинаикос 0:5 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Брага 0:1 Панатинаикос - Волос 3:0 Брага - Панатинаикос 2:1 Марсель - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Марсель 1:0 Панатинаикос - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Панатинаикос 1:3 Панатинаикос - Райо Вальекано 0:1
Результаты матчей
Кифисия
Панатинаикос
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:4
1 раз 17%
5:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
3:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:1
2 раза 40%
0:5
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
0:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
5:0
2 раза 20%
0:5
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
3 раза 30%
5
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Кифисия
Панатинаикос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
41
15
32
15
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
210
73
111
55
111
46
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|6 (1)
|ПАОК
|Живкович Андрия
|6
|Олимпиакос
|Поденсе Даниэл
|5 (2)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|5
|ПАС Янина
|Конде Педро
|5
|Кифисия
|Ипалибо Джек
|2 4
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|3 2
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 5
|Пансерраикос
|Уэдраого Исмаила
|1 4
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|5