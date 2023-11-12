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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: .
Астерас
0:1
Второй тайм: 76'
Олимпиакос
0'
0:1
69' Гол
Фортунис Костас
71' Желтая карточка
Пападопулос Никос
74' Желтая карточка
Хухумис Диамантис

Ход матча

15'
Vasilios Mantzis
Juan Bautista Miritello
 
46'
 
Поденсе Даниэл
Сольбаккен Ола
63'
 
Фортунис Костас
Скарпа Густаво
63'
 
Масурас Гиоргос
Биэл Пеп
66'
Вальенте Хосе
Госс Шон
 
67'
Nikolaos Zouglis
Сурлис Василиос
 
69'
0:1
Фортунис Костас
(Ортега Франсиско)
71'
Пападопулос Никос
 
72'
 
Йоветич Стеван
Эль-Кааби Аюб
74'
Хухумис Диамантис
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 5
  • 5 Офсайды 3
  • 5 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 34 Владение мячом, % 66
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Астерас
Ничья
Олимпиакос
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8.00
2.08
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Все Коэффициенты
1
Пападопулос
Никос
2
Гарсия
Рубен
II
18
Атьенса
Пичу
19
Костаньо
Хосе
3
Хухумис
Диамантис
69
Алагбе
Олуватобилоба
4
Госс
Шон
20
Калцас
Никос
21
Сурлис
Василиос
11
Рехис
Франсеск
9
Juan
Bautista
Miritello
1
Пасхалакис
Александрос
23
Марсело
Родиней
45
Рецос
Панайотис
74
Нтои
Андреас-Ричардос
3
Ортега
Франсиско
32
Эссе
Сантьяго
15
Александропулос
Сотириос
21
Биэл
Пеп
10
Скарпа
Густаво
98
Сольбаккен
Ола
9
Эль-Кааби
Аюб
Астерас
4-2-3-1
Олимпиакос
4-2-3-1

История личных встреч

Астерас
Олимпиакос

10 матчей

30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

90%
90%
9 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

10%
120%
1 победа 12 ничьих 0 побед

34 матча

5.9%
94.1%
0 побед 2 ничьи 32 победы

Первый тайм

23.5%
76.5%
0 побед 8 ничьих 18 побед

Второй тайм

17.6%
82.4%
0 побед 6 ничьих 25 побед

44 матча

6.8%
20.5%
72.7%
3 победы 9 ничьих 32 победы

Первый тайм

20.5%
38.6%
40.9%
9 побед 17 ничьих 18 побед

Второй тайм

2.3%
40.9%
56.8%
1 победа 18 ничьих 25 побед

История матчей

С
5:0
С
0:0
С
5:1
С
0:2
С
0:0
С
1:0
С
0:4
С
3:0
С
0:5
С
1:0
С
0:2
С
2:1
С
1:1
К
2:1
С
1:1
С
0:0
С
2:1
С
1:2
К
1:1
К
5:0
С
3:1
С
2:0
С
0:0
С
2:1
КГ
0:1
КГ
4:0
С
2:0
КГ
1:3
С
0:1
С
1:0
С
7:2
С
2:0
С
0:1
К
0:1
С
3:0
С
1:3
С
3:0
К
2:1
К
2:2
С
0:1
С
3:1
ТМС
2:1
С
1:1
С
1:0

Голы

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

0.55
0.55

Среднее время на гол

165
165

Всего голов

60
31

Голов в среднем за матч

2.73
1.41

Среднее время на гол

33
63

Всего голов

72
43

Голов в среднем за матч

1.64
0.98

Тотал матчей

2.5
40
Больше 91%
Меньше 9%
4
31
Больше 70%
Меньше 30%
13
22
Больше 50%
Меньше 50%
22
12
Больше 27%
Меньше 73%
32
5
Больше 11%
Меньше 89%
39
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
43

Среднее время на гол

55
92

Бомбардиры внутри турнира

Астерас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Juan Bautista Miritello 3 0.27
Калцас Никос 2 0.18
Бартоло Хулиан 2 0.18
Рехис Франсеск 1 0.09
Альварес Федерико 1 0.09
Vasilios Mantzis 1 0.09
Dino Grozdanic 1 0.09
Христопулос Яннис 0 0
Алагбе Олуватобилоба 0 0
Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Поденсе Даниэл 5 0.5
Эль-Кааби Аюб 5 (1) 0.5
Масурас Гиоргос 4 0.4
Фортунис Костас 3 0.3
Йоветич Стеван 2 (1) 0.2
Камара Мохамед III 2 0.2
Биэл Пеп 1 0.1
Марсело Родиней 1 0.1
Иборра Висенте 1 0.1
Кини Марин 1 0.1
Эль-Араби Юссеф 1 (1) 0.1
Ортега Франсиско 0 0
Карвалью Жоау 0 0

Карточки

Астерас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мунафо Хуан 4 0
Кармона Давид 2 1
Костаньо Хосе 2 1
Жуканович Эрвин 3 0
Пападопулос Никос 3 0
Хухумис Диамантис 3 0
Альварес Федерико 2 0
Калцас Никос 2 0
Juan Bautista Miritello 2 0
Рехис Франсеск 1 0
Бартоло Хулиан 1 0
Христопулос Яннис 1 0
Диарра Юба 1 0
Алагбе Олуватобилоба 1 0
Сурлис Василиос 1 0
Nikolaos Zouglis 1 0
Dino Grozdanic 1 0
Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рецос Панайотис 4 0
Камара Мохамед III 4 0
Фортунис Костас 2 0
Биэл Пеп 2 0
Поросо Джексон 2 0
Александропулос Сотириос 2 0
Кини Марин 1 0
Пасхалакис Александрос 1 0
Карвалью Жоау 1 0
Скарпа Густаво 1 0
Марсело Родиней 1 0
Эссе Сантьяго 1 0
Нтои Андреас-Ричардос 1 0

Результаты матчей

Астерас
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Олимпиакос
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1
Астерас
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Олимпиакос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

3
16
Астерас
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Олимпиакос
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

6
17

Голы по времени матча

Забито

6
6
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
2
33%
1
17%
1-15
2
33%
2
33%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Пропущено

10
1
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
100%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
50%
0
0%
76-90

Забито

5
18
4 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 3
2
40%
0
0%
1-15
2
40%
3
17%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
1
20%
7
39%
76-90

Пропущено

7
7
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
3
43%
2
29%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
1
14%
1
14%
76-90

Забито

11
24
9 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 6
4 Не забивали 0
4
36%
1
4%
1-15
4
36%
5
21%
16-30
1
9%
4
17%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
2
18%
8
33%
76-90

Пропущено

17
8
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
2
12%
0
0%
1-15
3
18%
2
25%
16-30
2
12%
1
13%
31-45
3
18%
2
25%
46-60
1
6%
2
25%
61-75
6
35%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Астерас
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Панетоликос - Астерас 0:1 Астерас - Ламия 0:1 Астерас - АЕК 0:3 Кампаниакос Халастрас - Астерас 1:3
Атромитос - Астерас 0:0 Астерас - Панатинаикос 1:4 Волос - Астерас 1:2 Астерас - ПАС Янина 2:2 Арис Салоники - Астерас 3:2 Астерас - ОФИ 3:0 ПАОК - Астерас 3:0 Астерас - Пансерраикос 1:2 Волос - Астерас 1:1 Астерас - Атромитос 1:1 Панетоликос - Астерас 1:2 Астерас - Атромитос 1:1 ПАС Янина - Астерас 1:0 Астерас - Ламия 0:0 ОФИ - Астерас 1:1 Астерас - Левадиакос 0:1
Олимпиакос
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Вест Хэм - Олимпиакос 1:0 Олимпиакос - ПАОК 2:4 ОФИ - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - Вест Хэм 2:1
Бачка-Топола - Олимпиакос 2:2 ПАС Янина - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Арис Салоники 4:1 Олимпиакос - Кифисия 4:0 Олимпиакос - Фрайбург 2:3 АЕК - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Ламия 4:0 Чукарички - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Атромитос 4:0 Олимпиакос - Чукарички 3:1 Олимпиакос - Пансерраикос 2:0 Генк - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Генк 1:0 Норвич - Олимпиакос 2:0 Рейнджерс - Олимпиакос 1:3 Олимпиакос - Сабах Баку 1:1

Результаты матчей

Астерас
Олимпиакос

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
3 раза 50%
2:0
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
4 раза 67%
2
2 раза 33%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

3:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Астерас
Олимпиакос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
1
4
2.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
4
6
1.5
8
1
1
9
2.5
5
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 1:0 10 8 1 1 28 - 7 25
2.
АЕК
 11 7 3 1 21 - 9 24
3.
Панатинаикос
 0:0 10 7 2 1 29 - 7 23
4.
ПАОК
 11 7 2 2 21 - 10 23
5.
Арис Салоники
 11 5 2 4 16 - 14 17
6.
Ламия
 11 4 3 4 11 - 17 15
7.
ОФИ
 11 3 5 3 12 - 14 14
8.
Пансерраикос
 10 3 4 3 14 - 18 13
9.
Астерас
 0:1 11 3 2 6 11 - 18 11
10.
Атромитос
 11 2 4 5 11 - 21 10
11.
ПАС Янина
 12 2 4 6 15 - 18 10
12.
Кифисия
 0:0 12 1 6 5 11 - 23 9
13.
Волос
 10 1 3 6 9 - 20 6
14.
Панетоликос
 11 1 3 7 7 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 6 5 1 0 12 - 2 16
2.
Олимпиакос
 1:0 6 5 0 1 21 - 6 15
3.
АЕК
 6 4 2 0 12 - 3 14
4.
Арис Салоники
 6 4 1 1 11 - 6 13
5.
ОФИ
 6 3 2 1 8 - 6 11
6.
Пансерраикос
 4 3 1 0 8 - 4 10
7.
Панатинаикос
 0:0 5 3 1 1 16 - 4 10
8.
Ламия
 5 3 1 1 7 - 5 10
9.
Кифисия
 0:0 6 1 5 0 8 - 7 8
10.
ПАС Янина
 6 2 1 3 9 - 8 7
11.
Атромитос
 4 1 3 0 5 - 4 6
12.
Панетоликос
 5 1 2 2 3 - 7 5
13.
Волос
 5 1 1 3 7 - 10 4
14.
Астерас
 0:1 6 1 1 4 6 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 0:0 5 4 1 0 13 - 3 13
2.
Олимпиакос
 1:0 4 3 1 0 7 - 1 10
3.
АЕК
 5 3 1 1 9 - 6 10
4.
ПАОК
 5 2 1 2 9 - 8 7
5.
Астерас
 0:1 5 2 1 2 5 - 7 7
6.
Ламия
 6 1 2 3 4 - 12 5
7.
Арис Салоники
 5 1 1 3 5 - 8 4
8.
Атромитос
 7 1 1 5 6 - 17 4
9.
ОФИ
 5 0 3 2 4 - 8 3
10.
ПАС Янина
 6 0 3 3 6 - 10 3
11.
Пансерраикос
 6 0 3 3 6 - 14 3
12.
Волос
 5 0 2 3 2 - 10 2
13.
Панетоликос
 6 0 1 5 4 - 13 1
14.
Кифисия
 0:0 6 0 1 5 3 - 16 1
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Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 6 (1)
ПАОК Живкович Андрия 6
Олимпиакос Поденсе Даниэл 5 (2)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 5
ПАС Янина Конде Педро 5
Весь список

Топ нарушителей
Кифисия Ипалибо Джек 2 4
ПАС Янина Карахалиос Зисис 3 2
ПАС Янина Federico Gino 1 5
Пансерраикос Уэдраого Исмаила 1 4
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 15'
    Juan Miritello уходит с поля. Vasilios Mantzis выходит вместо него
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 69% завершится победой Олимпиакос.
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Астерас
Ничья
Олимпиакос
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8.00
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