  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: .
АЕК
2:0
Второй тайм: 48'
Ламия
0'
1:0
10' Гол
Гарсия Леви
18' Желтая карточка
Мартинес Рубен
2:0
36' Гол
Араужо Серхио

Ход матча

10'
Гарсия Леви
(Араужо Серхио)
1:0
18'
 
Мартинес Рубен
36'
Араужо Серхио
(Вида Домагой)
2:0
46'
 
Цандарис Фанис
Цилулис Сотирис
46'
 
Тошич Зоран
Сидклей Феррейра

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 70 Владение мячом, % 30
Лучшие коэффициенты
АЕК
Ничья
Ламия
8.40
8.80
Реклама, ligastavok.ru
66.00
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
1
Станкович
Цицан
29
Сидибе
Джибриль
21
Вида
Домагой
18
Калленс
Александр
3
Мохаммади
Милад
19
Элиассон
Никлас
4
Шиманьски
Дамиан
13
Пинеда
Орбелин
8
Гачинович
Мийат
7
Гарсия
Леви
11
Араужо
Серхио
55
Кошелев
Алексей
16
Сидклей
Феррейра
20
Пападопулос
Кирьякос
5
Дзанетпулос
Адам-Кристоф
15
Давид
Симон
14
Сливка
Выкинтас
24
Амарал
Педру
11
Мартинес
Рубен
II
21
Omar
Cabrera
Santana
23
Цилулис
Сотирис
10
Карлитос
Карлос
АЕК
4-4-2
Ламия
4-2-3-1

История личных встреч

АЕК
Ламия

14 матчей

100%
14 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
7.1%
7.2%
12 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

История матчей

С
3:0
С
0:3
С
0:2
С
1:0
С
0:1
С
3:0
С
0:0
С
2:0
К
0:4
С
2:2
К
2:0
С
2:0
К
2:1
С
2:0
К
2:0
С
0:1
К
0:0

Голы

Всего голов

19
13

Голов в среднем за матч

2.11
1.63

Среднее время на гол

42
55

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.25
0.11

Среднее время на гол

360
810

Всего голов

21
14

Голов в среднем за матч

1.24
0.82

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

72
109

Бомбардиры внутри турнира

АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цубер Стивен 3 0.27
Элиассон Никлас 2 0.18
Амрабат Нордин 2 (2) 0.18
Пинеда Орбелин 2 0.18
Гачинович Мийат 2 (1) 0.18
Вида Домагой 1 0.09
Араужо Серхио 1 0.09
Йонссон Йенс 1 0.09
Понсе Эсекель 1 0.09
Мохаммади Милад 1 0.09
Мукуди Ароль 1 0.09
Гарсия Леви 1 0.09
Рота Лазарос 1 0.09
Шиманьски Дамиан 0 0
Манталос Петрос 0 0
Галанопулос Костас 0 0
Ламия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлитос Карлос 4 (1) 0.36
Цилулис Сотирис 2 0.18
Лонго Самуэле 1 0.09
Сливка Выкинтас 1 0.09
Matias Acuna I 1 0.09
Мартинес Рубен II 1 0.09
Тошич Зоран 0 0

Карточки

АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гачинович Мийат 4 0
Сидибе Джибриль 0 2
Шиманьски Дамиан 3 0
Галанопулос Костас 3 0
Манталос Петрос 1 1
Йонссон Йенс 2 0
Калленс Александр 2 0
Рота Лазарос 2 0
Хаджсафи Эсхан 1 0
Араужо Серхио 1 0
Атанасиадис Гиоргос 1 0
Элиассон Никлас 1 0
Пинеда Орбелин 1 0
Мохаммади Милад 1 0
Митоглу Герасимос 1 0
Ламия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Давид Симон 3 1
Matias Acuna I 3 0
Нуньес Кристофер 3 0
Пападопулос Кирьякос 2 0
Станко Калеб 2 0
Кошелев Алексей 2 0
Цилулис Сотирис 2 0
Дзанетпулос Адам-Кристоф 2 0
Мартинес Рубен II 2 0
Omar Cabrera Santana 1 0
Лонго Самуэле 1 0
Сливка Выкинтас 1 0
Сидклей Феррейра 1 0
Карлитос Карлос 1 0
Амарал Педру 1 0

Результаты матчей

АЕК
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Ламия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
4
АЕК
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Ламия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

8
5
АЕК
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Ламия
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

10
9

Голы по времени матча

Забито

9
5
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
33%
2
40%
76-90

Пропущено

3
8
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
33%
3
38%
76-90

Забито

8
6
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
50%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
2
29%
1
17%
76-90

Забито

17
11
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
0
0%
2
18%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
7
41%
2
18%
31-45
1
6%
3
27%
46-60
1
6%
2
18%
61-75
6
35%
2
18%
76-90

Пропущено

10
14
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
4
40%
0
0%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
1
10%
2
14%
31-45
1
10%
1
7%
46-60
1
10%
4
29%
61-75
3
30%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
АЕК - Марсель 0:2 Кифисия - АЕК 1:1 АЕК - ПАОК 2:0 Марсель - АЕК 3:1
Астерас - АЕК 0:3 АЕК - Панетоликос 3:0 АЕК - Аякс 1:1 ОФИ - АЕК 2:0 АЕК - Атромитос 2:1 Панатинаикос - АЕК 1:2 Брайтон - АЕК 2:3 АЕК - Олимпиакос 1:1 Волос - АЕК 2:3 АЕК - Антверпен 1:2 АЕК - Пансерраикос 1:1 Антверпен - АЕК 1:0 АЕК - Динамо Загреб 2:2 Динамо Загреб - АЕК 1:2 Трабзонспор - АЕК 1:3 Волос - АЕК 0:3
Ламия
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ламия - Панатинаикос 1:2 Астерас - Ламия 0:1 Ламия - ПАС Янина 2:1 Ламия - Кифисиас 2:2
Ламия - Панетоликос 1:0 Кифисия - Ламия 1:1 Пансерраикос - Ламия 2:0 Ламия - ОФИ 2:2 Олимпиакос - Ламия 4:0 Ламия - Арис Салоники 1:0 Волос - Ламия 2:2 Ламия - Атромитос 0:2 Волендам - Ламия 2:0 Ионикос - Ламия 2:2 Ламия - Левадиакос 1:1 Астерас - Ламия 0:0 Ламия - Атромитос 1:0 ПАОК - Ламия 1:1 ОФИ - Ламия 4:1 Панетоликос - Ламия 1:3

Результаты матчей

АЕК
Ламия

Точный счет

1:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
2:2
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
1 раз 10%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

АЕК
Ламия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
2
3
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
3
2
1.5
1
4
2
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
2
6
4
1.5
3
7
3
7
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 2:0 11 7 3 1 20 - 9 24
2.
Олимпиакос
 0:0 10 7 2 1 27 - 7 23
3.
ПАОК
 11 7 2 2 21 - 10 23
4.
Панатинаикос
 9 7 1 1 29 - 7 22
5.
Арис Салоники
 11 5 2 4 16 - 14 17
6.
Ламия
 0:2 11 4 3 4 11 - 16 15
7.
ОФИ
 11 3 5 3 12 - 14 14
8.
Пансерраикос
 10 3 4 3 14 - 18 13
9.
Астерас
 0:0 11 3 3 5 11 - 17 12
10.
Атромитос
 11 2 4 5 11 - 21 10
11.
ПАС Янина
 12 2 4 6 15 - 18 10
12.
Кифисия
 11 1 5 5 11 - 23 8
13.
Волос
 10 1 3 6 9 - 20 6
14.
Панетоликос
 11 1 3 7 7 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 6 5 1 0 12 - 2 16
2.
Олимпиакос
 0:0 6 5 0 1 21 - 6 15
3.
АЕК
 2:0 6 4 2 0 11 - 3 14
4.
Арис Салоники
 6 4 1 1 11 - 6 13
5.
ОФИ
 6 3 2 1 8 - 6 11
6.
Пансерраикос
 4 3 1 0 8 - 4 10
7.
Панатинаикос
 5 3 1 1 16 - 4 10
8.
Ламия
 0:2 5 3 1 1 7 - 5 10
9.
Кифисия
 5 1 4 0 8 - 7 7
10.
ПАС Янина
 6 2 1 3 9 - 8 7
11.
Атромитос
 4 1 3 0 5 - 4 6
12.
Панетоликос
 5 1 2 2 3 - 7 5
13.
Астерас
 0:0 6 1 2 3 6 - 10 5
14.
Волос
 5 1 1 3 7 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 4 4 0 0 13 - 3 12
2.
АЕК
 2:0 5 3 1 1 9 - 6 10
3.
Олимпиакос
 0:0 4 2 2 0 6 - 1 8
4.
ПАОК
 5 2 1 2 9 - 8 7
5.
Астерас
 0:0 5 2 1 2 5 - 7 7
6.
Ламия
 0:2 6 1 2 3 4 - 11 5
7.
Арис Салоники
 5 1 1 3 5 - 8 4
8.
Атромитос
 7 1 1 5 6 - 17 4
9.
ОФИ
 5 0 3 2 4 - 8 3
10.
ПАС Янина
 6 0 3 3 6 - 10 3
11.
Пансерраикос
 6 0 3 3 6 - 14 3
12.
Волос
 5 0 2 3 2 - 10 2
13.
Панетоликос
 6 0 1 5 4 - 13 1
14.
Кифисия
 6 0 1 5 3 - 16 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 6 (1)
ПАОК Живкович Андрия 6
Олимпиакос Поденсе Даниэл 5 (2)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 5
ПАС Янина Конде Педро 5
Весь список

Топ нарушителей
Кифисия Ипалибо Джек 2 4
ПАС Янина Карахалиос Зисис 3 2
ПАС Янина Federico Gino 1 5
Пансерраикос Уэдраого Исмаила 1 4
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 5
Весь список
Лучшие коэффициенты
АЕК
Ничья
Ламия
8.40
8.80
Реклама, ligastavok.ru
66.00
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч АЕК 2:0 Ламия онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
АЕК
Ламия
Бонусы букмекеров
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 