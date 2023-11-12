Тур: 14. Стадион: Жозеф Марьен.
0:0
Первый тайм: 20'
Ход матча
14'
49
Морис
Антони
26
Сайкс
Росс
48
Лейсен
Федде
28
Матида
Коки
17
Терхо
Каспер
44
Сильва
Жоао
16
Кана
Марко
11
Dion
De
Neve
77
Энен
Давид
54
Оджо
Шейи
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
-
26 Сайкс РоссЗащитник
-
48 Лейсен ФеддеЗащитник
-
28 Матида КокиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Терхо КасперПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Садики НоаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Теклаб ХенокНападающий
-
Главный тренер: Блессин Александер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Сильва ЖоаоЗащитник
-
16 Кана МаркоЗащитник
- Защитник
-
11 Dion De NeveЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Энен ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
54 Оджо ШейиНападающий
- Запасные игроки
-
95 Пирар ЛюкаВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
89 Аудоор ЛиннтПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
39 Дэвис АйзекНападающий
-
-
76 Djibi Seck
-
Главный тренер: Глен де Боек
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Унион Сент-Жиллуаз
Кортрейк
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
1.5
2.67
Среднее время на гол
60
33
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
0.5
Среднее время на гол
67
180
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
1.43
1.43
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
63
63
Бомбардиры внутри турнира
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Амин Амура Мохамед
|8
|0.57
|Нильссон Хокан
|6 (3)
|0.43
|Эккерт Айенса Деннис
|6 (3)
|0.43
|Пуэртас Кэмерон
|2 (1)
|0.14
|Лапуссен Лоик
|2
|0.14
|Сайкс Росс
|2
|0.14
|Расмуссен Матиас
|1
|0.07
|Кабангу Элтон
|1
|0.07
|Бёрджесс Кристиан
|1
|0.07
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0.07
|Терхо Каспер
|1
|0.07
|Амани Жан
|0
|0
|Родригес Кевин II
|0
|0
|Теклаб Хенок
|0
|0
|Садики Ноа
|0
|0
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвис Айзек
|3
|0.21
|Dion De Neve
|2
|0.14
|Abdelkahar Kadri
|2
|0.14
|Авенатти Фелипе
|2 (1)
|0.14
|Оджо Шейи
|1
|0.07
|Бруно Массимо
|0
|0
|Энен Давид
|0
|0
|Сиссако Абдулайе
|0
|0
|Райан Алебиосу
|0
|0
Карточки
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бёрджесс Кристиан
|5
|0
|Нильссон Хокан
|3
|0
|Макаллистер Кевин
|3
|0
|Ванхутт Шарль
|3
|0
|Расмуссен Матиас
|2
|0
|Амани Жан
|2
|0
|Эль-Амин Амура Мохамед
|2
|0
|Матида Коки
|1
|0
|Пуэртас Кэмерон
|1
|0
|Линен Сенне
|1
|0
|Лапуссен Лоик
|1
|0
|Лейсен Федде
|1
|0
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малинов Кристиян
|5
|0
|Nayel Mehssatou
|5
|0
|Авенатти Фелипе
|3
|1
|Эль-Идрисси Мунем
|4
|0
|Кана Марко
|2
|1
|Сильва Жоао
|3
|0
|Аудоор Линнт
|2
|0
|Dion De Neve
|2
|0
|Martin Wasinski
|2
|0
|Бруно Массимо
|1
|0
|Сиссако Абдулайе
|1
|0
|Радованович Александар
|1
|0
|Мбайо Дилан
|1
|0
|Мампасси Марк Рене
|1
|0
|Abdelkahar Kadri
|1
|0
|Lars Montegnies
|1
|0
Результаты матчей
Унион Сент-Жиллуаз
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Кортрейк
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
5
Унион Сент-Жиллуаз
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Кортрейк
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
4
7
Упущенные победы
13
6
Унион Сент-Жиллуаз
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Кортрейк
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
46% (6)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
8
7
Упущенные победы
15
11
Голы по времени матча
Забито
18
5
10 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
1
6%
2
40%
1-15
5
28%
2
40%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
4
22%
1
20%
76-90
Пропущено
8
13
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
3
38%
2
15%
16-30
2
25%
5
38%
31-45
1
13%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
13
7
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
2
29%
16-30
4
31%
1
14%
31-45
3
23%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
23%
1
14%
76-90
Пропущено
7
11
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
43%
4
36%
76-90
Забито
31
12
17 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 6
2 Не забивали 5
3
10%
2
17%
1-15
6
19%
4
33%
16-30
8
26%
1
8%
31-45
3
10%
2
17%
46-60
4
13%
1
8%
61-75
7
23%
2
17%
76-90
Пропущено
15
24
9 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
1
7%
1
4%
1-15
3
20%
3
13%
16-30
5
33%
5
21%
31-45
1
7%
7
29%
29%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
5
33%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
ЛАСК - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - РФК Мё 2:1 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 1:3
Унион Сент-Жиллуаз - ЛАСК 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 4:1 Унион Сент-Жиллуаз - Твенте 1:4 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Ливерпуль - Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 3:1 РВДМ 47 - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Тулуза 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:2 Лугано - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Лугано 2:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 4:0 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 5:1 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 0:1
Кортрейк
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
РВДМ 47 - Кортрейк 1:1 Дендер - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Генк 0:3 Кортрейк - Брюгге 1:0
Вестерло - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Серкль Брюгге 2:1 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Андерлехт 2:2 АХ Лёвен - Кортрейк 3:0 Кортрейк - Стандард 1:1 Кортрейк - Эйпен 1:3 Антверпен - Кортрейк 6:0 Кортрейк - Сент-Трейден 0:1 Гент - Кортрейк 3:2 Кортрейк - Волендам 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Кортрейк 1:0 Валвейк - Кортрейк 0:0 Кортрейк - РВДМ 47 2:1 Кортрейк - Васланд-Беверен 0:2 Уденаарде - Кортрейк 2:4
Результаты матчей
Унион Сент-Жиллуаз
Кортрейк
Точный счет
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%
Точное количество голов
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
1
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
Тоталы голов в матче
Унион Сент-Жиллуаз
Кортрейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
61
25
34
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
24
42
15
33
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
76
103
310
67
310
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|14
|10
|2
|2
|31 - 15
|32
|2.
|1:1
|14
|8
|4
|2
|27 - 15
|28
|3.
|1:1
|14
|7
|6
|1
|23 - 15
|27
|4.
|14
|6
|6
|2
|28 - 14
|24
|5.
|14
|6
|5
|3
|29 - 12
|23
|6.
|14
|7
|1
|6
|16 - 14
|22
|7.
|14
|5
|5
|4
|26 - 15
|20
|8.
|14
|4
|6
|4
|17 - 23
|18
|9.
|14
|4
|5
|5
|15 - 21
|17
|10.
|14
|4
|5
|5
|17 - 25
|17
|11.
|14
|4
|3
|7
|13 - 19
|15
|12.
|14
|4
|2
|8
|18 - 30
|14
|13.
|14
|3
|4
|7
|14 - 23
|13
|14.
|14
|3
|3
|8
|20 - 29
|12
|15.
|14
|2
|5
|7
|18 - 26
|11
|16.
|0:0
|14
|2
|4
|8
|10 - 26
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|20 - 3
|17
|2.
|0:0
|8
|5
|2
|1
|18 - 8
|17
|3.
|1:1
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|4.
|1:1
|7
|4
|3
|0
|14 - 9
|15
|5.
|7
|3
|4
|0
|16 - 7
|13
|6.
|7
|4
|0
|3
|9 - 9
|12
|7.
|7
|3
|3
|1
|10 - 9
|12
|8.
|7
|3
|1
|3
|7 - 5
|10
|9.
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|10.
|7
|2
|4
|1
|14 - 9
|10
|11.
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|12.
|7
|2
|3
|2
|8 - 11
|9
|13.
|7
|2
|2
|3
|11 - 8
|8
|14.
|0:0
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|15.
|7
|2
|1
|4
|10 - 17
|7
|16.
|7
|1
|1
|5
|8 - 16
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|6
|5
|0
|1
|13 - 7
|15
|2.
|7
|4
|2
|1
|14 - 5
|14
|3.
|1:1
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|4.
|1:1
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|5.
|7
|3
|1
|3
|7 - 5
|10
|6.
|7
|2
|2
|3
|9 - 14
|8
|7.
|7
|2
|2
|3
|8 - 14
|8
|8.
|7
|1
|5
|1
|11 - 14
|8
|9.
|7
|2
|1
|4
|10 - 8
|7
|10.
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|11.
|7
|1
|4
|2
|10 - 10
|7
|12.
|7
|1
|3
|3
|9 - 9
|6
|13.
|7
|1
|2
|4
|6 - 14
|5
|14.
|7
|1
|1
|5
|9 - 21
|4
|15.
|0:0
|7
|0
|2
|5
|3 - 15
|2
|16.
|7
|0
|1
|6
|4 - 14
|1
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|10
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|10
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|9 (1)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|8
|Антверпен
|Янссен Винсент
|8
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 6
|Генк
|Баа Кристофер
|2 4
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 5
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 4
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|5