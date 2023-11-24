Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Ahmed Iljazovski выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Ahmed Iljazovski выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Ahmed Iljazovski не смог попасть в створ ударом издали

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

51' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Матч возобновится спорным мячом

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Бусуладжич Азер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Удар от ворот произведет Вайле

48' Видовре идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Якобсен Кристиан II нанес удар головой, но Натан Тротт спокойно отбил мяч.

47' Линдберг Маркус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Линдберг Маркус из команды Видовре своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Леуритсен Тобиас получил желтую карточку от судьи

43' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Удар от ворот произведет Вайле

42' Видовре идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Тротт Натан взял и забрал мяч на выходе

40' Томсен Тобиас нанес удар головой, но Натан Тротт спокойно отбил мяч.

40' Линдберг Маркус из команды Видовре своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

39' Видовре идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Andreas Smed выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Удар от ворот произведет Вайле

37' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Видовре будет все-таки засчитан.

37' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Видовре

35' Magnus Fredslund создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Magnus Fredslund из команды Видовре своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

35' Видовре идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Леуритсен Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Стендеруп Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Гуннелунн Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Видовре идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Ahmed Iljazovski выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Линдберг Маркус пробует нанести удар издали, но Натан Тротт держит все под контролем

30' Видовре идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Magnus Fredslund навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Видовре идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Хорошую попытку сделал Онугха Герман . Удар в створ, но вратарь начеку

28' Вайле идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Ahmed Iljazovski из команды Видовре перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

26' Гуннелунн Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Magnus Fredslund выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Вайле идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Удар от ворот произведет Видовре

20' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Ahmed Iljazovski ослабляет давление, выбив мяч.

19' Вайле идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Вайле идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Леуритсен Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Видовре идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Альборнос Миико выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Удар от ворот произведет Вайле

16' Видовре идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Удар от ворот произведет Вайле

14' Линдберг Маркус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

14' Видовре идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Велков Стефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Magnus Fredslund выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Г О О О О Л - Онугха Герман забивает с левой ноги!

10' Вайле идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Гуннелунн Томас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Гуннелунн Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Геммер Йонас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Вайле идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Альбентоса Рауль нанес удар головой, но Filip Djukic спокойно отбил мяч.

9' Альборнос Миико из команды Вайле своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

8' Матч возобновлен

8' Ох, нехорошо это выглядит. Альбентоса Рауль получил травму и медбригада забирает его с поля.

7' Альбентоса Рауль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Видовре идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Тротт Натан взял и забрал мяч на выходе

6' Видовре идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Якобсен Кристиан II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Ahmed Iljazovski ослабляет давление, выбив мяч.

6' Вайле идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Альборнос Миико выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Якобсен Кристиан II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Видовре начинает с центра поля