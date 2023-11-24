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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
ОФИ
1:1
Конец матча
Волос
0'
19' Желтая карточка
Гарсия Хуан Мануэль
24' Желтая карточка
Maximiliano Comba
39' Желтая карточка
Нуха Дико
0:1
42' Гол
Maximiliano Comba
45' Вторая желтая карточка
Гарсия Хуан Мануэль
45' Желтая карточка
Luis Gallegos
1:1
60' Гол
Тораринссон Гудмундур
63' Желтая карточка
Костич Иван
84' Желтая карточка
Маринакис Никос
87' Желтая карточка
Баррьентос Жан
90'+14
33
Бауман
Ноам
16
Каро
Андреас
4
Пасалидис
Триантафиллос
22
Тораринссон
Гудмундур
6
Маринакис
Никос
55
Глазер
Дан
29
Мельядо
Мигель
8
Luis
Gallegos
99
Абанда
Леруа
30
Harold
Mosquera
11
Нуха
Дико
12
Костич
Иван
5
Alexis
Kalogeropoulos
3
Алхо
Николай
16
Сьелис
Христос
17
Кицос
Фотис
20
Maximiliano
Comba
6
Цоканис
Тасос
14
Баррьентос
Жан
13
Луна
Антонио
7
Делетич
Милош
31
Гарсия
Хуан
Мануэль
ОФИ
3-5-2
Волос
3-5-2

История личных встреч

ОФИ
Волос

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

13 матчей

30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

С
0:0
С
0:1
ТМК
2:1
С
5:0
С
2:1
С
0:2
С
0:0
С
1:2
К
1:1
К
2:0
С
1:4
С
1:2
С
1:0

Голы

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.38
1.2

Среднее время на гол

65
75

Всего голов

16
14

Голов в среднем за матч

1.23
1.08

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

73
83

Бомбардиры внутри турнира

ОФИ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нуха Дико 3 0.25
Феллипе Луис 3 0.25
Тораринссон Гудмундур 2 0.17
Абанда Леруа 1 0.08
Маринакис Никос 1 0.08
Нейра Хуан 1 0.08
Luis Gallegos 1 0.08
Риера Адриан 1 0.08
Тораль Хон 0 0
Бакич Марко 0 0
Мандас Христос 0 0
Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делетич Милош 3 0.27
Maximiliano Comba 2 0.18
Бертолио Факундо 1 0.09
Алхо Николай 1 0.09
Сьелис Христос 1 0.09
Труйе Алексис 1 (1) 0.09
Баррьентос Жан 0 0
Луна Антонио 0 0
Гарсия Хуан Мануэль 0 0
Главчич Неманья 0 0

Карточки

ОФИ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пасалидис Триантафиллос 5 0
Вурос Праксителис 4 0
Ларссон Эрик 3 0
Нуха Дико 3 0
Luis Gallegos 3 0
Мельядо Мигель 3 0
Каро Андреас 3 0
Абанда Леруа 3 0
Маринакис Никос 2 0
Нейра Хуан 2 0
Бакич Марко 2 0
Глазер Дан 2 0
Тораринссон Гудмундур 1 0
Феллипе Луис 1 0
Тораль Хон 1 0
Бауман Ноам 1 0
Лабропулос Василис 1 0
Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Хуан Мануэль 3 1
Maximiliano Comba 4 0
Баррьентос Жан 3 0
Цоканис Тасос 3 0
Кружляк Доминик 3 0
Тахатос Эфстатиос 3 0
Делетич Милош 2 0
Главчич Неманья 2 0
Alexis Kalogeropoulos 2 0
Бертолио Факундо 1 0
Корнетт Кентен 1 0
Костич Иван 1 0
Сьелис Христос 1 0
Труйе Алексис 1 0
Пападопулос Симеон 1 0
Асланидис Кириакос 1 0
Кицос Фотис 1 0
Dimitris Metaxas 1 0

Результаты матчей

ОФИ
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Волос
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
2
ОФИ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Волос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

4
4
ОФИ
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Волос
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
7

Упущенные победы

7
6

Голы по времени матча

Забито

9
2
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
50%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

7
12
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
14%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
5
42%
31-45
1
14%
4
33%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
2
29%
1
8%
76-90

Забито

5
7
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
0
0%
1
14%
1-15
3
60%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
40%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

7
10
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
29%
1
10%
1-15
2
29%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
14%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
29%
2
20%
76-90

Забито

14
9
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
3 Не забивали 5
2
14%
1
11%
1-15
4
29%
1
11%
16-30
2
14%
1
11%
31-45
1
7%
2
22%
46-60
2
14%
3
33%
61-75
3
21%
1
11%
76-90

Пропущено

14
22
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
3
21%
2
9%
1-15
2
14%
1
5%
16-30
2
14%
7
32%
31-45
2
14%
7
32%
46-60
1
7%
2
9%
61-75
4
29%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

ОФИ
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
ОФИ - ПАС Янина 1:1 Пансерраикос - ОФИ 2:1 ОФИ - Олимпиакос 0:2 Кифисия - ОФИ 0:0
Киссамикос - ОФИ 3:5 ОФИ - АЕК 2:0 Панетоликос - ОФИ 1:1 ОФИ - Атромитос 1:1 Ламия - ОФИ 2:2 ОФИ - PAE Chania 2:2 ОФИ - ПАОК 1:0 Астерас - ОФИ 3:0 ОФИ - Арис Салоники 3:2 Фиорентина - ОФИ 1:1 Атромитос - ОФИ 2:2 Утрехт - ОФИ 2:0 НАК Бреда - ОФИ 3:2 Херенвен - ОФИ 2:0 Панетоликос - ОФИ 0:2 ОФИ - Ионикос 2:2
Волос
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Волос - Арис Салоники 0:2 ПАС Янина - Волос 1:1 Волос - Кифисия 2:1 Панетоликос - Волос 2:0
ПАС Янина - Волос 1:2 ПАОК - Волос 3:0 Волос - Астерас 1:2 Атромитос - Волос 1:1 Волос - АЕК 2:3 Панатинаикос - Волос 3:0 Волос - Ламия 2:2 Волос - Панетоликос 2:0 Волос - Астерас 1:1 Волос - Панетоликос 1:1 Волос - АЕК 0:3 АПОЭЛ - Волос 1:1 Волос - Атромитос 0:1 АЕК - Волос 4:0 Волос - ПАОК 0:2 Арис Салоники - Волос 4:2

Результаты матчей

ОФИ
Волос

Точный счет

1:1
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:1
3 раза 50%
3:0
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%

Точный счет

1:1
4 раза 33%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 27%
3:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%

Тоталы голов в матче

ОФИ
Волос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
5
1.5
3
2
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
3
1
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
7
4
3
9
1.5
3
8
1
11
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 10 8 1 1 30 - 7 25
2.
Олимпиакос
 10 8 1 1 29 - 7 25
3.
АЕК
 11 7 3 1 21 - 9 24
4.
ПАОК
 11 7 2 2 21 - 10 23
5.
Арис Салоники
 11 5 2 4 16 - 14 17
6.
Ламия
 11 4 3 4 11 - 17 15
7.
ОФИ
 12 3 6 3 13 - 15 15
8.
Пансерраикос
 10 3 4 3 14 - 18 13
9.
Астерас
 11 3 2 6 11 - 19 11
10.
Атромитос
 11 2 4 5 11 - 21 10
11.
ПАС Янина
 12 2 4 6 15 - 18 10
12.
Кифисия
 12 1 5 6 11 - 24 8
13.
Волос
 11 1 4 6 10 - 21 7
14.
Панетоликос
 11 1 3 7 7 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 6 5 1 0 12 - 2 16
2.
Олимпиакос
 6 5 0 1 21 - 6 15
3.
АЕК
 6 4 2 0 12 - 3 14
4.
Арис Салоники
 6 4 1 1 11 - 6 13
5.
ОФИ
 7 3 3 1 9 - 7 12
6.
Пансерраикос
 4 3 1 0 8 - 4 10
7.
Панатинаикос
 5 3 1 1 16 - 4 10
8.
Ламия
 5 3 1 1 7 - 5 10
9.
ПАС Янина
 6 2 1 3 9 - 8 7
10.
Кифисия
 6 1 4 1 8 - 8 7
11.
Атромитос
 4 1 3 0 5 - 4 6
12.
Панетоликос
 5 1 2 2 3 - 7 5
13.
Волос
 5 1 1 3 7 - 10 4
14.
Астерас
 6 1 1 4 6 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 5 5 0 0 14 - 3 15
2.
Олимпиакос
 4 3 1 0 8 - 1 10
3.
АЕК
 5 3 1 1 9 - 6 10
4.
ПАОК
 5 2 1 2 9 - 8 7
5.
Астерас
 5 2 1 2 5 - 7 7
6.
Ламия
 6 1 2 3 4 - 12 5
7.
Арис Салоники
 5 1 1 3 5 - 8 4
8.
Атромитос
 7 1 1 5 6 - 17 4
9.
ОФИ
 5 0 3 2 4 - 8 3
10.
ПАС Янина
 6 0 3 3 6 - 10 3
11.
Волос
 6 0 3 3 3 - 11 3
12.
Пансерраикос
 6 0 3 3 6 - 14 3
13.
Панетоликос
 6 0 1 5 4 - 13 1
14.
Кифисия
 6 0 1 5 3 - 16 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 6 (1)
ПАОК Живкович Андрия 6
Олимпиакос Поденсе Даниэл 5 (2)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 5
ПАС Янина Конде Педро 5
Весь список

Топ нарушителей
Кифисия Ипалибо Джек 2 4
ПАС Янина Карахалиос Зисис 3 2
ПАС Янина Federico Gino 1 5
Пансерраикос Уэдраого Исмаила 1 4
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 5
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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