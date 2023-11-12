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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: .
ПАОК
2:1
Второй тайм: 71'
Панетоликос
0'
0:1
20' Гол
Pedro Silva Torrejon
25' Желтая карточка
Льявас Георгиос
1:1
26' Гол
Саматта Мбвана
33' Желтая карточка
Мург Томас
34' Желтая карточка
Дуарте Фредерику
2:1
36' Гол
Живкович Андрия
65' Желтая карточка
Ойконому Мариос
67' Желтая карточка
Михаилидис Яннис

Ход матча

20'
0:1
Pedro Silva Torrejon
(Дуарте Фредерику)
25'
 
Льявас Георгиос
26'
Саматта Мбвана
(Састре Хуан)
1:1
33'
Мург Томас
 
34'
 
Дуарте Фредерику
36'
Живкович Андрия
(Састре Хуан)
2:1
46'
 
Харис Мавриас
Льявас Георгиос
60'
 
Ойконому Мариос
Малис Александрос
64'
Десподов Кирилл
Мург Томас
 
65'
 
Ойконому Мариос
67'
Михаилидис Яннис
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 3 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 70 Владение мячом, % 30
Лучшие коэффициенты
ПАОК
Ничья
Панетоликос
6.90
6.80
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96.00
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Все Коэффициенты
42
Котарски
Доминик
23
Састре
Хуан
16
Кедзёра
Томаш
5
Михаилидис
Яннис
55
Луиш
Рафаэл
27
Оздоев
Магомед
8
Мейте
Суалихо
14
Живкович
Андрия
10
Мург
Томас
7
Константелиас
Янис
33
Саматта
Мбвана
1
Капино
Стефанос
47
Малис
Александрос
26
Дуарте
Бруно
5
Младен
Себастьян
54
Льявас
Георгиос
14
Дуарте
Фредерику
34
Facundo
Perez
12
Хацитеодоридис
Илиас
24
Pedro
Silva
Torrejon
27
Шенгелия
Леван
45
Соуза
Жоау
Педру
ПАОК
4-2-3-1
Панетоликос
3-5-2

История личных встреч

ПАОК
Панетоликос

22 матча

95.5%
4.5%
21 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

63.6%
18.2%
18.2%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

26 матчей

80.8%
7.7%
11.5%
21 победа 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

53.8%
30.8%
15.4%
14 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

65.4%
30.8%
3.8%
17 побед 8 ничьих 1 победа

История матчей

С
0:2
С
1:0
ТМК
4:0
С
2:0
С
1:2
С
5:0
С
1:3
С
0:3
С
2:1
С
1:2
С
2:1
С
0:1
С
1:0
С
0:1
К
4:1
К
0:2
С
2:1
С
0:3
С
0:0
С
1:2
С
1:2
С
0:1
С
1:0
С
2:0
С
1:1
С
3:0

Голы

Всего голов

29
21

Голов в среднем за матч

2.07
1.75

Среднее время на гол

43
51

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

0.5
0.57

Среднее время на гол

180
157

Всего голов

35
29

Голов в среднем за матч

1.35
1.12

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
24

Среднее время на гол

66
80

Бомбардиры внутри турнира

ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Живкович Андрия 6 0.55
Брэндон Льямас 3 (1) 0.27
Оздоев Магомед 3 0.27
Мург Томас 2 0.18
Саматта Мбвана 2 0.18
Константелиас Янис 2 0.18
Кулиеракис Костас 1 0.09
Цимас Стефанос 1 0.09
Тайсон Фреда 0 0
Састре Хуан 0 0
Шваб Штефан 0 0
Баба Абдул-Рахман 0 0
Десподов Кирилл 0 0
Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Льявас Георгиос 2 0.18
Pedro Silva Torrejon 1 0.09
Дуарте Фредерику 1 0.09
Соуза Жоау Педру 1 0.09
Малис Александрос 1 0.09
Дуарте Бруно 1 0.09
Хуанпи Аньор 0 0

Карточки

ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тайсон Фреда 3 0
Мург Томас 3 0
Баба Абдул-Рахман 3 0
Кедзёра Томаш 3 0
Живкович Андрия 3 0
Брэндон Льямас 2 0
Котарски Доминик 2 0
Константелиас Янис 2 0
Шваб Штефан 1 0
Виейринья 1 0
Мейте Суалихо 1 0
Трост-Эконг Виллиам 1 0
Абдулрахман Бахаа 1 0
Састре Хуан 1 0
Луиш Рафаэл 1 0
Кулиеракис Костас 1 0
Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Facundo Perez 3 1
Хуанпи Аньор 3 0
Карелис Никос 2 0
Серхио Диас 2 0
Младен Себастьян 2 0
Franco Baldassarra 2 0
Ойконому Мариос 1 0
Шенгелия Леван 1 0
Pedro Silva Torrejon 1 0
Хацитеодоридис Илиас 1 0
Малис Александрос 1 0
Ксенитидис Георгиос 1 0
Дуарте Бруно 1 0
Льявас Георгиос 1 0
Войлис Александрос 1 0
Дуарте Фредерику 1 0
Соуза Жоау Педру 1 0

Результаты матчей

ПАОК
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Панетоликос
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
3
ПАОК
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Панетоликос
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

9
3
ПАОК
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Панетоликос
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

9
6

Голы по времени матча

Забито

9
3
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

2
11
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
50%
1
9%
61-75
1
50%
3
27%
76-90

Забито

9
3
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
11%
1
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
33%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
33%
76-90

Пропущено

8
7
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
50%
2
29%
76-90

Забито

18
6
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 3
3 Не забивали 6
1
6%
1
17%
1-15
2
11%
1
17%
16-30
6
33%
1
17%
31-45
6
33%
0
0%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
2
11%
3
50%
76-90

Пропущено

10
18
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
0
0%
3
17%
1-15
2
20%
3
17%
16-30
1
10%
3
17%
31-45
1
10%
2
11%
46-60
1
10%
2
11%
61-75
5
50%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

ПАОК
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
ПАОК - Абердин 2:2 Олимпиакос - ПАОК 2:4 АЕК - ПАОК 2:0 Абердин - ПАОК 2:3
ПАОК - Атромитос 2:0 ПАОК - Айнтрахт Фр 2:1 Панатинаикос - ПАОК 2:2 ПАОК - Волос 3:0 ПАС Янина - ПАОК 1:3 ХИК - ПАОК 2:3 ПАОК - Арис Салоники 0:0 ОФИ - ПАОК 1:0 ПАОК - Хартс 4:0 ПАОК - Кифисия 2:1 Хартс - ПАОК 1:2 ПАОК - Астерас 3:0 ПАОК - Хайдук 3:0 Хайдук - ПАОК 0:0 Бейтар - ПАОК 1:4 ПАОК - Бейтар 0:0
Панетоликос
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Панетоликос - Астерас 0:1 Атромитос - Панетоликос 3:2 Панетоликос - Волос 2:0 Диагорас Родос - Панетоликос 1:1
АЕК - Панетоликос 3:0 Ламия - Панетоликос 1:0 Панетоликос - ОФИ 1:1 Арис Салоники - Панетоликос 3:0 Панетоликос - Панатинаикос 0:5 Пансерраикос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - ПАС Янина 0:0 Панетоликос - ПАС Янина 2:1 Волос - Панетоликос 2:0 Пансерраикос - Панетоликос 2:3 Панетоликос - Атромитос 0:1 Волос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Астерас 1:2 Панетоликос - ОФИ 0:2 Атромитос - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Левадиакос 2:2

Результаты матчей

ПАОК
Панетоликос

Точный счет

3:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

2:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
4
1 раз 10%
0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

ПАОК
Панетоликос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
4
1
1.5
1
4
2
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
3
2
1.5
1
4
2
3
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
4
6
7
3
1.5
2
8
4
6
2.5
1
9
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 2:1 11 7 2 2 21 - 10 23
2.
Панатинаикос
 9 7 1 1 29 - 7 22
3.
Олимпиакос
 9 7 1 1 27 - 7 22
4.
АЕК
 10 6 3 1 18 - 9 21
5.
Арис Салоники
 11 5 2 4 16 - 14 17
6.
Ламия
 10 4 3 3 11 - 14 15
7.
ОФИ
 11 3 5 3 12 - 14 14
8.
Пансерраикос
 10 3 4 3 14 - 18 13
9.
Астерас
 10 3 2 5 11 - 17 11
10.
Атромитос
 11 2 4 5 11 - 21 10
11.
ПАС Янина
 12 2 4 6 15 - 18 10
12.
Кифисия
 11 1 5 5 11 - 23 8
13.
Волос
 10 1 3 6 9 - 20 6
14.
Панетоликос
 1:2 11 1 3 7 7 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 2:1 6 5 1 0 12 - 2 16
2.
Олимпиакос
 6 5 0 1 21 - 6 15
3.
Арис Салоники
 6 4 1 1 11 - 6 13
4.
АЕК
 5 3 2 0 9 - 3 11
5.
ОФИ
 6 3 2 1 8 - 6 11
6.
Пансерраикос
 4 3 1 0 8 - 4 10
7.
Панатинаикос
 5 3 1 1 16 - 4 10
8.
Ламия
 5 3 1 1 7 - 5 10
9.
Кифисия
 5 1 4 0 8 - 7 7
10.
ПАС Янина
 6 2 1 3 9 - 8 7
11.
Атромитос
 4 1 3 0 5 - 4 6
12.
Панетоликос
 1:2 5 1 2 2 3 - 7 5
13.
Волос
 5 1 1 3 7 - 10 4
14.
Астерас
 5 1 1 3 6 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 4 4 0 0 13 - 3 12
2.
АЕК
 5 3 1 1 9 - 6 10
3.
Олимпиакос
 3 2 1 0 6 - 1 7
4.
ПАОК
 2:1 5 2 1 2 9 - 8 7
5.
Астерас
 5 2 1 2 5 - 7 7
6.
Ламия
 5 1 2 2 4 - 9 5
7.
Арис Салоники
 5 1 1 3 5 - 8 4
8.
Атромитос
 7 1 1 5 6 - 17 4
9.
ОФИ
 5 0 3 2 4 - 8 3
10.
ПАС Янина
 6 0 3 3 6 - 10 3
11.
Пансерраикос
 6 0 3 3 6 - 14 3
12.
Волос
 5 0 2 3 2 - 10 2
13.
Панетоликос
 1:2 6 0 1 5 4 - 13 1
14.
Кифисия
 6 0 1 5 3 - 16 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 6 (1)
ПАОК Живкович Андрия 6
Олимпиакос Поденсе Даниэл 5 (2)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 5
ПАС Янина Конде Педро 5
Весь список

Топ нарушителей
Кифисия Ипалибо Джек 2 4
ПАС Янина Карахалиос Зисис 3 2
ПАС Янина Federico Gino 1 5
Пансерраикос Уэдраого Исмаила 1 4
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 5
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • 20'
      Г О О О О Л - Pedro Silva Torrejon бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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    ПАОК
    Ничья
    Панетоликос
    6.90
    6.80
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    96.00
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