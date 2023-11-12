Тур: 11.
0:1
Второй тайм: 73'
Ход матча
40'
0:1
43'
57'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Коль ИсраэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
87 Варга КевинПолузащитник
-
43 Маркеш ПедруНападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Милоевич Владан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Фараж ИмадПолузащитник
-
17 Понс ПереПолузащитник
-
45 Дьюрчо АдамПолузащитник
-
71 Димерс МаркПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Эррерин ЯгоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
-
66 Мамас РафаилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Лопеш РафаэлНападающий
-
-
-
Главный тренер: Ольтра Хосе Луис
История личных встреч
Аполлон
АЕК Ларнака
26 матчей
88.5%
11.5%
23 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
69.2%
53.8%
18 побед 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
24 победы 2 ничьи 0 побед
27 матчей
29.6%
70.4%
0 побед 8 ничьих 19 побед
Первый тайм
40.7%
59.3%
0 побед 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
25.9%
74.1%
0 побед 7 ничьих 20 побед
53 матча
43.4%
20.8%
35.8%
23 победы 11 ничьих 19 побед
Первый тайм
34%
47.2%
18.8%
18 побед 25 ничьих 10 побед
Второй тайм
45.3%
17%
37.7%
24 победы 9 ничьих 20 побед
История матчей
Голы
Всего голов
44
33
Голов в среднем за матч
1.63
1.27
Среднее время на гол
55
70
Всего голов
37
32
Голов в среднем за матч
1.42
1.19
Среднее время на гол
63
75
Всего голов
81
65
Голов в среднем за матч
1.53
1.23
Тотал матчей
2.5
50
Больше 94%
Меньше 6%
3
40
Больше 75%
Меньше 25%
13
28
Больше 53%
Меньше 47%
25
14
Больше 26%
Меньше 74%
39
7
Больше 13%
Меньше 87%
46
5
Больше 9%
Меньше 91%
48
2
Больше 4%
Меньше 96%
51
Среднее время на гол
58
73
Бомбардиры внутри турнира
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркеш Педру
|5
|0.45
|Вальбуэна Матьё
|2
|0.18
|Юрчевич Марио
|2
|0.18
|Перец Элиэль
|2 (1)
|0.18
|Костаче Ионуц
|1
|0.09
|Дариква Тендайи
|1
|0.09
|Сагаль Анхело
|1
|0.09
|Экполо Годсвилл
|1
|0.09
АЕК Ларнака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фран Соль
|10 (2)
|0.91
|Димерс Марк
|3
|0.27
|Тричковски Иван
|2
|0.18
|Дьюрчо Адам
|1
|0.09
|Понс Пере
|1
|0.09
|Фараж Имад
|1
|0.09
Карточки
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дариква Тендайи
|3
|0
|Кириаку Хараламбос
|1
|1
|Абдураими Бешарт
|2
|0
|Вальбуэна Матьё
|2
|0
|Теки Тесфальдет
|2
|0
|Vladan Milojevic
|0
|1
|Дигин Николя
|1
|0
|Крменчик Михал
|1
|0
|Сагаль Анхело
|1
|0
|Коль Исраэль
|1
|0
|Психас Петрос
|1
|0
|Перец Элиэль
|1
|0
|Экполо Годсвилл
|1
|0
|Шполярич Данило
|1
|0
АЕК Ларнака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дионку Альфа
|4
|0
|Понс Пере
|3
|0
|Санчес Факундо
|2
|0
|Бруну Гама
|2
|0
|Гарсия Анхель
|2
|0
|Томович Ненад
|1
|0
|Роберж Валентин
|1
|0
|Лопеш Рафаэл
|1
|0
|Фран Соль
|1
|0
|Густаву Луиш
|1
|0
|Фараж Имад
|1
|0
|Тонгья Франко
|1
|0
|Миличевич Хрвое
|1
|0
Результаты матчей
Аполлон
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
АЕК Ларнака
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Аполлон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
АЕК Ларнака
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
7
14
Аполлон
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
АЕК Ларнака
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
8
15
Голы по времени матча
Забито
8
3
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
1
33%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
40%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
7
15
4 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
2
29%
2
13%
1-15
0
0%
5
33%
16-30
2
29%
3
20%
31-45
1
14%
1
7%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
2
29%
1
7%
76-90
Пропущено
5
10
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
20%
2
20%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
1
20%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
10%
76-90
Забито
15
18
7 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
4
27%
2
11%
1-15
1
7%
7
39%
16-30
2
13%
3
17%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
3
20%
4
22%
61-75
4
27%
1
6%
76-90
Пропущено
9
15
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
11%
2
13%
1-15
1
11%
6
40%
16-30
3
33%
1
7%
31-45
1
11%
3
20%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Аполлон
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Омония Никосия - Аполлон 2:0 Аполлон - Пафос 0:3 Закакиу - Аполлон 0:5 Аполлон - Омония 29-го Мая 4:0
Аполлон - Докса Катокопия 4:0 Арис Лимасол - Аполлон 0:1 Аполлон - АЕЛ Лимасол 2:0 АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Аполлон - Кармиотисса 1:0 Неа Саламина - Аполлон 1:1 Аполлон - Отеллос 1:1 Наполи - Аполлон 2:0 Аполлон - Пафос 2:1 Аполлон - Аль-Гарафа 0:1 Аль-Васль - Аполлон 1:1 Аполлон - Интер Братислава 5:0 Пафос - Аполлон 2:1 Аполлон - АПОЭЛ 3:2 Арис Лимасол - Аполлон 2:0 Омония Никосия - Аполлон 1:2
АЕК Ларнака
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:3 АЕК Ларнака - Ахиронас Онисилос 3:2 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Кармиотисса 5:0
Пафос - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:1 Закакиу - АЕК Ларнака 3:1 АЕК Ларнака - Отеллос 3:2 Докса Катокопия - АЕК Ларнака 0:2 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 5:5 Арис Лимасол - АЕК Ларнака 2:0 Маккаби Тель-Авив - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Маккаби Тель-Авив 1:1 АЕК Ларнака - Торпедо-БелАЗ 1:1 Торпедо-БелАЗ - АЕК Ларнака 2:3 АЕК Ларнака - Аль-Таи 2:0 АЕК Ларнака - Кишварда 1:2 АЕК Ларнака - Войводина Нови Сад 0:0 Панатинаикос - АЕК Ларнака 3:1 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:2
Результаты матчей
Аполлон
АЕК Ларнака
Точный счет
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
5:5
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
5:5
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
5
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Аполлон
АЕК Ларнака
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
23
32
14
32
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
14
14
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
64
37
46
28
37
28
28
19
28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|2
|1
|19 - 6
|26
|2.
|11
|7
|2
|2
|23 - 7
|23
|3.
|0:1
|11
|7
|2
|2
|20 - 9
|23
|4.
|11
|6
|3
|2
|21 - 11
|21
|5.
|11
|5
|5
|1
|21 - 12
|20
|6.
|0:1
|11
|5
|3
|3
|16 - 9
|18
|7.
|11
|5
|3
|3
|18 - 14
|18
|8.
|1:0
|11
|4
|4
|3
|18 - 16
|16
|9.
|11
|4
|1
|6
|12 - 17
|13
|10.
|11
|3
|3
|5
|16 - 25
|12
|11.
|11
|2
|3
|6
|11 - 15
|9
|12.
|11
|2
|3
|6
|16 - 29
|9
|13.
|1:0
|11
|1
|2
|8
|7 - 24
|5
|14.
|11
|0
|0
|11
|3 - 27
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|11 - 2
|13
|2.
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|3.
|6
|4
|1
|1
|11 - 3
|13
|4.
|0:1
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|5.
|6
|3
|3
|0
|13 - 6
|12
|6.
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|7.
|5
|3
|1
|1
|9 - 8
|10
|8.
|0:1
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|9.
|6
|2
|3
|1
|11 - 8
|9
|10.
|1:0
|5
|2
|2
|1
|14 - 11
|8
|11.
|1:0
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|12.
|6
|1
|1
|4
|5 - 18
|4
|13.
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|14.
|6
|0
|0
|6
|2 - 13
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|2.
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|3.
|5
|3
|1
|1
|12 - 4
|10
|4.
|0:1
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|5.
|0:1
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|6.
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|7.
|1:0
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|8.
|6
|1
|3
|2
|7 - 7
|6
|9.
|5
|1
|2
|2
|11 - 11
|5
|10.
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|11.
|6
|1
|0
|5
|3 - 9
|3
|12.
|6
|0
|2
|4
|8 - 20
|2
|13.
|5
|0
|0
|5
|1 - 14
|0
|14.
|1:0
|6
|0
|0
|6
|1 - 16
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|10
|Пафос
|Жайро
|8
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|8
|Неа Саламина
|Diego Dorregaray
|7
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|6
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|6
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 4
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|5
|Пафос
|Бочкай Петар
|5
|АЕЛ Лимасол
|Марш Джордж
|5