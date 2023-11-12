Тур: 14. Стадион: Стад де Женев.
0'
18' Красная карточкаСигуа Габриэль
0:1
21' ГолДжака Таулант
1:1
45' ГолГийемено Джереми
2:1
60' ГолКривелли Энцо
65' Желтая карточкаДиба Самба
Ход матча
18'
21'
0:1
45'
1:1
60'
2:1
65'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 3
-
3 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
61 Владение мячом, % 39
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
30
Диба
Самба
17
Кутеса
Дерек
13
Сальви
Мирко
20
Фрай
Фабиан
40
Вейга
Ренату
19
Демир
Юсуф
30
Каде
Антон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Диба СамбаПолузащитник
-
17 Кутеса ДерекПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
20 Маньен ТеоЗащитник
-
33 Вуйоз НиколяЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Вайлер Рене
- Основной состав
-
13 Сальви МиркоВратарь
- Защитник
-
20 Фрай ФабианЗащитник
-
40 Вейга РенатуЗащитник
- Защитник
-
19 Демир ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Каде АнтонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Рюэгг КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Мэлоун МорисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Челестини Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Серветт
Базель
10 матчей
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
20%
110%
2 победы 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 12 побед
26 матчей
19.2%
30.8%
50%
5 побед 8 ничьих 13 побед
Первый тайм
7.7%
53.8%
38.5%
2 победы 14 ничьих 10 побед
Второй тайм
26.9%
26.9%
46.2%
7 побед 7 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
1.15
0.77
Среднее время на гол
78
117
Всего голов
34
20
Голов в среднем за матч
2.62
1.54
Среднее время на гол
34
58
Всего голов
49
30
Голов в среднем за матч
1.88
1.15
Тотал матчей
2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
20
Больше 77%
Меньше 23%
6
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
Среднее время на гол
47
78
Бомбардиры внутри турнира
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бедья Крис
|7 (1)
|0.5
|Кривелли Энцо
|4 (2)
|0.29
|Кутеса Дерек
|2
|0.14
|Стеванович Мирослав
|2
|0.14
|Севрен Йоан
|1
|0.07
|Мазику Брэдли
|1
|0.07
|Антунес Алексис
|1
|0.07
|Роделен Ронни
|1
|0.07
|Руй Стив
|1
|0.07
|Флюке Патрик
|1
|0.07
|Гийемено Джереми
|1
|0.07
|Конья Тимоте
|0
|0
|Ондуа Гаэль
|0
|0
|Болла Бендегуз
|0
|0
|Барон Энтони
|0
|0
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрай Фабиан
|3 (1)
|0.23
|Сигуа Габриэль
|2
|0.15
|Огюстен Жан-Кевин
|2 (1)
|0.15
|Ндой Дан
|1
|0.08
|Джака Таулант
|1
|0.08
|Йованович Джордже
|1
|0.08
|Ван Бремен Финн
|1
|0.08
|Дрэгер Мохамед
|1
|0.08
|Мэлоун Морис
|1
|0.08
|Комас Арнау
|1
|0.08
|Хунцикер Андрин
|1
|0.08
|Вейга Ренату
|1
|0.08
|Лопес Серхио
|0
|0
|Шмидт Доминик II
|0
|0
|Бургер Ваутер
|0
|0
|Демир Юсуф
|0
|0
|Каде Антон
|0
|0
|Барри Тьерно
|0
|0
Карточки
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бедья Крис
|4
|0
|Дулин Давид
|3
|0
|Севрен Йоан
|3
|0
|Стеванович Мирослав
|1
|1
|Кривелли Энцо
|2
|0
|Ондуа Гаэль
|2
|0
|Кутеса Дерек
|2
|0
|Гийемено Джереми
|2
|0
|Мазику Брэдли
|2
|0
|Антунес Алексис
|2
|0
|Малл Джоэл
|1
|0
|Руй Стив
|1
|0
|Болла Бендегуз
|1
|0
|Барон Энтони
|1
|0
|Вуйоз Николя
|1
|0
|Цунэмото Кэйго
|1
|0
|Диба Самба
|1
|0
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Бремен Финн
|4
|0
|Барри Тьерно
|2
|1
|Сигуа Габриэль
|1
|1
|Джака Таулант
|2
|0
|Дрэгер Мохамед
|2
|0
|Демир Юсуф
|2
|0
|Вейга Ренату
|2
|0
|Комас Арнау
|0
|1
|Фрай Фабиан
|1
|0
|Огюстен Жан-Кевин
|1
|0
|Рюэгг Кевин
|1
|0
|Шмидт Доминик II
|1
|0
|Йованович Джордже
|1
|0
|Миллар Лиам
|1
|0
|Бургер Ваутер
|1
|0
|Баришич Адриан-Леон
|1
|0
Результаты матчей
Серветт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Базель
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
6
4
Серветт
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Базель
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
8
11
Серветт
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Базель
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
14
15
Голы по времени матча
Забито
12
4
2 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
8 Не забивали 9
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
5
42%
1
25%
76-90
Пропущено
8
14
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
2
25%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
3
38%
3
21%
31-45
1
13%
1
7%
46-60
1
13%
2
14%
61-75
1
13%
3
21%
76-90
Забито
10
12
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
1
10%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
3
30%
3
25%
61-75
3
30%
4
33%
76-90
Пропущено
7
11
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
1
14%
2
18%
1-15
2
29%
1
9%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
9%
46-60
1
14%
3
27%
61-75
1
14%
4
36%
76-90
Забито
22
16
6 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 3
1 Не забивали 4
4
18%
0
0%
1-15
1
5%
3
19%
16-30
1
5%
3
19%
31-45
3
14%
2
13%
46-60
5
23%
3
19%
61-75
8
36%
5
31%
76-90
Пропущено
15
25
8 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
3
20%
5
20%
1-15
2
13%
3
12%
16-30
3
20%
3
12%
31-45
3
20%
2
8%
46-60
2
13%
5
20%
61-75
2
13%
7
28%
76-90
Результаты последних матчей
Серветт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Серветт - Шериф 2:1 Цюрих - Серветт 0:2 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Серветт - Люцерн 4:2
Шериф - Серветт 1:1 Базель - Серветт 0:1 Лугано - Серветт 0:1 Рома - Серветт 4:0 Серветт - Лозанна 2:1 Серветт - Винтертур 2:2 Люцерн - Серветт 2:0 Серветт - Славия Прага 0:2 Бюль - Серветт 1:4 Серветт - Янг Бойз 0:1 Ивердон - Серветт 4:1 Мерен - Серветт 0:8 Серветт - Рейнджерс 1:1 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Рейнджерс - Серветт 2:1 Стад Лозанна-Уши - Серветт 1:1
Базель
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Базель - Ивердон 2:1 Кринс - Базель 0:1 Лозанна - Базель 3:0 Базель - Серветт 0:1
Янг Бойз - Базель 3:0 Базель - Стад Лозанна-Уши 0:3 Базель - Люцерн 1:1 Ивердон - Базель 3:2 ФК Боспорус - Базель 0:8 Мец - Базель 1:1 Базель - Цюрих 2:2 ФК Сен-Блез - Базель 1:8 Базель - Лозанна 1:2 Грасcхоппер - Базель 3:1 Тобол - Базель 1:2 Базель - Винтертур 5:2 Базель - Тобол 1:3 Санкт-Галлен - Базель 2:1 Олд Бойз - Базель 0:3 Базель - Бенфика 1:3
Результаты матчей
Серветт
Базель
Точный счет
2:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
5
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
3:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
3:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Серветт
Базель
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
52
42
34
15
16
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
32
25
14
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
84
67
48
211
111
112
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|4
|1
|31 - 12
|28
|2.
|14
|8
|3
|3
|28 - 16
|27
|3.
|2:0
|14
|7
|6
|1
|25 - 12
|27
|4.
|2:1
|14
|7
|4
|3
|22 - 18
|25
|5.
|14
|6
|3
|5
|20 - 25
|21
|6.
|14
|4
|5
|5
|20 - 26
|17
|7.
|0:2
|13
|5
|1
|7
|21 - 23
|16
|8.
|14
|4
|4
|6
|23 - 23
|16
|9.
|14
|4
|4
|6
|27 - 33
|16
|10.
|14
|4
|2
|8
|20 - 23
|14
|11.
|13
|2
|4
|7
|16 - 30
|10
|12.
|1:2
|13
|2
|2
|9
|16 - 28
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|7
|0
|0
|19 - 7
|21
|2.
|6
|5
|1
|0
|20 - 5
|16
|3.
|7
|5
|1
|1
|13 - 9
|16
|4.
|2:0
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|5.
|2:1
|7
|3
|3
|1
|13 - 10
|12
|6.
|7
|3
|3
|1
|13 - 11
|12
|7.
|7
|3
|2
|2
|13 - 10
|11
|8.
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|9.
|0:2
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|10.
|7
|3
|1
|3
|12 - 10
|10
|11.
|1:2
|7
|2
|2
|3
|11 - 12
|8
|12.
|7
|1
|3
|3
|8 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|7
|4
|1
|2
|9 - 8
|13
|2.
|2:0
|7
|3
|4
|0
|13 - 5
|13
|3.
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|4.
|0:2
|7
|2
|0
|5
|11 - 17
|6
|5.
|7
|1
|3
|3
|9 - 9
|6
|6.
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|7.
|7
|1
|2
|4
|16 - 22
|5
|8.
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|9.
|7
|1
|2
|4
|7 - 16
|5
|10.
|6
|1
|1
|4
|8 - 14
|4
|11.
|7
|1
|1
|5
|8 - 13
|4
|12.
|1:2
|6
|0
|0
|6
|5 - 16
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|7 (2)
|Лозанна
|Сене Кали
|7 (2)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|7 (1)
|Винтертур
|Лтайеф Сайфалла
|6 (1)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|6 (1)
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|7
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 5
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|6
|Стад Лозанна-Уши
|Giovani Bamba
|6
|Ивердон
|Лунгой Кристофер
|1 4