Тур: 15. Стадион: Daio Wasabi Stayen Stadium.
1:1
Второй тайм: 82'
0'
1:0
42' ГолJarne Steuckers
46' Желтая карточкаГодо Бруно
63' Желтая карточкаКойта Абубакари
Ход матча
42'
46'
63'
82'
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
16
Matte
Smets
31
Годо
Бруно
77
Бока
Эрик
13
Ито
Рётаро
34
Батай
Йелле
11
Муйя
Арбнор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Matte SmetsЗащитник
-
31 Годо БруноЗащитник
- Защитник
-
77 Бока ЭрикЗащитник
-
13 Ито РётароПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Jo CoppensВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дюмон ОливьеПолузащитник
-
11 Кая ФатихПолузащитник
-
-
Главный тренер: Финк Торстен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Батай ЙеллеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Муйя АрбнорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
52 Корбани КобеЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван Боммел Марк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Сент-Трейден
Антверпен
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
53.3%
13.4%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед
25 матчей
40%
32%
28%
10 побед 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
20%
56%
24%
5 побед 14 ничьих 6 побед
Второй тайм
40%
24%
36%
10 побед 6 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
17
Голов в среднем за матч
1.08
1.42
Среднее время на гол
83
63
Всего голов
12
13
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
26
30
Голов в среднем за матч
1.04
1.2
Тотал матчей
2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
Среднее время на гол
86
75
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Койта Абубакари
|10 (3)
|0.67
|Jarne Steuckers
|2
|0.13
|Хасиока Даики
|2
|0.13
|Mathias Delorge
|1
|0.07
|Ито Рётаро
|1
|0.07
|Бока Эрик
|1
|0.07
|Анану Фредерик
|0
|0
|Kahveh Zahiroleslam
|0
|0
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янссен Винсент
|8 (1)
|0.53
|Баликвиша Мишель-Анже
|4
|0.27
|Муйя Арбнор
|4
|0.27
|Эккеленкамп Юрген
|3
|0.2
|Иленикена Джордж
|3
|0.2
|Керк Джирано
|1
|0.07
|Вермирен Артур
|1
|0.07
|Батай Йелле
|1
|0.07
|Винс Сэмюэл
|1
|0.07
|Алдервейрельд Тоби
|0
|0
|Де Лат Ричи
|0
|0
|Ондрейка Якоб
|0
|0
|Авила Гастон
|0
|0
|Ван Ден Босх Зено
|0
|0
|Кейта Мандела
|0
|0
|Корбани Кобе
|0
|0
Карточки
Сент-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Годо Бруно
|4
|0
|Койта Абубакари
|4
|0
|Rein Van Helden
|4
|0
|Хасиока Даики
|3
|0
|Mathias Delorge
|3
|0
|Кая Фатих
|2
|0
|Harry Charsley
|2
|0
|Анану Фредерик
|0
|1
|Янсенс Вольке
|1
|0
|Ямамото Рихито
|1
|0
|Бока Эрик
|1
|0
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссен Винсент
|3
|0
|Юсуф Альхассан
|2
|0
|Баликвиша Мишель-Анже
|2
|0
|Муйя Арбнор
|2
|0
|Вермирен Артур
|2
|0
|Кулибали Сумайла
|1
|0
|Алдервейрельд Тоби
|1
|0
|Керк Джирано
|1
|0
|Батай Йелле
|1
|0
|Эккеленкамп Юрген
|1
|0
|Ван Ден Босх Зено
|1
|0
Результаты матчей
Сент-Трейден
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Антверпен
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
6
Сент-Трейден
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Антверпен
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
11
17
Сент-Трейден
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
Антверпен
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
11
23
Голы по времени матча
Забито
5
9
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 9
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
20%
2
22%
61-75
3
60%
2
22%
76-90
Пропущено
10
9
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
2
20%
1
11%
61-75
3
30%
4
44%
76-90
Забито
11
17
6 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
3
27%
6
35%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
27%
6
35%
31-45
1
9%
1
6%
46-60
1
9%
2
12%
61-75
3
27%
2
12%
76-90
Пропущено
14
6
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
14%
1
17%
1-15
1
7%
1
17%
16-30
2
14%
2
33%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
1
7%
1
17%
61-75
4
29%
1
17%
76-90
Забито
16
26
7 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
5 Не забивали 5
3
19%
7
27%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
4
25%
8
31%
31-45
1
6%
2
8%
46-60
2
13%
4
15%
61-75
6
38%
4
15%
76-90
Пропущено
24
15
8 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
2
8%
2
13%
1-15
2
8%
1
7%
16-30
4
17%
4
27%
31-45
6
25%
1
7%
46-60
3
13%
2
13%
61-75
7
29%
29%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Трейден
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Вестерло - Сент-Трейден 3:3 Сент-Трейден - Эйпен 1:1 Сент-Трейден - Франкс-Борен 3:0 Сент-Трейден - РВДМ 47 2:1
АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:0 Боруссия М - Сент-Трейден 4:1 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Брюгге - Сент-Трейден 1:1 Генк - Сент-Трейден 3:3 Сент-Трейден - Мехелен 2:0 Бохум - Сент-Трейден 1:1 Спортинг Шарлеруа - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 0:2 Гент - Сент-Трейден 2:2 Сент-Трейден - Андерлехт 0:1 Кортрейк - Сент-Трейден 0:1 РБ Лейпциг - Сент-Трейден 4:0 Сент-Трейден - Стандард 1:0 Сент-Трейден - Аль-Таавун Бурайда 2:0 Льерс Кемпензонен - Сент-Трейден 1:3
Антверпен
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Антверпен - Стандард 6:0 Порту - Антверпен 2:0 Антверпен - Генк 3:2 Льерс Кемпензонен - Антверпен 1:4
Брюгге - Антверпен 2:1 Антверпен - Порту 1:4 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 3:2 Антверпен - Эйпен 4:1 Антверпен - Шахтёр Донецк 2:3 Мехелен - Антверпен 0:0 Антверпен - Гент 0:0 Антверпен - РВДМ 47 0:0 Барселона - Антверпен 5:0 Вестерло - Антверпен 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:2 АЕК - Антверпен 1:2 Антверпен - АЕК 1:0 АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Антверпен - Кортрейк 6:0 Андерлехт - Антверпен 1:0
Результаты матчей
Сент-Трейден
Антверпен
Точный счет
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
6:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
2 раза 29%
6
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
3:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
6:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
6
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Сент-Трейден
Антверпен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
52
25
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
34
34
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
104
59
77
212
59
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|11
|1
|2
|34 - 15
|34
|2.
|14
|8
|4
|2
|27 - 15
|28
|3.
|14
|7
|6
|1
|23 - 15
|27
|4.
|14
|6
|6
|2
|28 - 14
|24
|5.
|0:1
|15
|6
|5
|4
|29 - 13
|23
|6.
|14
|7
|1
|6
|16 - 14
|22
|7.
|1:0
|15
|5
|6
|4
|18 - 23
|21
|8.
|14
|5
|5
|4
|26 - 15
|20
|9.
|14
|4
|5
|5
|15 - 21
|17
|10.
|14
|4
|5
|5
|17 - 25
|17
|11.
|14
|4
|3
|7
|13 - 19
|15
|12.
|14
|4
|2
|8
|18 - 30
|14
|13.
|14
|3
|4
|7
|14 - 23
|13
|14.
|14
|3
|3
|8
|20 - 29
|12
|15.
|14
|2
|5
|7
|18 - 26
|11
|16.
|14
|2
|3
|9
|10 - 29
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|21 - 8
|19
|2.
|0:1
|7
|5
|2
|0
|20 - 3
|17
|3.
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|4.
|7
|4
|3
|0
|14 - 9
|15
|5.
|7
|3
|4
|0
|16 - 7
|13
|6.
|1:0
|8
|4
|1
|3
|7 - 9
|13
|7.
|7
|4
|0
|3
|9 - 9
|12
|8.
|7
|3
|3
|1
|10 - 9
|12
|9.
|7
|3
|1
|3
|7 - 5
|10
|10.
|7
|2
|4
|1
|14 - 9
|10
|11.
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|12.
|7
|2
|3
|2
|8 - 11
|9
|13.
|7
|2
|2
|3
|11 - 8
|8
|14.
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|15.
|7
|2
|1
|4
|10 - 17
|7
|16.
|7
|1
|1
|5
|8 - 16
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|13 - 7
|15
|2.
|7
|4
|2
|1
|14 - 5
|14
|3.
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|4.
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|5.
|7
|3
|1
|3
|7 - 5
|10
|6.
|7
|2
|2
|3
|9 - 14
|8
|7.
|7
|2
|2
|3
|8 - 14
|8
|8.
|1:0
|7
|1
|5
|1
|11 - 14
|8
|9.
|7
|2
|1
|4
|10 - 8
|7
|10.
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|11.
|7
|1
|4
|2
|10 - 10
|7
|12.
|0:1
|8
|1
|3
|4
|9 - 10
|6
|13.
|7
|1
|2
|4
|6 - 14
|5
|14.
|7
|1
|1
|5
|9 - 21
|4
|15.
|7
|0
|1
|6
|4 - 14
|1
|16.
|7
|0
|1
|6
|3 - 18
|1
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|10 (1)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|10
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|9 (1)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|8
|Антверпен
|Янссен Винсент
|8
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 6
|Генк
|Баа Кристофер
|2 4
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 5
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 4
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|5