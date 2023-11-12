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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 11.
Аполлон
0:1
Второй тайм: 73'
АЕК Ларнака
0'
0:1
40' Гол
Фран Соль
43' Желтая карточка
Дионку Альфа
57' Желтая карточка
Гарсия Анхель

Ход матча

40'
0:1
Фран Соль
43'
 
Дионку Альфа
57'
 
Гарсия Анхель
59'
 
Тонгья Франко
Дьюрчо Адам
64'
Абдураими Бешарт
Костаче Ионуц
 
69'
 
Мамас Рафаил
Димерс Марк
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Аполлон
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Аполлон
АЕК Ларнака

История личных встреч

Аполлон
АЕК Ларнака

26 матчей

88.5%
11.5%
23 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.2%
53.8%
18 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
24 победы 2 ничьи 0 побед

27 матчей

29.6%
70.4%
0 побед 8 ничьих 19 побед

Первый тайм

40.7%
59.3%
0 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

25.9%
74.1%
0 побед 7 ничьих 20 побед

53 матча

43.4%
20.8%
35.8%
23 победы 11 ничьих 19 побед

Первый тайм

34%
47.2%
18.8%
18 побед 25 ничьих 10 побед

Второй тайм

45.3%
17%
37.7%
24 победы 9 ничьих 20 побед

История матчей

ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
2:1
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
3:3
ПД
2:1
ПД
1:4
ПД
3:1
ПД
0:2
ПД
3:0
ПД
1:2
ТМС
2:0
ПД
3:1
ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
3:3
К
2:1
ПД
3:0
ПД
3:0
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
3:2
ПД
1:3
ПД
0:1
ПД
2:2
ПД
2:2
ПД
6:1
ПД
0:0
ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
3:1
ПД
2:5
ПД
3:0
ПД
0:2
ТМС
1:2
КК
1:1
КК
2:0
ПД
1:2
ПД
2:0
ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
0:3
ПД
2:2
ПД
1:2
ПД
1:5
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
0:2

Голы

Всего голов

44
33

Голов в среднем за матч

1.63
1.27

Среднее время на гол

55
70

Всего голов

37
32

Голов в среднем за матч

1.42
1.19

Среднее время на гол

63
75

Всего голов

81
65

Голов в среднем за матч

1.53
1.23

Тотал матчей

2.5
50
Больше 94%
Меньше 6%
3
40
Больше 75%
Меньше 25%
13
28
Больше 53%
Меньше 47%
25
14
Больше 26%
Меньше 74%
39
7
Больше 13%
Меньше 87%
46
5
Больше 9%
Меньше 91%
48
2
Больше 4%
Меньше 96%
51

Среднее время на гол

58
73

Бомбардиры внутри турнира

Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркеш Педру 5 0.45
Вальбуэна Матьё 2 0.18
Юрчевич Марио 2 0.18
Перец Элиэль 2 (1) 0.18
Костаче Ионуц 1 0.09
Дариква Тендайи 1 0.09
Сагаль Анхело 1 0.09
Экполо Годсвилл 1 0.09
АЕК Ларнака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фран Соль 10 (2) 0.91
Димерс Марк 3 0.27
Тричковски Иван 2 0.18
Дьюрчо Адам 1 0.09
Понс Пере 1 0.09
Фараж Имад 1 0.09

Карточки

Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дариква Тендайи 3 0
Кириаку Хараламбос 1 1
Абдураими Бешарт 2 0
Вальбуэна Матьё 2 0
Теки Тесфальдет 2 0
Vladan Milojevic 0 1
Дигин Николя 1 0
Крменчик Михал 1 0
Сагаль Анхело 1 0
Коль Исраэль 1 0
Психас Петрос 1 0
Перец Элиэль 1 0
Экполо Годсвилл 1 0
Шполярич Данило 1 0
АЕК Ларнака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дионку Альфа 4 0
Понс Пере 3 0
Санчес Факундо 2 0
Бруну Гама 2 0
Гарсия Анхель 2 0
Томович Ненад 1 0
Роберж Валентин 1 0
Лопеш Рафаэл 1 0
Фран Соль 1 0
Густаву Луиш 1 0
Фараж Имад 1 0
Тонгья Франко 1 0
Миличевич Хрвое 1 0

Результаты матчей

Аполлон
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
АЕК Ларнака
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Аполлон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
АЕК Ларнака
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

7
14
Аполлон
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
АЕК Ларнака
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

8
15

Голы по времени матча

Забито

8
3
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
1
33%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
40%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

7
15
4 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
2
29%
2
13%
1-15
0
0%
5
33%
16-30
2
29%
3
20%
31-45
1
14%
1
7%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
2
29%
1
7%
76-90

Пропущено

5
10
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
20%
2
20%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
1
20%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
10%
76-90

Забито

15
18
7 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
4
27%
2
11%
1-15
1
7%
7
39%
16-30
2
13%
3
17%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
3
20%
4
22%
61-75
4
27%
1
6%
76-90

Пропущено

9
15
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
11%
2
13%
1-15
1
11%
6
40%
16-30
3
33%
1
7%
31-45
1
11%
3
20%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Аполлон
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Омония Никосия - Аполлон 2:0 Аполлон - Пафос 0:3 Закакиу - Аполлон 0:5 Аполлон - Омония 29-го Мая 4:0
Аполлон - Докса Катокопия 4:0 Арис Лимасол - Аполлон 0:1 Аполлон - АЕЛ Лимасол 2:0 АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Аполлон - Кармиотисса 1:0 Неа Саламина - Аполлон 1:1 Аполлон - Отеллос 1:1 Наполи - Аполлон 2:0 Аполлон - Пафос 2:1 Аполлон - Аль-Гарафа 0:1 Аль-Васль - Аполлон 1:1 Аполлон - Интер Братислава 5:0 Пафос - Аполлон 2:1 Аполлон - АПОЭЛ 3:2 Арис Лимасол - Аполлон 2:0 Омония Никосия - Аполлон 1:2
АЕК Ларнака
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:3 АЕК Ларнака - Ахиронас Онисилос 3:2 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Кармиотисса 5:0
Пафос - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:1 Закакиу - АЕК Ларнака 3:1 АЕК Ларнака - Отеллос 3:2 Докса Катокопия - АЕК Ларнака 0:2 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 5:5 Арис Лимасол - АЕК Ларнака 2:0 Маккаби Тель-Авив - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Маккаби Тель-Авив 1:1 АЕК Ларнака - Торпедо-БелАЗ 1:1 Торпедо-БелАЗ - АЕК Ларнака 2:3 АЕК Ларнака - Аль-Таи 2:0 АЕК Ларнака - Кишварда 1:2 АЕК Ларнака - Войводина Нови Сад 0:0 Панатинаикос - АЕК Ларнака 3:1 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:2

Результаты матчей

Аполлон
АЕК Ларнака

Точный счет

0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
5:5
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
5:5
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
5
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Аполлон
АЕК Ларнака

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
3
2
1
4
2.5
3
2
1
4
3.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1
4
1.5
1
4
1
4
2.5
1
4
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
6
4
3
7
1.5
4
6
2
8
2.5
3
7
2
8
3.5
2
8
1
9
4.5
2
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 11 8 2 1 19 - 6 26
2.
Пафос
 11 7 2 2 23 - 7 23
3.
Арис Лимасол
 0:1 11 7 2 2 20 - 9 23
4.
Анортосис
 11 6 3 2 21 - 11 21
5.
Омония Никосия
 11 5 5 1 21 - 12 20
6.
Аполлон
 0:1 11 5 3 3 16 - 9 18
7.
Неа Саламина
 11 5 3 3 18 - 14 18
8.
АЕК Ларнака
 1:0 11 4 4 3 18 - 16 16
9.
АЕЛ Лимасол
 11 4 1 6 12 - 17 13
10.
Этникос Ахна
 11 3 3 5 16 - 25 12
11.
Отеллос
 11 2 3 6 11 - 15 9
12.
Закакиу
 11 2 3 6 16 - 29 9
13.
Кармиотисса
 1:0 11 1 2 8 7 - 24 5
14.
Докса Катокопия
 11 0 0 11 3 - 27 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Неа Саламина
 5 4 1 0 11 - 2 13
2.
АПОЭЛ
 5 4 1 0 9 - 2 13
3.
Пафос
 6 4 1 1 11 - 3 13
4.
Арис Лимасол
 0:1 6 4 1 1 9 - 4 13
5.
Омония Никосия
 6 3 3 0 13 - 6 12
6.
Этникос Ахна
 5 3 1 1 8 - 5 10
7.
АЕЛ Лимасол
 5 3 1 1 9 - 8 10
8.
Аполлон
 0:1 6 3 1 2 8 - 5 10
9.
Анортосис
 6 2 3 1 11 - 8 9
10.
АЕК Ларнака
 1:0 5 2 2 1 14 - 11 8
11.
Кармиотисса
 1:0 5 1 2 2 6 - 8 5
12.
Закакиу
 6 1 1 4 5 - 18 4
13.
Отеллос
 5 1 0 4 4 - 8 3
14.
Докса Катокопия
 6 0 0 6 2 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 6 4 1 1 10 - 4 13
2.
Анортосис
 5 4 0 1 10 - 3 12
3.
Пафос
 5 3 1 1 12 - 4 10
4.
Арис Лимасол
 0:1 5 3 1 1 11 - 5 10
5.
Аполлон
 0:1 5 2 2 1 8 - 4 8
6.
Омония Никосия
 5 2 2 1 8 - 6 8
7.
АЕК Ларнака
 1:0 6 2 2 2 4 - 5 8
8.
Отеллос
 6 1 3 2 7 - 7 6
9.
Закакиу
 5 1 2 2 11 - 11 5
10.
Неа Саламина
 6 1 2 3 7 - 12 5
11.
АЕЛ Лимасол
 6 1 0 5 3 - 9 3
12.
Этникос Ахна
 6 0 2 4 8 - 20 2
13.
Докса Катокопия
 5 0 0 5 1 - 14 0
14.
Кармиотисса
 1:0 6 0 0 6 1 - 16 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 10
Пафос Жайро 8
Этникос Ахна Элиа Мариос 8
Неа Саламина Diego Dorregaray 7
Омония Никосия Семедо Вилли 6
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 6
Неа Саламина Тчаха Серж 1 4
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 5
Пафос Бочкай Петар 5
АЕЛ Лимасол Марш Джордж 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Дионку Альфа получил желтую карточку от судьи
  • 40'
    Г О О О О Л - Фран Соль бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Аполлон
Ничья
АЕК Ларнака
9.50
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3.80
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3.40
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Где смотреть матч Аполлон 0:1 АЕК Ларнака онлайн

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Аполлон
АЕК Ларнака
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