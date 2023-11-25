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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
Истанбулспор
0:0
Первый тайм: 18'
Хатайспор
0'

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
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Истанбулспор
Ничья
Хатайспор
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1
Йенсен
Давид
34
Лосаж
Флорьян
4
Есиль
Мехмет
14
Дели
Симон
21
Дахени
Демиако
6
Воробьев
Модест
24
Сарикайя
Муаммер
66
Яшар
Али
18
Ндао
Алассан
19
Гюльтекин
Эмир
99
Сантос
Жаксон
1
Кардешлер
Эрдже
22
Аличи
Керим
3
Килама
Ги-Марселен
27
Демир
Дженгиз
13
Гулам
Фаузи
4
Массанга
Шандрель
10
Страндберг
Карлос
17
Деле-Баширу
Фисайо
7
Беяз
Омер
11
Ламкель
Зе
Дидье
9
Дадашов
Ренат
Истанбулспор
3-4-3
Хатайспор
4-1-4-1

История личных встреч

Истанбулспор
Хатайспор

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

8 матчей

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

История матчей

С
0:3
С
0:1
ПЛТ
2:2
ПЛТ
1:0
ПЛТ
0:3
ПЛТ
1:0
ВЛ
0:0
ВЛ
0:0

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.5
0.75

Среднее время на гол

180
120

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Среднее время на гол

180
60

Всего голов

4
9

Голов в среднем за матч

0.5
1.13

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

180
80

Бомбардиры внутри турнира

Истанбулспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гюльтекин Эмир 3 0.23
Йылмаз Ибрахим 2 0.15
Этеми Вален 1 0.08
Рроца Эдуарт 1 0.08
Ндао Алассан 1 0.08
Траоре Джакариджа Жуниор 1 0.08
Самбисса Давид 0 0
Сарикайя Муаммер 0 0
Мамаду Менди 0 0
Сантос Жаксон 0 0
Яшар Али 0 0
Кейлю Кубилай 0 0
Хатайспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Деле-Баширу Фисайо 4 0.31
Страндберг Карлос 4 (1) 0.31
Ламкель Зе Дидье 3 0.23
Дадашов Ренат 3 (2) 0.23
Ривас Ригоберто 2 0.15
Саглам Геркем 1 0.08
Гулам Фаузи 1 0.08
Абид Рейан 1 0.08
Йылдырым Бертуг 1 0.08
Фернандеш Желсон II 0 0
Абурджания Георгий 0 0

Карточки

Истанбулспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яшар Али 2 1
Дахени Демиако 3 0
Лосаж Флорьян 3 0
Есиль Мехмет 3 0
Сарикайя Муаммер 3 0
Рроца Эдуарт 3 0
Эрдоган Окан 1 1
Йылмаз Ибрахим 2 0
Темель Вефа 2 0
Якин Хакан 0 1
Коли Расин 1 0
Самбисса Давид 1 0
Этеми Вален 1 0
Сантос Жаксон 1 0
Гюльтекин Эмир 1 0
Траоре Джакариджа Жуниор 1 0
Хатайспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандеш Желсон II 3 1
Деле-Баширу Фисайо 4 0
Дадашов Ренат 3 0
Ламкель Зе Дидье 3 0
Бекароглу Бурак 3 0
Абурджания Георгий 2 0
Аличи Керим 2 0
Кардешлер Эрдже 2 0
Саглам Геркем 2 0
Ходжич Армин II 2 0
Беяз Омер 2 0
Массанга Шандрель 2 0
Матур Огужан 2 0
Гулам Фаузи 1 0
Страндберг Карлос 1 0
Абид Рейан 1 0
Ривас Ригоберто 1 0
Бекай Висар 1 0
Килама Ги-Марселен 1 0
Йылдырым Бертуг 1 0
Аксой Энгин Джан 1 0

Результаты матчей

Истанбулспор
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Хатайспор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
3
Истанбулспор
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Хатайспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
1

Упущенные победы

1
12
Истанбулспор
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Хатайспор
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

11
2

Упущенные победы

5
15

Голы по времени матча

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
17%
1
13%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
25%
76-90

Пропущено

11
7
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
27%
3
43%
76-90

Забито

3
14
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
1
33%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
33%
1
7%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
1
33%
4
29%
76-90

Пропущено

11
7
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
9%
3
43%
31-45
1
9%
1
14%
46-60
3
27%
1
14%
61-75
4
36%
1
14%
76-90

Забито

9
22
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
2
22%
2
9%
1-15
1
11%
2
9%
16-30
2
22%
2
9%
31-45
0
0%
6
27%
46-60
1
11%
4
18%
61-75
3
33%
6
27%
76-90

Пропущено

22
14
7 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
2
9%
2
14%
1-15
2
9%
1
7%
16-30
3
14%
4
29%
31-45
5
23%
1
7%
46-60
3
14%
2
14%
61-75
7
32%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Истанбулспор
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Ризеспор - Истанбулспор 1:0 Самсунспор - Истанбулспор 2:1 Истанбулспор - Пендикспор 2:4 Истанбулспор - Кепез Беледие Анталья 2:3
Касымпаша - Истанбулспор 3:1 Истанбулспор - Анкарагюджю 2:1 Бешикташ - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Антальяспор 1:2 Истанбулспор - Галатасарай 0:1 Газиантеп - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Башакшехир - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Кайсериспор 1:1 Коньяспор - Истанбулспор 1:1 Истанбулспор - Карагумрук 0:1 Истанбулспор - Антальяспор 1:1 Газиантепспор - Истанбулспор 1:1 Истанбулспор - Генчлербирлиги 3:1 Кайсериспор - Истанбулспор 3:2 Генчлербирлиги - Истанбулспор 2:1
Хатайспор
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Хатайспор - Галатасарай 2:1 Самсунспор - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Сарыер 2:0 Хатайспор - Кайсериспор 1:2
Фенербахче - Хатайспор 4:2 Хатайспор - Коньяспор 3:1 Сивасспор - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Трабзонспор 3:2 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Сакарьяспор 2:0 Хатайспор - Адана Демирспор 3:3 Аланьяспор - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Касымпаша 0:0 Пендикспор - Хатайспор 1:5 Хатайспор - Антальяспор 2:1 Салернитана - Хатайспор 1:6 Наполи - Хатайспор 4:0 Хатайспор - Карагумрук 2:1 Хатайспор - Халл Сити 1:1 Хатайспор - Галатасарай 0:3

Результаты матчей

Истанбулспор
Хатайспор

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
3 раза 50%
1:5
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
4 раза 33%
2:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
0
4 раза 33%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Истанбулспор
Хатайспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
8
4
2
10
1.5
6
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 12 10 1 1 31 - 8 31
2.
Галатасарай
 Заявка 12 10 1 1 22 - 8 31
3.
Трабзонспор
 Заявка 12 7 1 4 21 - 14 22
4.
Бешикташ
 Заявка 12 7 1 4 18 - 14 22
5.
Адана Демирспор
 Заявка 12 6 4 2 23 - 12 22
6.
Кайсериспор
 Заявка 12 6 4 2 17 - 13 22
7.
Антальяспор
 Заявка 12 5 3 4 17 - 13 18
8.
Касымпаша
 Заявка 12 5 3 4 21 - 23 18
9.
Хатайспор
 0:0 Заявка 13 4 6 3 20 - 16 18
10.
Ризеспор
 Заявка 12 5 2 5 11 - 17 17
11.
Газиантеп
 Заявка 12 5 0 7 12 - 17 15
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 12 3 5 4 13 - 10 14
13.
Сивасспор
 Заявка 12 3 5 4 13 - 17 14
14.
Анкарагюджю
 Заявка 12 3 4 5 18 - 19 13
15.
Пендикспор
 Заявка 12 3 4 5 15 - 25 13
16.
Коньяспор
 Заявка 12 2 4 6 11 - 18 10
17.
Аланьяспор
 Заявка 12 2 4 6 9 - 17 10
18.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 12 2 3 7 8 - 16 9
19.
Самсунспор
 Заявка 12 2 2 8 9 - 19 8
20.
Истанбулспор
 0:0 Заявка 13 1 3 9 9 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Адана Демирспор
 Заявка 7 6 1 0 17 - 3 19
2.
Бешикташ
 Заявка 6 5 1 0 10 - 2 16
3.
Галатасарай
 Заявка 5 5 0 0 12 - 5 15
4.
Фенербахче
 Заявка 6 5 0 1 20 - 8 15
5.
Трабзонспор
 Заявка 6 5 0 1 11 - 5 15
6.
Кайсериспор
 Заявка 6 4 2 0 8 - 2 14
7.
Хатайспор
 0:0 Заявка 6 3 2 1 12 - 9 11
8.
Антальяспор
 Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
9.
Ризеспор
 Заявка 6 3 2 1 4 - 2 11
10.
Касымпаша
 Заявка 7 3 1 3 13 - 16 10
11.
Газиантеп
 Заявка 5 3 0 2 6 - 6 9
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 7 2 3 2 8 - 5 9
13.
Анкарагюджю
 Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
14.
Аланьяспор
 Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
15.
Самсунспор
 Заявка 5 2 1 2 5 - 6 7
16.
Коньяспор
 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
17.
Пендикспор
 Заявка 6 1 2 3 6 - 15 5
18.
Истанбулспор
 0:0 Заявка 7 1 2 4 6 - 11 5
19.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
20.
Сивасспор
 Заявка 6 0 4 2 4 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 6 5 1 0 11 - 0 16
2.
Галатасарай
 Заявка 7 5 1 1 10 - 3 16
3.
Сивасспор
 Заявка 6 3 1 2 9 - 10 10
4.
Касымпаша
 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
5.
Пендикспор
 Заявка 6 2 2 2 9 - 10 8
6.
Кайсериспор
 Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
7.
Антальяспор
 Заявка 6 2 1 3 9 - 7 7
8.
Трабзонспор
 Заявка 6 2 1 3 10 - 9 7
9.
Хатайспор
 0:0 Заявка 7 1 4 2 8 - 7 7
10.
Бешикташ
 Заявка 6 2 0 4 8 - 12 6
11.
Ризеспор
 Заявка 6 2 0 4 7 - 15 6
12.
Газиантеп
 Заявка 7 2 0 5 6 - 11 6
13.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
14.
Анкарагюджю
 Заявка 6 1 2 3 11 - 12 5
15.
Коньяспор
 Заявка 6 1 2 3 5 - 10 5
16.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 7 1 2 4 2 - 8 5
17.
Адана Демирспор
 Заявка 5 0 3 2 6 - 9 3
18.
Аланьяспор
 Заявка 5 0 2 3 1 - 7 2
19.
Истанбулспор
 0:0 Заявка 6 0 1 5 3 - 11 1
20.
Самсунспор
 Заявка 7 0 1 6 4 - 13 1
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 10 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 10 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 9 (1)
Касымпаша Кара Айтач 8 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фенербахче Юксек Исмаил 2 3
Аланьяспор Оздемир Юсуф 6
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 4
Трабзонспор Менди Батиста 1 4
Аланьяспор Байыр Фуркан 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Истанбулспор
Ничья
Хатайспор
3.10
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3.50
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2.45
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Истанбулспор
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