Тур: 14. Стадион: Дженерали Арена.
0:0
Перерыв
0'
20' Желтая карточкаДжукич Александар
33' Желтая карточкаГиндо Дауда
35' Желтая карточкаФорсон Аманква
Ход матча
33'
35'
Прогноз на матч от Liveresult
70
Дедич
Амар
29
Гиндо
Дауда
10
Сучич
Лука
21
Ратков
Петар
19
Конате
Карим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Фитц ДоминикНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виммер Михаэль
- Основной состав
- Вратарь
-
70 Дедич АмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Гиндо ДаудаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сучич ЛукаПолузащитник
-
21 Ратков ПетарНападающий
-
19 Конате КаримНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Шимич РокоНападающий
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
История личных встреч
Аустрия Вена
Зальцбург
18 матчей
44.4%
55.6%
8 побед 10 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
83.3%
12 побед 15 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.2%
22.2%
5.6%
13 побед 4 ничьи 0 побед
44 матча
13.6%
86.4%
0 побед 6 ничьих 38 побед
Первый тайм
20.5%
79.5%
0 побед 9 ничьих 26 побед
Второй тайм
9.1%
90.9%
0 побед 4 ничьи 41 победа
62 матча
12.9%
25.8%
61.3%
8 побед 16 ничьих 38 побед
Первый тайм
19.4%
38.7%
41.9%
12 побед 24 ничьи 26 побед
Второй тайм
21%
12.9%
66.1%
13 побед 8 ничьих 41 победа
История матчей
Голы
Всего голов
38
23
Голов в среднем за матч
1.27
0.72
Среднее время на гол
71
125
Всего голов
92
48
Голов в среднем за матч
2.88
1.6
Среднее время на гол
31
56
Всего голов
130
71
Голов в среднем за матч
2.1
1.15
Тотал матчей
2.5
59
Больше 95%
Меньше 5%
3
54
Больше 87%
Меньше 13%
8
35
Больше 56%
Меньше 44%
27
27
Больше 44%
Меньше 56%
35
18
Больше 29%
Меньше 71%
44
7
Больше 11%
Меньше 89%
55
1
Больше 2%
Меньше 98%
61
Среднее время на гол
42
78
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грубер Андреас
|8
|0.57
|Асллани Фисник
|2
|0.14
|Шмидт Александер
|1
|0.07
|Гуэнуш Хаким
|1
|0.07
|Хандль Йоханнес
|1
|0.07
|Вучич Ромео
|1
|0.07
|Ранфтль Райнхольд
|0
|0
|Фитц Доминик
|0
|0
|Джукич Александар
|0
|0
|Польстер Мануэль
|0
|0
|Фишер Манфред
|0
|0
|Браунёдер Маттиас
|0
|0
|Ayi Silva Kangani
|0
|0
Зальцбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конате Карим
|8
|0.57
|Шимич Роко
|4
|0.29
|Дедич Амар
|3
|0.21
|Койта Секу
|3 (1)
|0.21
|Форсон Аманква
|2
|0.14
|Глух Оскар
|2
|0.14
|Беду Самсон
|2
|0.14
|Кьергаард Мауриц
|1
|0.07
|Павлович Страхинья
|1
|0.07
|Доргелес Нене
|1
|0.07
|Соле Умар
|1
|0.07
|Ратков Петар
|1
|0.07
|Гурна-Дуат Люка
|0
|0
|Фернандо Педро
|0
|0
|Сучич Лука
|0
|0
|Бидструп Мадс
|0
|0
Карточки
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинс Марвин
|3
|1
|Джукич Александар
|4
|0
|Холланд Джеймс
|2
|1
|Галвао Лукас
|2
|1
|Грубер Андреас
|3
|0
|Фитц Доминик
|3
|0
|Хускович Муарем
|3
|0
|Браунёдер Маттиас
|1
|1
|Ранфтль Райнхольд
|2
|0
|Фишер Манфред
|2
|0
|Балтакса Матан
|2
|0
|Гуэнуш Хаким
|2
|0
|Хандль Йоханнес
|2
|0
|Кос Мирко
|0
|1
|Поцманн Марвин
|1
|0
|Фрюхтль Кристиан
|1
|0
|Мейсль Маттео
|1
|0
|Асллани Фисник
|1
|0
|Ayi Silva Kangani
|1
|0
|Michael Wimmer
|1
|0
Зальцбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Павлович Страхинья
|3
|1
|Конате Карим
|4
|0
|Гурна-Дуат Люка
|3
|0
|Гиндо Дауда
|2
|0
|Ульмер Андреас
|1
|0
|Шлагер Александер
|1
|0
|Койта Секу
|1
|0
|Соле Умар
|1
|0
|Дедич Амар
|1
|0
|Кьергаард Мауриц
|1
|0
|Бидструп Мадс
|1
|0
|Форсон Аманква
|1
|0
|Глух Оскар
|1
|0
Результаты матчей
Аустрия Вена
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Зальцбург
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
4
Аустрия Вена
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Зальцбург
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
5
10
Аустрия Вена
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Зальцбург
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
7
14
Голы по времени матча
Забито
7
19
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
10 Не забивали 6
1
14%
1
5%
1-15
0
0%
5
26%
16-30
2
29%
3
16%
31-45
1
14%
4
21%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
3
43%
2
11%
76-90
Пропущено
5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
3
50%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
10
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
3
43%
1
10%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
3
30%
76-90
Пропущено
8
2
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
50%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
14
29
8 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 10
5 Не забивали 2
4
29%
2
7%
1-15
1
7%
5
17%
16-30
3
21%
5
17%
31-45
1
7%
8
28%
46-60
1
7%
4
14%
61-75
4
29%
5
17%
76-90
Пропущено
13
8
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
4
31%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
23%
4
50%
31-45
4
31%
1
13%
46-60
1
8%
3
38%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Вена
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 1:0 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:0 Штурм Грац - Аустрия Вена 0:1 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:2
Аустрия Вена - Блау-Вайсс Линц 4:0 Аустрия Вена - Рапид Вена 0:0 Санкт-Анна - Аустрия Вена 0:4 Альтах - Аустрия Вена 2:1 Хартберг - Аустрия Вена 2:1 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2:2 ЛАСК - Аустрия Вена 2:0 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:0 Аустрия Вена - Легия 3:5 Зальцбург - Аустрия Вена 2:0 Легия - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 0:2 Борац Баня-Лука - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Штурм Грац 0:3 Аустрия Вена - Борац Баня-Лука 1:0 Шпитталь - Аустрия Вена 0:7
Зальцбург
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Зальцбург - Интер Милан 0:1 Сваровски Тироль - Зальцбург 0:2 Хартберг - Зальцбург 1:1 Зальцбург - Альтах 3:0
Интер Милан - Зальцбург 2:1 Зальцбург - ЛАСК 0:1 Зальцбург - Рид 1:0 Аустрия Клагенфурт - Зальцбург 2:2 Зальцбург - Реал Сосьедад 0:2 Аустрия Лустенау - Зальцбург 0:4 Аустрия Зальцбург - Зальцбург 0:4 Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 0:1 Бенфика - Зальцбург 0:2 Штурм Грац - Зальцбург 2:2 Зальцбург - Рапид Вена 2:0 Вольфсбергер - Зальцбург 1:2 Хартберг - Зальцбург 1:5 Зальцбург - Аустрия Вена 2:0 Зальцбург - Интер Милан 3:4 Зальцбург - Сваровски Тироль 3:0
Результаты матчей
Аустрия Вена
Зальцбург
Точный счет
0:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
Точный счет
2:0
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
2
5 раз 71%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
4
1 раз 8%
2
7 раз 54%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Аустрия Вена
Зальцбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
42
24
42
15
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
112
49
112
112
49
112
211
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|14
|9
|3
|2
|29 - 8
|30
|2.
|14
|9
|3
|2
|24 - 11
|30
|3.
|14
|7
|4
|3
|20 - 13
|25
|4.
|14
|7
|4
|3
|24 - 18
|25
|5.
|14
|5
|6
|3
|19 - 20
|21
|6.
|14
|5
|5
|4
|22 - 21
|20
|7.
|0:0
|14
|5
|4
|5
|14 - 13
|19
|8.
|14
|4
|6
|4
|27 - 16
|18
|9.
|14
|4
|4
|6
|17 - 26
|16
|10.
|14
|3
|4
|7
|10 - 22
|13
|11.
|14
|2
|2
|10
|15 - 28
|8
|12.
|14
|0
|3
|11
|7 - 32
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|11 - 2
|17
|2.
|7
|4
|2
|1
|11 - 5
|14
|3.
|8
|4
|2
|2
|12 - 13
|14
|4.
|0:0
|6
|4
|0
|2
|10 - 2
|12
|5.
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|6.
|0:0
|7
|2
|4
|1
|7 - 5
|10
|7.
|7
|2
|4
|1
|8 - 9
|10
|8.
|7
|2
|3
|2
|8 - 11
|9
|9.
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|10.
|7
|1
|4
|2
|14 - 12
|7
|11.
|7
|1
|1
|5
|11 - 16
|4
|12.
|8
|0
|0
|8
|4 - 25
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|8
|5
|3
|0
|19 - 6
|18
|2.
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|3.
|7
|3
|3
|1
|11 - 9
|12
|4.
|6
|3
|2
|1
|12 - 5
|11
|5.
|7
|3
|2
|2
|13 - 4
|11
|6.
|7
|2
|4
|1
|11 - 11
|10
|7.
|0:0
|7
|3
|0
|4
|7 - 8
|9
|8.
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|9.
|7
|2
|0
|5
|9 - 17
|6
|10.
|8
|1
|3
|4
|6 - 15
|6
|11.
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
|12.
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Зальцбург
|Конате Карим
|8 (2)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|8 (1)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|8
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|7 (6)
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|6 (4)
|Сваровски Тироль
|Гугганиг Давид
|1 5
|Хартберг
|Диаките Усман
|1 5
|Вольфсбергер
|Верачниг Николас
|1 5
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|6
|ЛАСК
|Хорват Саша
|6