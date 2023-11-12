Тур: 11.
0'
19' Желтая карточкаMarijan Suto
0:1
26' ПенальтиYair Castro
33' Желтая карточкаJohn Ruiz
37' Желтая карточкаШлогар Мартин
43' Вторая желтая карточкаШлогар Мартин
0:1
48' Не забитый пенальтиYair Castro
1:1
63' ГолПопеску Кэлин
83' Желтая карточкаEduardo Nardini
2:1
90' ГолПопеску Кэлин
90' Желтая карточкаМабани Фостав
90'+9
Ход матча
19'
26'
0:1
33'
37'
43'
48'
0:1
63'
1:1
83'
90'
2:1
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Ананг БенсонПолузащитник
-
-
-
-
-
22 Antxon Jaso
-
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Перес ХосеНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Michal Scasny
- Основной состав
-
13 ДелмироЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
99 Yigal Becker
-
-
17 Yair Castro
-
-
27 John Ruiz
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
15 Роша КенниПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
29 Mark Sifneos
-
Главный тренер: Liasos Louka
История личных встреч
Отеллос
Закакиу
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
12 матчей
58.3%
41.7%
7 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
91.7%
8.3%
0 побед 11 ничьих 1 победа
Второй тайм
58.3%
8.3%
33.4%
7 побед 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
21
5
Голов в среднем за матч
3.5
0.83
Среднее время на гол
25
108
Всего голов
11
4
Голов в среднем за матч
1.83
0.67
Среднее время на гол
49
135
Всего голов
32
9
Голов в среднем за матч
2.67
0.75
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
33
120
Бомбардиры внутри турнира
Отеллос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Попеску Кэлин
|3
|0.27
|Eduardo Nardini
|2
|0.18
|Христодулу Георгиос
|1
|0.09
|Янсен Квинт
|1
|0.09
|Н'Диайе Мамаду
|1
|0.09
|Ibrahim Sangare II
|1
|0.09
|Lukas Brambilla
|1
|0.09
|Перес Хосе
|1
|0.09
Закакиу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yair Castro
|5 (1)
|0.45
|Дигин Николя
|2
|0.18
|Хадьивасилис Иоаннис
|2
|0.18
|Шлогар Мартин
|2
|0.18
|Mark Sifneos
|2 (1)
|0.18
|Рейнолдс Аластер
|1
|0.09
|Делмиро
|1
|0.09
|Роша Кенни
|1
|0.09
Карточки
Отеллос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Eduardo Nardini
|5
|0
|Рамос Лукас
|3
|0
|Н'Диайе Мамаду
|3
|0
|Habib Oueslati
|3
|0
|Ананг Бенсон
|1
|1
|Ibrahim Sangare II
|2
|0
|Lukas Brambilla
|2
|0
|Antxon Jaso
|2
|0
|Христодулу Георгиос
|1
|0
|Marijan Suto
|1
|0
|Попеску Кэлин
|1
|0
|Кориню Жереми
|1
|0
Закакиу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Делмиро
|2
|1
|Шлогар Мартин
|2
|1
|Evagoras Antoniou
|3
|0
|Yigal Becker
|3
|0
|Valentinos Pastellis
|1
|1
|Дигин Николя
|2
|0
|John Ruiz
|2
|0
|Рейнолдс Аластер
|2
|0
|Mark Sifneos
|2
|0
|Andreas Christou
|2
|0
|Kyriakos Antoniou
|2
|0
|Христофи Алкивиадес
|1
|0
|Yair Castro
|1
|0
|Konstantinos Michailidis
|1
|0
|Мабани Фостав
|1
|0
|Alex Opoku Sarfo
|1
|0
|Valdy Matongo
|1
|0
Результаты матчей
Отеллос
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Закакиу
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
8
Отеллос
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Закакиу
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
15
Упущенные победы
4
4
Отеллос
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Закакиу
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
6
16
Упущенные победы
6
12
Голы по времени матча
Забито
4
11
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
0
0%
3
27%
1-15
1
25%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
9%
61-75
2
50%
4
36%
76-90
Пропущено
8
11
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
9%
16-30
2
25%
1
9%
31-45
1
13%
4
36%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
25%
3
27%
76-90
Забито
7
6
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
2
33%
76-90
Пропущено
7
17
6 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
3
43%
2
12%
1-15
1
14%
2
12%
16-30
2
29%
4
24%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
6
35%
76-90
Забито
11
17
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 6
4 Не забивали 2
0
0%
3
18%
1-15
2
18%
3
18%
16-30
1
9%
2
12%
31-45
1
9%
2
12%
46-60
4
36%
1
6%
61-75
3
27%
6
35%
76-90
Пропущено
15
28
11 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 11
4
27%
2
7%
1-15
3
20%
3
11%
16-30
4
27%
5
18%
31-45
1
7%
7
25%
46-60
0
0%
2
7%
61-75
3
20%
9
32%
76-90
Результаты последних матчей
Отеллос
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Докса Катокопия - Отеллос 0:2 Отеллос - Арис Лимасол 0:1 АЕЛ Лимасол - Отеллос 2:1 Омония Никосия - Отеллос 1:2
Отеллос - АПОЭЛ 0:1 Кармиотисса - Отеллос 0:0 Отеллос - Неа Саламина 2:3 АЕК Ларнака - Отеллос 3:2 Этникос Ахна - Отеллос 1:1 Отеллос - Анортосис 0:2 Аполлон - Отеллос 1:1 Неа Саламина - Отеллос 2:0 Отеллос - АЕЛ Лимасол 1:1 Отеллос - Омония 29-го Мая 4:1 Пейе 2014 - Отеллос 1:2 Отеллос - Ахиронас Онисилос 1:0 Этникос Ахна - Отеллос 2:1 МЭАП Нису - Отеллос 1:2 Отеллос - Закакиу 3:1 Омония Арадиппу - Отеллос 0:0
Закакиу
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Акритас Хлоракас - Закакиу 3:4 Закакиу - Этникос Ахна 1:1 Анортосис - Закакиу 1:1 Закакиу - Аполлон 0:5
Омония Никосия - Закакиу 3:3 Закакиу - Пафос 1:4 Закакиу - АЕК Ларнака 3:1 Докса Катокопия - Закакиу 1:3 Закакиу - Арис Лимасол 0:5 АЕЛ Лимасол - Закакиу 4:3 Закакиу - АПОЭЛ 0:2 Зандхаузен - Закакиу 5:2 Магдебург - Закакиу 8:1 Карлсруэ - Закакиу 6:0 Бавария-2 - Закакиу 4:0 Ботошани - Закакиу 3:0 Закакиу - Омония Арадиппу 4:1 Омония 29-го Мая - Закакиу 0:0 Закакиу - Пейе 2014 4:0 Ахиронас Онисилос - Закакиу 1:4
Результаты матчей
Отеллос
Закакиу
Точный счет
0:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:5
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
2
2 раза 40%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
0:1
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:5
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
Тоталы голов в матче
Отеллос
Закакиу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
33
23
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
24
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
83
47
47
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|2
|1
|19 - 6
|26
|2.
|11
|7
|2
|2
|23 - 7
|23
|3.
|0:1
|11
|7
|2
|2
|20 - 9
|23
|4.
|11
|6
|3
|2
|21 - 11
|21
|5.
|11
|5
|5
|1
|21 - 12
|20
|6.
|0:1
|11
|5
|3
|3
|16 - 9
|18
|7.
|11
|5
|3
|3
|18 - 14
|18
|8.
|1:0
|11
|4
|4
|3
|18 - 16
|16
|9.
|11
|4
|1
|6
|12 - 17
|13
|10.
|11
|3
|3
|5
|16 - 25
|12
|11.
|11
|2
|3
|6
|11 - 15
|9
|12.
|11
|2
|3
|6
|16 - 29
|9
|13.
|1:0
|11
|1
|2
|8
|7 - 24
|5
|14.
|11
|0
|0
|11
|3 - 27
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|11 - 2
|13
|2.
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|3.
|6
|4
|1
|1
|11 - 3
|13
|4.
|0:1
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|5.
|6
|3
|3
|0
|13 - 6
|12
|6.
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|7.
|5
|3
|1
|1
|9 - 8
|10
|8.
|0:1
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|9.
|6
|2
|3
|1
|11 - 8
|9
|10.
|1:0
|5
|2
|2
|1
|14 - 11
|8
|11.
|1:0
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|12.
|6
|1
|1
|4
|5 - 18
|4
|13.
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|14.
|6
|0
|0
|6
|2 - 13
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|2.
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|3.
|5
|3
|1
|1
|12 - 4
|10
|4.
|0:1
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|5.
|0:1
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|6.
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|7.
|1:0
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|8.
|6
|1
|3
|2
|7 - 7
|6
|9.
|5
|1
|2
|2
|11 - 11
|5
|10.
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|11.
|6
|1
|0
|5
|3 - 9
|3
|12.
|6
|0
|2
|4
|8 - 20
|2
|13.
|5
|0
|0
|5
|1 - 14
|0
|14.
|1:0
|6
|0
|0
|6
|1 - 16
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|10
|Пафос
|Жайро
|8
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|8
|Неа Саламина
|Diego Dorregaray
|7
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|6
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|6
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 4
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|5
|Пафос
|Бочкай Петар
|5
|АЕЛ Лимасол
|Марш Джордж
|5