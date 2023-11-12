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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Зрители: 4636
Лугано
0:3
Конец матча
Цюрих
0'
0:1
14' Гол
Окита Жонатан
0:2
33' Гол
Камбери Линдрит
0:3
88' Гол
Маркезано Антонио
90'+9

Ход матча

14'
0:1
Окита Жонатан
(Герреро Адрия)
33'
0:2
Камбери Линдрит
46'
Маю Хишам
Бислими Уран
 
46'
Махмуд Хадж
Саббатини Хонатан
 
46'
Алиседа Игнасио
Бабич Борис
 
46'
Штеффен Ренато
Эспиноса Джон
 
50'
 
Валльнер Сильван
Дапрела Фабио
75'
Chinwendu Nkama
Эль-Вафи Айман
 
84'
 
Маркезано Антонио
Окита Жонатан
88'
0:3
Маркезано Антонио
(Африйе Дэниел)
90'
 
Хорншу Марк
Мэтью Ифиний
90'
 
Сантини Иван
Африйе Дэниел
90'
 
Красничи Бледиан
Консейсау Родригу

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 10
  • 3 Удары в створ 7
  • 2 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 497 Количество передач 307
  • 61 Владение мячом, % 39
90
Диана
Стивен
34
Аригони
Аллан
17
Май
Ларс-Лукас
22
Эль-Вафи
Айман
5
Хайдари
Альбиан
6
Эспиноса
Джон
14
Саббатини
Хонатан
25
Бислими
Уран
7
Мацек
Роман
21
Киминьяни
Янис
27
Бабич
Борис
25
Бреше
Янник
2
Камбери
Линдрит
24
Катич
Никола
5
Дапрела
Фабио
19
Боранияшевич
Никола
17
Конде
Шейк
12
Мэтью
Ифиний
3
Герреро
Адрия
27
Консейсау
Родригу
18
Африйе
Дэниел
11
Окита
Жонатан
Лугано
4-4-2
Цюрих
3-4-3

История личных встреч

Лугано
Цюрих

19 матчей

68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.4%
42.1%
10.5%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.1%
68.4%
8 побед 13 ничьих 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 9 побед

34 матча

38.2%
23.5%
38.3%
13 побед 8 ничьих 13 побед

Первый тайм

26.5%
47.1%
26.4%
9 побед 16 ничьих 9 побед

Второй тайм

23.5%
50%
26.5%
8 побед 17 ничьих 9 побед

История матчей

С
3:0
С
2:3
С
2:0
С
2:0
С
1:2
С
2:1
С
3:0
С
1:0
С
0:2
С
3:0
С
0:1
С
0:1
С
2:2
С
1:0
С
1:0
С
0:0
С
0:4
С
3:0
С
0:1
С
0:0
С
1:0
С
1:1
С
3:0
С
3:0
С
0:0
К
0:1
С
0:4
С
0:0
С
5:3
С
0:0
ТМС
0:1
ТМС
2:2
ТМС
1:0
ТМС
1:4

Голы

Всего голов

16
20

Голов в среднем за матч

0.89
1.25

Среднее время на гол

101
72

Всего голов

27
13

Голов в среднем за матч

1.69
0.72

Среднее время на гол

53
124

Всего голов

43
33

Голов в среднем за матч

1.26
0.97

Тотал матчей

2.5
29
Больше 85%
Меньше 15%
5
19
Больше 56%
Меньше 44%
15
15
Больше 44%
Меньше 56%
19
7
Больше 21%
Меньше 79%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

71
92

Бомбардиры внутри турнира

Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Целар Жан 3 0.23
Киминьяни Янис 3 0.23
Вляди Шкельчим 3 0.23
Штеффен Ренато 2 0.15
Саббатини Хонатан 2 0.15
Боттани Маттиа 1 0.08
Эль-Амин Амура Мохамед 1 0.08
Валенсуэла Мильтон 1 0.08
Эспиноса Джон 1 0.08
Хайдари Альбиан 1 0.08
Махмуд Хадж 1 0.08
Маркеш Мартим 1 0.08
Гргич Анто 0 0
Мацек Роман 0 0
Бислими Уран 0 0
Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окита Жонатан 7 (2) 0.5
Маркезано Антонио 6 0.43
Ронер Фабиан 2 0.14
Африйе Дэниел 2 0.14
Катич Никола 2 0.14
Камбери Линдрит 2 0.14
Мэтью Ифиний 1 0.07
Боранияшевич Никола 1 0.07
Красничи Бледиан 1 0.07
Око-Флекс Армостронг 1 0.07
Герреро Адрия 0 0
Консейсау Родригу 0 0
Конде Шейк 0 0

Карточки

Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайдари Альбиан 4 0
Маркеш Мартим 2 1
Бислими Уран 3 0
Эспиноса Джон 1 1
Боттани Маттиа 2 0
Мацек Роман 2 0
Валенсуэла Мильтон 2 0
Май Ларс-Лукас 2 0
Киминьяни Янис 2 0
Штеффен Ренато 1 0
Гргич Анто 1 0
Саббатини Хонатан 1 0
Вляди Шкельчим 1 0
Крешник Хайризи 1 0
Махмуд Хадж 1 0
Эль-Вафи Айман 1 0
Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Африйе Дэниел 4 0
Катич Никола 3 0
Камбери Линдрит 3 0
Конде Шейк 3 0
Окита Жонатан 2 0
Ронер Фабиан 2 0
Консейсау Родригу 2 0
Сантини Иван 1 0
Дапрела Фабио 1 0
Боранияшевич Никола 1 0
Бо Энриксен 1 0
Герреро Адрия 1 0

Результаты матчей

Лугано
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Цюрих
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

1
3
Лугано
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Цюрих
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

15
2

Упущенные победы

6
13
Лугано
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Цюрих
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

18
3

Упущенные победы

7
16

Голы по времени матча

Забито

9
13
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
0
0%
3
23%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
2
15%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
3
33%
2
15%
61-75
2
22%
3
23%
76-90

Пропущено

8
6
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
13%
3
50%
76-90

Забито

11
13
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
2
18%
1
8%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
9%
2
15%
46-60
4
36%
2
15%
61-75
3
27%
4
31%
76-90

Пропущено

17
6
5 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
3
18%
1
17%
16-30
2
12%
1
17%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
5
29%
29%
1
17%
61-75
6
35%
2
33%
76-90

Забито

20
26
7 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 9
3 Не забивали 3
2
10%
4
15%
1-15
2
10%
1
4%
16-30
3
15%
5
19%
31-45
1
5%
5
19%
46-60
7
35%
4
15%
61-75
5
25%
7
27%
76-90

Пропущено

25
12
9 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
2
8%
1
8%
1-15
3
12%
1
8%
16-30
4
16%
2
17%
31-45
4
16%
0
0%
46-60
5
20%
3
25%
61-75
7
28%
5
42%
76-90

Результаты последних матчей

Лугано
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Брюгге - Лугано 2:0 Лозанна - Лугано 3:1 Лозанна - Лугано 0:4 Лугано - Янг Бойз 1:1
Лугано - Брюгге 1:3 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Лугано - Серветт 0:1 Бешикташ - Лугано 2:3 Винтертур - Лугано 2:3 Лугано - Лозанна 2:1 Янг Бойз - Лугано 4:1 Лугано - Будё-Глимт 0:0 Ланси - Лугано 0:3 Люцерн - Лугано 3:2 Лугано - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Лугано 2:0 Гунцвиль - Лугано 0:7 Лугано - Ивердон 6:1 Цюрих - Лугано 3:0 Лугано - Санкт-Галлен 1:0
Цюрих
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Цюрих - Серветт 0:2 Беллинцона - Цюрих 0:1 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 1:1 Янг Бойз - Цюрих 0:0
Цюрих - Винтертур 3:2 Люцерн - Цюрих 1:4 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Лозанна - Цюрих 0:0 Тугген - Цюрих 0:3 Базель - Цюрих 2:2 Цюрих - Санкт-Галлен 1:1 Ред Стар Цюрих - Цюрих 0:2 Стад Лозанна-Уши - Цюрих 0:3 Цюрих - Лугано 3:0 Серветт - Цюрих 2:2 Цюрих - Ивердон 2:0 Гройтер Фюрт - Цюрих 2:3 Цюрих - Шаффхаузен 5:1 Цюрих - Рапперсвиль-Йона 4:2 Цюрих - Диетикон 6:0

Результаты матчей

Лугано
Цюрих

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
6
1 раз 17%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

0:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:3
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
1:4
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
6
1 раз 8%
2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Лугано
Цюрих

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
6
1
2
4
1.5
4
3
1
5
2.5
2
5
1
5
3.5
1
5
4.5
1
5
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
3
4
1.5
5
2
2
5
2.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
11
3
5
8
1.5
9
5
3
10
2.5
5
9
1
12
3.5
1
13
1
12
4.5
1
12
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 13 8 4 1 31 - 12 28
2.
Санкт-Галлен
 14 8 3 3 28 - 16 27
3.
Цюрих
 14 7 6 1 26 - 12 27
4.
Серветт
 14 7 4 3 24 - 18 25
5.
Люцерн
 14 6 3 5 20 - 25 21
6.
Ивердон
 14 4 5 5 20 - 26 17
7.
Лугано
 13 5 1 7 21 - 24 16
8.
Лозанна
 14 4 4 6 23 - 23 16
9.
Винтертур
 14 4 4 6 27 - 33 16
10.
Грасcхоппер
 14 4 2 8 20 - 23 14
11.
Стад Лозанна-Уши
 13 2 4 7 16 - 30 10
12.
Базель
 13 2 2 9 16 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 7 7 0 0 19 - 7 21
2.
Янг Бойз
 6 5 1 0 20 - 5 16
3.
Люцерн
 7 5 1 1 13 - 9 16
4.
Цюрих
 7 4 2 1 12 - 7 14
5.
Серветт
 7 3 3 1 15 - 10 12
6.
Ивердон
 7 3 3 1 13 - 11 12
7.
Лозанна
 7 3 2 2 13 - 10 11
8.
Винтертур
 7 3 2 2 11 - 11 11
9.
Лугано
 6 3 1 2 10 - 7 10
10.
Грасcхоппер
 7 3 1 3 12 - 10 10
11.
Базель
 7 2 2 3 11 - 12 8
12.
Стад Лозанна-Уши
 7 1 3 3 8 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 7 4 1 2 9 - 8 13
2.
Цюрих
 7 3 4 0 14 - 5 13
3.
Янг Бойз
 7 3 3 1 11 - 7 12
4.
Лугано
 7 2 0 5 11 - 17 6
5.
Санкт-Галлен
 7 1 3 3 9 - 9 6
6.
Лозанна
 7 1 2 4 10 - 13 5
7.
Винтертур
 7 1 2 4 16 - 22 5
8.
Ивердон
 7 1 2 4 7 - 15 5
9.
Люцерн
 7 1 2 4 7 - 16 5
10.
Стад Лозанна-Уши
 6 1 1 4 8 - 14 4
11.
Грасcхоппер
 7 1 1 5 8 - 13 4
12.
Базель
 6 0 0 6 5 - 18 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 7 (2)
Лозанна Сене Кали 7 (2)
Цюрих Окита Жонатан 7 (1)
Цюрих Маркезано Антонио 6 (3)
Винтертур Лтайеф Сайфалла 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Янг Бойз Али Мохамед 7
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 5
Лозанна Дюссенн Ноэ 6
Стад Лозанна-Уши Giovani Bamba 6
Ивердон Лунгой Кристофер 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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