Тур: 11. Стадион: OPAP Arena.
0'
1:0
10' ГолГарсия Леви
18' Желтая карточкаМартинес Рубен
2:0
36' ГолАраужо Серхио
52' Желтая карточкаАраужо Серхио
61' Желтая карточкаГачинович Мийат
84' Желтая карточкаЛонго Самуэле
90' Желтая карточкаШиманьски Дамиан
90' Желтая карточкаПападопулос Кирьякос
3:0
90' ПенальтиМанталос Петрос
90'+6
Ход матча
10'
1:0
18'
36'
2:0
52'
61'
84'
90'
90'
3:0
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 1
-
4 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
64 Владение мячом, % 36
21
Вида
Домагой
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Вида ДомагойЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Цубер СтивенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альмейда Матиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Давид СимонЗащитник
- Полузащитник
-
24 Амарал ПедруПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Тошич ЗоранПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Станко КалебПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Leonidas Vokolos
История личных встреч
АЕК
Ламия
14 матчей
100%
14 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
7.1%
7.2%
12 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
47.1%
52.9%
8 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
13
Голов в среднем за матч
2.11
1.63
Среднее время на гол
42
55
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
0.25
0.11
Среднее время на гол
360
810
Всего голов
21
14
Голов в среднем за матч
1.24
0.82
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
Среднее время на гол
72
109
Бомбардиры внутри турнира
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цубер Стивен
|3
|0.27
|Элиассон Никлас
|2
|0.18
|Амрабат Нордин
|2 (2)
|0.18
|Пинеда Орбелин
|2
|0.18
|Гачинович Мийат
|2 (1)
|0.18
|Вида Домагой
|1
|0.09
|Араужо Серхио
|1
|0.09
|Манталос Петрос
|1 (1)
|0.09
|Йонссон Йенс
|1
|0.09
|Понсе Эсекель
|1
|0.09
|Мохаммади Милад
|1
|0.09
|Мукуди Ароль
|1
|0.09
|Гарсия Леви
|1
|0.09
|Рота Лазарос
|1
|0.09
|Шиманьски Дамиан
|0
|0
|Галанопулос Костас
|0
|0
Ламия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлитос Карлос
|4 (1)
|0.36
|Цилулис Сотирис
|2
|0.18
|Лонго Самуэле
|1
|0.09
|Сливка Выкинтас
|1
|0.09
|Matias Acuna I
|1
|0.09
|Мартинес Рубен II
|1
|0.09
|Тошич Зоран
|0
|0
Карточки
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гачинович Мийат
|5
|0
|Шиманьски Дамиан
|4
|0
|Сидибе Джибриль
|0
|2
|Галанопулос Костас
|3
|0
|Манталос Петрос
|1
|1
|Йонссон Йенс
|2
|0
|Араужо Серхио
|2
|0
|Калленс Александр
|2
|0
|Рота Лазарос
|2
|0
|Хаджсафи Эсхан
|1
|0
|Атанасиадис Гиоргос
|1
|0
|Элиассон Никлас
|1
|0
|Пинеда Орбелин
|1
|0
|Мохаммади Милад
|1
|0
|Митоглу Герасимос
|1
|0
Ламия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Давид Симон
|3
|1
|Пападопулос Кирьякос
|3
|0
|Matias Acuna I
|3
|0
|Нуньес Кристофер
|3
|0
|Лонго Самуэле
|2
|0
|Станко Калеб
|2
|0
|Кошелев Алексей
|2
|0
|Цилулис Сотирис
|2
|0
|Дзанетпулос Адам-Кристоф
|2
|0
|Мартинес Рубен II
|2
|0
|Omar Cabrera Santana
|1
|0
|Сливка Выкинтас
|1
|0
|Сидклей Феррейра
|1
|0
|Карлитос Карлос
|1
|0
|Амарал Педру
|1
|0
Результаты матчей
АЕК
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Ламия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
4
АЕК
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Ламия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
8
5
АЕК
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Ламия
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
10
9
Голы по времени матча
Забито
12
5
7 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
1
8%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
4
33%
2
40%
76-90
Пропущено
3
11
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
33%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
33%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
33%
4
36%
76-90
Забито
8
6
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
50%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
2
29%
1
17%
76-90
Забито
20
11
11 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
1
5%
2
18%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
8
40%
2
18%
31-45
1
5%
3
27%
46-60
1
5%
2
18%
61-75
7
35%
2
18%
76-90
Пропущено
10
17
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
4
40%
1
6%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
1
10%
3
18%
31-45
1
10%
1
6%
46-60
1
10%
4
24%
61-75
3
30%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
АЕК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
АЕК - Марсель 0:2 Кифисия - АЕК 1:1 АЕК - ПАОК 2:0 Марсель - АЕК 3:1
Астерас - АЕК 0:3 АЕК - Панетоликос 3:0 АЕК - Аякс 1:1 ОФИ - АЕК 2:0 АЕК - Атромитос 2:1 Панатинаикос - АЕК 1:2 Брайтон - АЕК 2:3 АЕК - Олимпиакос 1:1 Волос - АЕК 2:3 АЕК - Антверпен 1:2 АЕК - Пансерраикос 1:1 Антверпен - АЕК 1:0 АЕК - Динамо Загреб 2:2 Динамо Загреб - АЕК 1:2 Трабзонспор - АЕК 1:3 Волос - АЕК 0:3
Ламия
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ламия - Панатинаикос 1:2 Астерас - Ламия 0:1 Ламия - ПАС Янина 2:1 Ламия - Кифисиас 2:2
Ламия - Панетоликос 1:0 Кифисия - Ламия 1:1 Пансерраикос - Ламия 2:0 Ламия - ОФИ 2:2 Олимпиакос - Ламия 4:0 Ламия - Арис Салоники 1:0 Волос - Ламия 2:2 Ламия - Атромитос 0:2 Волендам - Ламия 2:0 Ионикос - Ламия 2:2 Ламия - Левадиакос 1:1 Астерас - Ламия 0:0 Ламия - Атромитос 1:0 ПАОК - Ламия 1:1 ОФИ - Ламия 4:1 Панетоликос - Ламия 1:3
Результаты матчей
АЕК
Ламия
Точный счет
1:1
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Точный счет
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
3
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
0
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
Тоталы голов в матче
АЕК
Ламия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
23
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
33
32
15
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
83
74
38
47
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|10
|8
|1
|1
|28 - 7
|25
|2.
|11
|7
|3
|1
|21 - 9
|24
|3.
|0:0
|10
|7
|2
|1
|29 - 7
|23
|4.
|11
|7
|2
|2
|21 - 10
|23
|5.
|11
|5
|2
|4
|16 - 14
|17
|6.
|11
|4
|3
|4
|11 - 17
|15
|7.
|11
|3
|5
|3
|12 - 14
|14
|8.
|10
|3
|4
|3
|14 - 18
|13
|9.
|0:1
|11
|3
|2
|6
|11 - 18
|11
|10.
|11
|2
|4
|5
|11 - 21
|10
|11.
|12
|2
|4
|6
|15 - 18
|10
|12.
|0:0
|12
|1
|6
|5
|11 - 23
|9
|13.
|10
|1
|3
|6
|9 - 20
|6
|14.
|11
|1
|3
|7
|7 - 20
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|12 - 2
|16
|2.
|1:0
|6
|5
|0
|1
|21 - 6
|15
|3.
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|4.
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|5.
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|6.
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|7.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|16 - 4
|10
|8.
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|9.
|0:0
|6
|1
|5
|0
|8 - 7
|8
|10.
|6
|2
|1
|3
|9 - 8
|7
|11.
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|12.
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|13.
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|14.
|0:1
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|13 - 3
|13
|2.
|1:0
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|3.
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|4.
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|5.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|6.
|6
|1
|2
|3
|4 - 12
|5
|7.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|8.
|7
|1
|1
|5
|6 - 17
|4
|9.
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|10.
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3
|11.
|6
|0
|3
|3
|6 - 14
|3
|12.
|5
|0
|2
|3
|2 - 10
|2
|13.
|6
|0
|1
|5
|4 - 13
|1
|14.
|0:0
|6
|0
|1
|5
|3 - 16
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|6 (1)
|ПАОК
|Живкович Андрия
|6
|Олимпиакос
|Поденсе Даниэл
|5 (2)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|5
|ПАС Янина
|Конде Педро
|5
|Кифисия
|Ипалибо Джек
|2 4
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|3 2
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 5
|Пансерраикос
|Уэдраого Исмаила
|1 4
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|5