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  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
Гент
1:1
Перерыв
Андерлехт
0'
13' Желтая карточка
Дилейни Томас
1:0
38' Гол
Самуаз Матисс
1:1
45' Пенальти
Дольберг Каспер

Ход матча

13'
 
Дилейни Томас
33'
 
Н'Диайе Мусса
Аугустинссон Людвиг
38'
Самуаз Матисс
(Тиссудали Тарик)
1:0
45'
1:1
Дольберг Каспер
Лучшие коэффициенты
Гент
Ничья
Андерлехт
3.90
3.75
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Все Коэффициенты
33
Руф
Дави
5
Кандусс
Исмаэль
4
Ватанабэ
Цуёси
23
Торунарига
Джордан
18
Самуаз
Матисс
3
Браун
Арчи
24
Кумс
Свен
13
Де
Сар
Жюльен
10
Тиссудали
Тарик
7
Хон
Хён-Сок
11
Кейперс
Уго
33
Шмейхель
Каспер
54
Сарделла
Киллиан
56
Дебаст
Зено
14
Вертонген
Ян
15
Аугустинссон
Людвиг
29
Струйкенс
Марио
23
Ритс
Матс
25
Дилейни
Томас
36
Дрейер
Андерс
12
Дольберг
Каспер
11
Азар
Торган
Гент
3-4-2-1
Андерлехт
4-3-3

История личных встреч

Гент
Андерлехт

21 матч

52.4%
47.6%
11 побед 10 ничьих 0 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
6 побед 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.2%
52.4%
16 побед 11 ничьих 0 побед

34 матча

23.5%
76.5%
0 побед 8 ничьих 26 побед

Первый тайм

38.2%
61.8%
0 побед 13 ничьих 21 победа

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 8 ничьих 20 побед

55 матчей

20%
32.7%
47.3%
11 побед 18 ничьих 26 побед

Первый тайм

10.9%
50.9%
38.2%
6 побед 28 ничьих 21 победа

Второй тайм

29.1%
34.5%
36.4%
16 побед 19 ничьих 20 побед

История матчей

ПДА
1:0
ПДА
0:1
К
0:0
ПДА
1:0
ПДА
1:1
ТМК
0:0
ПДА
0:0
ПДА
1:1
ПДА
1:1
ПДА
3:3
ПОЗЧТ
2:1
ПОЗЧТ
0:0
ПДА
1:0
ПДА
2:0
ПДА
1:0
ПДА
0:2
ПДА
1:0
ПДА
0:0
ЛППОЧГ
0:0
ЛППОЧГ
0:0
ЛП
2:3
ЛП
2:2
ЛП
2:0
ЛП
1:1
ЛП
2:0
ЛП
1:1
ЛЖ
2:1
ЛЖ
2:1
ЛЖ
1:2
КБ
3:0
КБ
0:2
ЛЖ
0:2
ЛЖ
1:2
ЛЖ
4:1
ЛЖ
1:1
КБ
1:0
КБ
1:1
ЛЖ
5:0
ЛЖ
1:0
ПЛ
1:4
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:2
С
1:0
ПЛ
4:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
К
2:3
ПЛ
2:3
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

29
22

Голов в среднем за матч

1
0.85

Среднее время на гол

90
106

Всего голов

47
37

Голов в среднем за матч

1.81
1.28

Среднее время на гол

49
70

Всего голов

76
59

Голов в среднем за матч

1.38
1.07

Тотал матчей

2.5
48
Больше 87%
Меньше 13%
7
38
Больше 69%
Меньше 31%
17
23
Больше 42%
Меньше 58%
32
14
Больше 25%
Меньше 75%
41
10
Больше 18%
Меньше 82%
45
2
Больше 4%
Меньше 96%
53

Среднее время на гол

65
83

Бомбардиры внутри турнира

Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейперс Уго 4 (1) 0.29
Тиссудали Тарик 3 0.21
Орбан Гифт 3 0.21
Хон Хён-Сок 2 0.14
Самуаз Матисс 2 0.14
Кумс Свен 1 0.07
Ватанабэ Цуёси 1 0.07
Торунарига Джордан 1 0.07
Кандусс Исмаэль 1 0.07
Фофанан Малик 1 0.07
Де Сар Жюльен 1 (1) 0.07
Гандельман Омри 0 0
Браун Арчи 0 0
Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дольберг Каспер 8 (1) 0.57
Дрейер Андерс 7 0.5
Струйкенс Марио 3 0.21
Амузу Френсис 3 0.21
Леони Тео 1 0.07
Н'Диайе Мусса 1 0.07
Васкес Луис 1 0.07
Вертонген Ян 1 0.07
Сарделла Киллиан 0 0
Азар Торган 0 0
Аугустинссон Людвиг 0 0
Ритс Матс 0 0
Арнстад Кристиан 0 0

Карточки

Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Сар Жюльен 3 0
Торунарига Джордан 3 0
Самуаз Матисс 3 0
Фадига Ноа 1 1
Гандельман Омри 1 1
Юльсагер Эндрю 2 0
Орбан Гифт 0 1
Кумс Свен 1 0
Фортуна Нуриу 1 0
Кейперс Уго 1 0
Кастро-Монтес Алессио 1 0
Хон Хён-Сок 1 0
Браун Арчи 1 0
Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дебаст Зено 3 1
Сарделла Киллиан 3 0
Леони Тео 3 0
Вертонген Ян 2 0
Дилейни Томас 2 0
Ритс Матс 2 0
Азар Торган 2 0
Патрис Луи 2 0
Васкес Луис 2 0
Дрейер Андерс 0 1
Шмейхель Каспер 1 0
Аугустинссон Людвиг 1 0
Диавара Амаду 1 0
Флипс Алексис 1 0
Арнстад Кристиан 1 0
Н'Диайе Мусса 1 0
Струйкенс Марио 1 0
Brian Riemer 1 0

Результаты матчей

Гент
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Андерлехт
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

3
5
Гент
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Андерлехт
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

8
14
Гент
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Андерлехт
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

11
19

Голы по времени матча

Забито

11
11
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
0
0%
1
9%
1-15
2
18%
3
27%
16-30
3
27%
2
18%
31-45
4
36%
2
18%
46-60
1
9%
1
9%
61-75
1
9%
2
18%
76-90

Пропущено

10
10
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
4
40%
0
0%
1-15
1
10%
2
20%
16-30
2
20%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
2
20%
2
20%
61-75
1
10%
2
20%
76-90

Забито

8
14
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
0
0%
3
21%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
4
29%
31-45
2
25%
3
21%
46-60
1
13%
1
7%
61-75
1
13%
3
21%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Забито

19
25
9 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 10
3 Не забивали 1
0
0%
4
16%
1-15
4
21%
3
12%
16-30
5
26%
6
24%
31-45
6
32%
5
20%
46-60
2
11%
2
8%
61-75
2
11%
5
20%
76-90

Пропущено

17
15
10 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 10
5
29%
29%
1
7%
1-15
2
12%
2
13%
16-30
3
18%
1
7%
31-45
2
12%
3
20%
46-60
2
12%
5
33%
61-75
3
18%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Гент
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Брейдаблик - Гент 2:3 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:3 Патро Эйсден - Гент 1:3 Гент - Стандард 3:1
Гент - Брейдаблик 5:0 Серкль Брюгге - Гент 2:0 Гент - Генк 1:1 Гент - Маккаби Тель-Авив 2:0 РВДМ 47 - Гент 1:1 Антверпен - Гент 0:0 Гент - Эйпен 2:1 Заря - Гент 1:1 АХ Лёвен - Гент 1:1 Гент - Брюгге 2:1 АПОЭЛ - Гент 1:2 Гент - АПОЭЛ 2:0 Гент - Сент-Трейден 2:2 Погонь Щецин - Гент 2:1 Вестерло - Гент 1:3 Гент - Погонь Щецин 5:0
Андерлехт
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Серкль Брюгге - Андерлехт 0:3 Ла Лувьер - Андерлехт 0:1 Андерлехт - АХ Лёвен 5:1 Стандард - Андерлехт 3:2
Андерлехт - Мехелен 3:1 Эйпен - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Брюгге 1:1 Кортрейк - Андерлехт 2:2 Генк - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 2:1 Андерлехт - Вестерло 2:1 Сент-Трейден - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Антверпен 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:0 Андерлехт - Аякс 3:0 Андерлехт - Спарта Прага 0:6 Андерлехт - Локомотив Загреб 3:1 Андерлехт - ФКСБ 5:2 Уденаарде - Андерлехт 0:5 Андерлехт - Мехелен 2:3

Результаты матчей

Гент
Андерлехт

Точный счет

2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
1:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
1:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Гент
Андерлехт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
4
2
2
4
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
4
3
2
5
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
12
1
7
6
1.5
8
5
4
9
2.5
4
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 0:0 14 10 2 2 31 - 15 32
2.
Андерлехт
 1:1 14 8 4 2 27 - 15 28
3.
Гент
 1:1 14 7 6 1 23 - 15 27
4.
Генк
 14 6 6 2 28 - 14 24
5.
Антверпен
 14 6 5 3 29 - 12 23
6.
Серкль Брюгге
 14 7 1 6 16 - 14 22
7.
Брюгге
 14 5 5 4 26 - 15 20
8.
Сент-Трейден
 14 4 6 4 17 - 23 18
9.
Стандард
 14 4 5 5 15 - 21 17
10.
РВДМ 47
 14 4 5 5 17 - 25 17
11.
Мехелен
 14 4 3 7 13 - 19 15
12.
Эйпен
 14 4 2 8 18 - 30 14
13.
Спортинг Шарлеруа
 14 3 4 7 14 - 23 13
14.
АХ Лёвен
 14 3 3 8 20 - 29 12
15.
Вестерло
 14 2 5 7 18 - 26 11
16.
Кортрейк
 0:0 14 2 4 8 10 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Антверпен
 7 5 2 0 20 - 3 17
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 0:0 8 5 2 1 18 - 8 17
3.
Андерлехт
 1:1 6 5 1 0 14 - 5 16
4.
Гент
 1:1 7 4 3 0 14 - 9 15
5.
Брюгге
 7 3 4 0 16 - 7 13
6.
Серкль Брюгге
 7 4 0 3 9 - 9 12
7.
Спортинг Шарлеруа
 7 3 3 1 10 - 9 12
8.
Мехелен
 7 3 1 3 7 - 5 10
9.
Сент-Трейден
 7 3 1 3 6 - 9 10
10.
Генк
 7 2 4 1 14 - 9 10
11.
Стандард
 7 2 3 2 7 - 7 9
12.
РВДМ 47
 7 2 3 2 8 - 11 9
13.
АХ Лёвен
 7 2 2 3 11 - 8 8
14.
Кортрейк
 0:0 7 2 2 3 7 - 11 8
15.
Эйпен
 7 2 1 4 10 - 17 7
16.
Вестерло
 7 1 1 5 8 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 0:0 6 5 0 1 13 - 7 15
2.
Генк
 7 4 2 1 14 - 5 14
3.
Гент
 1:1 7 3 3 1 9 - 6 12
4.
Андерлехт
 1:1 8 3 3 2 13 - 10 12
5.
Серкль Брюгге
 7 3 1 3 7 - 5 10
6.
РВДМ 47
 7 2 2 3 9 - 14 8
7.
Стандард
 7 2 2 3 8 - 14 8
8.
Сент-Трейден
 7 1 5 1 11 - 14 8
9.
Брюгге
 7 2 1 4 10 - 8 7
10.
Эйпен
 7 2 1 4 8 - 13 7
11.
Вестерло
 7 1 4 2 10 - 10 7
12.
Антверпен
 7 1 3 3 9 - 9 6
13.
Мехелен
 7 1 2 4 6 - 14 5
14.
АХ Лёвен
 7 1 1 5 9 - 21 4
15.
Кортрейк
 0:0 7 0 2 5 3 - 15 2
16.
Спортинг Шарлеруа
 7 0 1 6 4 - 14 1
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 10
Сент-Трейден Койта Абубакари 10
Андерлехт Дольберг Каспер 9 (1)
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 8
Антверпен Янссен Винсент 8
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Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 6
Генк Баа Кристофер 2 4
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 5
Стандард Nathan Ngoy 1 4
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 5
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  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Г О О О О Л - Дольберг Каспер из команды Андерлехт забивает с точки!
  • 38'
    Тиссудали Тарик сделал результативную передачу.
  • 38'
    Г О О О О Л - Самуаз Матисс бьет в цель!
  • 33'
    Аугустинссон Людвиг уходит с поля. Н'Диайе Мусса выходит вместо него
  • 13'
    Дилейни Томас получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 50% завершится ничьей.
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Ничья
Андерлехт
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