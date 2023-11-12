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  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
Генк
1:0
Первый тайм: 32'
АХ Лёвен
0'
9' Желтая карточка
Мигель Флориан
0:0
25' Не забитый пенальти
Хейнен Бриан
1:0
25' Гол
Хейнен Бриан

Ход матча

9'
 
Мигель Флориан
25'
Хейнен Бриан
0:0
25'
Хейнен Бриан
1:0
Лучшие коэффициенты
Генк
Ничья
АХ Лёвен
1.28
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Все Коэффициенты
26
Вандервоордт
Маартен
23
Муньос
Даниэль
2
Маккензи
Марк
3
Садик
Муджаид
18
Кайембе
Йорис
8
Хейнен
Бриан
25
Галарса
Матиас
28
Пейнтсил
Джозеф
10
Эль-Ханнус
Билаль
90
Баа
Кристофер
99
Арокодаре
Толуваласе
16
Прево
Максенс
6
Дом
Джорен
28
Плетинкс
Эвауд
18
Мигель
Флориан
52
Richie
Sagrado
15
Н'Дри
Конан
11
Ezechiel
Banzuzi
17
Мисао
Кенто
8
Шрейверс
Сьебе
88
Мазиз
Юссеф
21
Nathaniel
Opoku
Генк
4-2-3-1
АХ Лёвен
3-4-1-2

История личных встреч

Генк
АХ Лёвен

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

90.9%
18.2%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 3 победы

13 матчей

69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

ТМК
4:0
ПДА
2:1
ПДА
0:1
ПДА
2:1
ПДА
4:0
ПДА
2:3
ПДА
1:1
ЛП
1:3
ЛП
3:1
ЛЖ
3:0
ЛЖ
1:4
ЛЖ
1:1
ЛЖ
2:2

Голы

Всего голов

18
14

Голов в среднем за матч

2.57
2.33

Среднее время на гол

35
38

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.33
0.57

Среднее время на гол

67
157

Всего голов

26
18

Голов в среднем за матч

2
1.38

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

45
65

Бомбардиры внутри турнира

Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муньос Даниэль 4 0.29
Пейнтсил Джозеф 3 0.21
Арокодаре Толуваласе 3 0.21
Эль-Ханнус Билаль 3 0.21
Зекири Анди 3 0.21
Хейнен Бриан 2 (1) 0.14
Кайембе Йорис 1 0.07
Куэста Карлос 1 0.07
Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0.07
Фадера Алию 1 0.07
Галарса Матиас 1 0.07
Баа Кристофер 1 0.07
Грошовски Патрик 0 0
Маккензи Марк 0 0
Ойен Люка 0 0
АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендиль Хамза 3 0.21
Мазиз Юссеф 2 0.14
Торстейнссон Йон 2 0.14
Richie Sagrado 2 0.14
Шрейверс Сьебе 2 (2) 0.14
Nachon Nsingi 1 0.07
Мисао Кенто 1 0.07
Nathaniel Opoku 1 (1) 0.07
Рикка Федерико 1 0.07
Браут-Брюнес Джонатан 1 0.07
Шломо Раз 1 0.07
Ezechiel Banzuzi 1 0.07
Joel Schingtienne 1 0.07
Дом Джорен 0 0
Мигель Флориан 0 0
Влитинк Тибо 0 0
Кийине Софиан 0 0

Карточки

Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баа Кристофер 3 2
Муньос Даниэль 4 0
Пейнтсил Джозеф 3 0
Эль-Ханнус Билаль 3 0
Грошовски Патрик 2 0
Кайембе Йорис 2 0
Куэста Карлос 2 0
Маккензи Марк 2 0
Галарса Матиас 2 0
Зекири Анди 1 0
Хейнен Бриан 1 0
Артеага Херардо 1 0
Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0
Ойен Люка 1 0
Фадера Алию 1 0
АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мендиль Хамза 6 1
Шрейверс Сьебе 3 0
Влитинк Тибо 3 0
Торстейнссон Йон 3 0
Мертенс Матье 2 0
Мазиз Юссеф 2 0
Кийине Софиан 2 0
Плетинкс Эвауд 2 0
Ezechiel Banzuzi 2 0
Nachon Nsingi 2 0
Richie Sagrado 2 0
Дом Джорен 1 0
Мисао Кенто 1 0
Мигель Флориан 1 0
Joel Schingtienne 1 0

Результаты матчей

Генк
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
АХ Лёвен
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

7
6
Генк
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
АХ Лёвен
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

11
9
Генк
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
АХ Лёвен
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

3
7

Упущенные победы

18
15

Голы по времени матча

Забито

11
8
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
1
9%
3
38%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
3
38%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
2
25%
76-90

Пропущено

8
18
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
13%
3
17%
1-15
1
13%
2
11%
16-30
3
38%
3
17%
31-45
1
13%
4
22%
46-60
1
13%
2
11%
61-75
1
13%
4
22%
76-90

Забито

13
11
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
0
0%
2
18%
1-15
2
15%
2
18%
16-30
4
31%
1
9%
31-45
1
8%
3
27%
46-60
3
23%
1
9%
61-75
3
23%
2
18%
76-90

Пропущено

6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
4
50%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
33%
2
25%
61-75
1
17%
1
13%
76-90

Забито

24
19
10 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
1
4%
5
26%
1-15
3
13%
2
11%
16-30
6
25%
4
21%
31-45
3
13%
3
16%
46-60
5
21%
1
5%
61-75
6
25%
4
21%
76-90

Пропущено

14
26
8 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
3
21%
3
12%
1-15
1
7%
2
8%
16-30
4
29%
7
27%
31-45
1
7%
5
19%
46-60
3
21%
4
15%
61-75
2
14%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Генк
(20 матчей)
35%
55%
10%
7 побед 11 ничьих 2 поражения
Ференцварош - Генк 1:1 Антверпен - Генк 3:2 ЮРСЛ Визе - Генк 0:4 Кортрейк - Генк 0:3
Генк - Ференцварош 0:0 Генк - Мехелен 4:0 Гент - Генк 1:1 Чукарички - Генк 0:2 Генк - Вестерло 3:3 Брюгге - Генк 1:1 Генк - Сент-Трейден 3:3 Генк - Фиорентина 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 0:2 Генк - Андерлехт 1:1 Адана Демирспор - Генк 1:0 Генк - Адана Демирспор 2:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 0:0 Генк - Олимпиакос 1:1 Серкль Брюгге - Генк 0:1 Олимпиакос - Генк 1:0
АХ Лёвен
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
АХ Лёвен - Вестерло 0:2 АХ Лёвен - Эндрахт Элен-Гротенберге 5:0 Андерлехт - АХ Лёвен 5:1 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:0
Серкль Брюгге - АХ Лёвен 3:2 АХ Лёвен - Стандард 1:2 Мехелен - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Гент 1:1 АХ Лёвен - Кортрейк 3:0 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 5:1 АХ Лёвен - РВДМ 47 1:2 Спортинг Шарлеруа - АХ Лёвен 1:1 Лестер - АХ Лёвен 4:2 АХ Лёвен - Васланд-Беверен 5:1 Генк - АХ Лёвен 4:0 АХ Лёвен - Беерсхот-Вильрейк 1:0 АХ Лёвен - Тинен 4:0 АХ Лёвен - Расинг Мехелен 3:0

Результаты матчей

Генк
АХ Лёвен

Точный счет

3:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
1:2
3 раза 23%
5:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
1
8 раз 62%
2
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Генк
АХ Лёвен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
6
1
3
3
1.5
2
5
3
3
2.5
2
5
1
5
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
2
4
2
5
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
12
1
7
6
1.5
4
9
5
8
2.5
2
11
2
11
3.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 13 10 1 2 31 - 15 31
2.
Андерлехт
 13 8 3 2 26 - 14 27
3.
Гент
 13 7 5 1 22 - 14 26
4.
Генк
 1:0 14 6 6 2 26 - 13 24
5.
Антверпен
 14 6 5 3 29 - 12 23
6.
Серкль Брюгге
 14 7 1 6 16 - 14 22
7.
Брюгге
 14 5 5 4 26 - 15 20
8.
Сент-Трейден
 14 4 6 4 17 - 23 18
9.
Стандард
 14 4 5 5 15 - 21 17
10.
РВДМ 47
 14 4 5 5 17 - 25 17
11.
Мехелен
 14 4 3 7 13 - 19 15
12.
Эйпен
 14 4 2 8 18 - 30 14
13.
Спортинг Шарлеруа
 14 3 4 7 14 - 23 13
14.
АХ Лёвен
 0:1 14 3 3 8 19 - 27 12
15.
Вестерло
 14 2 5 7 18 - 26 11
16.
Кортрейк
 13 2 3 8 10 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Антверпен
 7 5 2 0 20 - 3 17
2.
Андерлехт
 6 5 1 0 14 - 5 16
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 7 5 1 1 18 - 8 16
4.
Гент
 6 4 2 0 13 - 8 14
5.
Брюгге
 7 3 4 0 16 - 7 13
6.
Серкль Брюгге
 7 4 0 3 9 - 9 12
7.
Спортинг Шарлеруа
 7 3 3 1 10 - 9 12
8.
Мехелен
 7 3 1 3 7 - 5 10
9.
Сент-Трейден
 7 3 1 3 6 - 9 10
10.
Генк
 1:0 7 2 4 1 12 - 8 10
11.
Стандард
 7 2 3 2 7 - 7 9
12.
РВДМ 47
 7 2 3 2 8 - 11 9
13.
АХ Лёвен
 0:1 7 2 2 3 11 - 8 8
14.
Кортрейк
 7 2 2 3 7 - 11 8
15.
Эйпен
 7 2 1 4 10 - 17 7
16.
Вестерло
 7 1 1 5 8 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 6 5 0 1 13 - 7 15
2.
Генк
 1:0 7 4 2 1 14 - 5 14
3.
Гент
 7 3 3 1 9 - 6 12
4.
Андерлехт
 7 3 2 2 12 - 9 11
5.
Серкль Брюгге
 7 3 1 3 7 - 5 10
6.
РВДМ 47
 7 2 2 3 9 - 14 8
7.
Стандард
 7 2 2 3 8 - 14 8
8.
Сент-Трейден
 7 1 5 1 11 - 14 8
9.
Брюгге
 7 2 1 4 10 - 8 7
10.
Эйпен
 7 2 1 4 8 - 13 7
11.
Вестерло
 7 1 4 2 10 - 10 7
12.
Антверпен
 7 1 3 3 9 - 9 6
13.
Мехелен
 7 1 2 4 6 - 14 5
14.
АХ Лёвен
 0:1 7 1 1 5 8 - 19 4
15.
Кортрейк
 6 0 1 5 3 - 15 1
16.
Спортинг Шарлеруа
 7 0 1 6 4 - 14 1
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Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 10
Сент-Трейден Койта Абубакари 10
Андерлехт Дольберг Каспер 8 (1)
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 8
Антверпен Янссен Винсент 8
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Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 6
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 5
Генк Баа Кристофер 2 3
Стандард Nathan Ngoy 1 4
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 5
Весь список
Лучшие коэффициенты
Генк
Ничья
АХ Лёвен
1.28
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9.42
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8.00
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Генк
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