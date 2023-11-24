Тур: 16. Стадион: Pro Ventilation Arena. Главный судья: Sandi Putros
0'
0:1
10' ГолОнугха Герман
1:1
35' ГолТомсен Тобиас
43' Желтая карточкаЛеуритсен Тобиас
52' Желтая карточкаКамили Лирим
54' Желтая карточкаЛиндберг Маркус
65' Желтая карточкаАльбентоса Рауль
78' Вторая желтая карточкаЛиндберг Маркус
90'+7
Ход матча
10'
0:1
35'
43'
52'
54'
65'
78'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 7
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 8
-
12 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
2 Замены 5
-
530 Количество передач 333
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
22
Andreas
Smed
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Andreas SmedНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
16 Jeffrey Papa
-
-
26 Marc Nielsen
-
-
Главный тренер: Per Frandsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Векич ИгорВратарь
- Защитник
-
11 Ювара МусаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Ivan Prelec
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Видовре
Вайле
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
125%
75%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
19 матчей
5.3%
31.6%
63.1%
1 победа 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
26.3%
36.8%
36.9%
5 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
5.3%
31.6%
63.1%
1 победа 6 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
0.78
0.8
Среднее время на гол
115
112
Всего голов
25
13
Голов в среднем за матч
2.5
1.44
Среднее время на гол
36
62
Всего голов
32
21
Голов в среднем за матч
1.68
1.11
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
53
81
Бомбардиры внутри турнира
Видовре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Томсен Тобиас
|4
|0.25
|Якобсен Кристиан II
|3
|0.19
|Andreas Smed
|1
|0.06
|Magnus Fredslund
|1
|0.06
|Ильязовски Ахмед
|0
|0
|Линдберг Маркус
|0
|0
|Камили Лирим
|0
|0
Вайле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онугха Герман
|7
|0.44
|Нгбакото Йени
|2
|0.13
|Барри Хамза
|1
|0.06
|Kristian Kirkegaard
|1
|0.06
|Эззатоллахи Саид
|1
|0.06
|Альбентоса Рауль
|1
|0.06
|Леуритсен Тобиас
|1
|0.06
|Ассехнун Джасин-Амин
|1
|0.06
|Ювара Муса
|0
|0
|Альборнос Миико
|0
|0
|Гуннелунн Томас
|0
|0
|Marius Elvius
|0
|0
Карточки
Видовре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Геммер Йонас
|6
|0
|Линдберг Маркус
|2
|1
|Геертсен Николай
|3
|0
|Matti Olsen
|3
|0
|Magnus Fredslund
|3
|0
|Philip Reinhold
|3
|0
|Камили Лирим
|3
|0
|Ильязовски Ахмед
|3
|0
|Спельманн Мартин
|2
|0
|Якобсен Кристиан II
|2
|0
|Томсен Тобиас
|1
|0
|Marc Nielsen
|1
|0
|Джукич Филип
|1
|0
|Пер Франдсен
|1
|0
Вайле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альбентоса Рауль
|8
|0
|Эззатоллахи Саид
|5
|0
|Колингер Денис
|4
|0
|Леуритсен Тобиас
|2
|1
|Альборнос Миико
|3
|0
|Велков Стефан
|3
|0
|Онугха Герман
|2
|0
|Ассехнун Джасин-Амин
|2
|0
|Ювара Муса
|2
|0
|Ролантссон Гилли
|2
|0
|Oliver Provstgaard
|2
|0
|Бусуладжич Азер
|1
|0
|Нгбакото Йени
|1
|0
|Офори Эбенезер
|1
|0
|Барри Хамза
|1
|0
|Kristian Kirkegaard
|1
|0
|Marius Elvius
|1
|0
|Ivan Prelec
|1
|0
Результаты матчей
Видовре
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
Вайле
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
5
5
Видовре
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Вайле
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
88% (7)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
9
Упущенные победы
4
5
Видовре
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Вайле
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
6% (1)
75% (12)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
9
10
Упущенные победы
9
10
Голы по времени матча
Забито
5
7
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
12 Не забивали 10
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
40%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
19
11
8 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
4
21%
1
9%
1-15
4
21%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
4
21%
2
18%
46-60
2
11%
3
27%
61-75
5
26%
3
27%
76-90
Забито
5
8
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
13 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
40%
2
25%
31-45
2
40%
1
13%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
11
11
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
3
27%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
27%
2
18%
31-45
1
9%
4
36%
46-60
2
18%
2
18%
61-75
2
18%
2
18%
76-90
Забито
10
15
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 4
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
5
50%
2
13%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
3
30%
5
33%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
Пропущено
30
22
14 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
7
23%
1
5%
1-15
4
13%
2
9%
16-30
3
10%
3
14%
31-45
5
17%
6
27%
46-60
4
13%
5
23%
61-75
7
23%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Видовре
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Оденсе - Видовре 0:2 Видовре - Мидтьюлланн 1:4 Видовре - Силькеборг 1:5 Копенгаген - Видовре 4:0
Видовре - Силькеборг 1:2 Вайле - Видовре 3:1 Виби - Видовре 0:2 Видовре - Брондбю 0:3 Норшелланн - Видовре 0:0 Видовре - Люнгбю 0:1 Фьёрдегер - Видовре 0:8 Силькеборг - Видовре 1:0 Видовре - Оденсе 1:5 Видовре - Копенгаген 0:2 Виборг - Видовре 0:0 Видовре - АГФ Орхус 0:2 Раннерс - Видовре 2:2 Мидтьюлланн - Видовре 1:0 Люнгбю - Видовре 1:0 Хиллерёд - Видовре 1:2
Вайле
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Вайле - Люнгбю 1:0 Норшелланн - Вайле 1:0 Академик БК - Вайле 1:1 Вайле - Виборг 1:1
Копенгаген - Вайле 2:1 Вайле - Видовре 3:1 Вайле - Норшелланн 0:0 ТСТ Фодболд - Вайле 0:7 Люнгбю - Вайле 1:1 Вайле - Раннерс 1:2 Сённерйюск - Вайле 0:1 Оденсе - Вайле 1:2 Вайле - Брондбю 0:1 Виборг - Вайле 2:1 Вайле - Мидтьюлланн 1:2 Силькеборг - Вайле 2:1 Вайле - Копенгаген 2:3 АГФ Орхус - Вайле 1:0 Вайле - Венсюссель 1:4 Колдинг - Вайле 3:1
Результаты матчей
Видовре
Вайле
Точный счет
0:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
2:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
0:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 56%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
1
9 раз 56%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Видовре
Вайле
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
62
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
62
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
79
Больше Меньше
124
214
313
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|Брондбю
|Валлис Николай
|8 (2)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|7 (3)
|Вайле
|Онугха Герман
|7
|Копенгаген
|Бардгджи Руни
|7
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|8
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|6
|Видовре
|Геммер Йонас
|6
|Вайле
|Эззатоллахи Саид
|5
|Оденсе
|Кёлер Свен
|5