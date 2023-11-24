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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Sandi Putros
Видовре
1:1
Конец матча
Вайле
0'
0:1
10' Гол
Онугха Герман
1:1
35' Гол
Томсен Тобиас
43' Желтая карточка
Леуритсен Тобиас
52' Желтая карточка
Камили Лирим
54' Желтая карточка
Линдберг Маркус
65' Желтая карточка
Альбентоса Рауль
78' Вторая желтая карточка
Линдберг Маркус
90'+7

Ход матча

10'
0:1
Онугха Герман
(Гуннелунн Томас)
35'
Томсен Тобиас
(Magnus Fredslund)
1:1
43'
 
Леуритсен Тобиас
52'
Камили Лирим
 
54'
Линдберг Маркус
 
65'
 
Альбентоса Рауль
74'
 
Ювара Муса
Нгбакото Йени
74'
 
Эззатоллахи Саид
Бусуладжич Азер
75'
 
Marius Elvius
Альборнос Миико
76'
Рамкильде Марко
Andreas Smed
 
78'
Линдберг Маркус
 
87'
 
Christian Groendal
Леуритсен Тобиас
90'
Philip Reinhold
Якобсен Кристиан
 
90'
 
Ассехнун Джасин-Амин
Kristian Kirkegaard

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 7
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 8
  • 12 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 2 Замены 5
  • 530 Количество передач 333
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

1
Джукич
Филип
30
Magnus
Fredslund
5
Matti
Olsen
2
Стендеруп
Даниэль
15
Ильязовски
Ахмед
14
Якобсен
Кристиан
II
6
Геммер
Йонас
11
Линдберг
Маркус
7
Камили
Лирим
9
Томсен
Тобиас
22
Andreas
Smed
1
Тротт
Натан
13
Велков
Стефан
6
Альбентоса
Рауль
4
Oliver
Provstgaard
14
Гуннелунн
Томас
25
Леуритсен
Тобиас
8
Бусуладжич
Азер
3
Альборнос
Миико
10
Kristian
Kirkegaard
9
Онугха
Герман
7
Нгбакото
Йени
Видовре
4-3-3
Вайле
3-4-3

История личных встреч

Видовре
Вайле

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

125%
75%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

19 матчей

5.3%
31.6%
63.1%
1 победа 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

26.3%
36.8%
36.9%
5 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

5.3%
31.6%
63.1%
1 победа 6 ничьих 12 побед

История матчей

СД
3:1
ТМК
1:0
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
3:1
ПД
1:1
К
2:3
ПД
5:3
ПД
0:1
ПД
3:0
ПД
2:2
ПД
0:4
ПД
2:0
ПД
0:1
ПД
5:0
ПД
1:1
ПД
1:1
К
3:1
ПД
0:0

Голы

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

0.78
0.8

Среднее время на гол

115
112

Всего голов

25
13

Голов в среднем за матч

2.5
1.44

Среднее время на гол

36
62

Всего голов

32
21

Голов в среднем за матч

1.68
1.11

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

53
81

Бомбардиры внутри турнира

Видовре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Томсен Тобиас 4 0.25
Якобсен Кристиан II 3 0.19
Andreas Smed 1 0.06
Magnus Fredslund 1 0.06
Ильязовски Ахмед 0 0
Линдберг Маркус 0 0
Камили Лирим 0 0
Вайле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онугха Герман 7 0.44
Нгбакото Йени 2 0.13
Барри Хамза 1 0.06
Kristian Kirkegaard 1 0.06
Эззатоллахи Саид 1 0.06
Альбентоса Рауль 1 0.06
Леуритсен Тобиас 1 0.06
Ассехнун Джасин-Амин 1 0.06
Ювара Муса 0 0
Альборнос Миико 0 0
Гуннелунн Томас 0 0
Marius Elvius 0 0

Карточки

Видовре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Геммер Йонас 6 0
Линдберг Маркус 2 1
Геертсен Николай 3 0
Matti Olsen 3 0
Magnus Fredslund 3 0
Philip Reinhold 3 0
Камили Лирим 3 0
Ильязовски Ахмед 3 0
Спельманн Мартин 2 0
Якобсен Кристиан II 2 0
Томсен Тобиас 1 0
Marc Nielsen 1 0
Джукич Филип 1 0
Пер Франдсен 1 0
Вайле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альбентоса Рауль 8 0
Эззатоллахи Саид 5 0
Колингер Денис 4 0
Леуритсен Тобиас 2 1
Альборнос Миико 3 0
Велков Стефан 3 0
Онугха Герман 2 0
Ассехнун Джасин-Амин 2 0
Ювара Муса 2 0
Ролантссон Гилли 2 0
Oliver Provstgaard 2 0
Бусуладжич Азер 1 0
Нгбакото Йени 1 0
Офори Эбенезер 1 0
Барри Хамза 1 0
Kristian Kirkegaard 1 0
Marius Elvius 1 0
Ivan Prelec 1 0

Результаты матчей

Видовре
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
Вайле
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

5
5
Видовре
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Вайле
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
88% (7)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
9

Упущенные победы

4
5
Видовре
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Вайле
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
6% (1)
75% (12)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

9
10

Упущенные победы

9
10

Голы по времени матча

Забито

5
7
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
12 Не забивали 10
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
40%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

19
11
8 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
4
21%
1
9%
1-15
4
21%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
4
21%
2
18%
46-60
2
11%
3
27%
61-75
5
26%
3
27%
76-90

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
13 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
40%
2
25%
31-45
2
40%
1
13%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

11
11
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
3
27%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
27%
2
18%
31-45
1
9%
4
36%
46-60
2
18%
2
18%
61-75
2
18%
2
18%
76-90

Забито

10
15
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 4
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
5
50%
2
13%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
3
30%
5
33%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Пропущено

30
22
14 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
7
23%
1
5%
1-15
4
13%
2
9%
16-30
3
10%
3
14%
31-45
5
17%
6
27%
46-60
4
13%
5
23%
61-75
7
23%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Видовре
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Оденсе - Видовре 0:2 Видовре - Мидтьюлланн 1:4 Видовре - Силькеборг 1:5 Копенгаген - Видовре 4:0
Видовре - Силькеборг 1:2 Вайле - Видовре 3:1 Виби - Видовре 0:2 Видовре - Брондбю 0:3 Норшелланн - Видовре 0:0 Видовре - Люнгбю 0:1 Фьёрдегер - Видовре 0:8 Силькеборг - Видовре 1:0 Видовре - Оденсе 1:5 Видовре - Копенгаген 0:2 Виборг - Видовре 0:0 Видовре - АГФ Орхус 0:2 Раннерс - Видовре 2:2 Мидтьюлланн - Видовре 1:0 Люнгбю - Видовре 1:0 Хиллерёд - Видовре 1:2
Вайле
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Вайле - Люнгбю 1:0 Норшелланн - Вайле 1:0 Академик БК - Вайле 1:1 Вайле - Виборг 1:1
Копенгаген - Вайле 2:1 Вайле - Видовре 3:1 Вайле - Норшелланн 0:0 ТСТ Фодболд - Вайле 0:7 Люнгбю - Вайле 1:1 Вайле - Раннерс 1:2 Сённерйюск - Вайле 0:1 Оденсе - Вайле 1:2 Вайле - Брондбю 0:1 Виборг - Вайле 2:1 Вайле - Мидтьюлланн 1:2 Силькеборг - Вайле 2:1 Вайле - Копенгаген 2:3 АГФ Орхус - Вайле 1:0 Вайле - Венсюссель 1:4 Колдинг - Вайле 3:1

Результаты матчей

Видовре
Вайле

Точный счет

0:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
2:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 56%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
1
9 раз 56%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Видовре
Вайле

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
6
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
6
2
2
6
1.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
9
0.5
Больше Меньше
12
4
2
14
1.5
3
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 15 10 3 2 32 - 17 33
2.
Брондбю
 15 9 3 3 26 - 14 30
3.
Мидтьюлланн
 15 9 3 3 25 - 18 30
4.
Силькеборг
 15 8 3 4 25 - 13 27
5.
Норшелланн
 15 7 4 4 25 - 13 25
6.
АГФ Орхус
 15 6 6 3 19 - 16 24
7.
Люнгбю
 15 4 4 7 16 - 24 16
8.
Виборг
 15 4 4 7 14 - 23 16
9.
Раннерс
 15 3 6 6 18 - 30 15
10.
Оденсе
 15 3 4 8 19 - 24 13
11.
Вайле
 16 3 4 9 16 - 21 13
12.
Видовре
 16 1 4 11 9 - 31 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 8 5 2 1 14 - 4 17
2.
Мидтьюлланн
 8 5 2 1 12 - 6 17
3.
Копенгаген
 8 5 1 2 15 - 7 16
4.
Норшелланн
 7 4 2 1 13 - 5 14
5.
АГФ Орхус
 8 4 2 2 10 - 10 14
6.
Брондбю
 7 4 1 2 13 - 8 13
7.
Виборг
 7 3 3 1 10 - 9 12
8.
Люнгбю
 7 2 3 2 10 - 9 9
9.
Раннерс
 7 2 3 2 9 - 14 9
10.
Вайле
 8 2 2 4 9 - 10 8
11.
Оденсе
 8 0 2 6 7 - 16 2
12.
Видовре
 8 0 1 7 4 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 7 5 2 0 17 - 10 17
2.
Брондбю
 8 5 2 1 13 - 6 17
3.
Мидтьюлланн
 7 4 1 2 13 - 12 13
4.
Оденсе
 7 3 2 2 12 - 8 11
5.
Норшелланн
 8 3 2 3 12 - 8 11
6.
Силькеборг
 7 3 1 3 11 - 9 10
7.
АГФ Орхус
 7 2 4 1 9 - 6 10
8.
Люнгбю
 8 2 1 5 6 - 15 7
9.
Видовре
 8 1 3 4 5 - 11 6
10.
Раннерс
 8 1 3 4 9 - 16 6
11.
Вайле
 8 1 2 5 7 - 11 5
12.
Виборг
 8 1 1 6 4 - 14 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
Брондбю Валлис Николай 8 (2)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 7 (3)
Вайле Онугха Герман 7
Копенгаген Бардгджи Руни 7
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 8
АГФ Орхус Поульсен Николай 6
Видовре Геммер Йонас 6
Вайле Эззатоллахи Саид 5
Оденсе Кёлер Свен 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Видовре: 61%, Вайле: 39%.
  • 97'
    Oliver Provstgaard ослабляет давление, выбив мяч.
  • 97'
    Видовре идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 97'
    Видовре начинает контратаку
  • 96'
    Matti Olsen из команды Видовре перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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