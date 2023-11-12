Тур: 14. Стадион: Геламко.
Ход матча
13'
38'
1:0
45'
1:1
33
Руф
Дави
24
Кумс
Свен
11
Кейперс
Уго
56
Дебаст
Зено
14
Вертонген
Ян
23
Ритс
Матс
11
Азар
Торган
- Основной состав
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кейперс УгоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Фадига НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Орбан ГифтНападающий
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
56 Дебаст ЗеноЗащитник
-
14 Вертонген ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Ритс МатсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Азар ТорганНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Леони ТеоПолузащитник
-
20 Васкес ЛуисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ример Брайн
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Гент
Андерлехт
21 матч
52.4%
47.6%
11 побед 10 ничьих 0 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
6 побед 15 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.2%
52.4%
16 побед 11 ничьих 0 побед
34 матча
23.5%
76.5%
0 побед 8 ничьих 26 побед
Первый тайм
38.2%
61.8%
0 побед 13 ничьих 21 победа
Второй тайм
23.5%
76.5%
0 побед 8 ничьих 20 побед
55 матчей
20%
32.7%
47.3%
11 побед 18 ничьих 26 побед
Первый тайм
10.9%
50.9%
38.2%
6 побед 28 ничьих 21 победа
Второй тайм
29.1%
34.5%
36.4%
16 побед 19 ничьих 20 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
22
Голов в среднем за матч
1
0.85
Среднее время на гол
90
106
Всего голов
47
37
Голов в среднем за матч
1.81
1.28
Среднее время на гол
49
70
Всего голов
76
59
Голов в среднем за матч
1.38
1.07
Тотал матчей
2.5
48
Больше 87%
Меньше 13%
7
38
Больше 69%
Меньше 31%
17
23
Больше 42%
Меньше 58%
32
14
Больше 25%
Меньше 75%
41
10
Больше 18%
Меньше 82%
45
2
Больше 4%
Меньше 96%
53
Среднее время на гол
65
83
Бомбардиры внутри турнира
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейперс Уго
|4 (1)
|0.29
|Тиссудали Тарик
|3
|0.21
|Орбан Гифт
|3
|0.21
|Хон Хён-Сок
|2
|0.14
|Самуаз Матисс
|2
|0.14
|Кумс Свен
|1
|0.07
|Ватанабэ Цуёси
|1
|0.07
|Торунарига Джордан
|1
|0.07
|Кандусс Исмаэль
|1
|0.07
|Фофанан Малик
|1
|0.07
|Де Сар Жюльен
|1 (1)
|0.07
|Гандельман Омри
|0
|0
|Браун Арчи
|0
|0
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дольберг Каспер
|8 (1)
|0.57
|Дрейер Андерс
|7
|0.5
|Струйкенс Марио
|3
|0.21
|Амузу Френсис
|3
|0.21
|Леони Тео
|1
|0.07
|Н'Диайе Мусса
|1
|0.07
|Васкес Луис
|1
|0.07
|Вертонген Ян
|1
|0.07
|Сарделла Киллиан
|0
|0
|Азар Торган
|0
|0
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
|Ритс Матс
|0
|0
|Арнстад Кристиан
|0
|0
Карточки
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Сар Жюльен
|3
|0
|Торунарига Джордан
|3
|0
|Самуаз Матисс
|3
|0
|Фадига Ноа
|1
|1
|Гандельман Омри
|1
|1
|Юльсагер Эндрю
|2
|0
|Орбан Гифт
|0
|1
|Кумс Свен
|1
|0
|Фортуна Нуриу
|1
|0
|Кейперс Уго
|1
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
|Хон Хён-Сок
|1
|0
|Браун Арчи
|1
|0
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дебаст Зено
|3
|1
|Сарделла Киллиан
|3
|0
|Леони Тео
|3
|0
|Вертонген Ян
|2
|0
|Дилейни Томас
|2
|0
|Ритс Матс
|2
|0
|Азар Торган
|2
|0
|Патрис Луи
|2
|0
|Васкес Луис
|2
|0
|Дрейер Андерс
|0
|1
|Шмейхель Каспер
|1
|0
|Аугустинссон Людвиг
|1
|0
|Диавара Амаду
|1
|0
|Флипс Алексис
|1
|0
|Арнстад Кристиан
|1
|0
|Н'Диайе Мусса
|1
|0
|Струйкенс Марио
|1
|0
|Brian Riemer
|1
|0
Результаты матчей
Гент
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Андерлехт
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
3
5
Гент
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Андерлехт
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
8
14
Гент
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Андерлехт
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
11
19
Голы по времени матча
Забито
11
11
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
0
0%
1
9%
1-15
2
18%
3
27%
16-30
3
27%
2
18%
31-45
4
36%
2
18%
46-60
1
9%
1
9%
61-75
1
9%
2
18%
76-90
Пропущено
10
10
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
4
40%
0
0%
1-15
1
10%
2
20%
16-30
2
20%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
2
20%
2
20%
61-75
1
10%
2
20%
76-90
Забито
8
14
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
0
0%
3
21%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
4
29%
31-45
2
25%
3
21%
46-60
1
13%
1
7%
61-75
1
13%
3
21%
76-90
Пропущено
7
5
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
2
29%
1
20%
76-90
Забито
19
25
9 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 10
3 Не забивали 1
0
0%
4
16%
1-15
4
21%
3
12%
16-30
5
26%
6
24%
31-45
6
32%
5
20%
46-60
2
11%
2
8%
61-75
2
11%
5
20%
76-90
Пропущено
17
15
10 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 10
5
29%
29%
1
7%
1-15
2
12%
2
13%
16-30
3
18%
1
7%
31-45
2
12%
3
20%
46-60
2
12%
5
33%
61-75
3
18%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Гент
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Брейдаблик - Гент 2:3 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:3 Патро Эйсден - Гент 1:3 Гент - Стандард 3:1
Гент - Брейдаблик 5:0 Серкль Брюгге - Гент 2:0 Гент - Генк 1:1 Гент - Маккаби Тель-Авив 2:0 РВДМ 47 - Гент 1:1 Антверпен - Гент 0:0 Гент - Эйпен 2:1 Заря - Гент 1:1 АХ Лёвен - Гент 1:1 Гент - Брюгге 2:1 АПОЭЛ - Гент 1:2 Гент - АПОЭЛ 2:0 Гент - Сент-Трейден 2:2 Погонь Щецин - Гент 2:1 Вестерло - Гент 1:3 Гент - Погонь Щецин 5:0
Андерлехт
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Серкль Брюгге - Андерлехт 0:3 Ла Лувьер - Андерлехт 0:1 Андерлехт - АХ Лёвен 5:1 Стандард - Андерлехт 3:2
Андерлехт - Мехелен 3:1 Эйпен - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Брюгге 1:1 Кортрейк - Андерлехт 2:2 Генк - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 2:1 Андерлехт - Вестерло 2:1 Сент-Трейден - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Антверпен 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:0 Андерлехт - Аякс 3:0 Андерлехт - Спарта Прага 0:6 Андерлехт - Локомотив Загреб 3:1 Андерлехт - ФКСБ 5:2 Уденаарде - Андерлехт 0:5 Андерлехт - Мехелен 2:3
Результаты матчей
Гент
Андерлехт
Точный счет
2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
1:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
1:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Гент
Андерлехт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
24
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
25
43
25
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
121
76
85
49
49
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|14
|10
|2
|2
|31 - 15
|32
|2.
|1:1
|14
|8
|4
|2
|27 - 15
|28
|3.
|1:1
|14
|7
|6
|1
|23 - 15
|27
|4.
|14
|6
|6
|2
|28 - 14
|24
|5.
|14
|6
|5
|3
|29 - 12
|23
|6.
|14
|7
|1
|6
|16 - 14
|22
|7.
|14
|5
|5
|4
|26 - 15
|20
|8.
|14
|4
|6
|4
|17 - 23
|18
|9.
|14
|4
|5
|5
|15 - 21
|17
|10.
|14
|4
|5
|5
|17 - 25
|17
|11.
|14
|4
|3
|7
|13 - 19
|15
|12.
|14
|4
|2
|8
|18 - 30
|14
|13.
|14
|3
|4
|7
|14 - 23
|13
|14.
|14
|3
|3
|8
|20 - 29
|12
|15.
|14
|2
|5
|7
|18 - 26
|11
|16.
|0:0
|14
|2
|4
|8
|10 - 26
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|20 - 3
|17
|2.
|0:0
|8
|5
|2
|1
|18 - 8
|17
|3.
|1:1
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|4.
|1:1
|7
|4
|3
|0
|14 - 9
|15
|5.
|7
|3
|4
|0
|16 - 7
|13
|6.
|7
|4
|0
|3
|9 - 9
|12
|7.
|7
|3
|3
|1
|10 - 9
|12
|8.
|7
|3
|1
|3
|7 - 5
|10
|9.
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|10.
|7
|2
|4
|1
|14 - 9
|10
|11.
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|12.
|7
|2
|3
|2
|8 - 11
|9
|13.
|7
|2
|2
|3
|11 - 8
|8
|14.
|0:0
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|15.
|7
|2
|1
|4
|10 - 17
|7
|16.
|7
|1
|1
|5
|8 - 16
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|6
|5
|0
|1
|13 - 7
|15
|2.
|7
|4
|2
|1
|14 - 5
|14
|3.
|1:1
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|4.
|1:1
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|5.
|7
|3
|1
|3
|7 - 5
|10
|6.
|7
|2
|2
|3
|9 - 14
|8
|7.
|7
|2
|2
|3
|8 - 14
|8
|8.
|7
|1
|5
|1
|11 - 14
|8
|9.
|7
|2
|1
|4
|10 - 8
|7
|10.
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|11.
|7
|1
|4
|2
|10 - 10
|7
|12.
|7
|1
|3
|3
|9 - 9
|6
|13.
|7
|1
|2
|4
|6 - 14
|5
|14.
|7
|1
|1
|5
|9 - 21
|4
|15.
|0:0
|7
|0
|2
|5
|3 - 15
|2
|16.
|7
|0
|1
|6
|4 - 14
|1
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|10
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|10
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|9 (1)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|8
|Антверпен
|Янссен Винсент
|8
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 6
|Генк
|Баа Кристофер
|2 4
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 5
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 4
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|5