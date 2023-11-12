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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Тейлор Энтони
Челси
1:1
Первый тайм: 34'
Манчестер Сити
0'
22' Желтая карточка
Кукурелья Марк
24' Желтая карточка
Палмер Коул
0:1
25' Пенальти
Холанн Эрлинг
1:1
29' Гол
Силва Тьяго

Ход матча

22'
Кукурелья Марк
 
24'
Палмер Коул
 
25'
0:1
Холанн Эрлинг
29'
Силва Тьяго
(Галлахер Конор)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Прогнозы 138
Челси 13% (18)
X 8.7% (12)
Манчестер Сити 78.3% (108)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Челси
Ничья
Манчестер Сити
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Санчес
Роберт
24
Джеймс
Рис
II
2
Дисаси
Аксель
6
Силва
Тьяго
3
Кукурелья
Марк
25
Кайседо
Мойсес
8
Фернандес
Энцо
20
Палмер
Коул
23
Галлахер
Конор
7
Стерлинг
Рахим
15
Джексон
Николас
31
Эдерсон
Мораес
2
Уокер
Кайл
3
Диаш
Рубен
25
Аканджи
Мануэль
24
Гвардиол
Йошко
16
Родри
Эрнандес
20
Силва
Бернарду
47
Фоден
Фил
19
Альварес
Хулиан
11
Доку
Жереми
9
Холанн
Эрлинг
Челси
4-2-3-1
Манчестер Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Челси
Манчестер Сити

18 матчей

88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.1%
66.7%
11 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.1%
50%
11 побед 9 ничьих 0 побед

27 матчей

3.7%
96.3%
0 побед 1 ничья 26 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 13 побед

Второй тайм

18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 20 побед

45 матчей

35.6%
6.7%
57.7%
16 побед 3 ничьи 26 побед

Первый тайм

24.4%
46.7%
28.9%
11 побед 21 ничья 13 побед

Второй тайм

24.4%
31.1%
44.5%
11 побед 14 ничьих 20 побед

История матчей

ПЛ
1:0
К
4:0
ПЛ
0:1
КЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ЛЧ
0:1
ПЛ
1:2
К
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
КЛ
0:0
ПЛ
6:0
КЛ
0:2
ПЛ
2:0
С
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:3
К
5:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
К
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ТМС
3:5
ТМС
4:3
К
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
С
2:3
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:4
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2
ПЛ
6:0

Голы

Всего голов

35
19

Голов в среднем за матч

1.46
0.9

Среднее время на гол

61
99

Всего голов

37
33

Голов в среднем за матч

1.76
1.38

Среднее время на гол

51
65

Всего голов

72
52

Голов в среднем за матч

1.6
1.16

Тотал матчей

2.5
43
Больше 96%
Меньше 4%
2
32
Больше 71%
Меньше 29%
13
22
Больше 49%
Меньше 51%
23
11
Больше 24%
Меньше 76%
34
7
Больше 16%
Меньше 84%
38
6
Больше 13%
Меньше 87%
39
2
Больше 4%
Меньше 96%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
44

Среднее время на гол

56
77

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джексон Николас 5 0.42
Палмер Коул 3 (3) 0.25
Стерлинг Рахим 3 0.25
Мудрик Михаил 2 0.17
Дисаси Аксель 1 0.08
Броя Армандо 1 0.08
Чуквуэмека Карни 1 0.08
Галлахер Конор 0 0
Гюсто Мало 0 0
Чилуэлл Бен 0 0
Колвилл Леви 0 0
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 11 (2) 0.92
Альварес Хулиан 4 0.33
Фоден Фил 3 0.25
Силва Бернарду 3 0.25
Доку Жереми 2 0.17
Родри Эрнандес 2 0.17
Аке Натан 2 0.17
Аканджи Мануэль 1 0.08
Уокер Кайл 0 0
Грилиш Джек 0 0
Гомес Серхио 0 0
Луис Матеус II 0 0
Бобб Оскар 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джексон Николас 6 0
Кукурелья Марк 3 0
Чилуэлл Бен 3 0
Фернандес Энцо 3 0
Гюсто Мало 1 1
Силва Тьяго 2 0
Стерлинг Рахим 2 0
Дисаси Аксель 2 0
Палмер Коул 2 0
Мудрик Михаил 2 0
Чуквуэмека Карни 2 0
Кайседо Мойсес 2 0
Галлахер Конор 1 0
Санчес Роберт 1 0
Матсен Ян 1 0
Угочукву Лесли 1 0
Маурисио Почеттино 1 0
Колвилл Леви 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родри Эрнандес 3 1
Аканджи Мануэль 2 1
Ковачич Матео 2 0
Эдерсон Мораес 2 0
Силва Бернарду 2 0
Грилиш Джек 2 0
Альварес Хулиан 2 0
Хосеп Гвардиола 2 0
Уокер Кайл 1 0
Фоден Фил 1 0
Доку Жереми 1 0
Гвардиол Йошко 1 0

Результаты матчей

Челси
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Манчестер Сити
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
2
Челси
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Манчестер Сити
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

9
16
Челси
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Манчестер Сити
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

12
18

Голы по времени матча

Забито

6
13
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
1
17%
2
15%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
1
17%
3
23%
46-60
2
33%
2
15%
61-75
0
0%
4
31%
76-90

Пропущено

7
4
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
3
43%
2
50%
76-90

Забито

10
16
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
0
0%
3
19%
1-15
3
30%
2
13%
16-30
1
10%
5
31%
31-45
1
10%
1
6%
46-60
3
30%
2
13%
61-75
2
20%
3
19%
76-90

Пропущено

6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

16
29
7 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 9
4 Не забивали 1
1
6%
5
17%
1-15
4
25%
3
10%
16-30
2
13%
6
21%
31-45
2
13%
4
14%
46-60
5
31%
4
14%
61-75
2
13%
7
24%
76-90

Пропущено

13
7
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
3
23%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
2
29%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
1
8%
3
43%
61-75
4
31%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Тоттенхэм - Челси 1:4 Челси - Блэкберн 2:0 Челси - Брентфорд 0:2 Челси - Арсенал 2:2
Бёрнли - Челси 1:4 Фулхэм - Челси 0:2 Челси - Брайтон 1:0 Челси - Астон Вилла 0:1 Борнмут - Челси 0:0 Челси - Ноттингем Форест 0:1 Челси - Уимблдон 2:1 Челси - Лутон Таун 3:0 Вест Хэм - Челси 3:1 Челси - Ливерпуль 1:1 Челси - Боруссия Д 1:1 Челси - Фулхэм 2:0 Ньюкасл - Челси 1:1 Челси - Брайтон 4:3 Челси - Рексхэм 5:0 Челси - Ньюкасл 1:1
Манчестер Сити
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 0 ничьих 5 поражений
Манчестер Сити - Янг Бойз 3:0 Манчестер Сити - Борнмут 6:1 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:3 Янг Бойз - Манчестер Сити 1:3
Манчестер Сити - Брайтон 2:1 Арсенал - Манчестер Сити 1:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:3 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 2:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 2:0 Манчестер Сити - Црвена Звезда 3:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Фулхэм 5:1 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Ньюкасл 1:0 Манчестер Сити - Севилья 1:1 Бёрнли - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Арсенал 1:1 Манчестер Сити - Атлетико М 1:2 Бавария - Манчестер Сити 1:2

Результаты матчей

Челси
Манчестер Сити

Точный счет

0:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%
6
1 раз 20%

Точный счет

1:4
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:3
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

4
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:4
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:3
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
0
1 раз 9%
5
1 раз 9%
6
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Челси
Манчестер Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
4
1
1
5
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
5
1
3
2
1.5
4
2
2
3
2.5
3
3
2
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
10
1
5
6
1.5
8
3
3
8
2.5
5
6
2
9
3.5
2
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 1:1 Заявка 12 9 1 2 29 - 9 28
2.
Ливерпуль
 Заявка 12 8 3 1 27 - 10 27
3.
Арсенал
 Заявка 12 8 3 1 26 - 10 27
4.
Тоттенхэм
 Заявка 12 8 2 2 24 - 15 26
5.
Астон Вилла
 Заявка 12 8 1 3 29 - 17 25
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 12 7 0 5 13 - 16 21
7.
Ньюкасл
 Заявка 12 6 2 4 27 - 13 20
8.
Брайтон
 Заявка 12 5 4 3 25 - 21 19
9.
Вест Хэм
 Заявка 12 5 2 5 21 - 22 17
10.
Челси
 1:1 Заявка 12 4 4 4 18 - 13 16
11.
Брентфорд
 Заявка 12 4 4 4 19 - 17 16
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 12 4 3 5 12 - 16 15
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 12 4 3 5 16 - 20 15
14.
Эвертон
 Заявка 12 4 2 6 14 - 17 14
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 12 3 4 5 14 - 18 13
16.
Фулхэм
 Заявка 12 3 3 6 10 - 20 12
17.
Борнмут
 Заявка 12 2 3 7 11 - 27 9
18.
Лутон Таун
 Заявка 12 1 3 8 10 - 22 6
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 12 1 2 9 10 - 31 5
20.
Бёрнли
 Заявка 12 1 1 10 9 - 30 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 6 6 0 0 23 - 5 18
2.
Ливерпуль
 Заявка 6 6 0 0 17 - 2 18
3.
Арсенал
 Заявка 7 5 2 0 18 - 7 17
4.
Манчестер Сити
 1:1 Заявка 5 5 0 0 16 - 3 15
5.
Ньюкасл
 Заявка 6 5 0 1 14 - 3 15
6.
Тоттенхэм
 Заявка 5 4 0 1 9 - 6 12
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 4 0 3 8 - 10 12
8.
Брайтон
 Заявка 7 3 3 1 15 - 10 12
9.
Вест Хэм
 Заявка 6 3 1 2 11 - 9 10
10.
Ноттингем Форест
 Заявка 5 2 3 0 8 - 5 9
11.
Брентфорд
 Заявка 6 2 3 1 12 - 10 9
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 2 2 2 9 - 12 8
13.
Борнмут
 Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
14.
Фулхэм
 Заявка 5 2 0 3 4 - 7 6
15.
Челси
 1:1 Заявка 7 1 3 3 7 - 8 6
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
17.
Эвертон
 Заявка 6 1 1 4 5 - 6 4
18.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 6 1 1 4 6 - 16 4
19.
Лутон Таун
 Заявка 5 0 2 3 4 - 7 2
20.
Бёрнли
 Заявка 6 0 0 6 4 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 7 4 2 1 15 - 9 14
2.
Манчестер Сити
 1:1 Заявка 7 4 1 2 13 - 6 13
3.
Челси
 1:1 Заявка 5 3 1 1 11 - 5 10
4.
Арсенал
 Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
5.
Эвертон
 Заявка 6 3 1 2 9 - 11 10
6.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 3 1 2 6 - 8 10
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 3 0 2 5 - 6 9
8.
Ливерпуль
 Заявка 6 2 3 1 10 - 8 9
9.
Брайтон
 Заявка 5 2 1 2 10 - 11 7
10.
Брентфорд
 Заявка 6 2 1 3 7 - 7 7
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
12.
Вест Хэм
 Заявка 6 2 1 3 10 - 13 7
13.
Астон Вилла
 Заявка 6 2 1 3 6 - 12 7
14.
Фулхэм
 Заявка 7 1 3 3 6 - 13 6
15.
Ньюкасл
 Заявка 6 1 2 3 13 - 10 5
16.
Бёрнли
 Заявка 6 1 1 4 5 - 12 4
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 1 1 5 6 - 13 4
18.
Лутон Таун
 Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
19.
Борнмут
 Заявка 5 0 1 4 5 - 17 1
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 6 0 1 5 4 - 15 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 11 (2)
Ливерпуль Салах Мохамед 10 (4)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 8 (1)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 8 (1)
Ньюкасл Уилсон Каллум 7
Весь список

Топ нарушителей
Тоттенхэм Биссума Ив 1 6
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 5
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 5
Вест Хэм Эмерсон Палмиери 6
Ньюкасл Гордон Энтони 6
Весь список
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    34'
    Фоден опасно с правого фланга навесил на дальний край вратарской площади, откуда Холанн из сложного положения пробивал с лёту с левой ноги, но не попал в цель с острого угла.
  • 33'
    Стерлинг попытался прорваться в атаку по левому флангу, но Диаш сумел достать его в чистом подкате. Мяч вернулся под контроль "Манчестер Сити".
  • 32'
    Завелась публика на "Стэмфорд Бридж". Не всё так плохо для "Челси", как это выглядело несколько минут назад. Интересно, что же нас ждёт в дальнейшем...
  • Описание гола
    30'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Тьяго Силва!!!
    С правого фланга подача углового последовала на ближнюю штангу, где бразильский ветеран чётко сыграл на опережении, подрезав мяч в дальний угол ворот.
  • Опасный момент
    29'
    Джеймс опасно пробил со штрафного удара точно под перекладину, но Эдерсон сумел потащить мяч на угловой.
  • Фол, нарушение
    28'
    Провели сейчас всё же свою атаку лондонцы, заработав штрафной удар метрах в 24 от ворот соперника немного левее центральной оси.
  • Желтая карточка
    27'
    Палмер получил жёлтую карточку за какие-то прегрешения. Вполне возможно, что это было наказание за неспортивное поведение.
  • 26'
    "Ман Сити" после своего гола явно не намерен снижать обороты. Продолжает он высоко прессинговать соперников, не позволяя тем спокойно пасоваться даже в своей штрафной площади.
  • Пенальти
    25'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Эрлинг Холанн!!!
    Норвежец с точки уверенно развёл мяч и вратаря по разным углам.
  • Желтая карточка
    24'
    Кукурелья за свой фол получил жёлтую карточку.
  • Пенальти!
    24'
    ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА "ЧЕЛСИ"!
  • 23'
    Стоит отметить, что в предыдущей атаке была ещё и игра рукой в штрафной площади у Кайседо. Всё пока что против "Челси".
  • Видеоповтор
    22'
    После навеса с левого фланга Кукурелья руками прихватил Холанна. Судья пенальти не назначил, но VAR запросил паузу.
  • 20'
    Огрызнулись своей контратакой "синие", но она всё-таки до удара по воротам не дошла.
  • 19'
    Обеспокоенным у кромки поля выглядит Маурисио Почеттино. Явно он сейчас недоволен тем, что происходит на футбольном поле.
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    • Опасный момент
      18'
      Сам Альварес с углового выполнил навес к дальнему углу вратарской площади, откуда головой пробил Гвардиол, но слабовато, так что Санчес успел переместиться и поймал мяч.
    • Угловой
      17'
      Альварес получил передачу на правом краю чужой штрафной площади, после чего, недолго думая, наносил удар, но выстрел был блокирован, а мяч ушёл на угловой.
    • 16'
      После симпатичного старта у "Челси" как-то совершенно разладилась комбинационная игра, из-за чего лондонцы теперь не могут выйти даже за центр поля.
    • 15'
      Доку пытался на левом фланге атаки обострить игру, но в центр его с мячом не пустили - игровой снаряд был выбит за боковую линию.
    • 14'
      Многие предрекали сегодня, что матч получится малорезультативным. По первой трети тайма мы действительно видим вязкую борьбу и отсутствие высокий скоростей.
    • 12'
      С левого фланга прострельная передача прошла в штрафную площадь хозяев, но защитникам "Челси" удалось отбить мяч подальше.
    • 11'
      Постепенно игра переходит на половину поля "Челси", но пока что особой остроты у ворот Санчеса не возникает.
    • 10'
      Эксперты из АПЛ видят фаворитом этой встречи "Манчестер Сити", победа которого к настоящему моменту оценивается в 49%. Вероятность победы "Челси" - 23%, а оставшиеся 28% отведены возможной ничьей.
    • 9'
      Справа налево следовал длинный перевод у "горожан", но слишком сильным он получился - Бернарду Силва не сумел дотянуться до мяча, чтобы сохранить его в пределах поля.
    • Угловой
      8'
      В контратаке гости сумели заработать угловой на правом фланге. Со стандарта пошла навесная подача на ближнюю штангу, но "синие" спокойно отбились.
    • 7'
      Стерлинг отдал передачу на правый край штрафной площади на Джексона, который попытался пяткой оформить ответную передачу, но она всё-таки не прошла.
    • 6'
      Ничего опасного у ворот "Ман Сити" после подачи стандарта не случилось, так как Эдерсон спокойно забрал мяч на выходе.
    • Угловой
      5'
      Стерлинг отдал передачу на левый край штрафной площади на Кукурелью, но тому дальше обострить игру не позволили - будет только угловой.
    • 4'
      Разумеется, аншлаг на трибунах "Стэмфорд Бридж" на этом матче. Очень мощная поддержка у "пенсионеров".
    • 3'
      В хорошем настроении вышла на игру команда Маурисио Почеттино. Взяла она под свой контроль мяч. Возмущённые гости стараются работать в прессинге, чтобы что-то с этим поделать.
    • 2'
      Первую атаку слева направо развернули хозяева, а заканчивалась она ударом Джеймса с угла штрафной площади, но попытка была блокирована одним из защитников "горожан".
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • Первый тайм
    • 34'
      Манчестер Сити совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 34'
      Дисаси Аксель ослабляет давление, выбив мяч.
    • 33'
      Манчестер Сити совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 33'
      Удар от ворот произведет Челси
    • 33'
      Холанн Эрлинг из команды Манчестер Сити не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 32'
      Фоден Фил из команды Манчестер Сити своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 32'
      Манчестер Сити совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 31'
      Диаш Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Контроль мяча: Челси: 43%, Манчестер Сити: 57%.
    • 29'
      Конор Галлахер сделал результативную передачу.
    • 29'
      ГОООООЛ - Силва Тьяго Челси забивает ударом головой
    • 29'
      Конор Галлахер из команды Челси подал угловой справа.
    • 29'
      Джеймс Рис II бьет со штрафного в створ, но Эдерсон Мораес держит все под контролем
    • 27'
      Судья сигнализирует, что Родри Эрнандес из команды Манчестер Сити поставил подножку. Пострадал Фернандес Энцо
    • 27'
      Диаш Рубен успешно блокирует удар.
    • 27'
      Кайседо Мойсес нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 26'
      Диаш Рубен наказан за толчок Конор Галлахер
    • 26'
      Йошко Гвардиол выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Контроль мяча: Челси: 46%, Манчестер Сити: 54%.
    • 25'
      Г О О О О О Л - Холанн Эрлинг из команды Манчестер Сити забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Роберт Санчес прыгнул не в ту сторону.
    • 24'
      Рефери не любит споров - именно за это Кол Палмер сейчас получил желтую
    • 23'
      После проверки VAR судья не изменил решения - Манчестер Сити пробьет пенальти!
    • 22'
      Конор Галлахер возвращается на поле.
    • 22'
      Кукурелья Марк получил желтую карточку от судьи
    • 22'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Манчестер Сити.
    • 21'
      ПЕНАЛЬТИ! - Кукурелья Марк дергает за футболку соперника (это был Холанн Эрлинг) и рефери назначает пенальти!
    • 21'
      Силва Тьяго из команды Челси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Джеймс Рис II из команды Челси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 20'
      Ох, нехорошо это выглядит. Конор Галлахер получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 20'
      Аканджи Мануэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 20'
      Стерлинг Рахим создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 20'
      Конор Галлахер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Контроль мяча: Челси: 45%, Манчестер Сити: 55%.
    • 19'
      Конор Галлахер пробует нанести удар издали, но Эдерсон Мораес держит все под контролем
    • 19'
      Аканджи Мануэль из команды Манчестер Сити перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Челси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Конор Галлахер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Манчестер Сити совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 17'
      Йошко Гвардиол нанес удар головой, но Роберт Санчес спокойно отбил мяч.
    • 17'
      Альварес Хулиан из команды Манчестер Сити подал угловой справа.
    • 16'
      Кукурелья Марк успешно блокирует удар.
    • 16'
      Альварес Хулиан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 16'
      Конор Галлахер наказан за толчок Аканджи Мануэль
    • 15'
      Манчестер Сити совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Контроль мяча: Челси: 62%, Манчестер Сити: 38%.
    • 15'
      Дисаси Аксель ослабляет давление, выбив мяч.
    • 15'
      Доку Жереми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      Челси совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 13'
      Манчестер Сити контролирует мяч.
    • 13'
      Эдерсон Мораес взял и забрал мяч на выходе
    • 12'
      Аканджи Мануэль из команды Манчестер Сити перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 12'
      Аканджи Мануэль успешно блокирует удар.
    • 12'
      Кол Палмер нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 12'
      Джеймс Рис II создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 12'
      Челси совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 12'
      Челси совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 11'
      Фернандес Энцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Манчестер Сити совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Манчестер Сити совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Контроль мяча: Челси: 77%, Манчестер Сити: 23%.
    • 10'
      Челси совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 9'
      Манчестер Сити контролирует мяч.
    • 8'
      Челси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Уокер Кайл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Джексон Николас создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 8'
      Кол Палмер из команды Челси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Альварес Хулиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 7'
      Идет дождь, трудные условия для игроков.
    • 6'
      Диаш Рубен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      Стерлинг Рахим создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 6'
      Дисаси Аксель ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      Эдерсон Мораес взял и забрал мяч на выходе
    • 6'
      Кол Палмер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 5'
      Контроль мяча: Челси: 50%, Манчестер Сити: 50%.
    • 5'
      Фоден Фил ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Альварес Хулиан из команды Манчестер Сити фолит на Фернандес Энцо, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!
    • 5'
      Конор Галлахер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Манчестер Сити совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Судья сигнализирует, что Кукурелья Марк из команды Челси поставил подножку. Пострадал Фоден Фил
    • 4'
      Родри Эрнандес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Удар от ворот произведет Челси
    • 2'
      Кайседо Мойсес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Челси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Йошко Гвардиол успешно блокирует удар.
    • 1'
      Джеймс Рис II нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Челси начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • 1'
      Минута молчания состоится перед началом матча.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stamford Bridge. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Челси 1:1 Манчестер Сити

    Исход игры
    Челси
    13% (18)
    Ничья
    8.7% (12)
    Манчестер Сити
    78.3% (108)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.11% (86)
    Меньше
    23.89% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    80.53% (91)
    Нет
    19.47% (22)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Сити
    37.7% (52)
    1:3 Манчестер Сити
    10.1% (14)
    0:1 Манчестер Сити
    9.4% (13)
    1:1 Ничья
    5.1% (7)
    0:2 Манчестер Сити
    5.1% (7)
    2:1 Челси
    4.3% (6)
    2:2 Ничья
    3.6% (5)
    2:3 Манчестер Сити
    2.2% (3)
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    Манчестер Сити
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