Тур: 12. Стадион: Theodoros Vardinoyannis.
0'
19' Желтая карточкаГарсия Хуан Мануэль
24' Желтая карточкаMaximiliano Comba
39' Желтая карточкаНуха Дико
0:1
42' ГолMaximiliano Comba
45' Вторая желтая карточкаГарсия Хуан Мануэль
45' Желтая карточкаLuis Gallegos
1:1
60' ГолТораринссон Гудмундур
63' Желтая карточкаКостич Иван
84' Желтая карточкаМаринакис Никос
87' Желтая карточкаБаррьентос Жан
90'+14
Ход матча
39'
42'
45'
60'
63'
84'
87'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 3
-
6 Угловые 2
-
7 Офсайды 4
-
10 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 1
-
62 Владение мячом, % 38
33
Бауман
Ноам
16
Каро
Андреас
55
Глазер
Дан
99
Абанда
Леруа
11
Нуха
Дико
- Основной состав
-
33 Бауман НоамВратарь
-
16 Каро АндреасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
55 Глазер ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Абанда ЛеруаПолузащитник
- Нападающий
-
11 Нуха ДикоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Риера АдрианПолузащитник
-
28 Феллипе ЛуисПолузащитник
-
10 Нейра ХуанНападающий
-
-
-
Главный тренер: Дамбраускас Валдас
- Основной состав
-
12 Костич ИванВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Кицос ФотисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Луна АнтониоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Энгин АхметПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Angel Lopez
История личных встреч
ОФИ
Волос
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
13 матчей
30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
8
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.38
1.2
Среднее время на гол
65
75
Всего голов
16
14
Голов в среднем за матч
1.23
1.08
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
73
83
Бомбардиры внутри турнира
ОФИ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нуха Дико
|3
|0.25
|Феллипе Луис
|3
|0.25
|Тораринссон Гудмундур
|2
|0.17
|Абанда Леруа
|1
|0.08
|Маринакис Никос
|1
|0.08
|Нейра Хуан
|1
|0.08
|Luis Gallegos
|1
|0.08
|Риера Адриан
|1
|0.08
|Тораль Хон
|0
|0
|Бакич Марко
|0
|0
|Мандас Христос
|0
|0
Волос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Делетич Милош
|3
|0.27
|Maximiliano Comba
|2
|0.18
|Бертолио Факундо
|1
|0.09
|Алхо Николай
|1
|0.09
|Сьелис Христос
|1
|0.09
|Труйе Алексис
|1 (1)
|0.09
|Баррьентос Жан
|0
|0
|Луна Антонио
|0
|0
|Гарсия Хуан Мануэль
|0
|0
|Главчич Неманья
|0
|0
Карточки
ОФИ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пасалидис Триантафиллос
|5
|0
|Вурос Праксителис
|4
|0
|Ларссон Эрик
|3
|0
|Нуха Дико
|3
|0
|Luis Gallegos
|3
|0
|Мельядо Мигель
|3
|0
|Каро Андреас
|3
|0
|Абанда Леруа
|3
|0
|Маринакис Никос
|2
|0
|Нейра Хуан
|2
|0
|Бакич Марко
|2
|0
|Глазер Дан
|2
|0
|Тораринссон Гудмундур
|1
|0
|Феллипе Луис
|1
|0
|Тораль Хон
|1
|0
|Бауман Ноам
|1
|0
|Лабропулос Василис
|1
|0
Волос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Хуан Мануэль
|3
|1
|Maximiliano Comba
|4
|0
|Баррьентос Жан
|3
|0
|Цоканис Тасос
|3
|0
|Кружляк Доминик
|3
|0
|Тахатос Эфстатиос
|3
|0
|Делетич Милош
|2
|0
|Главчич Неманья
|2
|0
|Alexis Kalogeropoulos
|2
|0
|Бертолио Факундо
|1
|0
|Корнетт Кентен
|1
|0
|Костич Иван
|1
|0
|Сьелис Христос
|1
|0
|Труйе Алексис
|1
|0
|Пападопулос Симеон
|1
|0
|Асланидис Кириакос
|1
|0
|Кицос Фотис
|1
|0
|Dimitris Metaxas
|1
|0
Результаты матчей
ОФИ
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Волос
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
2
ОФИ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Волос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
7
Упущенные победы
4
4
ОФИ
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Волос
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
7
Упущенные победы
7
6
Голы по времени матча
Забито
9
2
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
50%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
7
12
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
14%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
5
42%
31-45
1
14%
4
33%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
2
29%
1
8%
76-90
Забито
5
7
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
0
0%
1
14%
1-15
3
60%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
40%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
7
10
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
29%
1
10%
1-15
2
29%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
14%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
29%
2
20%
76-90
Забито
14
9
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
3 Не забивали 5
2
14%
1
11%
1-15
4
29%
1
11%
16-30
2
14%
1
11%
31-45
1
7%
2
22%
46-60
2
14%
3
33%
61-75
3
21%
1
11%
76-90
Пропущено
14
22
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
3
21%
2
9%
1-15
2
14%
1
5%
16-30
2
14%
7
32%
31-45
2
14%
7
32%
46-60
1
7%
2
9%
61-75
4
29%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
ОФИ
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
ОФИ - ПАС Янина 1:1 Пансерраикос - ОФИ 2:1 ОФИ - Олимпиакос 0:2 Кифисия - ОФИ 0:0
Киссамикос - ОФИ 3:5 ОФИ - АЕК 2:0 Панетоликос - ОФИ 1:1 ОФИ - Атромитос 1:1 Ламия - ОФИ 2:2 ОФИ - PAE Chania 2:2 ОФИ - ПАОК 1:0 Астерас - ОФИ 3:0 ОФИ - Арис Салоники 3:2 Фиорентина - ОФИ 1:1 Атромитос - ОФИ 2:2 Утрехт - ОФИ 2:0 НАК Бреда - ОФИ 3:2 Херенвен - ОФИ 2:0 Панетоликос - ОФИ 0:2 ОФИ - Ионикос 2:2
Волос
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Волос - Арис Салоники 0:2 ПАС Янина - Волос 1:1 Волос - Кифисия 2:1 Панетоликос - Волос 2:0
ПАС Янина - Волос 1:2 ПАОК - Волос 3:0 Волос - Астерас 1:2 Атромитос - Волос 1:1 Волос - АЕК 2:3 Панатинаикос - Волос 3:0 Волос - Ламия 2:2 Волос - Панетоликос 2:0 Волос - Астерас 1:1 Волос - Панетоликос 1:1 Волос - АЕК 0:3 АПОЭЛ - Волос 1:1 Волос - Атромитос 0:1 АЕК - Волос 4:0 Волос - ПАОК 0:2 Арис Салоники - Волос 4:2
Результаты матчей
ОФИ
Волос
Точный счет
1:1
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:1
3 раза 50%
3:0
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
Точный счет
1:1
4 раза 33%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 27%
3:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
Тоталы голов в матче
ОФИ
Волос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
41
25
32
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
33
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
74
39
38
111
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|6 (1)
|ПАОК
|Живкович Андрия
|6
|Олимпиакос
|Поденсе Даниэл
|5 (2)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|5
|ПАС Янина
|Конде Педро
|5
|Кифисия
|Ипалибо Джек
|2 4
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|3 2
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 5
|Пансерраикос
|Уэдраого Исмаила
|1 4
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|5