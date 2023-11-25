Тур: 13. Стадион: Некми Кадыоглу.
0:0
Первый тайм: 18'
0'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
14
Дели
Симон
66
Яшар
Али
18
Ндао
Алассан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Дели СимонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
66 Яшар АлиПолузащитник
-
18 Ндао АлассанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
59 Арда АльпВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Коли РасинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Мамаду МендиПолузащитник
- Нападающий
-
20 Шахан ОзканНападающий
-
27 Этеми ВаленНападающий
-
Главный тренер: Якин Хакан
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Аличи КеримЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Гулам ФаузиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бекай ВисарВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Матур ОгужанЗащитник
- Защитник
-
18 Ходжич АрминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Абид РейанПолузащитник
-
Главный тренер: Демирель Волкан
История личных встреч
Истанбулспор
Хатайспор
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
8 матчей
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.5
0.75
Среднее время на гол
180
120
Всего голов
2
6
Голов в среднем за матч
0.5
1.5
Среднее время на гол
180
60
Всего голов
4
9
Голов в среднем за матч
0.5
1.13
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
180
80
Бомбардиры внутри турнира
Истанбулспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гюльтекин Эмир
|3
|0.23
|Йылмаз Ибрахим
|2
|0.15
|Этеми Вален
|1
|0.08
|Рроца Эдуарт
|1
|0.08
|Ндао Алассан
|1
|0.08
|Траоре Джакариджа Жуниор
|1
|0.08
|Самбисса Давид
|0
|0
|Сарикайя Муаммер
|0
|0
|Мамаду Менди
|0
|0
|Сантос Жаксон
|0
|0
|Яшар Али
|0
|0
|Кейлю Кубилай
|0
|0
Хатайспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Деле-Баширу Фисайо
|4
|0.31
|Страндберг Карлос
|4 (1)
|0.31
|Ламкель Зе Дидье
|3
|0.23
|Дадашов Ренат
|3 (2)
|0.23
|Ривас Ригоберто
|2
|0.15
|Саглам Геркем
|1
|0.08
|Гулам Фаузи
|1
|0.08
|Абид Рейан
|1
|0.08
|Йылдырым Бертуг
|1
|0.08
|Фернандеш Желсон II
|0
|0
|Абурджания Георгий
|0
|0
Карточки
Истанбулспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яшар Али
|2
|1
|Дахени Демиако
|3
|0
|Лосаж Флорьян
|3
|0
|Есиль Мехмет
|3
|0
|Сарикайя Муаммер
|3
|0
|Рроца Эдуарт
|3
|0
|Эрдоган Окан
|1
|1
|Йылмаз Ибрахим
|2
|0
|Темель Вефа
|2
|0
|Якин Хакан
|0
|1
|Коли Расин
|1
|0
|Самбисса Давид
|1
|0
|Этеми Вален
|1
|0
|Сантос Жаксон
|1
|0
|Гюльтекин Эмир
|1
|0
|Траоре Джакариджа Жуниор
|1
|0
Хатайспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандеш Желсон II
|3
|1
|Деле-Баширу Фисайо
|4
|0
|Дадашов Ренат
|3
|0
|Ламкель Зе Дидье
|3
|0
|Бекароглу Бурак
|3
|0
|Абурджания Георгий
|2
|0
|Аличи Керим
|2
|0
|Кардешлер Эрдже
|2
|0
|Саглам Геркем
|2
|0
|Ходжич Армин II
|2
|0
|Беяз Омер
|2
|0
|Массанга Шандрель
|2
|0
|Матур Огужан
|2
|0
|Гулам Фаузи
|1
|0
|Страндберг Карлос
|1
|0
|Абид Рейан
|1
|0
|Ривас Ригоберто
|1
|0
|Бекай Висар
|1
|0
|Килама Ги-Марселен
|1
|0
|Йылдырым Бертуг
|1
|0
|Аксой Энгин Джан
|1
|0
Результаты матчей
Истанбулспор
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Хатайспор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
4
3
Истанбулспор
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Хатайспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
10
1
Упущенные победы
1
12
Истанбулспор
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Хатайспор
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
11
2
Упущенные победы
5
15
Голы по времени матча
Забито
6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
17%
1
13%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
25%
76-90
Пропущено
11
7
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
27%
3
43%
76-90
Забито
3
14
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
1
33%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
33%
1
7%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
1
33%
4
29%
76-90
Пропущено
11
7
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
9%
3
43%
31-45
1
9%
1
14%
46-60
3
27%
1
14%
61-75
4
36%
1
14%
76-90
Забито
9
22
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
2
22%
2
9%
1-15
1
11%
2
9%
16-30
2
22%
2
9%
31-45
0
0%
6
27%
46-60
1
11%
4
18%
61-75
3
33%
6
27%
76-90
Пропущено
22
14
7 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
2
9%
2
14%
1-15
2
9%
1
7%
16-30
3
14%
4
29%
31-45
5
23%
1
7%
46-60
3
14%
2
14%
61-75
7
32%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Истанбулспор
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Ризеспор - Истанбулспор 1:0 Самсунспор - Истанбулспор 2:1 Истанбулспор - Пендикспор 2:4 Истанбулспор - Кепез Беледие Анталья 2:3
Касымпаша - Истанбулспор 3:1 Истанбулспор - Анкарагюджю 2:1 Бешикташ - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Антальяспор 1:2 Истанбулспор - Галатасарай 0:1 Газиантеп - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Башакшехир - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Кайсериспор 1:1 Коньяспор - Истанбулспор 1:1 Истанбулспор - Карагумрук 0:1 Истанбулспор - Антальяспор 1:1 Газиантепспор - Истанбулспор 1:1 Истанбулспор - Генчлербирлиги 3:1 Кайсериспор - Истанбулспор 3:2 Генчлербирлиги - Истанбулспор 2:1
Хатайспор
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Хатайспор - Галатасарай 2:1 Самсунспор - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Сарыер 2:0 Хатайспор - Кайсериспор 1:2
Фенербахче - Хатайспор 4:2 Хатайспор - Коньяспор 3:1 Сивасспор - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Трабзонспор 3:2 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Сакарьяспор 2:0 Хатайспор - Адана Демирспор 3:3 Аланьяспор - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Касымпаша 0:0 Пендикспор - Хатайспор 1:5 Хатайспор - Антальяспор 2:1 Салернитана - Хатайспор 1:6 Наполи - Хатайспор 4:0 Хатайспор - Карагумрук 2:1 Хатайспор - Халл Сити 1:1 Хатайспор - Галатасарай 0:3
Результаты матчей
Истанбулспор
Хатайспор
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
3 раза 50%
1:5
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
4 раза 33%
2:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
0
4 раза 33%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Истанбулспор
Хатайспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
24
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
84
210
66
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|31 - 8
|31
|2.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|22 - 8
|31
|3.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|21 - 14
|22
|4.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 14
|22
|5.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|23 - 12
|22
|6.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|17 - 13
|22
|7.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 13
|18
|8.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 23
|18
|9.
|0:0 Заявка
|13
|4
|6
|3
|20 - 16
|18
|10.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|11 - 17
|17
|11.
|Заявка
|12
|5
|0
|7
|12 - 17
|15
|12.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 10
|14
|13.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 17
|14
|14.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|18 - 19
|13
|15.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 25
|13
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 18
|10
|17.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 17
|10
|18.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 16
|9
|19.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|9 - 19
|8
|20.
|0:0 Заявка
|13
|1
|3
|9
|9 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 3
|19
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 2
|16
|3.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 5
|15
|4.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|20 - 8
|15
|5.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 5
|15
|6.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|8 - 2
|14
|7.
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 9
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|9.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|4 - 2
|11
|10.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 16
|10
|11.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 5
|9
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|15.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 15
|5
|18.
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|19.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|20.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 0
|16
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 3
|16
|3.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 10
|10
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|5.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|6.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|7.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 7
|7
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|9.
|0:0 Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 7
|7
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 12
|6
|11.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 15
|6
|12.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 11
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 12
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|2 - 8
|5
|17.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 9
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 7
|2
|19.
|0:0 Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 11
|1
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 13
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|10 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|10 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|9 (1)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|8 (2)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|6 (3)
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 3
|Аланьяспор
|Оздемир Юсуф
|6
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|1 4
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 4
|Аланьяспор
|Байыр Фуркан
|5