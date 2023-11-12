Тур: 11. Стадион: Теодорос Колокотронис.
0:2
Конец матча
0'
0:1
69' ГолФортунис Костас
70' Желтая карточкаПападопулос Никос
74' Желтая карточкаХухумис Диамантис
90' Желтая карточкаVasilios Mantzis
0:2
90' ГолФортунис Костас
90'+7
Ход матча
69'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 7
-
2 Удары в створ 4
-
2 Угловые 5
-
5 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
39 Владение мячом, % 61
18
Атьенса
Пичу
4
Госс
Шон
20
Калцас
Никос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Атьенса ПичуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
4 Госс ШонПолузащитник
-
20 Калцас НикосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
24 Диарра ЮбаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Milan Rastavac
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Биэл ПепПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
18 Кини МаринЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинес Диего
История личных встреч
Астерас
Олимпиакос
10 матчей
30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
90%
90%
9 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
10%
120%
1 победа 12 ничьих 0 побед
34 матча
5.9%
94.1%
0 побед 2 ничьи 32 победы
Первый тайм
23.5%
76.5%
0 побед 8 ничьих 18 побед
Второй тайм
17.6%
82.4%
0 побед 6 ничьих 25 побед
44 матча
6.8%
20.5%
72.7%
3 победы 9 ничьих 32 победы
Первый тайм
20.5%
38.6%
40.9%
9 побед 17 ничьих 18 побед
Второй тайм
2.3%
40.9%
56.8%
1 победа 18 ничьих 25 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
12
Голов в среднем за матч
0.55
0.55
Среднее время на гол
165
165
Всего голов
60
31
Голов в среднем за матч
2.73
1.41
Среднее время на гол
33
63
Всего голов
72
43
Голов в среднем за матч
1.64
0.98
Тотал матчей
2.5
40
Больше 91%
Меньше 9%
4
31
Больше 70%
Меньше 30%
13
22
Больше 50%
Меньше 50%
22
12
Больше 27%
Меньше 73%
32
5
Больше 11%
Меньше 89%
39
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
Среднее время на гол
55
92
Бомбардиры внутри турнира
Астерас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Juan Bautista Miritello
|3
|0.27
|Калцас Никос
|2
|0.18
|Бартоло Хулиан
|2
|0.18
|Рехис Франсеск
|1
|0.09
|Альварес Федерико
|1
|0.09
|Vasilios Mantzis
|1
|0.09
|Dino Grozdanic
|1
|0.09
|Христопулос Яннис
|0
|0
|Алагбе Олуватобилоба
|0
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Поденсе Даниэл
|5
|0.5
|Эль-Кааби Аюб
|5 (1)
|0.5
|Фортунис Костас
|4
|0.4
|Масурас Гиоргос
|4
|0.4
|Йоветич Стеван
|2 (1)
|0.2
|Камара Мохамед III
|2
|0.2
|Биэл Пеп
|1
|0.1
|Марсело Родиней
|1
|0.1
|Иборра Висенте
|1
|0.1
|Кини Марин
|1
|0.1
|Эль-Араби Юссеф
|1 (1)
|0.1
|Ортега Франсиско
|0
|0
|Карвалью Жоау
|0
|0
Карточки
Астерас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мунафо Хуан
|4
|0
|Кармона Давид
|2
|1
|Костаньо Хосе
|2
|1
|Жуканович Эрвин
|3
|0
|Пападопулос Никос
|3
|0
|Хухумис Диамантис
|3
|0
|Альварес Федерико
|2
|0
|Калцас Никос
|2
|0
|Juan Bautista Miritello
|2
|0
|Vasilios Mantzis
|1
|0
|Рехис Франсеск
|1
|0
|Бартоло Хулиан
|1
|0
|Христопулос Яннис
|1
|0
|Диарра Юба
|1
|0
|Алагбе Олуватобилоба
|1
|0
|Сурлис Василиос
|1
|0
|Nikolaos Zouglis
|1
|0
|Dino Grozdanic
|1
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рецос Панайотис
|4
|0
|Камара Мохамед III
|4
|0
|Фортунис Костас
|2
|0
|Биэл Пеп
|2
|0
|Поросо Джексон
|2
|0
|Александропулос Сотириос
|2
|0
|Кини Марин
|1
|0
|Пасхалакис Александрос
|1
|0
|Карвалью Жоау
|1
|0
|Скарпа Густаво
|1
|0
|Марсело Родиней
|1
|0
|Эссе Сантьяго
|1
|0
|Нтои Андреас-Ричардос
|1
|0
Результаты матчей
Астерас
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Олимпиакос
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
1
Астерас
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Олимпиакос
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
3
16
Астерас
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Олимпиакос
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
6
17
Голы по времени матча
Забито
6
8
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
2
33%
1
13%
1-15
2
33%
2
25%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
17%
2
25%
76-90
Пропущено
12
1
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 0
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
1
100%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
6
50%
0
0%
76-90
Забито
5
18
4 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 4
2
40%
0
0%
1-15
2
40%
3
17%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
1
20%
7
39%
76-90
Пропущено
7
7
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
3
43%
2
29%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
1
14%
1
14%
76-90
Забито
11
26
9 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 7
5 Не забивали 0
4
36%
1
4%
1-15
4
36%
5
19%
16-30
1
9%
4
15%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
2
18%
9
35%
76-90
Пропущено
19
8
7 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
2
11%
0
0%
1-15
3
16%
2
25%
16-30
2
11%
1
13%
31-45
3
16%
2
25%
46-60
2
11%
2
25%
61-75
7
37%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Астерас
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Панетоликос - Астерас 0:1 Астерас - Ламия 0:1 Астерас - АЕК 0:3 Кампаниакос Халастрас - Астерас 1:3
Атромитос - Астерас 0:0 Астерас - Панатинаикос 1:4 Волос - Астерас 1:2 Астерас - ПАС Янина 2:2 Арис Салоники - Астерас 3:2 Астерас - ОФИ 3:0 ПАОК - Астерас 3:0 Астерас - Пансерраикос 1:2 Волос - Астерас 1:1 Астерас - Атромитос 1:1 Панетоликос - Астерас 1:2 Астерас - Атромитос 1:1 ПАС Янина - Астерас 1:0 Астерас - Ламия 0:0 ОФИ - Астерас 1:1 Астерас - Левадиакос 0:1
Олимпиакос
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Вест Хэм - Олимпиакос 1:0 Олимпиакос - ПАОК 2:4 ОФИ - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - Вест Хэм 2:1
Бачка-Топола - Олимпиакос 2:2 ПАС Янина - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Арис Салоники 4:1 Олимпиакос - Кифисия 4:0 Олимпиакос - Фрайбург 2:3 АЕК - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Ламия 4:0 Чукарички - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Атромитос 4:0 Олимпиакос - Чукарички 3:1 Олимпиакос - Пансерраикос 2:0 Генк - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Генк 1:0 Норвич - Олимпиакос 2:0 Рейнджерс - Олимпиакос 1:3 Олимпиакос - Сабах Баку 1:1
Результаты матчей
Астерас
Олимпиакос
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
3 раза 50%
2:0
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
4 раза 67%
2
2 раза 33%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:2
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
2
4 раза 40%
4
4 раза 40%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Астерас
Олимпиакос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
24
15
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
47
91
110
55
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|6 (1)
|ПАОК
|Живкович Андрия
|6
|Олимпиакос
|Поденсе Даниэл
|5 (2)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|5
|ПАС Янина
|Конде Педро
|5
|Кифисия
|Ипалибо Джек
|2 4
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|3 2
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 5
|Пансерраикос
|Уэдраого Исмаила
|1 4
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|5