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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 11.
Отеллос
0:1
Первый тайм: 32'
Закакиу
0'
19' Желтая карточка
Marijan Suto
0:1
26' Пенальти
Yair Castro

Ход матча

19'
Marijan Suto
 
26'
0:1
Yair Castro
Лучшие коэффициенты
Отеллос
Ничья
Закакиу
6.70
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4.50
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3.35
Все Коэффициенты
Отеллос
Закакиу

История личных встреч

Отеллос
Закакиу

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

91.7%
8.3%
0 побед 11 ничьих 1 победа

Второй тайм

58.3%
8.3%
33.4%
7 побед 1 ничья 4 победы

История матчей

ВД
3:1
ВД
2:0
ВД
3:1
ВД
5:0
ВД
3:2
ВД
4:1
ВД
0:1
ВД
5:1
ВД
2:1
ВД
2:0
ВД
1:0
ВД
2:1

Голы

Всего голов

21
5

Голов в среднем за матч

3.5
0.83

Среднее время на гол

25
108

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

1.83
0.67

Среднее время на гол

49
135

Всего голов

32
9

Голов в среднем за матч

2.67
0.75

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

33
120

Бомбардиры внутри турнира

Отеллос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Eduardo Nardini 2 0.18
Христодулу Георгиос 1 0.09
Янсен Квинт 1 0.09
Н'Диайе Мамаду 1 0.09
Ibrahim Sangare II 1 0.09
Lukas Brambilla 1 0.09
Перес Хосе 1 0.09
Попеску Кэлин 1 0.09
Закакиу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yair Castro 5 (1) 0.45
Дигин Николя 2 0.18
Хадьивасилис Иоаннис 2 0.18
Шлогар Мартин 2 0.18
Mark Sifneos 2 (1) 0.18
Рейнолдс Аластер 1 0.09
Делмиро 1 0.09
Роша Кенни 1 0.09

Карточки

Отеллос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Eduardo Nardini 4 0
Рамос Лукас 3 0
Н'Диайе Мамаду 3 0
Habib Oueslati 3 0
Ананг Бенсон 1 1
Ibrahim Sangare II 2 0
Lukas Brambilla 2 0
Antxon Jaso 2 0
Христодулу Георгиос 1 0
Marijan Suto 1 0
Попеску Кэлин 1 0
Кориню Жереми 1 0
Закакиу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Делмиро 2 1
Evagoras Antoniou 3 0
Yigal Becker 3 0
Valentinos Pastellis 1 1
Дигин Николя 2 0
Рейнолдс Аластер 2 0
Mark Sifneos 2 0
Andreas Christou 2 0
Kyriakos Antoniou 2 0
John Ruiz 1 0
Христофи Алкивиадес 1 0
Yair Castro 1 0
Konstantinos Michailidis 1 0
Шлогар Мартин 1 0
Alex Opoku Sarfo 1 0
Valdy Matongo 1 0

Результаты матчей

Отеллос
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Закакиу
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
7
Отеллос
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Закакиу
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
15

Упущенные победы

4
4
Отеллос
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
Закакиу
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

5
16

Упущенные победы

6
11

Голы по времени матча

Забито

2
10
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
9 Не забивали 6
0
0%
3
30%
1-15
1
50%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
50%
4
40%
76-90

Пропущено

7
9
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
2
29%
1
11%
31-45
1
14%
4
44%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
29%
2
22%
76-90

Забито

7
6
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
2
33%
76-90

Пропущено

7
17
6 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
3
43%
2
12%
1-15
1
14%
2
12%
16-30
2
29%
4
24%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
6
35%
76-90

Забито

9
16
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
0
0%
3
19%
1-15
2
22%
2
13%
16-30
1
11%
2
13%
31-45
1
11%
2
13%
46-60
3
33%
1
6%
61-75
2
22%
6
38%
76-90

Пропущено

14
26
10 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
4
29%
2
8%
1-15
2
14%
3
12%
16-30
4
29%
5
19%
31-45
1
7%
7
27%
46-60
0
0%
1
4%
61-75
3
21%
8
31%
76-90

Результаты последних матчей

Отеллос
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Докса Катокопия - Отеллос 0:2 Отеллос - Арис Лимасол 0:1 АЕЛ Лимасол - Отеллос 2:1 Омония Никосия - Отеллос 1:2
Отеллос - АПОЭЛ 0:1 Кармиотисса - Отеллос 0:0 Отеллос - Неа Саламина 2:3 АЕК Ларнака - Отеллос 3:2 Этникос Ахна - Отеллос 1:1 Отеллос - Анортосис 0:2 Аполлон - Отеллос 1:1 Неа Саламина - Отеллос 2:0 Отеллос - АЕЛ Лимасол 1:1 Отеллос - Омония 29-го Мая 4:1 Пейе 2014 - Отеллос 1:2 Отеллос - Ахиронас Онисилос 1:0 Этникос Ахна - Отеллос 2:1 МЭАП Нису - Отеллос 1:2 Отеллос - Закакиу 3:1 Омония Арадиппу - Отеллос 0:0
Закакиу
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Акритас Хлоракас - Закакиу 3:4 Закакиу - Этникос Ахна 1:1 Анортосис - Закакиу 1:1 Закакиу - Аполлон 0:5
Омония Никосия - Закакиу 3:3 Закакиу - Пафос 1:4 Закакиу - АЕК Ларнака 3:1 Докса Катокопия - Закакиу 1:3 Закакиу - Арис Лимасол 0:5 АЕЛ Лимасол - Закакиу 4:3 Закакиу - АПОЭЛ 0:2 Зандхаузен - Закакиу 5:2 Магдебург - Закакиу 8:1 Карлсруэ - Закакиу 6:0 Бавария-2 - Закакиу 4:0 Ботошани - Закакиу 3:0 Закакиу - Омония Арадиппу 4:1 Омония 29-го Мая - Закакиу 0:0 Закакиу - Пейе 2014 4:0 Ахиронас Онисилос - Закакиу 1:4

Результаты матчей

Отеллос
Закакиу

Точный счет

0:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:5
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:5
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%

Тоталы голов в матче

Отеллос
Закакиу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
3
3
1
3
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
7
3
3
7
1.5
4
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 11 8 2 1 19 - 6 26
2.
Арис Лимасол
 10 7 2 1 20 - 8 23
3.
Пафос
 11 7 2 2 23 - 7 23
4.
Анортосис
 11 6 3 2 21 - 11 21
5.
Омония Никосия
 11 5 5 1 21 - 12 20
6.
Аполлон
 10 5 3 2 16 - 8 18
7.
Неа Саламина
 11 5 3 3 18 - 14 18
8.
АЕК Ларнака
 10 3 4 3 17 - 16 13
9.
АЕЛ Лимасол
 11 4 1 6 12 - 17 13
10.
Этникос Ахна
 11 3 3 5 16 - 25 12
11.
Закакиу
 1:0 11 3 3 5 16 - 27 12
12.
Отеллос
 0:1 11 1 3 7 9 - 15 6
13.
Кармиотисса
 10 0 2 8 6 - 24 2
14.
Докса Катокопия
 11 0 0 11 3 - 27 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Неа Саламина
 5 4 1 0 11 - 2 13
2.
АПОЭЛ
 5 4 1 0 9 - 2 13
3.
Пафос
 6 4 1 1 11 - 3 13
4.
Арис Лимасол
 6 4 1 1 9 - 4 13
5.
Омония Никосия
 6 3 3 0 13 - 6 12
6.
Аполлон
 5 3 1 1 8 - 4 10
7.
Этникос Ахна
 5 3 1 1 8 - 5 10
8.
АЕЛ Лимасол
 5 3 1 1 9 - 8 10
9.
Анортосис
 6 2 3 1 11 - 8 9
10.
АЕК Ларнака
 5 2 2 1 14 - 11 8
11.
Закакиу
 1:0 6 1 1 4 5 - 18 4
12.
Кармиотисса
 4 0 2 2 5 - 8 2
13.
Отеллос
 0:1 5 0 0 5 2 - 8 0
14.
Докса Катокопия
 6 0 0 6 2 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 6 4 1 1 10 - 4 13
2.
Анортосис
 5 4 0 1 10 - 3 12
3.
Арис Лимасол
 4 3 1 0 11 - 4 10
4.
Пафос
 5 3 1 1 12 - 4 10
5.
Аполлон
 5 2 2 1 8 - 4 8
6.
Закакиу
 1:0 5 2 2 1 11 - 9 8
7.
Омония Никосия
 5 2 2 1 8 - 6 8
8.
Отеллос
 0:1 6 1 3 2 7 - 7 6
9.
АЕК Ларнака
 5 1 2 2 3 - 5 5
10.
Неа Саламина
 6 1 2 3 7 - 12 5
11.
АЕЛ Лимасол
 6 1 0 5 3 - 9 3
12.
Этникос Ахна
 6 0 2 4 8 - 20 2
13.
Докса Катокопия
 5 0 0 5 1 - 14 0
14.
Кармиотисса
 6 0 0 6 1 - 16 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 9
Пафос Жайро 8
Этникос Ахна Элиа Мариос 8
Неа Саламина Diego Dorregaray 7
Омония Никосия Семедо Вилли 6
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 6
Неа Саламина Тчаха Серж 1 4
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 5
Пафос Бочкай Петар 5
АЕЛ Лимасол Марш Джордж 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 26'
    Г О О О О Л - Yair Castro из команды Закакиу забивает с точки!
  • 19'
    Marijan Suto получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Отеллос
Ничья
Закакиу
6.70
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4.50
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3.35
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Отеллос 0:1 Закакиу онлайн

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