  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Зрители: 7273
Серветт
4:1
Конец матча
Базель
0'
18' Красная карточка
Сигуа Габриэль
0:1
21' Гол
Джака Таулант
1:1
45' Гол
Гийемено Джереми
2:1
60' Гол
Кривелли Энцо
65' Желтая карточка
Диба Самба
3:1
81' Гол
Конья Тимоте
4:1
90' Гол
Гийемено Джереми
90'+4

Ход матча

18'
 
Сигуа Габриэль
21'
0:1
Джака Таулант
(Каде Антон)
45'
Гийемено Джереми
(Конья Тимоте)
1:1
46'
 
Барри Тьерно
Каде Антон
46'
 
Зе Арлет Жуниор
Йованович Джордже
58'
 
Мэлоун Морис
Демир Юсуф
60'
Кривелли Энцо
(Мазику Брэдли)
2:1
65'
Диба Самба
 
69'
Ондуа Гаэль
Диба Самба
 
69'
Барон Энтони
Болла Бендегуз
 
76'
 
Ланг Михаэль
Дрэгер Мохамед
80'
Вуйоз Николя
Кривелли Энцо
 
81'
Конья Тимоте
(Мазику Брэдли)
3:1
85'
 
Карлос Гауто Хуан
Джака Таулант
90'
Маньен Тео
Кутеса Дерек
 
90'
Гийемено Джереми
(Барон Энтони)
4:1

Статистика матча

  • 15 Удары по воротам 7
  • 9 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 524 Количество передач 363
  • 58 Владение мячом, % 42
1
Малл
Джоэл
3
Цунэмото
Кэйго
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
18
Мазику
Брэдли
77
Болла
Бендегуз
8
Конья
Тимоте
30
Диба
Самба
17
Кутеса
Дерек
21
Гийемено
Джереми
27
Кривелли
Энцо
13
Сальви
Мирко
6
Дрэгер
Мохамед
20
Фрай
Фабиан
40
Вейга
Ренату
31
Шмидт
Доминик
II
19
Демир
Юсуф
34
Джака
Таулант
37
Leon
Avdullahu
30
Каде
Антон
99
Йованович
Джордже
21
Сигуа
Габриэль
Серветт
4-4-2
Базель
4-4-2

История личных встреч

Серветт
Базель

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

20%
110%
2 победы 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 12 побед

26 матчей

19.2%
30.8%
50%
5 побед 8 ничьих 13 побед

Первый тайм

7.7%
53.8%
38.5%
2 победы 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

26.9%
26.9%
46.2%
7 побед 7 ничьих 12 побед

История матчей

С
0:1
С
3:3
С
2:2
С
0:0
С
1:1
С
0:0
С
2:0
С
2:2
С
5:1
С
5:0
С
2:1
С
1:0
С
1:0
С
2:2
С
2:2
С
2:0
С
3:1
С
2:0
С
1:2
С
3:2
С
0:1
С
2:1
С
5:0
С
3:0
С
0:4
ТМС
0:4

Голы

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.15
0.77

Среднее время на гол

78
117

Всего голов

34
20

Голов в среднем за матч

2.62
1.54

Среднее время на гол

34
58

Всего голов

49
30

Голов в среднем за матч

1.88
1.15

Тотал матчей

2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
20
Больше 77%
Меньше 23%
6
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
24

Среднее время на гол

47
78

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бедья Крис 7 (1) 0.5
Кривелли Энцо 4 (2) 0.29
Кутеса Дерек 2 0.14
Стеванович Мирослав 2 0.14
Гийемено Джереми 2 0.14
Конья Тимоте 1 0.07
Мазику Брэдли 1 0.07
Севрен Йоан 1 0.07
Антунес Алексис 1 0.07
Роделен Ронни 1 0.07
Руй Стив 1 0.07
Флюке Патрик 1 0.07
Барон Энтони 0 0
Ондуа Гаэль 0 0
Болла Бендегуз 0 0
Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрай Фабиан 3 (1) 0.23
Сигуа Габриэль 2 0.15
Огюстен Жан-Кевин 2 (1) 0.15
Ндой Дан 1 0.08
Джака Таулант 1 0.08
Йованович Джордже 1 0.08
Ван Бремен Финн 1 0.08
Дрэгер Мохамед 1 0.08
Мэлоун Морис 1 0.08
Комас Арнау 1 0.08
Хунцикер Андрин 1 0.08
Вейга Ренату 1 0.08
Лопес Серхио 0 0
Шмидт Доминик II 0 0
Бургер Ваутер 0 0
Демир Юсуф 0 0
Каде Антон 0 0
Барри Тьерно 0 0

Карточки

Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бедья Крис 4 0
Дулин Давид 3 0
Севрен Йоан 3 0
Стеванович Мирослав 1 1
Кривелли Энцо 2 0
Ондуа Гаэль 2 0
Кутеса Дерек 2 0
Гийемено Джереми 2 0
Мазику Брэдли 2 0
Антунес Алексис 2 0
Малл Джоэл 1 0
Руй Стив 1 0
Болла Бендегуз 1 0
Барон Энтони 1 0
Вуйоз Николя 1 0
Цунэмото Кэйго 1 0
Диба Самба 1 0
Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Бремен Финн 4 0
Барри Тьерно 2 1
Сигуа Габриэль 1 1
Джака Таулант 2 0
Дрэгер Мохамед 2 0
Демир Юсуф 2 0
Вейга Ренату 2 0
Комас Арнау 0 1
Фрай Фабиан 1 0
Огюстен Жан-Кевин 1 0
Рюэгг Кевин 1 0
Шмидт Доминик II 1 0
Йованович Джордже 1 0
Миллар Лиам 1 0
Бургер Ваутер 1 0
Баришич Адриан-Леон 1 0

Результаты матчей

Серветт
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Базель
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

6
5
Серветт
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Базель
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

8
11
Серветт
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Базель
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

14
16

Голы по времени матча

Забито

16
5
3 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
2
13%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
1
6%
1
20%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
7
44%
1
20%
76-90

Пропущено

9
18
6 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
2
22%
3
17%
1-15
1
11%
2
11%
16-30
3
33%
4
22%
31-45
1
11%
2
11%
46-60
1
11%
2
11%
61-75
1
11%
5
28%
76-90

Забито

10
12
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
1
10%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
3
30%
3
25%
61-75
3
30%
4
33%
76-90

Пропущено

7
11
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
1
14%
2
18%
1-15
2
29%
1
9%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
9%
46-60
1
14%
3
27%
61-75
1
14%
4
36%
76-90

Забито

26
17
7 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
4
15%
0
0%
1-15
1
4%
4
24%
16-30
2
8%
3
18%
31-45
4
15%
2
12%
46-60
5
19%
3
18%
61-75
10
38%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

16
29
9 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
3
19%
5
17%
1-15
3
19%
3
10%
16-30
3
19%
4
14%
31-45
3
19%
3
10%
46-60
2
13%
5
17%
61-75
2
13%
9
31%
76-90

Результаты последних матчей

Серветт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Серветт - Шериф 2:1 Цюрих - Серветт 0:2 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Серветт - Люцерн 4:2
Шериф - Серветт 1:1 Базель - Серветт 0:1 Лугано - Серветт 0:1 Рома - Серветт 4:0 Серветт - Лозанна 2:1 Серветт - Винтертур 2:2 Люцерн - Серветт 2:0 Серветт - Славия Прага 0:2 Бюль - Серветт 1:4 Серветт - Янг Бойз 0:1 Ивердон - Серветт 4:1 Мерен - Серветт 0:8 Серветт - Рейнджерс 1:1 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Рейнджерс - Серветт 2:1 Стад Лозанна-Уши - Серветт 1:1
Базель
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Базель - Ивердон 2:1 Кринс - Базель 0:1 Лозанна - Базель 3:0 Базель - Серветт 0:1
Янг Бойз - Базель 3:0 Базель - Стад Лозанна-Уши 0:3 Базель - Люцерн 1:1 Ивердон - Базель 3:2 ФК Боспорус - Базель 0:8 Мец - Базель 1:1 Базель - Цюрих 2:2 ФК Сен-Блез - Базель 1:8 Базель - Лозанна 1:2 Грасcхоппер - Базель 3:1 Тобол - Базель 1:2 Базель - Винтертур 5:2 Базель - Тобол 1:3 Санкт-Галлен - Базель 2:1 Олд Бойз - Базель 0:3 Базель - Бенфика 1:3

Результаты матчей

Серветт
Базель

Точный счет

2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
5
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
3:0
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
3:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Серветт
Базель

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
5
2
1.5
3
4
2
5
2.5
1
6
2
5
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
2
2
5
1.5
1
5
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
9
4
7
7
1.5
4
9
3
11
2.5
1
12
2
12
3.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 13 8 4 1 31 - 12 28
2.
Санкт-Галлен
 14 8 3 3 28 - 16 27
3.
Цюрих
 14 7 6 1 26 - 12 27
4.
Серветт
 14 7 4 3 24 - 18 25
5.
Люцерн
 14 6 3 5 20 - 25 21
6.
Ивердон
 14 4 5 5 20 - 26 17
7.
Лугано
 13 5 1 7 21 - 24 16
8.
Лозанна
 14 4 4 6 23 - 23 16
9.
Винтертур
 14 4 4 6 27 - 33 16
10.
Грасcхоппер
 14 4 2 8 20 - 23 14
11.
Стад Лозанна-Уши
 13 2 4 7 16 - 30 10
12.
Базель
 13 2 2 9 16 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 7 7 0 0 19 - 7 21
2.
Янг Бойз
 6 5 1 0 20 - 5 16
3.
Люцерн
 7 5 1 1 13 - 9 16
4.
Цюрих
 7 4 2 1 12 - 7 14
5.
Серветт
 7 3 3 1 15 - 10 12
6.
Ивердон
 7 3 3 1 13 - 11 12
7.
Лозанна
 7 3 2 2 13 - 10 11
8.
Винтертур
 7 3 2 2 11 - 11 11
9.
Лугано
 6 3 1 2 10 - 7 10
10.
Грасcхоппер
 7 3 1 3 12 - 10 10
11.
Базель
 7 2 2 3 11 - 12 8
12.
Стад Лозанна-Уши
 7 1 3 3 8 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 7 4 1 2 9 - 8 13
2.
Цюрих
 7 3 4 0 14 - 5 13
3.
Янг Бойз
 7 3 3 1 11 - 7 12
4.
Лугано
 7 2 0 5 11 - 17 6
5.
Санкт-Галлен
 7 1 3 3 9 - 9 6
6.
Лозанна
 7 1 2 4 10 - 13 5
7.
Винтертур
 7 1 2 4 16 - 22 5
8.
Ивердон
 7 1 2 4 7 - 15 5
9.
Люцерн
 7 1 2 4 7 - 16 5
10.
Стад Лозанна-Уши
 6 1 1 4 8 - 14 4
11.
Грасcхоппер
 7 1 1 5 8 - 13 4
12.
Базель
 6 0 0 6 5 - 18 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 7 (2)
Лозанна Сене Кали 7 (2)
Цюрих Окита Жонатан 7 (1)
Цюрих Маркезано Антонио 6 (3)
Винтертур Лтайеф Сайфалла 6 (1)
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Топ нарушителей
Янг Бойз Али Мохамед 7
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 5
Лозанна Дюссенн Ноэ 6
Стад Лозанна-Уши Giovani Bamba 6
Ивердон Лунгой Кристофер 1 4
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Конья Тимоте сделал результативную передачу.
    • 45'
      Г О О О О Л - Гийемено Джереми бьет в цель!
    • 21'
      Каде Антон сделал результативную передачу.
    • 21'
      Г О О О О Л - Джака Таулант бьет в цель!
    • 18'
      УДАЛЕНИЕ! - Сигуа Габриэль увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Серветт 4:1 Базель онлайн

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