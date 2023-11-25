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  4. Суперлига Индии 2023-2024
Тур: 1.
Ченнаин
1:1
Конец матча
Ист Бенгал
0'
0:1
29' Гол в свои ворота
Ayush Adhikari
58' Желтая карточка
Эдвардз Райан
1:1
86' Гол
Ninthoinganba Meetei
90' Желтая карточка
Пардо Хосе Антонио
90' Вторая желтая карточка
Эдвардз Райан
90'+9
24
Debjit
Majumder
13
Ajith
Kumar
33
Bikash
Yumnam
3
Эдвардз
Райан
6
Ankit
Mukherjee
5
Батоккьо
Кристиан
30
Ayush
Adhikari
47
Vincy
Barretto
50
Кривелларо
Рафаэл
71
Чоудхари
Фарух
17
Мюррей
Джордан
13
Prabhsukhan
Singh
Gill
23
Souvik
Chakraborty
5
Лалчунгнунга
19
Hijazi
Maher
17
Десай
Мандар
Рао
4
Пардо
Хосе
Антонио
29
Сингх
Наорем
7
Кхабра
Харманджот
21
Креспо
Сауль
82
P
V
Vishnu
10
Cleiton
Silva
Ченнаин
Ист Бенгал

История личных встреч

Ченнаин
Ист Бенгал

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

СИ
2:0
СИ
0:1
СИ
2:2
СИ
0:0
СИ
0:0
СИ
2:2

Голы

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.67
1.67

Среднее время на гол

135
54

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

1.33
0

Среднее время на гол

67
0

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1
0.83

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

90
108

Бомбардиры внутри турнира

Ченнаин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Connor Shields 3 0.43
Кривелларо Рафаэл 2 (1) 0.29
Эдвардз Райан 1 0.14
Vincy Barretto 1 0.14
Ninthoinganba Meetei 1 0.14
Мюррей Джордан 0 0
Чоудхари Фарух 0 0
Ankit Mukherjee 0 0
Ист Бенгал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cleiton Silva 3 (1) 0.5
Сингх Наорем 2 0.33
Nanda Kumar 0 0

Карточки

Ченнаин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдвардз Райан 2 1
Чоудхари Фарух 2 0
Rahim Ali 2 0
Bikash Yumnam 2 0
Кривелларо Рафаэл 1 0
Connor Shields 1 0
Ankit Mukherjee 1 0
Ayush Adhikari 1 0
Aakash Sangwan 1 0
Alexander Romario Jesuraj 1 0
Оуэн Койл 1 0
Ист Бенгал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пардо Хосе Антонио 3 0
Сингх Наорем 2 0
Кхабра Харманджот 1 0
Souvik Chakraborty 1 0
Креспо Сауль 1 0
Сиверио Хавьер 1 0
Эррера Борха 1 0
Кумар Нишу 1 0
Prabhsukhan Singh Gill 1 0

Результаты матчей

Ченнаин
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Ист Бенгал
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
1
Ченнаин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Ист Бенгал
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

1
2
Ченнаин
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Ист Бенгал
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

4
3

Голы по времени матча

Забито

8
1
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
1
100%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
2
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 3
1
100%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Забито

9
5
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
11%
2
40%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
2
40%
76-90

Пропущено

12
9
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
8%
1
11%
1-15
2
17%
2
22%
16-30
3
25%
1
11%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
3
33%
61-75
2
17%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Ченнаин
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ченнаин - Гоа 0:3 Ченнаин - Пенджаб 5:1 Хайдарабад - Ченнаин 0:1 Ченнаин - АТК 1:3
Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:0 Дели Динамос - Ченнаин 2:0 Ченнаин - Нортист Юнайтед 4:3 Гоа - Ченнаин 1:2 Ченнаин - Ист Бенгал 2:0 Керала Бластерс - Ченнаин 2:1 Ченнаин - Дели Динамос 2:2 Бенгалуру - Ченнаин 3:1 Ченнаин - АТК 0:0 Хайдарабад - Ченнаин 1:1 Джамшедпур - Ченнаин 2:2 Мумбаи Сити - Ченнаин 2:1 Ченнаин - Керала Бластерс 1:1 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:7 Ченнаин - Хайдарабад 1:3 Дели Динамос - Ченнаин 3:2
Ист Бенгал
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Ист Бенгал - Керала Бластерс 1:2 Ист Бенгал - Гоа 1:2 Ист Бенгал - НИРОКА 2:3 Бенгалуру - Ист Бенгал 2:1
Ист Бенгал - Хайдарабад 2:1 Ист Бенгал - Джамшедпур 0:0 Ист Бенгал - АТК 0:2 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 0:1 Ченнаин - Ист Бенгал 2:0 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 3:3 Ист Бенгал - Керала Бластерс 1:0 Гоа - Ист Бенгал 4:2 Ист Бенгал - Хайдарабад 0:2 Ист Бенгал - Джамшедпур 1:2 Дели Динамос - Ист Бенгал 3:1 Ист Бенгал - Бенгалуру 2:1 Ист Бенгал - Мумбаи Сити 0:3 Хайдарабад - Ист Бенгал 2:0 Джамшедпур - Ист Бенгал 1:3 Ист Бенгал - Дели Динамос 2:4

Результаты матчей

Ченнаин
Ист Бенгал

Точный счет

0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
1:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:2
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
5
1 раз 14%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Ченнаин
Ист Бенгал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
1
3
1
3
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
1
1
6
1.5
1
5
1
6
2.5
1
6
3.5
1
6
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Керала Бластерс
 0:0 7 4 2 1 9 - 6 14
2.
Гоа
 5 4 1 0 9 - 3 13
3.
АТК
 4 4 0 0 10 - 4 12
4.
Мумбаи Сити
 5 3 2 0 9 - 6 11
5.
Дели Динамос
 6 3 1 2 11 - 9 10
6.
Нортист Юнайтед
 6 2 2 2 8 - 6 8
7.
Ченнаин
 7 2 1 4 8 - 13 7
8.
Бенгалуру
 6 1 2 3 6 - 8 5
9.
Ист Бенгал
 6 1 2 3 6 - 8 5
10.
Джамшедпур
 6 1 2 3 4 - 6 5
11.
Хайдарабад
 0:0 7 0 4 3 4 - 7 4
12.
Пенджаб
 7 0 3 4 5 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Керала Бластерс
 0:0 5 3 2 0 6 - 3 11
2.
Дели Динамос
 4 3 1 0 8 - 4 10
3.
Мумбаи Сити
 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
АТК
 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Гоа
 2 2 0 0 4 - 2 6
6.
Нортист Юнайтед
 3 2 0 1 6 - 3 6
7.
Бенгалуру
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Джамшедпур
 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Ченнаин
 4 1 1 2 7 - 8 4
10.
Ист Бенгал
 4 1 1 2 4 - 5 4
11.
Пенджаб
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Хайдарабад
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гоа
 3 2 1 0 5 - 1 7
2.
АТК
 2 2 0 0 6 - 3 6
3.
Мумбаи Сити
 2 1 1 0 4 - 3 4
4.
Керала Бластерс
 0:0 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Ченнаин
 3 1 0 2 1 - 5 3
6.
Хайдарабад
 0:0 5 0 3 2 3 - 5 3
7.
Нортист Юнайтед
 3 0 2 1 2 - 3 2
8.
Ист Бенгал
 2 0 1 1 2 - 3 1
9.
Джамшедпур
 3 0 1 2 1 - 3 1
10.
Бенгалуру
 4 0 1 3 4 - 7 1
11.
Пенджаб
 5 0 1 4 3 - 11 1
12.
Дели Динамос
 2 0 0 2 3 - 5 0
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мумбаи Сити Перейра Диас Хорхе 5
Керала Бластерс Луна Адриан 3 (2)
Дели Динамос Маурисио Диего 3
Ченнаин Connor Shields 3
Нортист Юнайтед Parthib Gogoi 3
Весь список

Топ нарушителей
Бенгалуру Синг Наорем Рошан 2 1
Ченнаин Эдвардз Райан 1 2
Мумбаи Сити Ван Нифф Юлл 1 2
Пенджаб Хациисаяс Димитриос 1 2
Дели Динамос Ahmed Jahouh 3
Весь список
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    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 29'
      Г О О О О Л - Ayush Adhikari уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Ченнаин 1:1 Ист Бенгал онлайн

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