Тур: 15. Стадион: Daio Wasabi Stayen Stadium.
1:1
Конец матча
0'
1:0
42' ГолJarne Steuckers
46' Желтая карточкаГодо Бруно
63' Желтая карточкаКойта Абубакари
1:1
81' ГолЭджуке Чидера
90' Желтая карточкаКерк Джирано
90' Желтая карточкаЯнссен Винсент
90'+7
Ход матча
42'
46'
63'
81'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
16
Matte
Smets
31
Годо
Бруно
77
Бока
Эрик
13
Ито
Рётаро
34
Батай
Йелле
11
Муйя
Арбнор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Matte SmetsЗащитник
-
31 Годо БруноЗащитник
- Защитник
-
77 Бока ЭрикЗащитник
-
13 Ито РётароПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Jo CoppensВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дюмон ОливьеПолузащитник
-
11 Кая ФатихПолузащитник
-
-
Главный тренер: Финк Торстен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Батай ЙеллеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Муйя АрбнорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
52 Корбани КобеЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван Боммел Марк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Сент-Трейден
Антверпен
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
53.3%
13.4%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед
25 матчей
40%
32%
28%
10 побед 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
20%
56%
24%
5 побед 14 ничьих 6 побед
Второй тайм
40%
24%
36%
10 побед 6 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
17
Голов в среднем за матч
1.08
1.42
Среднее время на гол
83
63
Всего голов
12
13
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
26
30
Голов в среднем за матч
1.04
1.2
Тотал матчей
2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
Среднее время на гол
86
75
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Койта Абубакари
|10 (3)
|0.67
|Jarne Steuckers
|2
|0.13
|Хасиока Даики
|2
|0.13
|Mathias Delorge
|1
|0.07
|Ито Рётаро
|1
|0.07
|Бока Эрик
|1
|0.07
|Анану Фредерик
|0
|0
|Kahveh Zahiroleslam
|0
|0
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янссен Винсент
|8 (1)
|0.53
|Баликвиша Мишель-Анже
|4
|0.27
|Муйя Арбнор
|4
|0.27
|Эккеленкамп Юрген
|3
|0.2
|Иленикена Джордж
|3
|0.2
|Керк Джирано
|1
|0.07
|Вермирен Артур
|1
|0.07
|Эджуке Чидера
|1
|0.07
|Батай Йелле
|1
|0.07
|Винс Сэмюэл
|1
|0.07
|Алдервейрельд Тоби
|0
|0
|Де Лат Ричи
|0
|0
|Ондрейка Якоб
|0
|0
|Авила Гастон
|0
|0
|Ван Ден Босх Зено
|0
|0
|Кейта Мандела
|0
|0
|Корбани Кобе
|0
|0
Карточки
Сент-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Годо Бруно
|4
|0
|Койта Абубакари
|4
|0
|Rein Van Helden
|4
|0
|Хасиока Даики
|3
|0
|Mathias Delorge
|3
|0
|Кая Фатих
|2
|0
|Harry Charsley
|2
|0
|Анану Фредерик
|0
|1
|Янсенс Вольке
|1
|0
|Ямамото Рихито
|1
|0
|Бока Эрик
|1
|0
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссен Винсент
|4
|0
|Керк Джирано
|2
|0
|Юсуф Альхассан
|2
|0
|Баликвиша Мишель-Анже
|2
|0
|Муйя Арбнор
|2
|0
|Вермирен Артур
|2
|0
|Кулибали Сумайла
|1
|0
|Алдервейрельд Тоби
|1
|0
|Батай Йелле
|1
|0
|Эккеленкамп Юрген
|1
|0
|Ван Ден Босх Зено
|1
|0
Результаты матчей
Сент-Трейден
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
0% (0)
63% (5)
Антверпен
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
7
Сент-Трейден
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Антверпен
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
11
17
Сент-Трейден
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
13% (2)
47% (7)
Антверпен
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
12
24
Голы по времени матча
Забито
6
10
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 9
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
33%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
17%
2
20%
61-75
3
50%
3
30%
76-90
Пропущено
11
10
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
3
30%
31-45
2
18%
1
10%
46-60
2
18%
1
10%
61-75
4
36%
4
40%
76-90
Забито
11
17
6 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
3
27%
6
35%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
27%
6
35%
31-45
1
9%
1
6%
46-60
1
9%
2
12%
61-75
3
27%
2
12%
76-90
Пропущено
14
6
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
14%
1
17%
1-15
1
7%
1
17%
16-30
2
14%
2
33%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
1
7%
1
17%
61-75
4
29%
1
17%
76-90
Забито
17
27
8 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 5
5 Не забивали 5
3
18%
7
26%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
5
29%
29%
8
30%
30%
31-45
1
6%
2
7%
46-60
2
12%
4
15%
61-75
6
35%
5
19%
76-90
Пропущено
25
16
8 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
2
8%
2
13%
1-15
2
8%
1
6%
16-30
4
16%
5
31%
31-45
6
24%
1
6%
46-60
3
12%
2
13%
61-75
8
32%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Трейден
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Вестерло - Сент-Трейден 3:3 Сент-Трейден - Эйпен 1:1 Сент-Трейден - Франкс-Борен 3:0 Сент-Трейден - РВДМ 47 2:1
АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:0 Боруссия М - Сент-Трейден 4:1 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Брюгге - Сент-Трейден 1:1 Генк - Сент-Трейден 3:3 Сент-Трейден - Мехелен 2:0 Бохум - Сент-Трейден 1:1 Спортинг Шарлеруа - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 0:2 Гент - Сент-Трейден 2:2 Сент-Трейден - Андерлехт 0:1 Кортрейк - Сент-Трейден 0:1 РБ Лейпциг - Сент-Трейден 4:0 Сент-Трейден - Стандард 1:0 Сент-Трейден - Аль-Таавун Бурайда 2:0 Льерс Кемпензонен - Сент-Трейден 1:3
Антверпен
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Антверпен - Стандард 6:0 Порту - Антверпен 2:0 Антверпен - Генк 3:2 Льерс Кемпензонен - Антверпен 1:4
Брюгге - Антверпен 2:1 Антверпен - Порту 1:4 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 3:2 Антверпен - Эйпен 4:1 Антверпен - Шахтёр Донецк 2:3 Мехелен - Антверпен 0:0 Антверпен - Гент 0:0 Антверпен - РВДМ 47 0:0 Барселона - Антверпен 5:0 Вестерло - Антверпен 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:2 АЕК - Антверпен 1:2 Антверпен - АЕК 1:0 АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Антверпен - Кортрейк 6:0 Андерлехт - Антверпен 1:0
Результаты матчей
Сент-Трейден
Антверпен
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 29%
6:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
2 раза 29%
6
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
3:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
6:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
6
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Сент-Трейден
Антверпен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
52
26
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
62
34
35
25
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
114
510
78
213
510
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|10 (1)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|10
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|9 (1)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|8
|Антверпен
|Янссен Винсент
|8
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 6
|Генк
|Баа Кристофер
|2 4
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 5
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 4
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|5