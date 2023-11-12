Тур: 14. Стадион: Чегека Арена.
0'
9' Желтая карточкаМигель Флориан
0:0
25' Не забитый пенальтиХейнен Бриан
1:0
25' ГолХейнен Бриан
Ход матча
25'
0:0
25'
1:0
15
Н'Дри
Конан
17
Мисао
Кенто
88
Мазиз
Юссеф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Сор КоллинсНападающий
-
24 Ойен ЛюкаНападающий
-
Главный тренер: Вранкен Вутер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Н'Дри КонанЗащитник
- Полузащитник
-
17 Мисао КентоПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Мазиз ЮссефНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Генк
АХ Лёвен
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
90.9%
18.2%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 3 победы
13 матчей
69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
18
14
Голов в среднем за матч
2.57
2.33
Среднее время на гол
35
38
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1.33
0.57
Среднее время на гол
67
157
Всего голов
26
18
Голов в среднем за матч
2
1.38
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
45
65
Бомбардиры внутри турнира
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муньос Даниэль
|4
|0.29
|Пейнтсил Джозеф
|3
|0.21
|Арокодаре Толуваласе
|3
|0.21
|Эль-Ханнус Билаль
|3
|0.21
|Зекири Анди
|3
|0.21
|Хейнен Бриан
|2 (1)
|0.14
|Кайембе Йорис
|1
|0.07
|Куэста Карлос
|1
|0.07
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0.07
|Фадера Алию
|1
|0.07
|Галарса Матиас
|1
|0.07
|Баа Кристофер
|1
|0.07
|Грошовски Патрик
|0
|0
|Маккензи Марк
|0
|0
|Ойен Люка
|0
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мендиль Хамза
|3
|0.21
|Мазиз Юссеф
|2
|0.14
|Торстейнссон Йон
|2
|0.14
|Richie Sagrado
|2
|0.14
|Шрейверс Сьебе
|2 (2)
|0.14
|Nachon Nsingi
|1
|0.07
|Мисао Кенто
|1
|0.07
|Nathaniel Opoku
|1 (1)
|0.07
|Рикка Федерико
|1
|0.07
|Браут-Брюнес Джонатан
|1
|0.07
|Шломо Раз
|1
|0.07
|Ezechiel Banzuzi
|1
|0.07
|Joel Schingtienne
|1
|0.07
|Дом Джорен
|0
|0
|Мигель Флориан
|0
|0
|Влитинк Тибо
|0
|0
|Кийине Софиан
|0
|0
Карточки
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баа Кристофер
|3
|2
|Муньос Даниэль
|4
|0
|Пейнтсил Джозеф
|3
|0
|Эль-Ханнус Билаль
|3
|0
|Грошовски Патрик
|2
|0
|Кайембе Йорис
|2
|0
|Куэста Карлос
|2
|0
|Маккензи Марк
|2
|0
|Галарса Матиас
|2
|0
|Зекири Анди
|1
|0
|Хейнен Бриан
|1
|0
|Артеага Херардо
|1
|0
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0
|Ойен Люка
|1
|0
|Фадера Алию
|1
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мендиль Хамза
|6
|1
|Шрейверс Сьебе
|3
|0
|Влитинк Тибо
|3
|0
|Торстейнссон Йон
|3
|0
|Мертенс Матье
|2
|0
|Мазиз Юссеф
|2
|0
|Кийине Софиан
|2
|0
|Плетинкс Эвауд
|2
|0
|Ezechiel Banzuzi
|2
|0
|Nachon Nsingi
|2
|0
|Richie Sagrado
|2
|0
|Дом Джорен
|1
|0
|Мисао Кенто
|1
|0
|Мигель Флориан
|1
|0
|Joel Schingtienne
|1
|0
Результаты матчей
Генк
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
АХ Лёвен
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
7
6
Генк
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
АХ Лёвен
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
11
9
Генк
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
АХ Лёвен
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
3
7
Упущенные победы
18
15
Голы по времени матча
Забито
11
8
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
1
9%
3
38%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
3
38%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
2
25%
76-90
Пропущено
8
18
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
13%
3
17%
1-15
1
13%
2
11%
16-30
3
38%
3
17%
31-45
1
13%
4
22%
46-60
1
13%
2
11%
61-75
1
13%
4
22%
76-90
Забито
13
11
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
0
0%
2
18%
1-15
2
15%
2
18%
16-30
4
31%
1
9%
31-45
1
8%
3
27%
46-60
3
23%
1
9%
61-75
3
23%
2
18%
76-90
Пропущено
6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
4
50%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
33%
2
25%
61-75
1
17%
1
13%
76-90
Забито
24
19
10 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
1
4%
5
26%
1-15
3
13%
2
11%
16-30
6
25%
4
21%
31-45
3
13%
3
16%
46-60
5
21%
1
5%
61-75
6
25%
4
21%
76-90
Пропущено
14
26
8 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
3
21%
3
12%
1-15
1
7%
2
8%
16-30
4
29%
7
27%
31-45
1
7%
5
19%
46-60
3
21%
4
15%
61-75
2
14%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Генк
(20 матчей)
35%
55%
10%
7 побед 11 ничьих 2 поражения
Ференцварош - Генк 1:1 Антверпен - Генк 3:2 ЮРСЛ Визе - Генк 0:4 Кортрейк - Генк 0:3
Генк - Ференцварош 0:0 Генк - Мехелен 4:0 Гент - Генк 1:1 Чукарички - Генк 0:2 Генк - Вестерло 3:3 Брюгге - Генк 1:1 Генк - Сент-Трейден 3:3 Генк - Фиорентина 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 0:2 Генк - Андерлехт 1:1 Адана Демирспор - Генк 1:0 Генк - Адана Демирспор 2:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 0:0 Генк - Олимпиакос 1:1 Серкль Брюгге - Генк 0:1 Олимпиакос - Генк 1:0
АХ Лёвен
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
АХ Лёвен - Вестерло 0:2 АХ Лёвен - Эндрахт Элен-Гротенберге 5:0 Андерлехт - АХ Лёвен 5:1 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:0
Серкль Брюгге - АХ Лёвен 3:2 АХ Лёвен - Стандард 1:2 Мехелен - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Гент 1:1 АХ Лёвен - Кортрейк 3:0 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 5:1 АХ Лёвен - РВДМ 47 1:2 Спортинг Шарлеруа - АХ Лёвен 1:1 Лестер - АХ Лёвен 4:2 АХ Лёвен - Васланд-Беверен 5:1 Генк - АХ Лёвен 4:0 АХ Лёвен - Беерсхот-Вильрейк 1:0 АХ Лёвен - Тинен 4:0 АХ Лёвен - Расинг Мехелен 3:0
Результаты матчей
Генк
АХ Лёвен
Точный счет
3:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
1:2
3 раза 23%
5:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
1
8 раз 62%
2
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Генк
АХ Лёвен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
61
33
25
33
25
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
24
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
121
76
49
58
211
211
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|1
|2
|31 - 15
|31
|2.
|13
|8
|3
|2
|26 - 14
|27
|3.
|13
|7
|5
|1
|22 - 14
|26
|4.
|1:0
|14
|6
|6
|2
|26 - 13
|24
|5.
|14
|6
|5
|3
|29 - 12
|23
|6.
|14
|7
|1
|6
|16 - 14
|22
|7.
|14
|5
|5
|4
|26 - 15
|20
|8.
|14
|4
|6
|4
|17 - 23
|18
|9.
|14
|4
|5
|5
|15 - 21
|17
|10.
|14
|4
|5
|5
|17 - 25
|17
|11.
|14
|4
|3
|7
|13 - 19
|15
|12.
|14
|4
|2
|8
|18 - 30
|14
|13.
|14
|3
|4
|7
|14 - 23
|13
|14.
|0:1
|14
|3
|3
|8
|19 - 27
|12
|15.
|14
|2
|5
|7
|18 - 26
|11
|16.
|13
|2
|3
|8
|10 - 26
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|20 - 3
|17
|2.
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|3.
|7
|5
|1
|1
|18 - 8
|16
|4.
|6
|4
|2
|0
|13 - 8
|14
|5.
|7
|3
|4
|0
|16 - 7
|13
|6.
|7
|4
|0
|3
|9 - 9
|12
|7.
|7
|3
|3
|1
|10 - 9
|12
|8.
|7
|3
|1
|3
|7 - 5
|10
|9.
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|10.
|1:0
|7
|2
|4
|1
|12 - 8
|10
|11.
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|12.
|7
|2
|3
|2
|8 - 11
|9
|13.
|0:1
|7
|2
|2
|3
|11 - 8
|8
|14.
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|15.
|7
|2
|1
|4
|10 - 17
|7
|16.
|7
|1
|1
|5
|8 - 16
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|13 - 7
|15
|2.
|1:0
|7
|4
|2
|1
|14 - 5
|14
|3.
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|4.
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|5.
|7
|3
|1
|3
|7 - 5
|10
|6.
|7
|2
|2
|3
|9 - 14
|8
|7.
|7
|2
|2
|3
|8 - 14
|8
|8.
|7
|1
|5
|1
|11 - 14
|8
|9.
|7
|2
|1
|4
|10 - 8
|7
|10.
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|11.
|7
|1
|4
|2
|10 - 10
|7
|12.
|7
|1
|3
|3
|9 - 9
|6
|13.
|7
|1
|2
|4
|6 - 14
|5
|14.
|0:1
|7
|1
|1
|5
|8 - 19
|4
|15.
|6
|0
|1
|5
|3 - 15
|1
|16.
|7
|0
|1
|6
|4 - 14
|1
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|10
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|10
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|8 (1)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|8
|Антверпен
|Янссен Винсент
|8
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 6
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 5
|Генк
|Баа Кристофер
|2 3
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 4
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|5