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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
Унион Сент-Жиллуаз
0:0
Первый тайм: 20'
Кортрейк
0'
6' Желтая карточка
Abdelkahar Kadri
14' Желтая карточка
Лейсен Федде

Ход матча

6'
 
Abdelkahar Kadri
14'
Лейсен Федде
 
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Унион Сент-Жиллуаз
Ничья
Кортрейк
1.27
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7.30
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Все Коэффициенты
49
Морис
Антони
26
Сайкс
Росс
48
Лейсен
Федде
28
Матида
Коки
4
Расмуссен
Матиас
10
Лапуссен
Лоик
24
Ванхутт
Шарль
23
Пуэртас
Кэмерон
13
Родригес
Кевин
II
17
Терхо
Каспер
8
Амани
Жан
1
Tom
Vandenberghe
4
Мампасси
Марк
Рене
44
Сильва
Жоао
16
Кана
Марко
99
Эль-Идрисси
Мунем
11
Dion
De
Neve
6
Nayel
Mehssatou
10
Abdelkahar
Kadri
77
Энен
Давид
23
Майтен
Александр
54
Оджо
Шейи
Унион Сент-Жиллуаз
3-4-2-1
Кортрейк
3-4-2-1

История личных встреч

Унион Сент-Жиллуаз
Кортрейк

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ПДА
2:4
ПДА
2:1
ПДА
2:3
ПДА
2:0
К
0:1
ПДАТЗПВЛЕПО
2:0
ПДАТЗПВЛЕПО
0:1

Голы

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1.5
2.67

Среднее время на гол

60
33

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.5

Среднее время на гол

67
180

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1.43
1.43

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

63
63

Бомбардиры внутри турнира

Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Амин Амура Мохамед 8 0.57
Нильссон Хокан 6 (3) 0.43
Эккерт Айенса Деннис 6 (3) 0.43
Пуэртас Кэмерон 2 (1) 0.14
Лапуссен Лоик 2 0.14
Сайкс Росс 2 0.14
Расмуссен Матиас 1 0.07
Кабангу Элтон 1 0.07
Бёрджесс Кристиан 1 0.07
Кастро-Монтес Алессио 1 0.07
Терхо Каспер 1 0.07
Амани Жан 0 0
Родригес Кевин II 0 0
Теклаб Хенок 0 0
Садики Ноа 0 0
Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвис Айзек 3 0.21
Dion De Neve 2 0.14
Abdelkahar Kadri 2 0.14
Авенатти Фелипе 2 (1) 0.14
Оджо Шейи 1 0.07
Бруно Массимо 0 0
Энен Давид 0 0
Сиссако Абдулайе 0 0
Райан Алебиосу 0 0

Карточки

Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бёрджесс Кристиан 5 0
Нильссон Хокан 3 0
Макаллистер Кевин 3 0
Ванхутт Шарль 3 0
Расмуссен Матиас 2 0
Амани Жан 2 0
Эль-Амин Амура Мохамед 2 0
Матида Коки 1 0
Пуэртас Кэмерон 1 0
Линен Сенне 1 0
Лапуссен Лоик 1 0
Лейсен Федде 1 0
Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малинов Кристиян 5 0
Nayel Mehssatou 5 0
Авенатти Фелипе 3 1
Эль-Идрисси Мунем 4 0
Кана Марко 2 1
Сильва Жоао 3 0
Аудоор Линнт 2 0
Dion De Neve 2 0
Martin Wasinski 2 0
Бруно Массимо 1 0
Сиссако Абдулайе 1 0
Радованович Александар 1 0
Мбайо Дилан 1 0
Мампасси Марк Рене 1 0
Abdelkahar Kadri 1 0
Lars Montegnies 1 0

Результаты матчей

Унион Сент-Жиллуаз
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Кортрейк
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
5
Унион Сент-Жиллуаз
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Кортрейк
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

13
6
Унион Сент-Жиллуаз
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Кортрейк
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
46% (6)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

8
7

Упущенные победы

15
11

Голы по времени матча

Забито

18
5
10 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
1
6%
2
40%
1-15
5
28%
2
40%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
4
22%
1
20%
76-90

Пропущено

8
13
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
3
38%
2
15%
16-30
2
25%
5
38%
31-45
1
13%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

13
7
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
2
29%
16-30
4
31%
1
14%
31-45
3
23%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
23%
1
14%
76-90

Пропущено

7
11
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
43%
4
36%
76-90

Забито

31
12
17 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 6
2 Не забивали 5
3
10%
2
17%
1-15
6
19%
4
33%
16-30
8
26%
1
8%
31-45
3
10%
2
17%
46-60
4
13%
1
8%
61-75
7
23%
2
17%
76-90

Пропущено

15
24
9 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
1
7%
1
4%
1-15
3
20%
3
13%
16-30
5
33%
5
21%
31-45
1
7%
7
29%
29%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
5
33%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
ЛАСК - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - РФК Мё 2:1 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 1:3
Унион Сент-Жиллуаз - ЛАСК 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 4:1 Унион Сент-Жиллуаз - Твенте 1:4 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Ливерпуль - Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 3:1 РВДМ 47 - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Тулуза 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:2 Лугано - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Лугано 2:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 4:0 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 5:1 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 0:1
Кортрейк
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
РВДМ 47 - Кортрейк 1:1 Дендер - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Генк 0:3 Кортрейк - Брюгге 1:0
Вестерло - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Серкль Брюгге 2:1 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Андерлехт 2:2 АХ Лёвен - Кортрейк 3:0 Кортрейк - Стандард 1:1 Кортрейк - Эйпен 1:3 Антверпен - Кортрейк 6:0 Кортрейк - Сент-Трейден 0:1 Гент - Кортрейк 3:2 Кортрейк - Волендам 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Кортрейк 1:0 Валвейк - Кортрейк 0:0 Кортрейк - РВДМ 47 2:1 Кортрейк - Васланд-Беверен 0:2 Уденаарде - Кортрейк 2:4

Результаты матчей

Унион Сент-Жиллуаз
Кортрейк

Точный счет

0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%

Точное количество голов

3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
1
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%

Тоталы голов в матче

Унион Сент-Жиллуаз
Кортрейк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
6
1
1.5
2
5
3
4
2.5
2
5
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
4
4
2
1.5
1
5
3
3
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
7
6
10
3
1.5
3
10
6
7
2.5
3
10
3.5
1
12
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 0:0 14 10 2 2 31 - 15 32
2.
Андерлехт
 1:1 14 8 4 2 27 - 15 28
3.
Гент
 1:1 14 7 6 1 23 - 15 27
4.
Генк
 14 6 6 2 28 - 14 24
5.
Антверпен
 14 6 5 3 29 - 12 23
6.
Серкль Брюгге
 14 7 1 6 16 - 14 22
7.
Брюгге
 14 5 5 4 26 - 15 20
8.
Сент-Трейден
 14 4 6 4 17 - 23 18
9.
Стандард
 14 4 5 5 15 - 21 17
10.
РВДМ 47
 14 4 5 5 17 - 25 17
11.
Мехелен
 14 4 3 7 13 - 19 15
12.
Эйпен
 14 4 2 8 18 - 30 14
13.
Спортинг Шарлеруа
 14 3 4 7 14 - 23 13
14.
АХ Лёвен
 14 3 3 8 20 - 29 12
15.
Вестерло
 14 2 5 7 18 - 26 11
16.
Кортрейк
 0:0 14 2 4 8 10 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Антверпен
 7 5 2 0 20 - 3 17
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 0:0 8 5 2 1 18 - 8 17
3.
Андерлехт
 1:1 6 5 1 0 14 - 5 16
4.
Гент
 1:1 7 4 3 0 14 - 9 15
5.
Брюгге
 7 3 4 0 16 - 7 13
6.
Серкль Брюгге
 7 4 0 3 9 - 9 12
7.
Спортинг Шарлеруа
 7 3 3 1 10 - 9 12
8.
Мехелен
 7 3 1 3 7 - 5 10
9.
Сент-Трейден
 7 3 1 3 6 - 9 10
10.
Генк
 7 2 4 1 14 - 9 10
11.
Стандард
 7 2 3 2 7 - 7 9
12.
РВДМ 47
 7 2 3 2 8 - 11 9
13.
АХ Лёвен
 7 2 2 3 11 - 8 8
14.
Кортрейк
 0:0 7 2 2 3 7 - 11 8
15.
Эйпен
 7 2 1 4 10 - 17 7
16.
Вестерло
 7 1 1 5 8 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 0:0 6 5 0 1 13 - 7 15
2.
Генк
 7 4 2 1 14 - 5 14
3.
Гент
 1:1 7 3 3 1 9 - 6 12
4.
Андерлехт
 1:1 8 3 3 2 13 - 10 12
5.
Серкль Брюгге
 7 3 1 3 7 - 5 10
6.
РВДМ 47
 7 2 2 3 9 - 14 8
7.
Стандард
 7 2 2 3 8 - 14 8
8.
Сент-Трейден
 7 1 5 1 11 - 14 8
9.
Брюгге
 7 2 1 4 10 - 8 7
10.
Эйпен
 7 2 1 4 8 - 13 7
11.
Вестерло
 7 1 4 2 10 - 10 7
12.
Антверпен
 7 1 3 3 9 - 9 6
13.
Мехелен
 7 1 2 4 6 - 14 5
14.
АХ Лёвен
 7 1 1 5 9 - 21 4
15.
Кортрейк
 0:0 7 0 2 5 3 - 15 2
16.
Спортинг Шарлеруа
 7 0 1 6 4 - 14 1
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 10
Сент-Трейден Койта Абубакари 10
Андерлехт Дольберг Каспер 9 (1)
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 8
Антверпен Янссен Винсент 8
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 6
Генк Баа Кристофер 2 4
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 5
Стандард Nathan Ngoy 1 4
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 14'
    Лейсен Федде получил желтую карточку от судьи
  • 6'
    Abdelkahar Kadri получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Унион Сент-Жиллуаз
Ничья
Кортрейк
1.27
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7.30
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14.00
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