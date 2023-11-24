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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
Сент-Трейден
1:1
Второй тайм: 82'
Антверпен
0'
1:0
42' Гол
Jarne Steuckers
46' Желтая карточка
Годо Бруно
63' Желтая карточка
Койта Абубакари
1:1
82' Гол
1
Судзуки
Дзион
20
Rein
Van
Helden
16
Matte
Smets
31
Годо
Бруно
4
Хасиока
Даики
77
Бока
Эрик
13
Ито
Рётаро
17
Mathias
Delorge
18
Jarne
Steuckers
7
Койта
Абубакари
15
Kahveh
Zahiroleslam
1
Бутез
Жан
2
Де
Лат
Ричи
23
Алдервейрельд
Тоби
44
Кулибали
Сумайла
34
Батай
Йелле
48
Вермирен
Артур
8
Юсуф
Альхассан
11
Муйя
Арбнор
24
Эккеленкамп
Юрген
10
Баликвиша
Мишель-Анже
18
Янссен
Винсент
Сент-Трейден
3-4-2-1
Антверпен
4-2-3-1

История личных встреч

Сент-Трейден
Антверпен

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
53.3%
13.4%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед

25 матчей

40%
32%
28%
10 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

20%
56%
24%
5 побед 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

40%
24%
36%
10 побед 6 ничьих 9 побед

История матчей

ПДА
0:1
ПДА
2:0
ПДА
1:1
ПДА
2:1
ПДА
0:0
ПДА
2:3
ПДА
1:1
ПДА
2:0
ПДА
1:3
ПДА
2:0
ПДА
1:2
ПДА
4:0
ПДА
0:3
ПДА
1:1
ТМК
1:1
ТМК
1:4
ТМК
0:0
БВЛ
0:2
ВД
0:2
БВЛ
1:0
БВЛ
1:1
БВЛ
0:2
БВЛ
2:0
2ЙК
0:0
2ЙК
1:2

Голы

Всего голов

14
17

Голов в среднем за матч

1.08
1.42

Среднее время на гол

83
63

Всего голов

12
13

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

26
30

Голов в среднем за матч

1.04
1.2

Тотал матчей

2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
23

Среднее время на гол

86
75

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Койта Абубакари 10 (3) 0.67
Jarne Steuckers 2 0.13
Хасиока Даики 2 0.13
Mathias Delorge 1 0.07
Ито Рётаро 1 0.07
Бока Эрик 1 0.07
Анану Фредерик 0 0
Kahveh Zahiroleslam 0 0
Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янссен Винсент 8 (1) 0.53
Баликвиша Мишель-Анже 4 0.27
Муйя Арбнор 4 0.27
Эккеленкамп Юрген 3 0.2
Иленикена Джордж 3 0.2
Керк Джирано 1 0.07
Вермирен Артур 1 0.07
Батай Йелле 1 0.07
Винс Сэмюэл 1 0.07
Алдервейрельд Тоби 0 0
Де Лат Ричи 0 0
Ондрейка Якоб 0 0
Авила Гастон 0 0
Ван Ден Босх Зено 0 0
Кейта Мандела 0 0
Корбани Кобе 0 0

Карточки

Сент-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Годо Бруно 4 0
Койта Абубакари 4 0
Rein Van Helden 4 0
Хасиока Даики 3 0
Mathias Delorge 3 0
Кая Фатих 2 0
Harry Charsley 2 0
Анану Фредерик 0 1
Янсенс Вольке 1 0
Ямамото Рихито 1 0
Бока Эрик 1 0
Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссен Винсент 3 0
Юсуф Альхассан 2 0
Баликвиша Мишель-Анже 2 0
Муйя Арбнор 2 0
Вермирен Артур 2 0
Кулибали Сумайла 1 0
Алдервейрельд Тоби 1 0
Керк Джирано 1 0
Батай Йелле 1 0
Эккеленкамп Юрген 1 0
Ван Ден Босх Зено 1 0

Результаты матчей

Сент-Трейден
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Антверпен
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
6
Сент-Трейден
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Антверпен
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

11
17
Сент-Трейден
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
Антверпен
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

11
23

Голы по времени матча

Забито

5
9
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 9
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
20%
2
22%
61-75
3
60%
2
22%
76-90

Пропущено

10
9
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
2
20%
1
11%
61-75
3
30%
4
44%
76-90

Забито

11
17
6 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
3
27%
6
35%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
27%
6
35%
31-45
1
9%
1
6%
46-60
1
9%
2
12%
61-75
3
27%
2
12%
76-90

Пропущено

14
6
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
14%
1
17%
1-15
1
7%
1
17%
16-30
2
14%
2
33%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
1
7%
1
17%
61-75
4
29%
1
17%
76-90

Забито

16
26
7 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
5 Не забивали 5
3
19%
7
27%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
4
25%
8
31%
31-45
1
6%
2
8%
46-60
2
13%
4
15%
61-75
6
38%
4
15%
76-90

Пропущено

24
15
8 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
2
8%
2
13%
1-15
2
8%
1
7%
16-30
4
17%
4
27%
31-45
6
25%
1
7%
46-60
3
13%
2
13%
61-75
7
29%
29%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Трейден
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Вестерло - Сент-Трейден 3:3 Сент-Трейден - Эйпен 1:1 Сент-Трейден - Франкс-Борен 3:0 Сент-Трейден - РВДМ 47 2:1
АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:0 Боруссия М - Сент-Трейден 4:1 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Брюгге - Сент-Трейден 1:1 Генк - Сент-Трейден 3:3 Сент-Трейден - Мехелен 2:0 Бохум - Сент-Трейден 1:1 Спортинг Шарлеруа - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 0:2 Гент - Сент-Трейден 2:2 Сент-Трейден - Андерлехт 0:1 Кортрейк - Сент-Трейден 0:1 РБ Лейпциг - Сент-Трейден 4:0 Сент-Трейден - Стандард 1:0 Сент-Трейден - Аль-Таавун Бурайда 2:0 Льерс Кемпензонен - Сент-Трейден 1:3
Антверпен
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Антверпен - Стандард 6:0 Порту - Антверпен 2:0 Антверпен - Генк 3:2 Льерс Кемпензонен - Антверпен 1:4
Брюгге - Антверпен 2:1 Антверпен - Порту 1:4 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 3:2 Антверпен - Эйпен 4:1 Антверпен - Шахтёр Донецк 2:3 Мехелен - Антверпен 0:0 Антверпен - Гент 0:0 Антверпен - РВДМ 47 0:0 Барселона - Антверпен 5:0 Вестерло - Антверпен 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:2 АЕК - Антверпен 1:2 Антверпен - АЕК 1:0 АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Антверпен - Кортрейк 6:0 Андерлехт - Антверпен 1:0

Результаты матчей

Сент-Трейден
Антверпен

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
6:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
2 раза 29%
6
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
3:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
6:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
6
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Сент-Трейден
Антверпен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
2
2
5
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
3
4
1.5
3
4
2
5
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
10
4
5
9
1.5
7
7
2
12
2.5
5
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 14 11 1 2 34 - 15 34
2.
Андерлехт
 14 8 4 2 27 - 15 28
3.
Гент
 14 7 6 1 23 - 15 27
4.
Генк
 14 6 6 2 28 - 14 24
5.
Антверпен
 0:1 15 6 5 4 29 - 13 23
6.
Серкль Брюгге
 14 7 1 6 16 - 14 22
7.
Сент-Трейден
 1:0 15 5 6 4 18 - 23 21
8.
Брюгге
 14 5 5 4 26 - 15 20
9.
Стандард
 14 4 5 5 15 - 21 17
10.
РВДМ 47
 14 4 5 5 17 - 25 17
11.
Мехелен
 14 4 3 7 13 - 19 15
12.
Эйпен
 14 4 2 8 18 - 30 14
13.
Спортинг Шарлеруа
 14 3 4 7 14 - 23 13
14.
АХ Лёвен
 14 3 3 8 20 - 29 12
15.
Вестерло
 14 2 5 7 18 - 26 11
16.
Кортрейк
 14 2 3 9 10 - 29 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 8 6 1 1 21 - 8 19
2.
Антверпен
 0:1 7 5 2 0 20 - 3 17
3.
Андерлехт
 6 5 1 0 14 - 5 16
4.
Гент
 7 4 3 0 14 - 9 15
5.
Брюгге
 7 3 4 0 16 - 7 13
6.
Сент-Трейден
 1:0 8 4 1 3 7 - 9 13
7.
Серкль Брюгге
 7 4 0 3 9 - 9 12
8.
Спортинг Шарлеруа
 7 3 3 1 10 - 9 12
9.
Мехелен
 7 3 1 3 7 - 5 10
10.
Генк
 7 2 4 1 14 - 9 10
11.
Стандард
 7 2 3 2 7 - 7 9
12.
РВДМ 47
 7 2 3 2 8 - 11 9
13.
АХ Лёвен
 7 2 2 3 11 - 8 8
14.
Кортрейк
 7 2 2 3 7 - 11 8
15.
Эйпен
 7 2 1 4 10 - 17 7
16.
Вестерло
 7 1 1 5 8 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 6 5 0 1 13 - 7 15
2.
Генк
 7 4 2 1 14 - 5 14
3.
Гент
 7 3 3 1 9 - 6 12
4.
Андерлехт
 8 3 3 2 13 - 10 12
5.
Серкль Брюгге
 7 3 1 3 7 - 5 10
6.
РВДМ 47
 7 2 2 3 9 - 14 8
7.
Стандард
 7 2 2 3 8 - 14 8
8.
Сент-Трейден
 1:0 7 1 5 1 11 - 14 8
9.
Брюгге
 7 2 1 4 10 - 8 7
10.
Эйпен
 7 2 1 4 8 - 13 7
11.
Вестерло
 7 1 4 2 10 - 10 7
12.
Антверпен
 0:1 8 1 3 4 9 - 10 6
13.
Мехелен
 7 1 2 4 6 - 14 5
14.
АХ Лёвен
 7 1 1 5 9 - 21 4
15.
Спортинг Шарлеруа
 7 0 1 6 4 - 14 1
16.
Кортрейк
 7 0 1 6 3 - 18 1
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сент-Трейден Койта Абубакари 10 (1)
Серкль Брюгге Денкей Кевин 10
Андерлехт Дольберг Каспер 9 (1)
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 8
Антверпен Янссен Винсент 8
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Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 6
Генк Баа Кристофер 2 4
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 5
Стандард Nathan Ngoy 1 4
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 5
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  • 46'
    Годо Бруно получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Arbnor Muja уходит с поля. Эджуке Чидера выходит вместо него
  • 46'
    Де Лат Ричи уходит с поля. Вейндал Оуэн выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    Койта Абубакари сделал результативную передачу.
  • 42'
    Г О О О О Л - Jarne Steuckers бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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    Сент-Трейден
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    Антверпен
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