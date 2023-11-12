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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: .
АЕК
3:0
Конец матча
Ламия
0'
1:0
10' Гол
Гарсия Леви
18' Желтая карточка
Мартинес Рубен
2:0
36' Гол
Араужо Серхио
52' Желтая карточка
Араужо Серхио
61' Желтая карточка
Гачинович Мийат
84' Желтая карточка
Лонго Самуэле
90' Желтая карточка
Шиманьски Дамиан
90' Желтая карточка
Пападопулос Кирьякос
3:0
90' Пенальти
Манталос Петрос
90'+6
1
Станкович
Цицан
29
Сидибе
Джибриль
21
Вида
Домагой
18
Калленс
Александр
3
Мохаммади
Милад
19
Элиассон
Никлас
4
Шиманьски
Дамиан
13
Пинеда
Орбелин
8
Гачинович
Мийат
7
Гарсия
Леви
11
Араужо
Серхио
55
Кошелев
Алексей
16
Сидклей
Феррейра
20
Пападопулос
Кирьякос
5
Дзанетпулос
Адам-Кристоф
15
Давид
Симон
14
Сливка
Выкинтас
24
Амарал
Педру
11
Мартинес
Рубен
II
21
Omar
Cabrera
Santana
23
Цилулис
Сотирис
10
Карлитос
Карлос
АЕК
4-4-2
Ламия
4-2-3-1

История личных встреч

АЕК
Ламия

14 матчей

100%
14 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
7.1%
7.2%
12 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

История матчей

С
3:0
С
0:3
С
0:2
С
1:0
С
0:1
С
3:0
С
0:0
С
2:0
К
0:4
С
2:2
К
2:0
С
2:0
К
2:1
С
2:0
К
2:0
С
0:1
К
0:0

Голы

Всего голов

19
13

Голов в среднем за матч

2.11
1.63

Среднее время на гол

42
55

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.25
0.11

Среднее время на гол

360
810

Всего голов

21
14

Голов в среднем за матч

1.24
0.82

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

72
109

Бомбардиры внутри турнира

АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цубер Стивен 3 0.27
Элиассон Никлас 2 0.18
Амрабат Нордин 2 (2) 0.18
Пинеда Орбелин 2 0.18
Гачинович Мийат 2 (1) 0.18
Вида Домагой 1 0.09
Араужо Серхио 1 0.09
Манталос Петрос 1 (1) 0.09
Йонссон Йенс 1 0.09
Понсе Эсекель 1 0.09
Мохаммади Милад 1 0.09
Мукуди Ароль 1 0.09
Гарсия Леви 1 0.09
Рота Лазарос 1 0.09
Шиманьски Дамиан 0 0
Галанопулос Костас 0 0
Ламия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлитос Карлос 4 (1) 0.36
Цилулис Сотирис 2 0.18
Лонго Самуэле 1 0.09
Сливка Выкинтас 1 0.09
Matias Acuna I 1 0.09
Мартинес Рубен II 1 0.09
Тошич Зоран 0 0

Карточки

АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гачинович Мийат 5 0
Шиманьски Дамиан 4 0
Сидибе Джибриль 0 2
Галанопулос Костас 3 0
Манталос Петрос 1 1
Йонссон Йенс 2 0
Араужо Серхио 2 0
Калленс Александр 2 0
Рота Лазарос 2 0
Хаджсафи Эсхан 1 0
Атанасиадис Гиоргос 1 0
Элиассон Никлас 1 0
Пинеда Орбелин 1 0
Мохаммади Милад 1 0
Митоглу Герасимос 1 0
Ламия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Давид Симон 3 1
Пападопулос Кирьякос 3 0
Matias Acuna I 3 0
Нуньес Кристофер 3 0
Лонго Самуэле 2 0
Станко Калеб 2 0
Кошелев Алексей 2 0
Цилулис Сотирис 2 0
Дзанетпулос Адам-Кристоф 2 0
Мартинес Рубен II 2 0
Omar Cabrera Santana 1 0
Сливка Выкинтас 1 0
Сидклей Феррейра 1 0
Карлитос Карлос 1 0
Амарал Педру 1 0

Результаты матчей

АЕК
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Ламия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
4
АЕК
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Ламия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

8
5
АЕК
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Ламия
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

10
9

Голы по времени матча

Забито

12
5
7 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
1
8%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
4
33%
2
40%
76-90

Пропущено

3
11
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
33%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
33%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
33%
4
36%
76-90

Забито

8
6
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
50%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
2
29%
1
17%
76-90

Забито

20
11
11 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
1
5%
2
18%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
8
40%
2
18%
31-45
1
5%
3
27%
46-60
1
5%
2
18%
61-75
7
35%
2
18%
76-90

Пропущено

10
17
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
4
40%
1
6%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
1
10%
3
18%
31-45
1
10%
1
6%
46-60
1
10%
4
24%
61-75
3
30%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
АЕК - Марсель 0:2 Кифисия - АЕК 1:1 АЕК - ПАОК 2:0 Марсель - АЕК 3:1
Астерас - АЕК 0:3 АЕК - Панетоликос 3:0 АЕК - Аякс 1:1 ОФИ - АЕК 2:0 АЕК - Атромитос 2:1 Панатинаикос - АЕК 1:2 Брайтон - АЕК 2:3 АЕК - Олимпиакос 1:1 Волос - АЕК 2:3 АЕК - Антверпен 1:2 АЕК - Пансерраикос 1:1 Антверпен - АЕК 1:0 АЕК - Динамо Загреб 2:2 Динамо Загреб - АЕК 1:2 Трабзонспор - АЕК 1:3 Волос - АЕК 0:3
Ламия
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ламия - Панатинаикос 1:2 Астерас - Ламия 0:1 Ламия - ПАС Янина 2:1 Ламия - Кифисиас 2:2
Ламия - Панетоликос 1:0 Кифисия - Ламия 1:1 Пансерраикос - Ламия 2:0 Ламия - ОФИ 2:2 Олимпиакос - Ламия 4:0 Ламия - Арис Салоники 1:0 Волос - Ламия 2:2 Ламия - Атромитос 0:2 Волендам - Ламия 2:0 Ионикос - Ламия 2:2 Ламия - Левадиакос 1:1 Астерас - Ламия 0:0 Ламия - Атромитос 1:0 ПАОК - Ламия 1:1 ОФИ - Ламия 4:1 Панетоликос - Ламия 1:3

Результаты матчей

АЕК
Ламия

Точный счет

1:1
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

3
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
0
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%

Тоталы голов в матче

АЕК
Ламия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
2
3
2
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
3
3
2
1.5
1
5
2
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
8
3
7
4
1.5
3
8
4
7
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 1:0 10 8 1 1 28 - 7 25
2.
АЕК
 11 7 3 1 21 - 9 24
3.
Панатинаикос
 0:0 10 7 2 1 29 - 7 23
4.
ПАОК
 11 7 2 2 21 - 10 23
5.
Арис Салоники
 11 5 2 4 16 - 14 17
6.
Ламия
 11 4 3 4 11 - 17 15
7.
ОФИ
 11 3 5 3 12 - 14 14
8.
Пансерраикос
 10 3 4 3 14 - 18 13
9.
Астерас
 0:1 11 3 2 6 11 - 18 11
10.
Атромитос
 11 2 4 5 11 - 21 10
11.
ПАС Янина
 12 2 4 6 15 - 18 10
12.
Кифисия
 0:0 12 1 6 5 11 - 23 9
13.
Волос
 10 1 3 6 9 - 20 6
14.
Панетоликос
 11 1 3 7 7 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 6 5 1 0 12 - 2 16
2.
Олимпиакос
 1:0 6 5 0 1 21 - 6 15
3.
АЕК
 6 4 2 0 12 - 3 14
4.
Арис Салоники
 6 4 1 1 11 - 6 13
5.
ОФИ
 6 3 2 1 8 - 6 11
6.
Пансерраикос
 4 3 1 0 8 - 4 10
7.
Панатинаикос
 0:0 5 3 1 1 16 - 4 10
8.
Ламия
 5 3 1 1 7 - 5 10
9.
Кифисия
 0:0 6 1 5 0 8 - 7 8
10.
ПАС Янина
 6 2 1 3 9 - 8 7
11.
Атромитос
 4 1 3 0 5 - 4 6
12.
Панетоликос
 5 1 2 2 3 - 7 5
13.
Волос
 5 1 1 3 7 - 10 4
14.
Астерас
 0:1 6 1 1 4 6 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 0:0 5 4 1 0 13 - 3 13
2.
Олимпиакос
 1:0 4 3 1 0 7 - 1 10
3.
АЕК
 5 3 1 1 9 - 6 10
4.
ПАОК
 5 2 1 2 9 - 8 7
5.
Астерас
 0:1 5 2 1 2 5 - 7 7
6.
Ламия
 6 1 2 3 4 - 12 5
7.
Арис Салоники
 5 1 1 3 5 - 8 4
8.
Атромитос
 7 1 1 5 6 - 17 4
9.
ОФИ
 5 0 3 2 4 - 8 3
10.
ПАС Янина
 6 0 3 3 6 - 10 3
11.
Пансерраикос
 6 0 3 3 6 - 14 3
12.
Волос
 5 0 2 3 2 - 10 2
13.
Панетоликос
 6 0 1 5 4 - 13 1
14.
Кифисия
 0:0 6 0 1 5 3 - 16 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 6 (1)
ПАОК Живкович Андрия 6
Олимпиакос Поденсе Даниэл 5 (2)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 5
ПАС Янина Конде Педро 5
Весь список

Топ нарушителей
Кифисия Ипалибо Джек 2 4
ПАС Янина Карахалиос Зисис 3 2
ПАС Янина Federico Gino 1 5
Пансерраикос Уэдраого Исмаила 1 4
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 5
Весь список
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