Тур: 12. Стадион: Theodoros Vardinoyannis.
0'
19' Желтая карточкаГарсия Хуан Мануэль
24' Желтая карточкаMaximiliano Comba
39' Желтая карточкаНуха Дико
0:1
42' ГолMaximiliano Comba
45' Вторая желтая карточкаГарсия Хуан Мануэль
45' Желтая карточкаLuis Gallegos
1:1
60' ГолТораринссон Гудмундур
Ход матча
39'
42'
45'
60'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 2
-
4 Угловые 1
-
4 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
63 Владение мячом, % 37
33
Бауман
Ноам
16
Каро
Андреас
55
Глазер
Дан
99
Абанда
Леруа
11
Нуха
Дико
- Основной состав
-
33 Бауман НоамВратарь
-
16 Каро АндреасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
55 Глазер ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Абанда ЛеруаПолузащитник
- Нападающий
-
11 Нуха ДикоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Риера АдрианПолузащитник
-
28 Феллипе ЛуисПолузащитник
-
10 Нейра ХуанНападающий
-
-
-
Главный тренер: Дамбраускас Валдас
- Основной состав
-
12 Костич ИванВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Кицос ФотисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Луна АнтониоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Энгин АхметПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Angel Lopez
История личных встреч
ОФИ
Волос
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
13 матчей
30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
8
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.38
1.2
Среднее время на гол
65
75
Всего голов
16
14
Голов в среднем за матч
1.23
1.08
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
73
83
Бомбардиры внутри турнира
ОФИ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нуха Дико
|3
|0.25
|Феллипе Луис
|3
|0.25
|Абанда Леруа
|1
|0.08
|Тораринссон Гудмундур
|1
|0.08
|Маринакис Никос
|1
|0.08
|Нейра Хуан
|1
|0.08
|Luis Gallegos
|1
|0.08
|Риера Адриан
|1
|0.08
|Тораль Хон
|0
|0
|Бакич Марко
|0
|0
|Мандас Христос
|0
|0
Волос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Делетич Милош
|3
|0.27
|Maximiliano Comba
|2
|0.18
|Бертолио Факундо
|1
|0.09
|Алхо Николай
|1
|0.09
|Сьелис Христос
|1
|0.09
|Труйе Алексис
|1 (1)
|0.09
|Баррьентос Жан
|0
|0
|Луна Антонио
|0
|0
|Гарсия Хуан Мануэль
|0
|0
|Главчич Неманья
|0
|0
Карточки
ОФИ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пасалидис Триантафиллос
|5
|0
|Вурос Праксителис
|4
|0
|Ларссон Эрик
|3
|0
|Нуха Дико
|3
|0
|Luis Gallegos
|3
|0
|Мельядо Мигель
|3
|0
|Каро Андреас
|3
|0
|Абанда Леруа
|3
|0
|Нейра Хуан
|2
|0
|Бакич Марко
|2
|0
|Глазер Дан
|2
|0
|Тораринссон Гудмундур
|1
|0
|Маринакис Никос
|1
|0
|Феллипе Луис
|1
|0
|Тораль Хон
|1
|0
|Бауман Ноам
|1
|0
|Лабропулос Василис
|1
|0
Волос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Хуан Мануэль
|3
|1
|Maximiliano Comba
|4
|0
|Цоканис Тасос
|3
|0
|Кружляк Доминик
|3
|0
|Тахатос Эфстатиос
|3
|0
|Баррьентос Жан
|2
|0
|Делетич Милош
|2
|0
|Главчич Неманья
|2
|0
|Alexis Kalogeropoulos
|2
|0
|Бертолио Факундо
|1
|0
|Корнетт Кентен
|1
|0
|Сьелис Христос
|1
|0
|Труйе Алексис
|1
|0
|Пападопулос Симеон
|1
|0
|Асланидис Кириакос
|1
|0
|Кицос Фотис
|1
|0
|Dimitris Metaxas
|1
|0
Результаты матчей
ОФИ
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Волос
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
1
ОФИ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Волос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
7
Упущенные победы
4
4
ОФИ
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Волос
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
7
Упущенные победы
6
5
Голы по времени матча
Забито
8
1
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 0
6 Не забивали 9
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
6
11
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
17%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
5
45%
31-45
1
17%
3
27%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
2
33%
1
9%
76-90
Забито
5
7
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
3
60%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
40%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
7
10
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
29%
1
10%
1-15
2
29%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
14%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
29%
2
20%
76-90
Забито
13
8
8 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
2
15%
1
13%
1-15
4
31%
1
13%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
15%
3
38%
61-75
3
23%
1
13%
76-90
Пропущено
13
21
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
3
23%
2
10%
1-15
2
15%
1
5%
16-30
1
8%
7
33%
31-45
2
15%
6
29%
46-60
1
8%
2
10%
61-75
4
31%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
ОФИ
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
ОФИ - ПАС Янина 1:1 Пансерраикос - ОФИ 2:1 ОФИ - Олимпиакос 0:2 Кифисия - ОФИ 0:0
Киссамикос - ОФИ 3:5 ОФИ - АЕК 2:0 Панетоликос - ОФИ 1:1 ОФИ - Атромитос 1:1 Ламия - ОФИ 2:2 ОФИ - PAE Chania 2:2 ОФИ - ПАОК 1:0 Астерас - ОФИ 3:0 ОФИ - Арис Салоники 3:2 Фиорентина - ОФИ 1:1 Атромитос - ОФИ 2:2 Утрехт - ОФИ 2:0 НАК Бреда - ОФИ 3:2 Херенвен - ОФИ 2:0 Панетоликос - ОФИ 0:2 ОФИ - Ионикос 2:2
Волос
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Волос - Арис Салоники 0:2 ПАС Янина - Волос 1:1 Волос - Кифисия 2:1 Панетоликос - Волос 2:0
ПАС Янина - Волос 1:2 ПАОК - Волос 3:0 Волос - Астерас 1:2 Атромитос - Волос 1:1 Волос - АЕК 2:3 Панатинаикос - Волос 3:0 Волос - Ламия 2:2 Волос - Панетоликос 2:0 Волос - Астерас 1:1 Волос - Панетоликос 1:1 Волос - АЕК 0:3 АПОЭЛ - Волос 1:1 Волос - Атромитос 0:1 АЕК - Волос 4:0 Волос - ПАОК 0:2 Арис Салоники - Волос 4:2
Результаты матчей
ОФИ
Волос
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
3:0
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
Тоталы голов в матче
ОФИ
Волос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
41
24
32
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
64
38
37
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|1
|1
|30 - 7
|25
|2.
|10
|8
|1
|1
|29 - 7
|25
|3.
|11
|7
|3
|1
|21 - 9
|24
|4.
|11
|7
|2
|2
|21 - 10
|23
|5.
|11
|5
|2
|4
|16 - 14
|17
|6.
|11
|4
|3
|4
|11 - 17
|15
|7.
|1:1
|12
|3
|6
|3
|13 - 15
|15
|8.
|10
|3
|4
|3
|14 - 18
|13
|9.
|11
|3
|2
|6
|11 - 19
|11
|10.
|11
|2
|4
|5
|11 - 21
|10
|11.
|12
|2
|4
|6
|15 - 18
|10
|12.
|12
|1
|5
|6
|11 - 24
|8
|13.
|1:1
|11
|1
|4
|6
|10 - 21
|7
|14.
|11
|1
|3
|7
|7 - 20
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|12 - 2
|16
|2.
|6
|5
|0
|1
|21 - 6
|15
|3.
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|4.
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|5.
|1:1
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|6.
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|7.
|5
|3
|1
|1
|16 - 4
|10
|8.
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|9.
|6
|2
|1
|3
|9 - 8
|7
|10.
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|11.
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|12.
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|13.
|1:1
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|14.
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|14 - 3
|15
|2.
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|3.
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|4.
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|6.
|6
|1
|2
|3
|4 - 12
|5
|7.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|8.
|7
|1
|1
|5
|6 - 17
|4
|9.
|1:1
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|10.
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3
|11.
|1:1
|6
|0
|3
|3
|3 - 11
|3
|12.
|6
|0
|3
|3
|6 - 14
|3
|13.
|6
|0
|1
|5
|4 - 13
|1
|14.
|6
|0
|1
|5
|3 - 16
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|6 (1)
|ПАОК
|Живкович Андрия
|6
|Олимпиакос
|Поденсе Даниэл
|5 (2)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|5
|ПАС Янина
|Конде Педро
|5
|Кифисия
|Ипалибо Джек
|2 4
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|3 2
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 5
|Пансерраикос
|Уэдраого Исмаила
|1 4
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|5