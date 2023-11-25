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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
Истанбулспор
2:1
Конец матча
Хатайспор
0'
21' Желтая карточка
Гулам Фаузи
1:0
26' Гол
Лосаж Флорьян
46' Желтая карточка
Дели Симон
1:1
48' Пенальти
Дадашов Ренат
77' Желтая карточка
Лосаж Флорьян
77' Желтая карточка
Килама Ги-Марселен
2:1
79' Гол
Мамаду Менди
90' Желтая карточка
Дадашов Ренат
90'+9

Ход матча

21'
 
Гулам Фаузи
26'
Лосаж Флорьян
1:0
46'
Дели Симон
 
48'
1:1
Дадашов Ренат
61'
Этеми Вален
Ндао Алассан
 
62'
 
Ривас Ригоберто
Беяз Омер
62'
 
Матур Огужан
Гулам Фаузи
73'
Мамаду Менди
Сантос Жаксон
 
73'
 
Абурджания Георгий
Страндберг Карлос
77'
Лосаж Флорьян
 
77'
 
Килама Ги-Марселен
79'
Мамаду Менди
2:1
84'
Коли Расин
Лосаж Флорьян
 
84'
Траоре Джакариджа Жуниор
Гюльтекин Эмир
 
85'
 
Ходжич Армин
Деле-Баширу Фисайо
86'
 
Саглам Геркем
Массанга Шандрель
90'
 
Дадашов Ренат

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 10 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 6
  • 1 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Йенсен
Давид
34
Лосаж
Флорьян
4
Есиль
Мехмет
14
Дели
Симон
21
Дахени
Демиако
6
Воробьев
Модест
24
Сарикайя
Муаммер
66
Яшар
Али
18
Ндао
Алассан
19
Гюльтекин
Эмир
99
Сантос
Жаксон
1
Кардешлер
Эрдже
22
Аличи
Керим
3
Килама
Ги-Марселен
27
Демир
Дженгиз
13
Гулам
Фаузи
4
Массанга
Шандрель
10
Страндберг
Карлос
17
Деле-Баширу
Фисайо
7
Беяз
Омер
11
Ламкель
Зе
Дидье
9
Дадашов
Ренат
Истанбулспор
3-4-3
Хатайспор
4-1-4-1

История личных встреч

Истанбулспор
Хатайспор

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

8 матчей

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

История матчей

С
0:3
С
0:1
ПЛТ
2:2
ПЛТ
1:0
ПЛТ
0:3
ПЛТ
1:0
ВЛ
0:0
ВЛ
0:0

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.5
0.75

Среднее время на гол

180
120

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Среднее время на гол

180
60

Всего голов

4
9

Голов в среднем за матч

0.5
1.13

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

180
80

Бомбардиры внутри турнира

Истанбулспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гюльтекин Эмир 3 0.23
Йылмаз Ибрахим 2 0.15
Этеми Вален 1 0.08
Мамаду Менди 1 0.08
Рроца Эдуарт 1 0.08
Лосаж Флорьян 1 0.08
Ндао Алассан 1 0.08
Траоре Джакариджа Жуниор 1 0.08
Самбисса Давид 0 0
Сарикайя Муаммер 0 0
Сантос Жаксон 0 0
Яшар Али 0 0
Кейлю Кубилай 0 0
Хатайспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Деле-Баширу Фисайо 4 0.31
Страндберг Карлос 4 (1) 0.31
Дадашов Ренат 4 (3) 0.31
Ламкель Зе Дидье 3 0.23
Ривас Ригоберто 2 0.15
Саглам Геркем 1 0.08
Гулам Фаузи 1 0.08
Абид Рейан 1 0.08
Йылдырым Бертуг 1 0.08
Фернандеш Желсон II 0 0
Абурджания Георгий 0 0

Карточки

Истанбулспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лосаж Флорьян 4 0
Яшар Али 2 1
Дахени Демиако 3 0
Есиль Мехмет 3 0
Сарикайя Муаммер 3 0
Рроца Эдуарт 3 0
Эрдоган Окан 1 1
Йылмаз Ибрахим 2 0
Темель Вефа 2 0
Якин Хакан 0 1
Дели Симон 1 0
Коли Расин 1 0
Самбисса Давид 1 0
Этеми Вален 1 0
Сантос Жаксон 1 0
Гюльтекин Эмир 1 0
Траоре Джакариджа Жуниор 1 0
Хатайспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандеш Желсон II 3 1
Дадашов Ренат 4 0
Деле-Баширу Фисайо 4 0
Ламкель Зе Дидье 3 0
Бекароглу Бурак 3 0
Гулам Фаузи 2 0
Абурджания Георгий 2 0
Аличи Керим 2 0
Кардешлер Эрдже 2 0
Саглам Геркем 2 0
Ходжич Армин II 2 0
Килама Ги-Марселен 2 0
Беяз Омер 2 0
Массанга Шандрель 2 0
Матур Огужан 2 0
Страндберг Карлос 1 0
Абид Рейан 1 0
Ривас Ригоберто 1 0
Бекай Висар 1 0
Йылдырым Бертуг 1 0
Аксой Энгин Джан 1 0

Результаты матчей

Истанбулспор
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Хатайспор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

4
4
Истанбулспор
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Хатайспор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
1

Упущенные победы

1
12
Истанбулспор
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Хатайспор
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

12
2

Упущенные победы

5
16

Голы по времени матча

Забито

8
9
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
13%
1
11%
1-15
2
25%
1
11%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
2
22%
76-90

Пропущено

12
9
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
2
17%
1
11%
16-30
2
17%
1
11%
31-45
5
42%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
25%
4
44%
76-90

Забито

3
14
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
1
33%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
33%
1
7%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
1
33%
4
29%
76-90

Пропущено

11
7
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
9%
3
43%
31-45
1
9%
1
14%
46-60
3
27%
1
14%
61-75
4
36%
1
14%
76-90

Забито

11
23
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
2
18%
2
9%
1-15
2
18%
2
9%
16-30
2
18%
2
9%
31-45
0
0%
7
30%
46-60
1
9%
4
17%
61-75
4
36%
6
26%
76-90

Пропущено

23
16
7 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 9
2
9%
2
13%
1-15
2
9%
2
13%
16-30
3
13%
4
25%
31-45
6
26%
1
6%
46-60
3
13%
2
13%
61-75
7
30%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Истанбулспор
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Ризеспор - Истанбулспор 1:0 Самсунспор - Истанбулспор 2:1 Истанбулспор - Пендикспор 2:4 Истанбулспор - Кепез Беледие Анталья 2:3
Касымпаша - Истанбулспор 3:1 Истанбулспор - Анкарагюджю 2:1 Бешикташ - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Антальяспор 1:2 Истанбулспор - Галатасарай 0:1 Газиантеп - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Башакшехир - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Кайсериспор 1:1 Коньяспор - Истанбулспор 1:1 Истанбулспор - Карагумрук 0:1 Истанбулспор - Антальяспор 1:1 Газиантепспор - Истанбулспор 1:1 Истанбулспор - Генчлербирлиги 3:1 Кайсериспор - Истанбулспор 3:2 Генчлербирлиги - Истанбулспор 2:1
Хатайспор
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Хатайспор - Галатасарай 2:1 Самсунспор - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Сарыер 2:0 Хатайспор - Кайсериспор 1:2
Фенербахче - Хатайспор 4:2 Хатайспор - Коньяспор 3:1 Сивасспор - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Трабзонспор 3:2 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Сакарьяспор 2:0 Хатайспор - Адана Демирспор 3:3 Аланьяспор - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Касымпаша 0:0 Пендикспор - Хатайспор 1:5 Хатайспор - Антальяспор 2:1 Салернитана - Хатайспор 1:6 Наполи - Хатайспор 4:0 Хатайспор - Карагумрук 2:1 Хатайспор - Халл Сити 1:1 Хатайспор - Галатасарай 0:3

Результаты матчей

Истанбулспор
Хатайспор

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
1:5
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
4 раза 31%
2:1
3 раза 23%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Истанбулспор
Хатайспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
1
3
4
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
9
4
3
10
1.5
6
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 12 10 1 1 31 - 8 31
2.
Галатасарай
 Заявка 12 10 1 1 22 - 8 31
3.
Трабзонспор
 Заявка 12 7 1 4 21 - 14 22
4.
Бешикташ
 Заявка 12 7 1 4 18 - 14 22
5.
Адана Демирспор
 Заявка 12 6 4 2 23 - 12 22
6.
Кайсериспор
 Заявка 12 6 4 2 17 - 13 22
7.
Антальяспор
 Заявка 12 5 3 4 17 - 13 18
8.
Касымпаша
 Заявка 12 5 3 4 21 - 23 18
9.
Ризеспор
 Заявка 12 5 2 5 11 - 17 17
10.
Хатайспор
 Заявка 13 4 5 4 21 - 18 17
11.
Газиантеп
 Заявка 12 5 0 7 12 - 17 15
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 12 3 5 4 13 - 10 14
13.
Сивасспор
 Заявка 12 3 5 4 13 - 17 14
14.
Анкарагюджю
 Заявка 12 3 4 5 18 - 19 13
15.
Пендикспор
 Заявка 12 3 4 5 15 - 25 13
16.
Коньяспор
 Заявка 12 2 4 6 11 - 18 10
17.
Аланьяспор
 Заявка 12 2 4 6 9 - 17 10
18.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 12 2 3 7 8 - 16 9
19.
Самсунспор
 Заявка 12 2 2 8 9 - 19 8
20.
Истанбулспор
 Заявка 13 2 2 9 11 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Адана Демирспор
 Заявка 7 6 1 0 17 - 3 19
2.
Бешикташ
 Заявка 6 5 1 0 10 - 2 16
3.
Галатасарай
 Заявка 5 5 0 0 12 - 5 15
4.
Фенербахче
 Заявка 6 5 0 1 20 - 8 15
5.
Трабзонспор
 Заявка 6 5 0 1 11 - 5 15
6.
Кайсериспор
 Заявка 6 4 2 0 8 - 2 14
7.
Хатайспор
 Заявка 6 3 2 1 12 - 9 11
8.
Антальяспор
 Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
9.
Ризеспор
 Заявка 6 3 2 1 4 - 2 11
10.
Касымпаша
 Заявка 7 3 1 3 13 - 16 10
11.
Газиантеп
 Заявка 5 3 0 2 6 - 6 9
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 7 2 3 2 8 - 5 9
13.
Анкарагюджю
 Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
14.
Аланьяспор
 Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
15.
Самсунспор
 Заявка 5 2 1 2 5 - 6 7
16.
Истанбулспор
 Заявка 7 2 1 4 8 - 12 7
17.
Коньяспор
 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
18.
Пендикспор
 Заявка 6 1 2 3 6 - 15 5
19.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
20.
Сивасспор
 Заявка 6 0 4 2 4 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 6 5 1 0 11 - 0 16
2.
Галатасарай
 Заявка 7 5 1 1 10 - 3 16
3.
Сивасспор
 Заявка 6 3 1 2 9 - 10 10
4.
Касымпаша
 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
5.
Пендикспор
 Заявка 6 2 2 2 9 - 10 8
6.
Кайсериспор
 Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
7.
Антальяспор
 Заявка 6 2 1 3 9 - 7 7
8.
Трабзонспор
 Заявка 6 2 1 3 10 - 9 7
9.
Бешикташ
 Заявка 6 2 0 4 8 - 12 6
10.
Ризеспор
 Заявка 6 2 0 4 7 - 15 6
11.
Газиантеп
 Заявка 7 2 0 5 6 - 11 6
12.
Хатайспор
 Заявка 7 1 3 3 9 - 9 6
13.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
14.
Анкарагюджю
 Заявка 6 1 2 3 11 - 12 5
15.
Коньяспор
 Заявка 6 1 2 3 5 - 10 5
16.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 7 1 2 4 2 - 8 5
17.
Адана Демирспор
 Заявка 5 0 3 2 6 - 9 3
18.
Аланьяспор
 Заявка 5 0 2 3 1 - 7 2
19.
Истанбулспор
 Заявка 6 0 1 5 3 - 11 1
20.
Самсунспор
 Заявка 7 0 1 6 4 - 13 1
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 10 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 10 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 9 (1)
Касымпаша Кара Айтач 8 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фенербахче Юксек Исмаил 2 3
Аланьяспор Оздемир Юсуф 6
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 4
Трабзонспор Менди Батиста 1 4
Аланьяспор Байыр Фуркан 5
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 48'
      Г О О О О Л - Дадашов Ренат из команды Хатайспор забивает с точки!
    • 46'
      Дели Симон получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 26'
      Г О О О О Л - Лосаж Флорьян бьет в цель!
    • 21'
      Гулам Фаузи получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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