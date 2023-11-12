Тур: 14. Стадион: Корнаредо. Зрители: 4636
Ход матча
14'
0:1
33'
0:2
88'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 10
-
3 Удары в створ 7
-
2 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
497 Количество передач 307
-
61 Владение мячом, % 39
90
Диана
Стивен
25
Бислими
Уран
27
Бабич
Борис
25
Бреше
Янник
24
Катич
Никола
17
Конде
Шейк
12
Мэтью
Ифиний
- Основной состав
-
90 Диана СтивенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Бислими УранПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Бабич БорисНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
29 Махмуд ХаджПолузащитник
-
18 Маю ХишамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Кроки-Торти Маттиа
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
-
24 Катич НиколаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Конде ШейкПолузащитник
-
12 Мэтью ИфинийПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Хорншу МаркЗащитник
- Нападающий
-
23 Ронер ФабианНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бо Энриксен
История личных встреч
Лугано
Цюрих
19 матчей
68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
47.4%
42.1%
10.5%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.1%
68.4%
8 побед 13 ничьих 0 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 9 побед
34 матча
38.2%
23.5%
38.3%
13 побед 8 ничьих 13 побед
Первый тайм
26.5%
47.1%
26.4%
9 побед 16 ничьих 9 побед
Второй тайм
23.5%
50%
26.5%
8 побед 17 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
20
Голов в среднем за матч
0.89
1.25
Среднее время на гол
101
72
Всего голов
27
13
Голов в среднем за матч
1.69
0.72
Среднее время на гол
53
124
Всего голов
43
33
Голов в среднем за матч
1.26
0.97
Тотал матчей
2.5
29
Больше 85%
Меньше 15%
5
19
Больше 56%
Меньше 44%
15
15
Больше 44%
Меньше 56%
19
7
Больше 21%
Меньше 79%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
71
92
Бомбардиры внутри турнира
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Целар Жан
|3
|0.23
|Киминьяни Янис
|3
|0.23
|Вляди Шкельчим
|3
|0.23
|Штеффен Ренато
|2
|0.15
|Саббатини Хонатан
|2
|0.15
|Боттани Маттиа
|1
|0.08
|Эль-Амин Амура Мохамед
|1
|0.08
|Валенсуэла Мильтон
|1
|0.08
|Эспиноса Джон
|1
|0.08
|Хайдари Альбиан
|1
|0.08
|Махмуд Хадж
|1
|0.08
|Маркеш Мартим
|1
|0.08
|Гргич Анто
|0
|0
|Мацек Роман
|0
|0
|Бислими Уран
|0
|0
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окита Жонатан
|7 (2)
|0.5
|Маркезано Антонио
|6
|0.43
|Ронер Фабиан
|2
|0.14
|Африйе Дэниел
|2
|0.14
|Катич Никола
|2
|0.14
|Камбери Линдрит
|2
|0.14
|Мэтью Ифиний
|1
|0.07
|Боранияшевич Никола
|1
|0.07
|Красничи Бледиан
|1
|0.07
|Око-Флекс Армостронг
|1
|0.07
|Герреро Адрия
|0
|0
|Консейсау Родригу
|0
|0
|Конде Шейк
|0
|0
Карточки
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайдари Альбиан
|4
|0
|Маркеш Мартим
|2
|1
|Бислими Уран
|3
|0
|Эспиноса Джон
|1
|1
|Боттани Маттиа
|2
|0
|Мацек Роман
|2
|0
|Валенсуэла Мильтон
|2
|0
|Май Ларс-Лукас
|2
|0
|Киминьяни Янис
|2
|0
|Штеффен Ренато
|1
|0
|Гргич Анто
|1
|0
|Саббатини Хонатан
|1
|0
|Вляди Шкельчим
|1
|0
|Крешник Хайризи
|1
|0
|Махмуд Хадж
|1
|0
|Эль-Вафи Айман
|1
|0
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Африйе Дэниел
|4
|0
|Катич Никола
|3
|0
|Камбери Линдрит
|3
|0
|Конде Шейк
|3
|0
|Окита Жонатан
|2
|0
|Ронер Фабиан
|2
|0
|Консейсау Родригу
|2
|0
|Сантини Иван
|1
|0
|Дапрела Фабио
|1
|0
|Боранияшевич Никола
|1
|0
|Бо Энриксен
|1
|0
|Герреро Адрия
|1
|0
Результаты матчей
Лугано
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Цюрих
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
1
3
Лугано
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Цюрих
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
15
2
Упущенные победы
6
13
Лугано
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Цюрих
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
18
3
Упущенные победы
7
16
Голы по времени матча
Забито
9
13
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
0
0%
3
23%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
2
15%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
3
33%
2
15%
61-75
2
22%
3
23%
76-90
Пропущено
8
6
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
13%
3
50%
76-90
Забито
11
13
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
2
18%
1
8%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
9%
2
15%
46-60
4
36%
2
15%
61-75
3
27%
4
31%
76-90
Пропущено
17
6
5 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
3
18%
1
17%
16-30
2
12%
1
17%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
5
29%
29%
1
17%
61-75
6
35%
2
33%
76-90
Забито
20
26
7 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 9
3 Не забивали 3
2
10%
4
15%
1-15
2
10%
1
4%
16-30
3
15%
5
19%
31-45
1
5%
5
19%
46-60
7
35%
4
15%
61-75
5
25%
7
27%
76-90
Пропущено
25
12
9 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
2
8%
1
8%
1-15
3
12%
1
8%
16-30
4
16%
2
17%
31-45
4
16%
0
0%
46-60
5
20%
3
25%
61-75
7
28%
5
42%
76-90
Результаты последних матчей
Лугано
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Брюгге - Лугано 2:0 Лозанна - Лугано 3:1 Лозанна - Лугано 0:4 Лугано - Янг Бойз 1:1
Лугано - Брюгге 1:3 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Лугано - Серветт 0:1 Бешикташ - Лугано 2:3 Винтертур - Лугано 2:3 Лугано - Лозанна 2:1 Янг Бойз - Лугано 4:1 Лугано - Будё-Глимт 0:0 Ланси - Лугано 0:3 Люцерн - Лугано 3:2 Лугано - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Лугано 2:0 Гунцвиль - Лугано 0:7 Лугано - Ивердон 6:1 Цюрих - Лугано 3:0 Лугано - Санкт-Галлен 1:0
Цюрих
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Цюрих - Серветт 0:2 Беллинцона - Цюрих 0:1 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 1:1 Янг Бойз - Цюрих 0:0
Цюрих - Винтертур 3:2 Люцерн - Цюрих 1:4 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Лозанна - Цюрих 0:0 Тугген - Цюрих 0:3 Базель - Цюрих 2:2 Цюрих - Санкт-Галлен 1:1 Ред Стар Цюрих - Цюрих 0:2 Стад Лозанна-Уши - Цюрих 0:3 Цюрих - Лугано 3:0 Серветт - Цюрих 2:2 Цюрих - Ивердон 2:0 Гройтер Фюрт - Цюрих 2:3 Цюрих - Шаффхаузен 5:1 Цюрих - Рапперсвиль-Йона 4:2 Цюрих - Диетикон 6:0
Результаты матчей
Лугано
Цюрих
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
6
1 раз 17%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
0:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:3
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
1:4
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
6
1 раз 8%
2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Лугано
Цюрих
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
61
24
43
15
25
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
34
52
25
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
113
58
95
310
59
112
113
112
112
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|7 (2)
|Лозанна
|Сене Кали
|7 (2)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|7 (1)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|6 (3)
|Винтертур
|Лтайеф Сайфалла
|6 (1)
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|7
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 5
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|6
|Стад Лозанна-Уши
|Giovani Bamba
|6
|Ивердон
|Лунгой Кристофер
|1 4