Тур: 11. Стадион: Тумба.
2:1
Второй тайм: 71'
0'
0:1
20' ГолPedro Silva Torrejon
25' Желтая карточкаЛьявас Георгиос
1:1
26' ГолСаматта Мбвана
33' Желтая карточкаМург Томас
34' Желтая карточкаДуарте Фредерику
2:1
36' ГолЖивкович Андрия
65' Желтая карточкаОйконому Мариос
67' Желтая карточкаМихаилидис Яннис
Ход матча
20'
25'
26'
1:1
33'
34'
36'
2:1
65'
67'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
3 Угловые 1
-
3 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
70 Владение мячом, % 30
23
Састре
Хуан
55
Луиш
Рафаэл
10
Мург
Томас
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Састре ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Луиш РафаэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 ВиейриньяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Дуарте БруноЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Серхио ДиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Giannis Petrakis
История личных встреч
ПАОК
Панетоликос
22 матча
95.5%
4.5%
21 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
63.6%
18.2%
18.2%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
26 матчей
80.8%
7.7%
11.5%
21 победа 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
53.8%
30.8%
15.4%
14 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
65.4%
30.8%
3.8%
17 побед 8 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
29
21
Голов в среднем за матч
2.07
1.75
Среднее время на гол
43
51
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
0.5
0.57
Среднее время на гол
180
157
Всего голов
35
29
Голов в среднем за матч
1.35
1.12
Тотал матчей
2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
Среднее время на гол
66
80
Бомбардиры внутри турнира
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Живкович Андрия
|6
|0.55
|Брэндон Льямас
|3 (1)
|0.27
|Оздоев Магомед
|3
|0.27
|Мург Томас
|2
|0.18
|Саматта Мбвана
|2
|0.18
|Константелиас Янис
|2
|0.18
|Кулиеракис Костас
|1
|0.09
|Цимас Стефанос
|1
|0.09
|Тайсон Фреда
|0
|0
|Састре Хуан
|0
|0
|Шваб Штефан
|0
|0
|Баба Абдул-Рахман
|0
|0
|Десподов Кирилл
|0
|0
Панетоликос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Льявас Георгиос
|2
|0.18
|Pedro Silva Torrejon
|1
|0.09
|Дуарте Фредерику
|1
|0.09
|Соуза Жоау Педру
|1
|0.09
|Малис Александрос
|1
|0.09
|Дуарте Бруно
|1
|0.09
|Хуанпи Аньор
|0
|0
Карточки
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тайсон Фреда
|3
|0
|Мург Томас
|3
|0
|Баба Абдул-Рахман
|3
|0
|Кедзёра Томаш
|3
|0
|Живкович Андрия
|3
|0
|Брэндон Льямас
|2
|0
|Котарски Доминик
|2
|0
|Константелиас Янис
|2
|0
|Шваб Штефан
|1
|0
|Виейринья
|1
|0
|Мейте Суалихо
|1
|0
|Трост-Эконг Виллиам
|1
|0
|Абдулрахман Бахаа
|1
|0
|Састре Хуан
|1
|0
|Луиш Рафаэл
|1
|0
|Кулиеракис Костас
|1
|0
Панетоликос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Facundo Perez
|3
|1
|Хуанпи Аньор
|3
|0
|Карелис Никос
|2
|0
|Серхио Диас
|2
|0
|Младен Себастьян
|2
|0
|Franco Baldassarra
|2
|0
|Ойконому Мариос
|1
|0
|Шенгелия Леван
|1
|0
|Pedro Silva Torrejon
|1
|0
|Хацитеодоридис Илиас
|1
|0
|Малис Александрос
|1
|0
|Ксенитидис Георгиос
|1
|0
|Дуарте Бруно
|1
|0
|Льявас Георгиос
|1
|0
|Войлис Александрос
|1
|0
|Дуарте Фредерику
|1
|0
|Соуза Жоау Педру
|1
|0
Результаты матчей
ПАОК
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Панетоликос
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
3
ПАОК
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Панетоликос
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
9
3
ПАОК
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Панетоликос
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
9
6
Голы по времени матча
Забито
9
3
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
2
11
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
50%
1
9%
61-75
1
50%
3
27%
76-90
Забито
9
3
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
11%
1
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
33%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
33%
76-90
Пропущено
8
7
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
50%
2
29%
76-90
Забито
18
6
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 3
3 Не забивали 6
1
6%
1
17%
1-15
2
11%
1
17%
16-30
6
33%
1
17%
31-45
6
33%
0
0%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
2
11%
3
50%
76-90
Пропущено
10
18
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
0
0%
3
17%
1-15
2
20%
3
17%
16-30
1
10%
3
17%
31-45
1
10%
2
11%
46-60
1
10%
2
11%
61-75
5
50%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
ПАОК
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
ПАОК - Абердин 2:2 Олимпиакос - ПАОК 2:4 АЕК - ПАОК 2:0 Абердин - ПАОК 2:3
ПАОК - Атромитос 2:0 ПАОК - Айнтрахт Фр 2:1 Панатинаикос - ПАОК 2:2 ПАОК - Волос 3:0 ПАС Янина - ПАОК 1:3 ХИК - ПАОК 2:3 ПАОК - Арис Салоники 0:0 ОФИ - ПАОК 1:0 ПАОК - Хартс 4:0 ПАОК - Кифисия 2:1 Хартс - ПАОК 1:2 ПАОК - Астерас 3:0 ПАОК - Хайдук 3:0 Хайдук - ПАОК 0:0 Бейтар - ПАОК 1:4 ПАОК - Бейтар 0:0
Панетоликос
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Панетоликос - Астерас 0:1 Атромитос - Панетоликос 3:2 Панетоликос - Волос 2:0 Диагорас Родос - Панетоликос 1:1
АЕК - Панетоликос 3:0 Ламия - Панетоликос 1:0 Панетоликос - ОФИ 1:1 Арис Салоники - Панетоликос 3:0 Панетоликос - Панатинаикос 0:5 Пансерраикос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - ПАС Янина 0:0 Панетоликос - ПАС Янина 2:1 Волос - Панетоликос 2:0 Пансерраикос - Панетоликос 2:3 Панетоликос - Атромитос 0:1 Волос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Астерас 1:2 Панетоликос - ОФИ 0:2 Атромитос - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Левадиакос 2:2
Результаты матчей
ПАОК
Панетоликос
Точный счет
3:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
2:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
4
1 раз 10%
0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
ПАОК
Панетоликос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
41
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
32
14
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
46
73
28
46
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|11
|7
|2
|2
|21 - 10
|23
|2.
|9
|7
|1
|1
|29 - 7
|22
|3.
|9
|7
|1
|1
|27 - 7
|22
|4.
|10
|6
|3
|1
|18 - 9
|21
|5.
|11
|5
|2
|4
|16 - 14
|17
|6.
|10
|4
|3
|3
|11 - 14
|15
|7.
|11
|3
|5
|3
|12 - 14
|14
|8.
|10
|3
|4
|3
|14 - 18
|13
|9.
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|10.
|11
|2
|4
|5
|11 - 21
|10
|11.
|12
|2
|4
|6
|15 - 18
|10
|12.
|11
|1
|5
|5
|11 - 23
|8
|13.
|10
|1
|3
|6
|9 - 20
|6
|14.
|1:2
|11
|1
|3
|7
|7 - 20
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|6
|5
|1
|0
|12 - 2
|16
|2.
|6
|5
|0
|1
|21 - 6
|15
|3.
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|4.
|5
|3
|2
|0
|9 - 3
|11
|5.
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|6.
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|7.
|5
|3
|1
|1
|16 - 4
|10
|8.
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|9.
|5
|1
|4
|0
|8 - 7
|7
|10.
|6
|2
|1
|3
|9 - 8
|7
|11.
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|12.
|1:2
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|13.
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|14.
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|2.
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|3.
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|4.
|2:1
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|6.
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|7.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|8.
|7
|1
|1
|5
|6 - 17
|4
|9.
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|10.
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3
|11.
|6
|0
|3
|3
|6 - 14
|3
|12.
|5
|0
|2
|3
|2 - 10
|2
|13.
|1:2
|6
|0
|1
|5
|4 - 13
|1
|14.
|6
|0
|1
|5
|3 - 16
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|6 (1)
|ПАОК
|Живкович Андрия
|6
|Олимпиакос
|Поденсе Даниэл
|5 (2)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|5
|ПАС Янина
|Конде Педро
|5
|Кифисия
|Ипалибо Джек
|2 4
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|3 2
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 5
|Пансерраикос
|Уэдраого Исмаила
|1 4
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|5