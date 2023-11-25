Тур: 1.
1:1
Конец матча
0'
0:1
29' Гол в свои воротаAyush Adhikari
58' Желтая карточкаЭдвардз Райан
1:1
86' ГолNinthoinganba Meetei
90' Желтая карточкаПардо Хосе Антонио
90' Вторая желтая карточкаЭдвардз Райан
90'+9
Ход матча
29'
0:1
58'
86'
90'
13
Ajith
Kumar
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Ajith KumarЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
-
-
-
29 Irfan Yadwad
-
22 Sachu Siby
-
-
Главный тренер: Койл Оуэн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Hijazi MaherЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Сингх НаоремПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Креспо СаульПолузащитник
-
82 P V VishnuПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Кумар НишуЗащитник
- Нападающий
-
11 Nanda Kumar
-
-
-
-
-
62 Aman CK
-
Главный тренер: Carles Cuadrat
История личных встреч
Ченнаин
Ист Бенгал
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
0.67
1.67
Среднее время на гол
135
54
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
1.33
0
Среднее время на гол
67
0
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1
0.83
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
90
108
Бомбардиры внутри турнира
Ченнаин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Connor Shields
|3
|0.43
|Кривелларо Рафаэл
|2 (1)
|0.29
|Эдвардз Райан
|1
|0.14
|Vincy Barretto
|1
|0.14
|Ninthoinganba Meetei
|1
|0.14
|Мюррей Джордан
|0
|0
|Чоудхари Фарух
|0
|0
|Ankit Mukherjee
|0
|0
Ист Бенгал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cleiton Silva
|3 (1)
|0.5
|Сингх Наорем
|2
|0.33
|Nanda Kumar
|0
|0
Карточки
Ченнаин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдвардз Райан
|2
|1
|Чоудхари Фарух
|2
|0
|Rahim Ali
|2
|0
|Bikash Yumnam
|2
|0
|Кривелларо Рафаэл
|1
|0
|Connor Shields
|1
|0
|Ankit Mukherjee
|1
|0
|Ayush Adhikari
|1
|0
|Aakash Sangwan
|1
|0
|Alexander Romario Jesuraj
|1
|0
|Оуэн Койл
|1
|0
Ист Бенгал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пардо Хосе Антонио
|3
|0
|Сингх Наорем
|2
|0
|Кхабра Харманджот
|1
|0
|Souvik Chakraborty
|1
|0
|Креспо Сауль
|1
|0
|Сиверио Хавьер
|1
|0
|Эррера Борха
|1
|0
|Кумар Нишу
|1
|0
|Prabhsukhan Singh Gill
|1
|0
Результаты матчей
Ченнаин
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Ист Бенгал
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
1
Ченнаин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Ист Бенгал
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
1
2
Ченнаин
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Ист Бенгал
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
4
3
Голы по времени матча
Забито
8
1
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
1
100%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
2
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
1
14%
1
25%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 3
1
100%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Забито
9
5
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
11%
2
40%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
2
40%
76-90
Пропущено
12
9
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
8%
1
11%
1-15
2
17%
2
22%
16-30
3
25%
1
11%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
3
33%
61-75
2
17%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Ченнаин
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ченнаин - Гоа 0:3 Ченнаин - Пенджаб 5:1 Хайдарабад - Ченнаин 0:1 Ченнаин - АТК 1:3
Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:0 Дели Динамос - Ченнаин 2:0 Ченнаин - Нортист Юнайтед 4:3 Гоа - Ченнаин 1:2 Ченнаин - Ист Бенгал 2:0 Керала Бластерс - Ченнаин 2:1 Ченнаин - Дели Динамос 2:2 Бенгалуру - Ченнаин 3:1 Ченнаин - АТК 0:0 Хайдарабад - Ченнаин 1:1 Джамшедпур - Ченнаин 2:2 Мумбаи Сити - Ченнаин 2:1 Ченнаин - Керала Бластерс 1:1 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:7 Ченнаин - Хайдарабад 1:3 Дели Динамос - Ченнаин 3:2
Ист Бенгал
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Ист Бенгал - Керала Бластерс 1:2 Ист Бенгал - Гоа 1:2 Ист Бенгал - НИРОКА 2:3 Бенгалуру - Ист Бенгал 2:1
Ист Бенгал - Хайдарабад 2:1 Ист Бенгал - Джамшедпур 0:0 Ист Бенгал - АТК 0:2 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 0:1 Ченнаин - Ист Бенгал 2:0 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 3:3 Ист Бенгал - Керала Бластерс 1:0 Гоа - Ист Бенгал 4:2 Ист Бенгал - Хайдарабад 0:2 Ист Бенгал - Джамшедпур 1:2 Дели Динамос - Ист Бенгал 3:1 Ист Бенгал - Бенгалуру 2:1 Ист Бенгал - Мумбаи Сити 0:3 Хайдарабад - Ист Бенгал 2:0 Джамшедпур - Ист Бенгал 1:3 Ист Бенгал - Дели Динамос 2:4
Результаты матчей
Ченнаин
Ист Бенгал
Точный счет
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
1:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:2
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
5
1 раз 14%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Ченнаин
Ист Бенгал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
13
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
51
16
15
16
16
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|9 - 6
|14
|2.
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|3.
|4
|4
|0
|0
|10 - 4
|12
|4.
|5
|3
|2
|0
|9 - 6
|11
|5.
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|6.
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|7.
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|8.
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|9.
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|10.
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|11.
|0:0
|7
|0
|4
|3
|4 - 7
|4
|12.
|7
|0
|3
|4
|5 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|2.
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|7.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|11.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|5.
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|6.
|0:0
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|7.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|8.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|9.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|10.
|4
|0
|1
|3
|4 - 7
|1
|11.
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|12.
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мумбаи Сити
|Перейра Диас Хорхе
|5
|Керала Бластерс
|Луна Адриан
|3 (2)
|Дели Динамос
|Маурисио Диего
|3
|Ченнаин
|Connor Shields
|3
|Нортист Юнайтед
|Parthib Gogoi
|3
|Бенгалуру
|Синг Наорем Рошан
|2 1
|Ченнаин
|Эдвардз Райан
|1 2
|Мумбаи Сити
|Ван Нифф Юлл
|1 2
|Пенджаб
|Хациисаяс Димитриос
|1 2
|Дели Динамос
|Ahmed Jahouh
|3