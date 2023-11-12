  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 11.
Кармиотисса
4:1
Конец матча
Арис Лимасол
0'
11' Желтая карточка
Думбия Абубакар
36' Желтая карточка
Яго Стив
45' Желтая карточка
Ковачевич Боян
45' Желтая карточка
Моннор Джейден
57' Желтая карточка
Урошевич Слободан
1:0
65' Гол
Росси Карим
67' Желтая карточка
Andreas Katsantonis
67' Желтая карточка
Кажу
68' Вторая желтая карточка
Яго Стив
1:1
70' Гол
Бенгтссон Лео
2:1
80' Гол
Andreas Katsantonis
84' Желтая карточка
Кукалаш Ставрош
84' Желтая карточка
Кокорин Александр
3:1
90' Гол
Кукалаш Ставрош
4:1
90' Гол
Фор Наварон
90'+12
Кармиотисса
Арис Лимасол

История личных встреч

Кармиотисса
Арис Лимасол

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

11 матчей

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

ПД
0:0
ПД
1:2
ВД
2:0
ВД
3:0
ВД
5:2
ВД
1:1
ПД
5:1
ПД
3:2
ПД
3:3
ПД
1:1
ВД
2:0

Голы

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

2.2
1.17

Среднее время на гол

40
77

Всего голов

15
5

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

26
12

Голов в среднем за матч

2.36
1.09

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

38
82

Бомбардиры внутри турнира

Кармиотисса
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Росси Карим 2 0.18
Andreas Katsantonis 2 0.18
Сук Йоэй 2 (1) 0.18
Фор Наварон 1 0.09
Думбия Абубакар 1 0.09
Лукили Карим 1 0.09
Кукалаш Ставрош 1 0.09
Арис Лимасол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомис Янник 4 (1) 0.36
Стемпиньски Мариуш 3 0.27
Моннор Джейден 3 0.27
Шполярич Матья 2 0.18
Бенгтссон Лео 2 0.18
Шуманский Артем 2 0.18
Кокорин Александр 1 0.09
Маямбела Михлали 1 0.09
Кажу 1 0.09
Струски Кароль 1 0.09
Шави Уоррен 1 0.09

Карточки

Кармиотисса
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ковачевич Боян 3 1
Кукалаш Ставрош 4 0
Сук Йоэй 3 0
Ньивпорт Ларс 3 0
Думбия Абубакар 3 0
Пантели Стилианос 3 0
Малоне Дион 2 0
Лукили Карим 2 0
Росси Карим 1 0
Неофуту Андреас III 1 0
Nikolas Mattheou 1 0
Andreas Katsantonis 1 0
Саллам Самир Бен 1 0
Арис Лимасол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яго Стив 3 1
Урошевич Слободан 3 0
Маямбела Михлали 3 0
Гомис Янник 3 0
Мукету-Муссунда Алекс 3 0
Брорссон Франц 1 1
Сёке Юлиус 2 0
Браун Морган 2 0
Моннор Джейден 2 0
Zakaria Sawo 0 1
Кокорин Александр 1 0
Стемпиньски Мариуш 1 0
Ванаилсон Лусиано 1 0
Кажу 1 0
Бенгтссон Лео 1 0
Струски Кароль 1 0
Николич Велько 1 0
Шуманский Артем 1 0
Шави Уоррен 1 0
Сане Мамаду 1 0

Результаты матчей

Кармиотисса
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Арис Лимасол
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

5
3
Кармиотисса
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Арис Лимасол
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

15
1

Упущенные победы

0
10
Кармиотисса
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Арис Лимасол
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

16
3

Упущенные победы

5
13

Голы по времени матча

Забито

9
12
1 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
11%
4
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
3
25%
61-75
6
67%
2
17%
76-90

Пропущено

9
8
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
2
25%
61-75
1
11%
4
50%
76-90

Забито

2
10
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 6
0
0%
1
10%
1-15
1
50%
2
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
50%
3
30%
76-90

Пропущено

15
3
6 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
7%
1
33%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
4
27%
1
33%
46-60
2
13%
1
33%
61-75
3
20%
0
0%
76-90

Забито

11
22
2 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 7
6 Не забивали 1
0
0%
3
14%
1-15
1
9%
3
14%
16-30
1
9%
4
18%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
2
18%
5
23%
61-75
7
64%
5
23%
76-90

Пропущено

24
11
9 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
2
8%
1
9%
1-15
5
21%
0
0%
16-30
2
8%
2
18%
31-45
6
25%
1
9%
46-60
5
21%
3
27%
61-75
4
17%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Кармиотисса
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 2:1 Кармиотисса - АПОЭЛ 1:2 Олимпиакос Никосия - Кармиотисса 4:1 АЕК Ларнака - Кармиотисса 5:0
Неа Саламина - Кармиотисса 2:0 Кармиотисса - Отеллос 0:0 Этникос Ахна - Кармиотисса 3:0 Кармиотисса - Анортосис 1:3 Аполлон - Кармиотисса 1:0 Кармиотисса - Омония Никосия 3:3 Пафос - Кармиотисса 3:0 Кармиотисса - Тренчин 0:4 Кармиотисса - Прушков 1:3 Акритас Хлоракас - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - Анортосис 1:2 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 3:0 Кармиотисса - Неа Саламина 1:1 Олимпиакос Никосия - Кармиотисса 1:2 Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1 Эносис - Кармиотисса 0:1
Арис Лимасол
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Бетис - Арис Лимасол 4:1 Арис Лимасол - Неа Саламина 2:1 Отеллос - Арис Лимасол 0:1 Арис Лимасол - Бетис 0:1
Арис Лимасол - Этникос Ахна 2:0 Анортосис - Арис Лимасол 2:3 Арис Лимасол - Рейнджерс 2:1 Арис Лимасол - Аполлон 0:1 Омония Никосия - Арис Лимасол 2:2 Спарта Прага - Арис Лимасол 3:2 Арис Лимасол - Пафос 1:1 Закакиу - Арис Лимасол 0:5 Арис Лимасол - Слован Братислава 6:2 Арис Лимасол - Докса Катокопия 2:1 Слован Братислава - Арис Лимасол 2:1 Арис Лимасол - АЕК Ларнака 2:0 Арис Лимасол - Ракув 0:1 Ракув - Арис Лимасол 2:1 БАТЭ - Арис Лимасол 3:5 Арис Лимасол - БАТЭ 6:2

Результаты матчей

Кармиотисса
Арис Лимасол

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
2:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%

Точный счет

3:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
5 раз 83%
1
1 раз 17%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:5
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Кармиотисса
Арис Лимасол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
5
1
2
3
1.5
4
2
2
3
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
5
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
10
1
2
9
1.5
7
4
2
9
2.5
2
9
1
10
3.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 11 8 2 1 19 - 6 26
2.
Пафос
 11 7 2 2 23 - 7 23
3.
Арис Лимасол
 11 7 2 2 21 - 12 23
4.
Анортосис
 11 6 3 2 21 - 11 21
5.
Омония Никосия
 11 5 5 1 21 - 12 20
6.
Аполлон
 11 5 3 3 16 - 9 18
7.
Неа Саламина
 11 5 3 3 18 - 14 18
8.
АЕК Ларнака
 11 4 4 3 18 - 16 16
9.
АЕЛ Лимасол
 11 4 1 6 12 - 17 13
10.
Этникос Ахна
 11 3 3 5 16 - 25 12
11.
Отеллос
 11 2 3 6 11 - 15 9
12.
Закакиу
 11 2 3 6 16 - 29 9
13.
Кармиотисса
 11 1 2 8 10 - 25 5
14.
Докса Катокопия
 11 0 0 11 3 - 27 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Неа Саламина
 5 4 1 0 11 - 2 13
2.
АПОЭЛ
 5 4 1 0 9 - 2 13
3.
Пафос
 6 4 1 1 11 - 3 13
4.
Арис Лимасол
 6 4 1 1 9 - 4 13
5.
Омония Никосия
 6 3 3 0 13 - 6 12
6.
Этникос Ахна
 5 3 1 1 8 - 5 10
7.
АЕЛ Лимасол
 5 3 1 1 9 - 8 10
8.
Аполлон
 6 3 1 2 8 - 5 10
9.
Анортосис
 6 2 3 1 11 - 8 9
10.
АЕК Ларнака
 5 2 2 1 14 - 11 8
11.
Кармиотисса
 5 1 2 2 9 - 9 5
12.
Закакиу
 6 1 1 4 5 - 18 4
13.
Отеллос
 5 1 0 4 4 - 8 3
14.
Докса Катокопия
 6 0 0 6 2 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 6 4 1 1 10 - 4 13
2.
Анортосис
 5 4 0 1 10 - 3 12
3.
Пафос
 5 3 1 1 12 - 4 10
4.
Арис Лимасол
 5 3 1 1 12 - 8 10
5.
Аполлон
 5 2 2 1 8 - 4 8
6.
Омония Никосия
 5 2 2 1 8 - 6 8
7.
АЕК Ларнака
 6 2 2 2 4 - 5 8
8.
Отеллос
 6 1 3 2 7 - 7 6
9.
Закакиу
 5 1 2 2 11 - 11 5
10.
Неа Саламина
 6 1 2 3 7 - 12 5
11.
АЕЛ Лимасол
 6 1 0 5 3 - 9 3
12.
Этникос Ахна
 6 0 2 4 8 - 20 2
13.
Докса Катокопия
 5 0 0 5 1 - 14 0
14.
Кармиотисса
 6 0 0 6 1 - 16 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 10
Пафос Жайро 8
Этникос Ахна Элиа Мариос 8
Неа Саламина Diego Dorregaray 7
Омония Никосия Семедо Вилли 6
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 6
Неа Саламина Тчаха Серж 1 4
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 5
Пафос Бочкай Петар 5
АЕЛ Лимасол Марш Джордж 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 54'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 54'
      Моннор Джейден получил желтую карточку от судьи
    • 51'
      Ковачевич Боян получил желтую карточку от судьи
    • 36'
      Яго Стив получил желтую карточку от судьи
    Где смотреть матч Кармиотисса 4:1 Арис Лимасол онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     