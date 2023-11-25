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  4. Суперлига Индии 2023-2024
Тур: 1.
Ченнаин
0:1
Первый тайм: 45'
Ист Бенгал
0'
0:1
29' Гол в свои ворота
Ayush Adhikari

Ход матча

29'
0:1
Ayush Adhikari
Лучшие коэффициенты
Ченнаин
Ничья
Ист Бенгал
6.30
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4.10
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2.30
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Все Коэффициенты
24
Debjit
Majumder
13
Ajith
Kumar
33
Bikash
Yumnam
3
Эдвардз
Райан
6
Ankit
Mukherjee
5
Батоккьо
Кристиан
30
Ayush
Adhikari
47
Vincy
Barretto
50
Кривелларо
Рафаэл
71
Чоудхари
Фарух
17
Мюррей
Джордан
13
Prabhsukhan
Singh
Gill
23
Souvik
Chakraborty
5
Лалчунгнунга
19
Hijazi
Maher
17
Десай
Мандар
Рао
4
Пардо
Хосе
Антонио
29
Сингх
Наорем
7
Кхабра
Харманджот
21
Креспо
Сауль
82
P
V
Vishnu
10
Cleiton
Silva
Ченнаин
Ист Бенгал

История личных встреч

Ченнаин
Ист Бенгал

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

СИ
2:0
СИ
0:1
СИ
2:2
СИ
0:0
СИ
0:0
СИ
2:2

Голы

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.67
1.67

Среднее время на гол

135
54

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

1.33
0

Среднее время на гол

67
0

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1
0.83

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

90
108

Бомбардиры внутри турнира

Ченнаин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Connor Shields 3 0.43
Кривелларо Рафаэл 2 (1) 0.29
Эдвардз Райан 1 0.14
Vincy Barretto 1 0.14
Мюррей Джордан 0 0
Чоудхари Фарух 0 0
Ankit Mukherjee 0 0
Ист Бенгал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cleiton Silva 3 (1) 0.5
Сингх Наорем 2 0.33
Nanda Kumar 0 0

Карточки

Ченнаин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чоудхари Фарух 2 0
Rahim Ali 2 0
Bikash Yumnam 2 0
Эдвардз Райан 1 0
Кривелларо Рафаэл 1 0
Connor Shields 1 0
Ankit Mukherjee 1 0
Ayush Adhikari 1 0
Aakash Sangwan 1 0
Alexander Romario Jesuraj 1 0
Оуэн Койл 1 0
Ист Бенгал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пардо Хосе Антонио 2 0
Сингх Наорем 2 0
Кхабра Харманджот 1 0
Souvik Chakraborty 1 0
Креспо Сауль 1 0
Сиверио Хавьер 1 0
Эррера Борха 1 0
Кумар Нишу 1 0
Prabhsukhan Singh Gill 1 0

Результаты матчей

Ченнаин
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Ист Бенгал
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1
Ченнаин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Ист Бенгал
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

1
2
Ченнаин
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Ист Бенгал
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
100%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

7
2
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
50%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 2
1
100%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
1
14%
2
40%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
2
40%
76-90

Пропущено

12
7
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
8%
1
14%
1-15
2
17%
1
14%
16-30
3
25%
1
14%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
3
43%
61-75
2
17%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Ченнаин
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ченнаин - Гоа 0:3 Ченнаин - Пенджаб 5:1 Хайдарабад - Ченнаин 0:1 Ченнаин - АТК 1:3
Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:0 Дели Динамос - Ченнаин 2:0 Ченнаин - Нортист Юнайтед 4:3 Гоа - Ченнаин 1:2 Ченнаин - Ист Бенгал 2:0 Керала Бластерс - Ченнаин 2:1 Ченнаин - Дели Динамос 2:2 Бенгалуру - Ченнаин 3:1 Ченнаин - АТК 0:0 Хайдарабад - Ченнаин 1:1 Джамшедпур - Ченнаин 2:2 Мумбаи Сити - Ченнаин 2:1 Ченнаин - Керала Бластерс 1:1 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:7 Ченнаин - Хайдарабад 1:3 Дели Динамос - Ченнаин 3:2
Ист Бенгал
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Ист Бенгал - Керала Бластерс 1:2 Ист Бенгал - Гоа 1:2 Ист Бенгал - НИРОКА 2:3 Бенгалуру - Ист Бенгал 2:1
Ист Бенгал - Хайдарабад 2:1 Ист Бенгал - Джамшедпур 0:0 Ист Бенгал - АТК 0:2 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 0:1 Ченнаин - Ист Бенгал 2:0 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 3:3 Ист Бенгал - Керала Бластерс 1:0 Гоа - Ист Бенгал 4:2 Ист Бенгал - Хайдарабад 0:2 Ист Бенгал - Джамшедпур 1:2 Дели Динамос - Ист Бенгал 3:1 Ист Бенгал - Бенгалуру 2:1 Ист Бенгал - Мумбаи Сити 0:3 Хайдарабад - Ист Бенгал 2:0 Джамшедпур - Ист Бенгал 1:3 Ист Бенгал - Дели Динамос 2:4

Результаты матчей

Ченнаин
Ист Бенгал

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 40%
1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
5
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Ченнаин
Ист Бенгал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
2
1.5
1
3
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
1
1
5
1.5
1
4
1
5
2.5
1
5
3.5
1
5
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гоа
 5 4 1 0 9 - 3 13
2.
Керала Бластерс
 6 4 1 1 9 - 6 13
3.
АТК
 4 4 0 0 10 - 4 12
4.
Мумбаи Сити
 5 3 2 0 9 - 6 11
5.
Дели Динамос
 6 3 1 2 11 - 9 10
6.
Нортист Юнайтед
 6 2 2 2 8 - 6 8
7.
Ист Бенгал
 1:0 6 2 1 3 6 - 7 7
8.
Ченнаин
 0:1 7 2 0 5 7 - 13 6
9.
Бенгалуру
 6 1 2 3 6 - 8 5
10.
Джамшедпур
 6 1 2 3 4 - 6 5
11.
Хайдарабад
 6 0 3 3 4 - 7 3
12.
Пенджаб
 7 0 3 4 5 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дели Динамос
 4 3 1 0 8 - 4 10
2.
Керала Бластерс
 4 3 1 0 6 - 3 10
3.
Мумбаи Сити
 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
АТК
 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Гоа
 2 2 0 0 4 - 2 6
6.
Нортист Юнайтед
 3 2 0 1 6 - 3 6
7.
Бенгалуру
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Джамшедпур
 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Ист Бенгал
 1:0 4 1 1 2 4 - 5 4
10.
Ченнаин
 0:1 4 1 0 3 6 - 8 3
11.
Пенджаб
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Хайдарабад
 2 0 1 1 1 - 2 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гоа
 3 2 1 0 5 - 1 7
2.
АТК
 2 2 0 0 6 - 3 6
3.
Мумбаи Сити
 2 1 1 0 4 - 3 4
4.
Ист Бенгал
 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
5.
Керала Бластерс
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Ченнаин
 0:1 3 1 0 2 1 - 5 3
7.
Нортист Юнайтед
 3 0 2 1 2 - 3 2
8.
Хайдарабад
 4 0 2 2 3 - 5 2
9.
Джамшедпур
 3 0 1 2 1 - 3 1
10.
Бенгалуру
 4 0 1 3 4 - 7 1
11.
Пенджаб
 5 0 1 4 3 - 11 1
12.
Дели Динамос
 2 0 0 2 3 - 5 0
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мумбаи Сити Перейра Диас Хорхе 5
Керала Бластерс Луна Адриан 3 (2)
Дели Динамос Маурисио Диего 3
Ченнаин Connor Shields 3
Нортист Юнайтед Parthib Gogoi 3
Весь список

Топ нарушителей
Бенгалуру Синг Наорем Рошан 2 1
Мумбаи Сити Ван Нифф Юлл 1 2
Пенджаб Хациисаяс Димитриос 1 2
Дели Динамос Ahmed Jahouh 3
Керала Бластерс Луна Адриан 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 29'
    Г О О О О Л - Ayush Adhikari уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
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Ничья
Ист Бенгал
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