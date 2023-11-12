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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: .
Астерас
0:2
Конец матча
Олимпиакос
0'
0:1
69' Гол
Фортунис Костас
70' Желтая карточка
Пападопулос Никос
74' Желтая карточка
Хухумис Диамантис
90' Желтая карточка
Vasilios Mantzis
0:2
90' Гол
Фортунис Костас
90'+7
1
Пападопулос
Никос
2
Гарсия
Рубен
II
18
Атьенса
Пичу
19
Костаньо
Хосе
3
Хухумис
Диамантис
69
Алагбе
Олуватобилоба
4
Госс
Шон
20
Калцас
Никос
21
Сурлис
Василиос
11
Рехис
Франсеск
9
Juan
Bautista
Miritello
1
Пасхалакис
Александрос
23
Марсело
Родиней
45
Рецос
Панайотис
74
Нтои
Андреас-Ричардос
3
Ортега
Франсиско
32
Эссе
Сантьяго
15
Александропулос
Сотириос
21
Биэл
Пеп
10
Скарпа
Густаво
98
Сольбаккен
Ола
9
Эль-Кааби
Аюб
Астерас
4-2-3-1
Олимпиакос
4-2-3-1

История личных встреч

Астерас
Олимпиакос

10 матчей

30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

90%
90%
9 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

10%
120%
1 победа 12 ничьих 0 побед

34 матча

5.9%
94.1%
0 побед 2 ничьи 32 победы

Первый тайм

23.5%
76.5%
0 побед 8 ничьих 18 побед

Второй тайм

17.6%
82.4%
0 побед 6 ничьих 25 побед

44 матча

6.8%
20.5%
72.7%
3 победы 9 ничьих 32 победы

Первый тайм

20.5%
38.6%
40.9%
9 побед 17 ничьих 18 побед

Второй тайм

2.3%
40.9%
56.8%
1 победа 18 ничьих 25 побед

История матчей

С
5:0
С
0:0
С
5:1
С
0:2
С
0:0
С
1:0
С
0:4
С
3:0
С
0:5
С
1:0
С
0:2
С
2:1
С
1:1
К
2:1
С
1:1
С
0:0
С
2:1
С
1:2
К
1:1
К
5:0
С
3:1
С
2:0
С
0:0
С
2:1
КГ
0:1
КГ
4:0
С
2:0
КГ
1:3
С
0:1
С
1:0
С
7:2
С
2:0
С
0:1
К
0:1
С
3:0
С
1:3
С
3:0
К
2:1
К
2:2
С
0:1
С
3:1
ТМС
2:1
С
1:1
С
1:0

Голы

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

0.55
0.55

Среднее время на гол

165
165

Всего голов

60
31

Голов в среднем за матч

2.73
1.41

Среднее время на гол

33
63

Всего голов

72
43

Голов в среднем за матч

1.64
0.98

Тотал матчей

2.5
40
Больше 91%
Меньше 9%
4
31
Больше 70%
Меньше 30%
13
22
Больше 50%
Меньше 50%
22
12
Больше 27%
Меньше 73%
32
5
Больше 11%
Меньше 89%
39
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
43

Среднее время на гол

55
92

Бомбардиры внутри турнира

Астерас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Juan Bautista Miritello 3 0.27
Калцас Никос 2 0.18
Бартоло Хулиан 2 0.18
Рехис Франсеск 1 0.09
Альварес Федерико 1 0.09
Vasilios Mantzis 1 0.09
Dino Grozdanic 1 0.09
Христопулос Яннис 0 0
Алагбе Олуватобилоба 0 0
Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Поденсе Даниэл 5 0.5
Эль-Кааби Аюб 5 (1) 0.5
Фортунис Костас 4 0.4
Масурас Гиоргос 4 0.4
Йоветич Стеван 2 (1) 0.2
Камара Мохамед III 2 0.2
Биэл Пеп 1 0.1
Марсело Родиней 1 0.1
Иборра Висенте 1 0.1
Кини Марин 1 0.1
Эль-Араби Юссеф 1 (1) 0.1
Ортега Франсиско 0 0
Карвалью Жоау 0 0

Карточки

Астерас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мунафо Хуан 4 0
Кармона Давид 2 1
Костаньо Хосе 2 1
Жуканович Эрвин 3 0
Пападопулос Никос 3 0
Хухумис Диамантис 3 0
Альварес Федерико 2 0
Калцас Никос 2 0
Juan Bautista Miritello 2 0
Vasilios Mantzis 1 0
Рехис Франсеск 1 0
Бартоло Хулиан 1 0
Христопулос Яннис 1 0
Диарра Юба 1 0
Алагбе Олуватобилоба 1 0
Сурлис Василиос 1 0
Nikolaos Zouglis 1 0
Dino Grozdanic 1 0
Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рецос Панайотис 4 0
Камара Мохамед III 4 0
Фортунис Костас 2 0
Биэл Пеп 2 0
Поросо Джексон 2 0
Александропулос Сотириос 2 0
Кини Марин 1 0
Пасхалакис Александрос 1 0
Карвалью Жоау 1 0
Скарпа Густаво 1 0
Марсело Родиней 1 0
Эссе Сантьяго 1 0
Нтои Андреас-Ричардос 1 0

Результаты матчей

Астерас
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Олимпиакос
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1
Астерас
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Олимпиакос
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

3
16
Астерас
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Олимпиакос
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

6
17

Голы по времени матча

Забито

6
8
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
2
33%
1
13%
1-15
2
33%
2
25%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
17%
2
25%
76-90

Пропущено

12
1
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 0
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
1
100%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
6
50%
0
0%
76-90

Забито

5
18
4 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 4
2
40%
0
0%
1-15
2
40%
3
17%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
1
20%
7
39%
76-90

Пропущено

7
7
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
3
43%
2
29%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
1
14%
1
14%
76-90

Забито

11
26
9 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 7
5 Не забивали 0
4
36%
1
4%
1-15
4
36%
5
19%
16-30
1
9%
4
15%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
2
18%
9
35%
76-90

Пропущено

19
8
7 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
2
11%
0
0%
1-15
3
16%
2
25%
16-30
2
11%
1
13%
31-45
3
16%
2
25%
46-60
2
11%
2
25%
61-75
7
37%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Астерас
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Панетоликос - Астерас 0:1 Астерас - Ламия 0:1 Астерас - АЕК 0:3 Кампаниакос Халастрас - Астерас 1:3
Атромитос - Астерас 0:0 Астерас - Панатинаикос 1:4 Волос - Астерас 1:2 Астерас - ПАС Янина 2:2 Арис Салоники - Астерас 3:2 Астерас - ОФИ 3:0 ПАОК - Астерас 3:0 Астерас - Пансерраикос 1:2 Волос - Астерас 1:1 Астерас - Атромитос 1:1 Панетоликос - Астерас 1:2 Астерас - Атромитос 1:1 ПАС Янина - Астерас 1:0 Астерас - Ламия 0:0 ОФИ - Астерас 1:1 Астерас - Левадиакос 0:1
Олимпиакос
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Вест Хэм - Олимпиакос 1:0 Олимпиакос - ПАОК 2:4 ОФИ - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - Вест Хэм 2:1
Бачка-Топола - Олимпиакос 2:2 ПАС Янина - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Арис Салоники 4:1 Олимпиакос - Кифисия 4:0 Олимпиакос - Фрайбург 2:3 АЕК - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Ламия 4:0 Чукарички - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Атромитос 4:0 Олимпиакос - Чукарички 3:1 Олимпиакос - Пансерраикос 2:0 Генк - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Генк 1:0 Норвич - Олимпиакос 2:0 Рейнджерс - Олимпиакос 1:3 Олимпиакос - Сабах Баку 1:1

Результаты матчей

Астерас
Олимпиакос

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
3 раза 50%
2:0
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
4 раза 67%
2
2 раза 33%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:2
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
2
4 раза 40%
4
4 раза 40%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Астерас
Олимпиакос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
1
5
2.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
4
7
1.5
9
1
1
10
2.5
5
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 10 8 1 1 30 - 7 25
2.
Олимпиакос
 10 8 1 1 29 - 7 25
3.
АЕК
 11 7 3 1 21 - 9 24
4.
ПАОК
 11 7 2 2 21 - 10 23
5.
Арис Салоники
 11 5 2 4 16 - 14 17
6.
Ламия
 11 4 3 4 11 - 17 15
7.
ОФИ
 11 3 5 3 12 - 14 14
8.
Пансерраикос
 10 3 4 3 14 - 18 13
9.
Астерас
 11 3 2 6 11 - 19 11
10.
Атромитос
 11 2 4 5 11 - 21 10
11.
ПАС Янина
 12 2 4 6 15 - 18 10
12.
Кифисия
 12 1 5 6 11 - 24 8
13.
Волос
 10 1 3 6 9 - 20 6
14.
Панетоликос
 11 1 3 7 7 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 6 5 1 0 12 - 2 16
2.
Олимпиакос
 6 5 0 1 21 - 6 15
3.
АЕК
 6 4 2 0 12 - 3 14
4.
Арис Салоники
 6 4 1 1 11 - 6 13
5.
ОФИ
 6 3 2 1 8 - 6 11
6.
Пансерраикос
 4 3 1 0 8 - 4 10
7.
Панатинаикос
 5 3 1 1 16 - 4 10
8.
Ламия
 5 3 1 1 7 - 5 10
9.
ПАС Янина
 6 2 1 3 9 - 8 7
10.
Кифисия
 6 1 4 1 8 - 8 7
11.
Атромитос
 4 1 3 0 5 - 4 6
12.
Панетоликос
 5 1 2 2 3 - 7 5
13.
Волос
 5 1 1 3 7 - 10 4
14.
Астерас
 6 1 1 4 6 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 5 5 0 0 14 - 3 15
2.
Олимпиакос
 4 3 1 0 8 - 1 10
3.
АЕК
 5 3 1 1 9 - 6 10
4.
ПАОК
 5 2 1 2 9 - 8 7
5.
Астерас
 5 2 1 2 5 - 7 7
6.
Ламия
 6 1 2 3 4 - 12 5
7.
Арис Салоники
 5 1 1 3 5 - 8 4
8.
Атромитос
 7 1 1 5 6 - 17 4
9.
ОФИ
 5 0 3 2 4 - 8 3
10.
ПАС Янина
 6 0 3 3 6 - 10 3
11.
Пансерраикос
 6 0 3 3 6 - 14 3
12.
Волос
 5 0 2 3 2 - 10 2
13.
Панетоликос
 6 0 1 5 4 - 13 1
14.
Кифисия
 6 0 1 5 3 - 16 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 6 (1)
ПАОК Живкович Андрия 6
Олимпиакос Поденсе Даниэл 5 (2)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 5
ПАС Янина Конде Педро 5
Весь список

Топ нарушителей
Кифисия Ипалибо Джек 2 4
ПАС Янина Карахалиос Зисис 3 2
ПАС Янина Federico Gino 1 5
Пансерраикос Уэдраого Исмаила 1 4
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 5
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 15'
      Juan Miritello уходит с поля. Vasilios Mantzis выходит вместо него
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Астерас 0:2 Олимпиакос онлайн

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