Тур: 11.
1:0
Второй тайм: 69'
0'
11' Желтая карточкаДумбия Абубакар
36' Желтая карточкаЯго Стив
45' Желтая карточкаКовачевич Боян
45' Желтая карточкаМоннор Джейден
57' Желтая карточкаУрошевич Слободан
1:0
65' ГолРосси Карим
67' Желтая карточкаAndreas Katsantonis
67' Желтая карточкаКажу
68' Вторая желтая карточкаЯго Стив
Ход матча
11'
36'
45'
45'
65'
1:0
67'
68'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Фор НаваронПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Росси КаримНападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Христос Хараламбус
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Яго СтивЗащитник
- Защитник
-
3 КажуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гомис ЯнникПолузащитник
- Полузащитник
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Сёке ЮлиусПолузащитник
- Полузащитник
-
80 Шави УорренНападающий
- Нападающий
-
27 Zakaria Sawo
-
-
91 Mislav Zadro
-
Главный тренер: Шпилевский Алексей
История личных встреч
Кармиотисса
Арис Лимасол
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
11 матчей
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
2.2
1.17
Среднее время на гол
40
77
Всего голов
15
5
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
26
12
Голов в среднем за матч
2.36
1.09
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
38
82
Бомбардиры внутри турнира
Кармиотисса
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сук Йоэй
|2 (1)
|0.18
|Росси Карим
|1
|0.09
|Думбия Абубакар
|1
|0.09
|Лукили Карим
|1
|0.09
|Andreas Katsantonis
|1
|0.09
Арис Лимасол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомис Янник
|4 (1)
|0.36
|Стемпиньски Мариуш
|3
|0.27
|Моннор Джейден
|3
|0.27
|Шполярич Матья
|2
|0.18
|Шуманский Артем
|2
|0.18
|Кокорин Александр
|1
|0.09
|Маямбела Михлали
|1
|0.09
|Кажу
|1
|0.09
|Бенгтссон Лео
|1
|0.09
|Струски Кароль
|1
|0.09
|Шави Уоррен
|1
|0.09
Карточки
Кармиотисса
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ковачевич Боян
|3
|1
|Сук Йоэй
|3
|0
|Ньивпорт Ларс
|3
|0
|Думбия Абубакар
|3
|0
|Пантели Стилианос
|3
|0
|Кукалаш Ставрош
|3
|0
|Малоне Дион
|2
|0
|Лукили Карим
|2
|0
|Росси Карим
|1
|0
|Неофуту Андреас III
|1
|0
|Nikolas Mattheou
|1
|0
|Саллам Самир Бен
|1
|0
Арис Лимасол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яго Стив
|3
|0
|Маямбела Михлали
|3
|0
|Гомис Янник
|3
|0
|Мукету-Муссунда Алекс
|3
|0
|Брорссон Франц
|1
|1
|Урошевич Слободан
|2
|0
|Сёке Юлиус
|2
|0
|Браун Морган
|2
|0
|Моннор Джейден
|2
|0
|Zakaria Sawo
|0
|1
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0
|Ванаилсон Лусиано
|1
|0
|Бенгтссон Лео
|1
|0
|Струски Кароль
|1
|0
|Николич Велько
|1
|0
|Шуманский Артем
|1
|0
|Шави Уоррен
|1
|0
|Сане Мамаду
|1
|0
Результаты матчей
Кармиотисса
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Арис Лимасол
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
5
2
Кармиотисса
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Арис Лимасол
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
15
1
Упущенные победы
0
10
Кармиотисса
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Арис Лимасол
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
15
3
Упущенные победы
5
12
Голы по времени матча
Забито
5
11
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
20%
4
36%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
18%
61-75
3
60%
2
18%
76-90
Пропущено
8
4
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
1
13%
1
25%
76-90
Забито
2
10
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
50%
2
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
50%
3
30%
76-90
Пропущено
15
3
6 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
7%
1
33%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
4
27%
1
33%
46-60
2
13%
1
33%
61-75
3
20%
0
0%
76-90
Забито
7
21
2 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 7
6 Не забивали 1
0
0%
3
14%
1-15
1
14%
3
14%
16-30
1
14%
4
19%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
1
14%
4
19%
61-75
4
57%
5
24%
76-90
Пропущено
23
7
9 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
2
9%
1
14%
1-15
5
22%
0
0%
16-30
2
9%
2
29%
31-45
6
26%
1
14%
46-60
4
17%
2
29%
61-75
4
17%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Кармиотисса
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 2:1 Кармиотисса - АПОЭЛ 1:2 Олимпиакос Никосия - Кармиотисса 4:1 АЕК Ларнака - Кармиотисса 5:0
Неа Саламина - Кармиотисса 2:0 Кармиотисса - Отеллос 0:0 Этникос Ахна - Кармиотисса 3:0 Кармиотисса - Анортосис 1:3 Аполлон - Кармиотисса 1:0 Кармиотисса - Омония Никосия 3:3 Пафос - Кармиотисса 3:0 Кармиотисса - Тренчин 0:4 Кармиотисса - Прушков 1:3 Акритас Хлоракас - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - Анортосис 1:2 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 3:0 Кармиотисса - Неа Саламина 1:1 Олимпиакос Никосия - Кармиотисса 1:2 Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1 Эносис - Кармиотисса 0:1
Арис Лимасол
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Бетис - Арис Лимасол 4:1 Арис Лимасол - Неа Саламина 2:1 Отеллос - Арис Лимасол 0:1 Арис Лимасол - Бетис 0:1
Арис Лимасол - Этникос Ахна 2:0 Анортосис - Арис Лимасол 2:3 Арис Лимасол - Рейнджерс 2:1 Арис Лимасол - Аполлон 0:1 Омония Никосия - Арис Лимасол 2:2 Спарта Прага - Арис Лимасол 3:2 Арис Лимасол - Пафос 1:1 Закакиу - Арис Лимасол 0:5 Арис Лимасол - Слован Братислава 6:2 Арис Лимасол - Докса Катокопия 2:1 Слован Братислава - Арис Лимасол 2:1 Арис Лимасол - АЕК Ларнака 2:0 Арис Лимасол - Ракув 0:1 Ракув - Арис Лимасол 2:1 БАТЭ - Арис Лимасол 3:5 Арис Лимасол - БАТЭ 6:2
Результаты матчей
Кармиотисса
Арис Лимасол
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
2:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
Точный счет
3:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
5 раз 83%
1
1 раз 17%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:5
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
Точное количество голов
0
6 раз 60%
1
3 раза 30%
3
1 раз 10%
2
5 раз 50%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Кармиотисса
Арис Лимасол
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
51
13
42
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
15
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
91
19
73
19
28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|2
|1
|19 - 6
|26
|2.
|11
|7
|2
|2
|23 - 7
|23
|3.
|0:1
|11
|7
|2
|2
|20 - 9
|23
|4.
|11
|6
|3
|2
|21 - 11
|21
|5.
|11
|5
|5
|1
|21 - 12
|20
|6.
|0:1
|11
|5
|3
|3
|16 - 9
|18
|7.
|11
|5
|3
|3
|18 - 14
|18
|8.
|1:0
|11
|4
|4
|3
|18 - 16
|16
|9.
|11
|4
|1
|6
|12 - 17
|13
|10.
|11
|3
|3
|5
|16 - 25
|12
|11.
|11
|2
|3
|6
|11 - 15
|9
|12.
|11
|2
|3
|6
|16 - 29
|9
|13.
|1:0
|11
|1
|2
|8
|7 - 24
|5
|14.
|11
|0
|0
|11
|3 - 27
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|11 - 2
|13
|2.
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|3.
|6
|4
|1
|1
|11 - 3
|13
|4.
|0:1
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|5.
|6
|3
|3
|0
|13 - 6
|12
|6.
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|7.
|5
|3
|1
|1
|9 - 8
|10
|8.
|0:1
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|9.
|6
|2
|3
|1
|11 - 8
|9
|10.
|1:0
|5
|2
|2
|1
|14 - 11
|8
|11.
|1:0
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|12.
|6
|1
|1
|4
|5 - 18
|4
|13.
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|14.
|6
|0
|0
|6
|2 - 13
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|2.
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|3.
|5
|3
|1
|1
|12 - 4
|10
|4.
|0:1
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|5.
|0:1
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|6.
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|7.
|1:0
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|8.
|6
|1
|3
|2
|7 - 7
|6
|9.
|5
|1
|2
|2
|11 - 11
|5
|10.
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|11.
|6
|1
|0
|5
|3 - 9
|3
|12.
|6
|0
|2
|4
|8 - 20
|2
|13.
|5
|0
|0
|5
|1 - 14
|0
|14.
|1:0
|6
|0
|0
|6
|1 - 16
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|10
|Пафос
|Жайро
|8
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|8
|Неа Саламина
|Diego Dorregaray
|7
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|6
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|6
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 4
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|5
|Пафос
|Бочкай Петар
|5
|АЕЛ Лимасол
|Марш Джордж
|5