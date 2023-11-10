Тур: 12. Стадион: Стэмфорд Бридж. Главный судья: Тейлор Энтони
Позже
-
Главный тренер: Почеттино Маурисио
- Травмы и дисквалификации
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Главный тренер: Гвардиола Пеп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Челси
Манчестер Сити
18 матчей
88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.1%
66.7%
11 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.1%
50%
11 побед 9 ничьих 0 побед
27 матчей
3.7%
96.3%
0 побед 1 ничья 26 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 13 побед
Второй тайм
18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 20 побед
45 матчей
35.6%
6.7%
57.7%
16 побед 3 ничьи 26 побед
Первый тайм
24.4%
46.7%
28.9%
11 побед 21 ничья 13 побед
Второй тайм
24.4%
31.1%
44.5%
11 побед 14 ничьих 20 побед
История матчей
Голы
Всего голов
35
19
Голов в среднем за матч
1.46
0.9
Среднее время на гол
61
99
Всего голов
37
33
Голов в среднем за матч
1.76
1.38
Среднее время на гол
51
65
Всего голов
72
52
Голов в среднем за матч
1.6
1.16
Тотал матчей
2.5
43
Больше 96%
Меньше 4%
2
32
Больше 71%
Меньше 29%
13
22
Больше 49%
Меньше 51%
23
11
Больше 24%
Меньше 76%
34
7
Больше 16%
Меньше 84%
38
6
Больше 13%
Меньше 87%
39
2
Больше 4%
Меньше 96%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
Среднее время на гол
56
77
Бомбардиры внутри турнира
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джексон Николас
|5
|0.45
|Палмер Коул
|3 (3)
|0.27
|Стерлинг Рахим
|3
|0.27
|Мудрик Михаил
|2
|0.18
|Дисаси Аксель
|1
|0.09
|Броя Армандо
|1
|0.09
|Чуквуэмека Карни
|1
|0.09
|Галлахер Конор
|0
|0
|Гюсто Мало
|0
|0
|Чилуэлл Бен
|0
|0
|Колвилл Леви
|0
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|11 (2)
|1
|Альварес Хулиан
|4
|0.36
|Фоден Фил
|3
|0.27
|Силва Бернарду
|3
|0.27
|Доку Жереми
|2
|0.18
|Родри Эрнандес
|2
|0.18
|Аке Натан
|2
|0.18
|Аканджи Мануэль
|1
|0.09
|Уокер Кайл
|0
|0
|Грилиш Джек
|0
|0
|Гомес Серхио
|0
|0
|Луис Матеус II
|0
|0
|Бобб Оскар
|0
|0
Карточки
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джексон Николас
|6
|0
|Кукурелья Марк
|3
|0
|Чилуэлл Бен
|3
|0
|Фернандес Энцо
|3
|0
|Гюсто Мало
|1
|1
|Силва Тьяго
|2
|0
|Стерлинг Рахим
|2
|0
|Дисаси Аксель
|2
|0
|Палмер Коул
|2
|0
|Мудрик Михаил
|2
|0
|Чуквуэмека Карни
|2
|0
|Кайседо Мойсес
|2
|0
|Галлахер Конор
|1
|0
|Санчес Роберт
|1
|0
|Матсен Ян
|1
|0
|Угочукву Лесли
|1
|0
|Маурисио Почеттино
|1
|0
|Колвилл Леви
|1
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родри Эрнандес
|3
|1
|Аканджи Мануэль
|2
|1
|Ковачич Матео
|2
|0
|Эдерсон Мораес
|2
|0
|Силва Бернарду
|2
|0
|Грилиш Джек
|2
|0
|Альварес Хулиан
|2
|0
|Хосеп Гвардиола
|2
|0
|Уокер Кайл
|1
|0
|Фоден Фил
|1
|0
|Доку Жереми
|1
|0
|Гвардиол Йошко
|1
|0
Результаты матчей
Челси
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Манчестер Сити
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
2
Челси
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Манчестер Сити
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
9
16
Челси
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Манчестер Сити
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
12
18
Голы по времени матча
Забито
6
13
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
1
17%
2
15%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
1
17%
3
23%
46-60
2
33%
2
15%
61-75
0
0%
4
31%
76-90
Пропущено
7
4
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
3
43%
2
50%
76-90
Забито
10
16
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
0
0%
3
19%
1-15
3
30%
2
13%
16-30
1
10%
5
31%
31-45
1
10%
1
6%
46-60
3
30%
2
13%
61-75
2
20%
3
19%
76-90
Пропущено
6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
16
29
7 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 9
4 Не забивали 1
1
6%
5
17%
1-15
4
25%
3
10%
16-30
2
13%
6
21%
31-45
2
13%
4
14%
46-60
5
31%
4
14%
61-75
2
13%
7
24%
76-90
Пропущено
13
7
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
3
23%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
2
29%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
1
8%
3
43%
61-75
4
31%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Челси
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Тоттенхэм - Челси 1:4 Челси - Блэкберн 2:0 Челси - Брентфорд 0:2 Челси - Арсенал 2:2
Бёрнли - Челси 1:4 Фулхэм - Челси 0:2 Челси - Брайтон 1:0 Челси - Астон Вилла 0:1 Борнмут - Челси 0:0 Челси - Ноттингем Форест 0:1 Челси - Уимблдон 2:1 Челси - Лутон Таун 3:0 Вест Хэм - Челси 3:1 Челси - Ливерпуль 1:1 Челси - Боруссия Д 1:1 Челси - Фулхэм 2:0 Ньюкасл - Челси 1:1 Челси - Брайтон 4:3 Челси - Рексхэм 5:0 Челси - Ньюкасл 1:1
Манчестер Сити
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 0 ничьих 5 поражений
Манчестер Сити - Янг Бойз 3:0 Манчестер Сити - Борнмут 6:1 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:3 Янг Бойз - Манчестер Сити 1:3
Манчестер Сити - Брайтон 2:1 Арсенал - Манчестер Сити 1:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:3 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 2:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 2:0 Манчестер Сити - Црвена Звезда 3:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Фулхэм 5:1 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Ньюкасл 1:0 Манчестер Сити - Севилья 1:1 Бёрнли - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Арсенал 1:1 Манчестер Сити - Атлетико М 1:2 Бавария - Манчестер Сити 1:2
Результаты матчей
Челси
Манчестер Сити
Точный счет
0:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%
6
1 раз 20%
Точный счет
1:4
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:3
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
4
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:4
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:3
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
0
1 раз 9%
5
1 раз 9%
6
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Челси
Манчестер Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
24
41
15
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
51
32
42
23
33
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
101
56
83
38
56
29
29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|0
|2
|28 - 8
|27
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 13
|26
|3.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 10
|24
|4.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|23 - 9
|24
|5.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|26 - 16
|22
|6.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|27 - 11
|20
|7.
|Заявка
|11
|6
|0
|5
|12 - 16
|18
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|24 - 20
|18
|9.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|19 - 14
|16
|10.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 12
|15
|11.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 13
|15
|12.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|18 - 20
|14
|13.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 15
|13
|14.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 19
|12
|15.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 17
|12
|16.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 15
|11
|17.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 21
|6
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 27
|6
|19.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|8 - 27
|4
|20.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|9 - 30
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|20 - 4
|15
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|16 - 3
|15
|3.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 2
|15
|4.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|14 - 3
|15
|5.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 6
|14
|6.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 6
|12
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 9
|11
|8.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|8 - 5
|9
|9.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|10.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|12 - 10
|9
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 7
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 6
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 16
|4
|19.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|20.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|4 - 18
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 7
|14
|2.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 5
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 8
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 6
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 8
|9
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 11
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 9
|7
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 13
|7
|13.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 12
|7
|14.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 10
|6
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|13 - 8
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 14
|4
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 17
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|11 (2)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|8 (4)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|8 (1)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|7 (1)
|Ньюкасл
|Уилсон Каллум
|7
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 5
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|1 5
|Ливерпуль
|Макаллистер Алексис
|1 5
|Вест Хэм
|Эмерсон Палмиери
|6
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|6
Прогнозы на матч Челси - Манчестер Сити
Исход игры
Челси
9.1% (4)
Ничья
9.1% (4)
Манчестер Сити
81.8% (36)
Тотал 2.5
Больше
72.73% (32)
Меньше
27.27% (12)
Обе команды забьют
Да
77.27% (34)
Нет
22.73% (10)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
38.6% (17)
1:3 Манчестер Сити
13.6% (6)
0:1 Манчестер Сити
11.4% (5)
0:2 Манчестер Сити
9.1% (4)
2:1 Челси
9.1% (4)
1:1 Ничья
6.8% (3)
2:3 Манчестер Сити
4.5% (2)
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