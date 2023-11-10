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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Тейлор Энтони
Челси
 
Позже
Манчестер Сити
Прогнозы 44
Челси 9.1% (4)
X 9.1% (4)
Манчестер Сити 81.8% (36)
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Челси
Манчестер Сити

История личных встреч

Челси
Манчестер Сити

18 матчей

88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.1%
66.7%
11 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.1%
50%
11 побед 9 ничьих 0 побед

27 матчей

3.7%
96.3%
0 побед 1 ничья 26 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 13 побед

Второй тайм

18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 20 побед

45 матчей

35.6%
6.7%
57.7%
16 побед 3 ничьи 26 побед

Первый тайм

24.4%
46.7%
28.9%
11 побед 21 ничья 13 побед

Второй тайм

24.4%
31.1%
44.5%
11 побед 14 ничьих 20 побед

История матчей

ПЛ
1:0
К
4:0
ПЛ
0:1
КЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ЛЧ
0:1
ПЛ
1:2
К
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
КЛ
0:0
ПЛ
6:0
КЛ
0:2
ПЛ
2:0
С
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:3
К
5:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
К
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ТМС
3:5
ТМС
4:3
К
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
С
2:3
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:4
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2
ПЛ
6:0

Голы

Всего голов

35
19

Голов в среднем за матч

1.46
0.9

Среднее время на гол

61
99

Всего голов

37
33

Голов в среднем за матч

1.76
1.38

Среднее время на гол

51
65

Всего голов

72
52

Голов в среднем за матч

1.6
1.16

Тотал матчей

2.5
43
Больше 96%
Меньше 4%
2
32
Больше 71%
Меньше 29%
13
22
Больше 49%
Меньше 51%
23
11
Больше 24%
Меньше 76%
34
7
Больше 16%
Меньше 84%
38
6
Больше 13%
Меньше 87%
39
2
Больше 4%
Меньше 96%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
44

Среднее время на гол

56
77

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джексон Николас 5 0.45
Палмер Коул 3 (3) 0.27
Стерлинг Рахим 3 0.27
Мудрик Михаил 2 0.18
Дисаси Аксель 1 0.09
Броя Армандо 1 0.09
Чуквуэмека Карни 1 0.09
Галлахер Конор 0 0
Гюсто Мало 0 0
Чилуэлл Бен 0 0
Колвилл Леви 0 0
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 11 (2) 1
Альварес Хулиан 4 0.36
Фоден Фил 3 0.27
Силва Бернарду 3 0.27
Доку Жереми 2 0.18
Родри Эрнандес 2 0.18
Аке Натан 2 0.18
Аканджи Мануэль 1 0.09
Уокер Кайл 0 0
Грилиш Джек 0 0
Гомес Серхио 0 0
Луис Матеус II 0 0
Бобб Оскар 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джексон Николас 6 0
Кукурелья Марк 3 0
Чилуэлл Бен 3 0
Фернандес Энцо 3 0
Гюсто Мало 1 1
Силва Тьяго 2 0
Стерлинг Рахим 2 0
Дисаси Аксель 2 0
Палмер Коул 2 0
Мудрик Михаил 2 0
Чуквуэмека Карни 2 0
Кайседо Мойсес 2 0
Галлахер Конор 1 0
Санчес Роберт 1 0
Матсен Ян 1 0
Угочукву Лесли 1 0
Маурисио Почеттино 1 0
Колвилл Леви 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родри Эрнандес 3 1
Аканджи Мануэль 2 1
Ковачич Матео 2 0
Эдерсон Мораес 2 0
Силва Бернарду 2 0
Грилиш Джек 2 0
Альварес Хулиан 2 0
Хосеп Гвардиола 2 0
Уокер Кайл 1 0
Фоден Фил 1 0
Доку Жереми 1 0
Гвардиол Йошко 1 0

Результаты матчей

Челси
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Манчестер Сити
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
2
Челси
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Манчестер Сити
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

9
16
Челси
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Манчестер Сити
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

12
18

Голы по времени матча

Забито

6
13
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
1
17%
2
15%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
1
17%
3
23%
46-60
2
33%
2
15%
61-75
0
0%
4
31%
76-90

Пропущено

7
4
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
3
43%
2
50%
76-90

Забито

10
16
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
0
0%
3
19%
1-15
3
30%
2
13%
16-30
1
10%
5
31%
31-45
1
10%
1
6%
46-60
3
30%
2
13%
61-75
2
20%
3
19%
76-90

Пропущено

6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

16
29
7 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 9
4 Не забивали 1
1
6%
5
17%
1-15
4
25%
3
10%
16-30
2
13%
6
21%
31-45
2
13%
4
14%
46-60
5
31%
4
14%
61-75
2
13%
7
24%
76-90

Пропущено

13
7
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
3
23%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
2
29%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
1
8%
3
43%
61-75
4
31%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Тоттенхэм - Челси 1:4 Челси - Блэкберн 2:0 Челси - Брентфорд 0:2 Челси - Арсенал 2:2
Бёрнли - Челси 1:4 Фулхэм - Челси 0:2 Челси - Брайтон 1:0 Челси - Астон Вилла 0:1 Борнмут - Челси 0:0 Челси - Ноттингем Форест 0:1 Челси - Уимблдон 2:1 Челси - Лутон Таун 3:0 Вест Хэм - Челси 3:1 Челси - Ливерпуль 1:1 Челси - Боруссия Д 1:1 Челси - Фулхэм 2:0 Ньюкасл - Челси 1:1 Челси - Брайтон 4:3 Челси - Рексхэм 5:0 Челси - Ньюкасл 1:1
Манчестер Сити
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 0 ничьих 5 поражений
Манчестер Сити - Янг Бойз 3:0 Манчестер Сити - Борнмут 6:1 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:3 Янг Бойз - Манчестер Сити 1:3
Манчестер Сити - Брайтон 2:1 Арсенал - Манчестер Сити 1:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:3 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 2:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 2:0 Манчестер Сити - Црвена Звезда 3:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Фулхэм 5:1 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Ньюкасл 1:0 Манчестер Сити - Севилья 1:1 Бёрнли - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Арсенал 1:1 Манчестер Сити - Атлетико М 1:2 Бавария - Манчестер Сити 1:2

Результаты матчей

Челси
Манчестер Сити

Точный счет

0:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%
6
1 раз 20%

Точный счет

1:4
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:3
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

4
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:4
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:3
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
0
1 раз 9%
5
1 раз 9%
6
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Челси
Манчестер Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
4
1
1
5
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
5
1
3
2
1.5
4
2
2
3
2.5
3
3
2
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
10
1
5
6
1.5
8
3
3
8
2.5
5
6
2
9
3.5
2
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 11 9 0 2 28 - 8 27
2.
Тоттенхэм
 Заявка 11 8 2 1 23 - 13 26
3.
Ливерпуль
 Заявка 11 7 3 1 24 - 10 24
4.
Арсенал
 Заявка 11 7 3 1 23 - 9 24
5.
Астон Вилла
 Заявка 11 7 1 3 26 - 16 22
6.
Ньюкасл
 Заявка 11 6 2 3 27 - 11 20
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 11 6 0 5 12 - 16 18
8.
Брайтон
 Заявка 11 5 3 3 24 - 20 18
9.
Брентфорд
 Заявка 11 4 4 3 19 - 14 16
10.
Челси
 Заявка 11 4 3 4 17 - 12 15
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 11 4 3 4 10 - 13 15
12.
Вест Хэм
 Заявка 11 4 2 5 18 - 20 14
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 11 3 4 4 12 - 15 13
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
15.
Фулхэм
 Заявка 11 3 3 5 9 - 17 12
16.
Эвертон
 Заявка 11 3 2 6 11 - 15 11
17.
Лутон Таун
 Заявка 11 1 3 7 10 - 21 6
18.
Борнмут
 Заявка 11 1 3 7 9 - 27 6
19.
Бёрнли
 Заявка 11 1 1 9 8 - 27 4
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 11 1 1 9 9 - 30 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 5 5 0 0 20 - 4 15
2.
Манчестер Сити
 Заявка 5 5 0 0 16 - 3 15
3.
Ливерпуль
 Заявка 5 5 0 0 14 - 2 15
4.
Ньюкасл
 Заявка 6 5 0 1 14 - 3 15
5.
Арсенал
 Заявка 6 4 2 0 15 - 6 14
6.
Тоттенхэм
 Заявка 5 4 0 1 9 - 6 12
7.
Брайтон
 Заявка 6 3 2 1 14 - 9 11
8.
Ноттингем Форест
 Заявка 5 2 3 0 8 - 5 9
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 6 3 0 3 7 - 10 9
10.
Брентфорд
 Заявка 6 2 3 1 12 - 10 9
11.
Вест Хэм
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
12.
Фулхэм
 Заявка 5 2 0 3 4 - 7 6
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
15.
Челси
 Заявка 6 1 2 3 6 - 7 5
16.
Борнмут
 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
17.
Эвертон
 Заявка 6 1 1 4 5 - 6 4
18.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 6 1 1 4 6 - 16 4
19.
Лутон Таун
 Заявка 5 0 2 3 4 - 7 2
20.
Бёрнли
 Заявка 6 0 0 6 4 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 6 4 2 0 14 - 7 14
2.
Манчестер Сити
 Заявка 6 4 0 2 12 - 5 12
3.
Челси
 Заявка 5 3 1 1 11 - 5 10
4.
Арсенал
 Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
5.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 3 1 2 6 - 8 10
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 3 0 2 5 - 6 9
7.
Ливерпуль
 Заявка 6 2 3 1 10 - 8 9
8.
Брентфорд
 Заявка 5 2 1 2 7 - 4 7
9.
Брайтон
 Заявка 5 2 1 2 10 - 11 7
10.
Эвертон
 Заявка 5 2 1 2 6 - 9 7
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
12.
Вест Хэм
 Заявка 6 2 1 3 10 - 13 7
13.
Астон Вилла
 Заявка 6 2 1 3 6 - 12 7
14.
Фулхэм
 Заявка 6 1 3 2 5 - 10 6
15.
Ньюкасл
 Заявка 5 1 2 2 13 - 8 5
16.
Бёрнли
 Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4
18.
Лутон Таун
 Заявка 6 1 1 4 6 - 14 4
19.
Борнмут
 Заявка 5 0 1 4 5 - 17 1
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 5 0 0 5 3 - 14 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 11 (2)
Ливерпуль Салах Мохамед 8 (4)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 8 (1)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 7 (1)
Ньюкасл Уилсон Каллум 7
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 5
Тоттенхэм Биссума Ив 1 5
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 5
Вест Хэм Эмерсон Палмиери 6
Ньюкасл Гордон Энтони 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 ноября 2023, осталось 2 дня 9 часов 5 минут.

    Главный судья: Тейлор Энтони

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 38.6% пользователей.
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    • Прогнозы 44
    Челси 9.1% (4)
    X 9.1% (4)
    Манчестер Сити 81.8% (36)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Челси
    Ничья
    Манчестер Сити
    5.10
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    5.30
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    1.80
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    Прогнозы на матч Челси - Манчестер Сити

    Исход игры
    Челси
    9.1% (4)
    Ничья
    9.1% (4)
    Манчестер Сити
    81.8% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.73% (32)
    Меньше
    27.27% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    77.27% (34)
    Нет
    22.73% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Сити
    38.6% (17)
    1:3 Манчестер Сити
    13.6% (6)
    0:1 Манчестер Сити
    11.4% (5)
    0:2 Манчестер Сити
    9.1% (4)
    2:1 Челси
    9.1% (4)
    1:1 Ничья
    6.8% (3)
    2:3 Манчестер Сити
    4.5% (2)
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    Манчестер Сити
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