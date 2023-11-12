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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 11.
Кармиотисса
1:0
Второй тайм: 69'
Арис Лимасол
0'
11' Желтая карточка
Думбия Абубакар
36' Желтая карточка
Яго Стив
45' Желтая карточка
Ковачевич Боян
45' Желтая карточка
Моннор Джейден
57' Желтая карточка
Урошевич Слободан
1:0
65' Гол
Росси Карим
67' Желтая карточка
Andreas Katsantonis
67' Желтая карточка
Кажу
68' Вторая желтая карточка
Яго Стив
Кармиотисса
Арис Лимасол

История личных встреч

Кармиотисса
Арис Лимасол

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

11 матчей

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

ПД
0:0
ПД
1:2
ВД
2:0
ВД
3:0
ВД
5:2
ВД
1:1
ПД
5:1
ПД
3:2
ПД
3:3
ПД
1:1
ВД
2:0

Голы

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

2.2
1.17

Среднее время на гол

40
77

Всего голов

15
5

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

26
12

Голов в среднем за матч

2.36
1.09

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

38
82

Бомбардиры внутри турнира

Кармиотисса
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сук Йоэй 2 (1) 0.18
Росси Карим 1 0.09
Думбия Абубакар 1 0.09
Лукили Карим 1 0.09
Andreas Katsantonis 1 0.09
Арис Лимасол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомис Янник 4 (1) 0.36
Стемпиньски Мариуш 3 0.27
Моннор Джейден 3 0.27
Шполярич Матья 2 0.18
Шуманский Артем 2 0.18
Кокорин Александр 1 0.09
Маямбела Михлали 1 0.09
Кажу 1 0.09
Бенгтссон Лео 1 0.09
Струски Кароль 1 0.09
Шави Уоррен 1 0.09

Карточки

Кармиотисса
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ковачевич Боян 3 1
Сук Йоэй 3 0
Ньивпорт Ларс 3 0
Думбия Абубакар 3 0
Пантели Стилианос 3 0
Кукалаш Ставрош 3 0
Малоне Дион 2 0
Лукили Карим 2 0
Росси Карим 1 0
Неофуту Андреас III 1 0
Nikolas Mattheou 1 0
Саллам Самир Бен 1 0
Арис Лимасол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яго Стив 3 0
Маямбела Михлали 3 0
Гомис Янник 3 0
Мукету-Муссунда Алекс 3 0
Брорссон Франц 1 1
Урошевич Слободан 2 0
Сёке Юлиус 2 0
Браун Морган 2 0
Моннор Джейден 2 0
Zakaria Sawo 0 1
Стемпиньски Мариуш 1 0
Ванаилсон Лусиано 1 0
Бенгтссон Лео 1 0
Струски Кароль 1 0
Николич Велько 1 0
Шуманский Артем 1 0
Шави Уоррен 1 0
Сане Мамаду 1 0

Результаты матчей

Кармиотисса
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Арис Лимасол
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

5
2
Кармиотисса
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Арис Лимасол
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

15
1

Упущенные победы

0
10
Кармиотисса
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Арис Лимасол
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

15
3

Упущенные победы

5
12

Голы по времени матча

Забито

5
11
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
20%
4
36%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
18%
61-75
3
60%
2
18%
76-90

Пропущено

8
4
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
1
13%
1
25%
76-90

Забито

2
10
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
50%
2
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
50%
3
30%
76-90

Пропущено

15
3
6 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
7%
1
33%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
4
27%
1
33%
46-60
2
13%
1
33%
61-75
3
20%
0
0%
76-90

Забито

7
21
2 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 7
6 Не забивали 1
0
0%
3
14%
1-15
1
14%
3
14%
16-30
1
14%
4
19%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
1
14%
4
19%
61-75
4
57%
5
24%
76-90

Пропущено

23
7
9 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
2
9%
1
14%
1-15
5
22%
0
0%
16-30
2
9%
2
29%
31-45
6
26%
1
14%
46-60
4
17%
2
29%
61-75
4
17%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Кармиотисса
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 2:1 Кармиотисса - АПОЭЛ 1:2 Олимпиакос Никосия - Кармиотисса 4:1 АЕК Ларнака - Кармиотисса 5:0
Неа Саламина - Кармиотисса 2:0 Кармиотисса - Отеллос 0:0 Этникос Ахна - Кармиотисса 3:0 Кармиотисса - Анортосис 1:3 Аполлон - Кармиотисса 1:0 Кармиотисса - Омония Никосия 3:3 Пафос - Кармиотисса 3:0 Кармиотисса - Тренчин 0:4 Кармиотисса - Прушков 1:3 Акритас Хлоракас - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - Анортосис 1:2 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 3:0 Кармиотисса - Неа Саламина 1:1 Олимпиакос Никосия - Кармиотисса 1:2 Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1 Эносис - Кармиотисса 0:1
Арис Лимасол
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Бетис - Арис Лимасол 4:1 Арис Лимасол - Неа Саламина 2:1 Отеллос - Арис Лимасол 0:1 Арис Лимасол - Бетис 0:1
Арис Лимасол - Этникос Ахна 2:0 Анортосис - Арис Лимасол 2:3 Арис Лимасол - Рейнджерс 2:1 Арис Лимасол - Аполлон 0:1 Омония Никосия - Арис Лимасол 2:2 Спарта Прага - Арис Лимасол 3:2 Арис Лимасол - Пафос 1:1 Закакиу - Арис Лимасол 0:5 Арис Лимасол - Слован Братислава 6:2 Арис Лимасол - Докса Катокопия 2:1 Слован Братислава - Арис Лимасол 2:1 Арис Лимасол - АЕК Ларнака 2:0 Арис Лимасол - Ракув 0:1 Ракув - Арис Лимасол 2:1 БАТЭ - Арис Лимасол 3:5 Арис Лимасол - БАТЭ 6:2

Результаты матчей

Кармиотисса
Арис Лимасол

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
2:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%

Точный счет

3:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
5 раз 83%
1
1 раз 17%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:5
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
1
3 раза 30%
3
1 раз 10%
2
5 раз 50%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Кармиотисса
Арис Лимасол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
5
1
1
3
1.5
4
2
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
5
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
9
1
1
9
1.5
7
3
1
9
2.5
2
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 11 8 2 1 19 - 6 26
2.
Пафос
 11 7 2 2 23 - 7 23
3.
Арис Лимасол
 0:1 11 7 2 2 20 - 9 23
4.
Анортосис
 11 6 3 2 21 - 11 21
5.
Омония Никосия
 11 5 5 1 21 - 12 20
6.
Аполлон
 0:1 11 5 3 3 16 - 9 18
7.
Неа Саламина
 11 5 3 3 18 - 14 18
8.
АЕК Ларнака
 1:0 11 4 4 3 18 - 16 16
9.
АЕЛ Лимасол
 11 4 1 6 12 - 17 13
10.
Этникос Ахна
 11 3 3 5 16 - 25 12
11.
Отеллос
 11 2 3 6 11 - 15 9
12.
Закакиу
 11 2 3 6 16 - 29 9
13.
Кармиотисса
 1:0 11 1 2 8 7 - 24 5
14.
Докса Катокопия
 11 0 0 11 3 - 27 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Неа Саламина
 5 4 1 0 11 - 2 13
2.
АПОЭЛ
 5 4 1 0 9 - 2 13
3.
Пафос
 6 4 1 1 11 - 3 13
4.
Арис Лимасол
 0:1 6 4 1 1 9 - 4 13
5.
Омония Никосия
 6 3 3 0 13 - 6 12
6.
Этникос Ахна
 5 3 1 1 8 - 5 10
7.
АЕЛ Лимасол
 5 3 1 1 9 - 8 10
8.
Аполлон
 0:1 6 3 1 2 8 - 5 10
9.
Анортосис
 6 2 3 1 11 - 8 9
10.
АЕК Ларнака
 1:0 5 2 2 1 14 - 11 8
11.
Кармиотисса
 1:0 5 1 2 2 6 - 8 5
12.
Закакиу
 6 1 1 4 5 - 18 4
13.
Отеллос
 5 1 0 4 4 - 8 3
14.
Докса Катокопия
 6 0 0 6 2 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 6 4 1 1 10 - 4 13
2.
Анортосис
 5 4 0 1 10 - 3 12
3.
Пафос
 5 3 1 1 12 - 4 10
4.
Арис Лимасол
 0:1 5 3 1 1 11 - 5 10
5.
Аполлон
 0:1 5 2 2 1 8 - 4 8
6.
Омония Никосия
 5 2 2 1 8 - 6 8
7.
АЕК Ларнака
 1:0 6 2 2 2 4 - 5 8
8.
Отеллос
 6 1 3 2 7 - 7 6
9.
Закакиу
 5 1 2 2 11 - 11 5
10.
Неа Саламина
 6 1 2 3 7 - 12 5
11.
АЕЛ Лимасол
 6 1 0 5 3 - 9 3
12.
Этникос Ахна
 6 0 2 4 8 - 20 2
13.
Докса Катокопия
 5 0 0 5 1 - 14 0
14.
Кармиотисса
 1:0 6 0 0 6 1 - 16 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 10
Пафос Жайро 8
Этникос Ахна Элиа Мариос 8
Неа Саламина Diego Dorregaray 7
Омония Никосия Семедо Вилли 6
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 6
Неа Саламина Тчаха Серж 1 4
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 5
Пафос Бочкай Петар 5
АЕЛ Лимасол Марш Джордж 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 54'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 54'
    Моннор Джейден получил желтую карточку от судьи
  • 51'
    Ковачевич Боян получил желтую карточку от судьи
  • 36'
    Яго Стив получил желтую карточку от судьи
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    • 34'
      Гомис Янник уходит с поля. Маямбела Михлали выходит вместо него
    • 23'
      ГОООООЛ Кармиотисса забивает
    • 11'
      Думбия Абубакар получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 75% завершится победой Кармиотисса.
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    Ничья
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