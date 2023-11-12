Палмер получил жёлтую карточку за какие-то прегрешения. Вполне возможно, что это было наказание за неспортивное поведение.

Провели сейчас всё же свою атаку лондонцы, заработав штрафной удар метрах в 24 от ворот соперника немного левее центральной оси.

Джеймс опасно пробил со штрафного удара точно под перекладину, но Эдерсон сумел потащить мяч на угловой.

ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Тьяго Силва!!! С правого фланга подача углового последовала на ближнюю штангу, где бразильский ветеран чётко сыграл на опережении, подрезав мяч в дальний угол ворот.

Завелась публика на "Стэмфорд Бридж". Не всё так плохо для "Челси", как это выглядело несколько минут назад. Интересно, что же нас ждёт в дальнейшем...

Стерлинг попытался прорваться в атаку по левому флангу, но Диаш сумел достать его в чистом подкате. Мяч вернулся под контроль "Манчестер Сити".

Фоден опасно с правого фланга навесил на дальний край вратарской площади, откуда Холанн из сложного положения пробивал с лёту с левой ноги, но не попал в цель с острого угла.

Обеспокоенным у кромки поля выглядит Маурисио Почеттино. Явно он сейчас недоволен тем, что происходит на футбольном поле.

Огрызнулись своей контратакой "синие", но она всё-таки до удара по воротам не дошла.

После навеса с левого фланга Кукурелья руками прихватил Холанна. Судья пенальти не назначил, но VAR запросил паузу.

Стоит отметить, что в предыдущей атаке была ещё и игра рукой в штрафной площади у Кайседо. Всё пока что против "Челси".

ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Эрлинг Холанн!!! Норвежец с точки уверенно развёл мяч и вратаря по разным углам.

"Ман Сити" после своего гола явно не намерен снижать обороты. Продолжает он высоко прессинговать соперников, не позволяя тем спокойно пасоваться даже в своей штрафной площади.

18' Сам Альварес с углового выполнил навес к дальнему углу вратарской площади, откуда головой пробил Гвардиол, но слабовато, так что Санчес успел переместиться и поймал мяч.

17' Альварес получил передачу на правом краю чужой штрафной площади, после чего, недолго думая, наносил удар, но выстрел был блокирован, а мяч ушёл на угловой.

16' После симпатичного старта у "Челси" как-то совершенно разладилась комбинационная игра, из-за чего лондонцы теперь не могут выйти даже за центр поля.

15' Доку пытался на левом фланге атаки обострить игру, но в центр его с мячом не пустили - игровой снаряд был выбит за боковую линию.

14' Многие предрекали сегодня, что матч получится малорезультативным. По первой трети тайма мы действительно видим вязкую борьбу и отсутствие высокий скоростей.

12' С левого фланга прострельная передача прошла в штрафную площадь хозяев, но защитникам "Челси" удалось отбить мяч подальше.

11' Постепенно игра переходит на половину поля "Челси", но пока что особой остроты у ворот Санчеса не возникает.

10' Эксперты из АПЛ видят фаворитом этой встречи "Манчестер Сити", победа которого к настоящему моменту оценивается в 49%. Вероятность победы "Челси" - 23%, а оставшиеся 28% отведены возможной ничьей.

9' Справа налево следовал длинный перевод у "горожан", но слишком сильным он получился - Бернарду Силва не сумел дотянуться до мяча, чтобы сохранить его в пределах поля.