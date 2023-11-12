Тур: 14. Стадион: Жозеф Марьен.
3:0
Конец матча
0'
6' Желтая карточкаAbdelkahar Kadri
14' Желтая карточкаЛейсен Федде
23' Желтая карточкаЛапуссен Лоик
1:0
45' ГолРодригес Кевин
2:0
45' ГолРодригес Кевин
3:0
54' ГолЛапуссен Лоик
90'+5
Ход матча
14'
23'
45'
1:0
45'
54'
3:0
82'
49
Морис
Антони
26
Сайкс
Росс
48
Лейсен
Федде
28
Матида
Коки
17
Терхо
Каспер
44
Сильва
Жоао
16
Кана
Марко
11
Dion
De
Neve
77
Энен
Давид
54
Оджо
Шейи
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
-
26 Сайкс РоссЗащитник
-
48 Лейсен ФеддеЗащитник
-
28 Матида КокиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Терхо КасперПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Садики НоаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Теклаб ХенокНападающий
-
Главный тренер: Блессин Александер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Сильва ЖоаоЗащитник
-
16 Кана МаркоЗащитник
- Защитник
-
11 Dion De NeveЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Энен ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
54 Оджо ШейиНападающий
- Запасные игроки
-
95 Пирар ЛюкаВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
89 Аудоор ЛиннтПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
39 Дэвис АйзекНападающий
-
-
76 Djibi Seck
-
Главный тренер: Глен де Боек
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Унион Сент-Жиллуаз
Кортрейк
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
1.5
2.67
Среднее время на гол
60
33
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
0.5
Среднее время на гол
67
180
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
1.43
1.43
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
63
63
Бомбардиры внутри турнира
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Амин Амура Мохамед
|8
|0.57
|Нильссон Хокан
|6 (3)
|0.43
|Эккерт Айенса Деннис
|6 (3)
|0.43
|Лапуссен Лоик
|3
|0.21
|Пуэртас Кэмерон
|2 (1)
|0.14
|Родригес Кевин II
|2
|0.14
|Сайкс Росс
|2
|0.14
|Расмуссен Матиас
|1
|0.07
|Кабангу Элтон
|1
|0.07
|Бёрджесс Кристиан
|1
|0.07
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0.07
|Терхо Каспер
|1
|0.07
|Амани Жан
|0
|0
|Теклаб Хенок
|0
|0
|Садики Ноа
|0
|0
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвис Айзек
|3
|0.21
|Dion De Neve
|2
|0.14
|Abdelkahar Kadri
|2
|0.14
|Авенатти Фелипе
|2 (1)
|0.14
|Оджо Шейи
|1
|0.07
|Бруно Массимо
|0
|0
|Энен Давид
|0
|0
|Сиссако Абдулайе
|0
|0
|Райан Алебиосу
|0
|0
Карточки
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бёрджесс Кристиан
|5
|0
|Нильссон Хокан
|3
|0
|Макаллистер Кевин
|3
|0
|Ванхутт Шарль
|3
|0
|Расмуссен Матиас
|2
|0
|Амани Жан
|2
|0
|Лапуссен Лоик
|2
|0
|Лейсен Федде
|2
|0
|Эль-Амин Амура Мохамед
|2
|0
|Матида Коки
|1
|0
|Пуэртас Кэмерон
|1
|0
|Линен Сенне
|1
|0
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малинов Кристиян
|5
|0
|Nayel Mehssatou
|5
|0
|Авенатти Фелипе
|3
|1
|Эль-Идрисси Мунем
|4
|0
|Кана Марко
|2
|1
|Сильва Жоао
|3
|0
|Аудоор Линнт
|2
|0
|Dion De Neve
|2
|0
|Martin Wasinski
|2
|0
|Abdelkahar Kadri
|2
|0
|Бруно Массимо
|1
|0
|Сиссако Абдулайе
|1
|0
|Радованович Александар
|1
|0
|Мбайо Дилан
|1
|0
|Мампасси Марк Рене
|1
|0
|Lars Montegnies
|1
|0
Результаты матчей
Унион Сент-Жиллуаз
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
0% (0)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Кортрейк
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
5
Унион Сент-Жиллуаз
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Кортрейк
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
4
7
Упущенные победы
13
6
Унион Сент-Жиллуаз
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Кортрейк
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (6)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
8
7
Упущенные победы
15
11
Голы по времени матча
Забито
21
5
12 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 1
7 Забивали первыми 2
7 Не забивали 11
1
5%
2
40%
1-15
5
24%
2
40%
16-30
6
29%
0
0%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
4
19%
1
20%
76-90
Пропущено
8
16
5 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
1
6%
1-15
3
38%
2
13%
16-30
2
25%
7
44%
31-45
1
13%
4
25%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
13
7
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
2
29%
16-30
4
31%
1
14%
31-45
3
23%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
23%
1
14%
76-90
Пропущено
7
11
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
43%
4
36%
76-90
Забито
34
12
19 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 5
11 Забивали первыми 6
2 Не забивали 6
3
9%
2
17%
1-15
6
18%
4
33%
16-30
10
29%
29%
1
8%
31-45
4
12%
2
17%
46-60
4
12%
1
8%
61-75
7
21%
2
17%
76-90
Пропущено
15
27
9 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 13
1
7%
1
4%
1-15
3
20%
3
11%
16-30
5
33%
7
26%
31-45
1
7%
8
30%
30%
46-60
0
0%
4
15%
61-75
5
33%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
ЛАСК - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - РФК Мё 2:1 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 1:3
Унион Сент-Жиллуаз - ЛАСК 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 4:1 Унион Сент-Жиллуаз - Твенте 1:4 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Ливерпуль - Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 3:1 РВДМ 47 - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Тулуза 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:2 Лугано - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Лугано 2:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 4:0 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 5:1 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 0:1
Кортрейк
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
РВДМ 47 - Кортрейк 1:1 Дендер - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Генк 0:3 Кортрейк - Брюгге 1:0
Вестерло - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Серкль Брюгге 2:1 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Андерлехт 2:2 АХ Лёвен - Кортрейк 3:0 Кортрейк - Стандард 1:1 Кортрейк - Эйпен 1:3 Антверпен - Кортрейк 6:0 Кортрейк - Сент-Трейден 0:1 Гент - Кортрейк 3:2 Кортрейк - Волендам 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Кортрейк 1:0 Валвейк - Кортрейк 0:0 Кортрейк - РВДМ 47 2:1 Кортрейк - Васланд-Беверен 0:2 Уденаарде - Кортрейк 2:4
Результаты матчей
Унион Сент-Жиллуаз
Кортрейк
Точный счет
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
Точное количество голов
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
1
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
Тоталы голов в матче
Унион Сент-Жиллуаз
Кортрейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
52
71
25
44
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
25
42
16
33
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
77
113
311
77
311
113
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|10
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|10
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|9 (1)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|8
|Антверпен
|Янссен Винсент
|8
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 6
|Генк
|Баа Кристофер
|2 4
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 5
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 4
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|5