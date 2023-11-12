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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 11.
Отеллос
2:1
Конец матча
Закакиу
0'
19' Желтая карточка
Marijan Suto
0:1
26' Пенальти
Yair Castro
33' Желтая карточка
John Ruiz
37' Желтая карточка
Шлогар Мартин
43' Вторая желтая карточка
Шлогар Мартин
0:1
48' Не забитый пенальти
Yair Castro
1:1
63' Гол
Попеску Кэлин
83' Желтая карточка
Eduardo Nardini
2:1
90' Гол
Попеску Кэлин
90' Желтая карточка
Мабани Фостав
90'+9
Отеллос
Закакиу

История личных встреч

Отеллос
Закакиу

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

91.7%
8.3%
0 побед 11 ничьих 1 победа

Второй тайм

58.3%
8.3%
33.4%
7 побед 1 ничья 4 победы

История матчей

ВД
3:1
ВД
2:0
ВД
3:1
ВД
5:0
ВД
3:2
ВД
4:1
ВД
0:1
ВД
5:1
ВД
2:1
ВД
2:0
ВД
1:0
ВД
2:1

Голы

Всего голов

21
5

Голов в среднем за матч

3.5
0.83

Среднее время на гол

25
108

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

1.83
0.67

Среднее время на гол

49
135

Всего голов

32
9

Голов в среднем за матч

2.67
0.75

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

33
120

Бомбардиры внутри турнира

Отеллос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Попеску Кэлин 3 0.27
Eduardo Nardini 2 0.18
Христодулу Георгиос 1 0.09
Янсен Квинт 1 0.09
Н'Диайе Мамаду 1 0.09
Ibrahim Sangare II 1 0.09
Lukas Brambilla 1 0.09
Перес Хосе 1 0.09
Закакиу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yair Castro 5 (1) 0.45
Дигин Николя 2 0.18
Хадьивасилис Иоаннис 2 0.18
Шлогар Мартин 2 0.18
Mark Sifneos 2 (1) 0.18
Рейнолдс Аластер 1 0.09
Делмиро 1 0.09
Роша Кенни 1 0.09

Карточки

Отеллос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Eduardo Nardini 5 0
Рамос Лукас 3 0
Н'Диайе Мамаду 3 0
Habib Oueslati 3 0
Ананг Бенсон 1 1
Ibrahim Sangare II 2 0
Lukas Brambilla 2 0
Antxon Jaso 2 0
Христодулу Георгиос 1 0
Marijan Suto 1 0
Попеску Кэлин 1 0
Кориню Жереми 1 0
Закакиу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Делмиро 2 1
Шлогар Мартин 2 1
Evagoras Antoniou 3 0
Yigal Becker 3 0
Valentinos Pastellis 1 1
Дигин Николя 2 0
John Ruiz 2 0
Рейнолдс Аластер 2 0
Mark Sifneos 2 0
Andreas Christou 2 0
Kyriakos Antoniou 2 0
Христофи Алкивиадес 1 0
Yair Castro 1 0
Konstantinos Michailidis 1 0
Мабани Фостав 1 0
Alex Opoku Sarfo 1 0
Valdy Matongo 1 0

Результаты матчей

Отеллос
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Закакиу
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
8
Отеллос
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Закакиу
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
15

Упущенные победы

4
4
Отеллос
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Закакиу
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

6
16

Упущенные победы

6
12

Голы по времени матча

Забито

4
11
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
0
0%
3
27%
1-15
1
25%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
9%
61-75
2
50%
4
36%
76-90

Пропущено

8
11
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
9%
16-30
2
25%
1
9%
31-45
1
13%
4
36%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
25%
3
27%
76-90

Забито

7
6
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
2
33%
76-90

Пропущено

7
17
6 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
3
43%
2
12%
1-15
1
14%
2
12%
16-30
2
29%
4
24%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
6
35%
76-90

Забито

11
17
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 6
4 Не забивали 2
0
0%
3
18%
1-15
2
18%
3
18%
16-30
1
9%
2
12%
31-45
1
9%
2
12%
46-60
4
36%
1
6%
61-75
3
27%
6
35%
76-90

Пропущено

15
28
11 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 11
4
27%
2
7%
1-15
3
20%
3
11%
16-30
4
27%
5
18%
31-45
1
7%
7
25%
46-60
0
0%
2
7%
61-75
3
20%
9
32%
76-90

Результаты последних матчей

Отеллос
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Докса Катокопия - Отеллос 0:2 Отеллос - Арис Лимасол 0:1 АЕЛ Лимасол - Отеллос 2:1 Омония Никосия - Отеллос 1:2
Отеллос - АПОЭЛ 0:1 Кармиотисса - Отеллос 0:0 Отеллос - Неа Саламина 2:3 АЕК Ларнака - Отеллос 3:2 Этникос Ахна - Отеллос 1:1 Отеллос - Анортосис 0:2 Аполлон - Отеллос 1:1 Неа Саламина - Отеллос 2:0 Отеллос - АЕЛ Лимасол 1:1 Отеллос - Омония 29-го Мая 4:1 Пейе 2014 - Отеллос 1:2 Отеллос - Ахиронас Онисилос 1:0 Этникос Ахна - Отеллос 2:1 МЭАП Нису - Отеллос 1:2 Отеллос - Закакиу 3:1 Омония Арадиппу - Отеллос 0:0
Закакиу
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Акритас Хлоракас - Закакиу 3:4 Закакиу - Этникос Ахна 1:1 Анортосис - Закакиу 1:1 Закакиу - Аполлон 0:5
Омония Никосия - Закакиу 3:3 Закакиу - Пафос 1:4 Закакиу - АЕК Ларнака 3:1 Докса Катокопия - Закакиу 1:3 Закакиу - Арис Лимасол 0:5 АЕЛ Лимасол - Закакиу 4:3 Закакиу - АПОЭЛ 0:2 Зандхаузен - Закакиу 5:2 Магдебург - Закакиу 8:1 Карлсруэ - Закакиу 6:0 Бавария-2 - Закакиу 4:0 Ботошани - Закакиу 3:0 Закакиу - Омония Арадиппу 4:1 Омония 29-го Мая - Закакиу 0:0 Закакиу - Пейе 2014 4:0 Ахиронас Онисилос - Закакиу 1:4

Результаты матчей

Отеллос
Закакиу

Точный счет

0:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:5
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
2
2 раза 40%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:5
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%

Тоталы голов в матче

Отеллос
Закакиу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
3
2
3
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
8
3
4
7
1.5
4
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 11 8 2 1 19 - 6 26
2.
Пафос
 11 7 2 2 23 - 7 23
3.
Арис Лимасол
 0:1 11 7 2 2 20 - 9 23
4.
Анортосис
 11 6 3 2 21 - 11 21
5.
Омония Никосия
 11 5 5 1 21 - 12 20
6.
Аполлон
 0:1 11 5 3 3 16 - 9 18
7.
Неа Саламина
 11 5 3 3 18 - 14 18
8.
АЕК Ларнака
 1:0 11 4 4 3 18 - 16 16
9.
АЕЛ Лимасол
 11 4 1 6 12 - 17 13
10.
Этникос Ахна
 11 3 3 5 16 - 25 12
11.
Отеллос
 11 2 3 6 11 - 15 9
12.
Закакиу
 11 2 3 6 16 - 29 9
13.
Кармиотисса
 1:0 11 1 2 8 7 - 24 5
14.
Докса Катокопия
 11 0 0 11 3 - 27 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Неа Саламина
 5 4 1 0 11 - 2 13
2.
АПОЭЛ
 5 4 1 0 9 - 2 13
3.
Пафос
 6 4 1 1 11 - 3 13
4.
Арис Лимасол
 0:1 6 4 1 1 9 - 4 13
5.
Омония Никосия
 6 3 3 0 13 - 6 12
6.
Этникос Ахна
 5 3 1 1 8 - 5 10
7.
АЕЛ Лимасол
 5 3 1 1 9 - 8 10
8.
Аполлон
 0:1 6 3 1 2 8 - 5 10
9.
Анортосис
 6 2 3 1 11 - 8 9
10.
АЕК Ларнака
 1:0 5 2 2 1 14 - 11 8
11.
Кармиотисса
 1:0 5 1 2 2 6 - 8 5
12.
Закакиу
 6 1 1 4 5 - 18 4
13.
Отеллос
 5 1 0 4 4 - 8 3
14.
Докса Катокопия
 6 0 0 6 2 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 6 4 1 1 10 - 4 13
2.
Анортосис
 5 4 0 1 10 - 3 12
3.
Пафос
 5 3 1 1 12 - 4 10
4.
Арис Лимасол
 0:1 5 3 1 1 11 - 5 10
5.
Аполлон
 0:1 5 2 2 1 8 - 4 8
6.
Омония Никосия
 5 2 2 1 8 - 6 8
7.
АЕК Ларнака
 1:0 6 2 2 2 4 - 5 8
8.
Отеллос
 6 1 3 2 7 - 7 6
9.
Закакиу
 5 1 2 2 11 - 11 5
10.
Неа Саламина
 6 1 2 3 7 - 12 5
11.
АЕЛ Лимасол
 6 1 0 5 3 - 9 3
12.
Этникос Ахна
 6 0 2 4 8 - 20 2
13.
Докса Катокопия
 5 0 0 5 1 - 14 0
14.
Кармиотисса
 1:0 6 0 0 6 1 - 16 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 10
Пафос Жайро 8
Этникос Ахна Элиа Мариос 8
Неа Саламина Diego Dorregaray 7
Омония Никосия Семедо Вилли 6
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 6
Неа Саламина Тчаха Серж 1 4
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 5
Пафос Бочкай Петар 5
АЕЛ Лимасол Марш Джордж 5
Весь список
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    • Первый тайм
    • 55'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Шлогар Мартин получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • 43'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 38'
      ГОООООЛ Отеллос забивает
    • 37'
      Шлогар Мартин получил желтую карточку от судьи
    • 33'
      John Ruiz получил желтую карточку от судьи
    • 26'
      Г О О О О Л - Yair Castro из команды Закакиу забивает с точки!
    • 19'
      Marijan Suto получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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