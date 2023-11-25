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  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
Газиантеп
0:1
Второй тайм: 77'
Анкарагюджю
0'
3' Желтая карточка
Озчичек Огюн
24' Желтая карточка
Радакович Урош
35' Желтая карточка
Сепас Реналдо
0:1
45' Гол
Улудаг Алпер
52' Желтая карточка
Мораис Жуниор
57' Желтая карточка
Эскихеллач Мустафа

Ход матча

3'
Озчичек Огюн
 
24'
 
Радакович Урош
35'
 
Сепас Реналдо
45'
0:1
Улудаг Алпер
(Моруцан Олимпиу)
46'
Маркович Лазар
Озчичек Огюн
 
46'
Евтович Марко
Градель Макс-Ален
 
52'
Мораис Жуниор
 
57'
Эскихеллач Мустафа
 
62'
 
Хадзийованнис Анастасиос
Моруцан Олимпиу
62'
 
Кициу Стелиос
Сепас Реналдо
74'
Риаскос Брайан
Н'Кулу Николя
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
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Газиантеп
Ничья
Анкарагюджю
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33
Ницэ
Флорин
4
Кызылдаг
Арда
63
Н'Кулу
Николя
3
Джилободжи
Папи
11
Эскихеллач
Мустафа
13
Мораис
Жуниор
II
5
Соялп
Фуркан
61
Озчичек
Огюн
44
Максим
Александру
10
Градель
Макс-Ален
70
Драгус
Денис
99
Гюнгёрду
Бахадир
4
Чанкая
Атакан
26
Радакович
Урош
18
Муякич
Нихад
3
Улудаг
Алпер
23
Гюнерен
Али
Каан
10
Бекироглу
Эфкан
80
Моруцан
Олимпиу
8
Педринью
V
29
Сепас
Реналдо
22
Соу
Али
Газиантеп
5-3-2
Анкарагюджю
4-2-3-1

История личных встреч

Газиантеп
Анкарагюджю

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

С
0:2
С
1:0
С
0:1
С
2:0
С
1:1
С
1:2

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1.33
1.67

Среднее время на гол

67
54

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

0.83
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

108
90

Бомбардиры внутри турнира

Газиантеп
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Драгус Денис 4 0.31
Максим Александру 2 (2) 0.15
Соялп Фуркан 1 0.08
Н'Кулу Николя 1 0.08
Евтович Марко 1 0.08
Айети Альбиан 1 0.08
Риаскос Брайан 1 0.08
Кызылдаг Арда 1 0.08
Градель Макс-Ален 0 0
Маркович Лазар 0 0
Эскихеллач Мустафа 0 0
Анкарагюджю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бекироглу Эфкан 4 0.31
Джигерджи Толга 3 (1) 0.23
Сепас Реналдо 3 0.23
Соу Али 2 0.15
Баич Риад 2 0.15
Родригес Гарри 1 0.08
Моруцан Олимпиу 1 0.08
Македа Федерико 1 0.08
Улудаг Алпер 1 0.08
Педринью V 1 0.08
Ганоушек Матей 0 0
Тюркмен Джем 0 0

Карточки

Газиантеп
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соялп Фуркан 3 1
Максим Александру 2 1
Градель Макс-Ален 3 0
Бикел Жаниу 3 0
Драгус Денис 3 0
Джилободжи Папи 2 0
Ницэ Флорин 2 0
Эрсой Эртугрул 2 0
Эскихеллач Мустафа 2 0
Гюнеш Эрдал 1 0
Н'Кулу Николя 1 0
Евтович Марко 1 0
Маркович Лазар 1 0
Мораис Жуниор II 1 0
Риаскос Брайан 1 0
Хасеф Науфель 1 0
Кызылдаг Арда 1 0
Станковски Лука 1 0
Озчичек Огюн 1 0
Анкарагюджю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Радакович Урош 4 0
Джигерджи Толга 2 0
Муякич Нихад 2 0
Моруцан Олимпиу 2 0
Четин Мерт 2 0
Соу Али 1 0
Педринью V 1 0
Билазер Хайрулла 1 0
Гюнерен Али Каан 1 0
Джоканович Андрей 1 0
Сепас Реналдо 1 0

Результаты матчей

Газиантеп
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Анкарагюджю
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
9
Газиантеп
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Анкарагюджю
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

5
7
Газиантеп
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Анкарагюджю
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
75% (9)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

6
16

Голы по времени матча

Забито

6
12
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
33%
3
25%
46-60
2
33%
3
25%
61-75
1
17%
2
17%
76-90

Пропущено

6
11
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 6
2
33%
2
18%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
33%
3
27%
61-75
1
17%
1
9%
76-90

Забито

7
7
6 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
14%
1
14%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
4
57%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
14%
1
14%
76-90

Пропущено

10
7
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
3
30%
1
14%
1-15
1
10%
3
43%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
3
30%
1
14%
61-75
3
30%
1
14%
76-90

Забито

13
19
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
1
8%
2
11%
1-15
2
15%
2
11%
16-30
4
31%
2
11%
31-45
2
15%
5
26%
46-60
2
15%
5
26%
61-75
2
15%
3
16%
76-90

Пропущено

16
18
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
5
31%
3
17%
1-15
1
6%
6
33%
16-30
1
6%
1
6%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
5
31%
4
22%
61-75
4
25%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Газиантеп
(20 матчей)
30%
70%
6 побед 0 ничьих 14 поражений
Аланьяспор - Газиантеп 0:3 Газиантеп - Ризеспор 2:0 Газиантеп - Эфелер 09 4:0 Бешикташ - Газиантеп 2:0
Газиантеп - Антальяспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 2:0 Самсунспор - Газиантеп 1:2 Газиантеп - Истанбулспор 2:0 Кайсериспор - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Галатасарай 0:3 Коньяспор - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Сивасспор 1:3 Фенербахче - Газиантеп 2:1 Фенербахче - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Истанбулспор 0:3 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Гиресунспор 0:3 Газиантеп - Фатих Карагюмрюк 0:3 Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Газиантеп - Коньяспор 0:3
Анкарагюджю
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Анкарагюджю - Антальяспор 0:4 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 3:3 Анкарагюджю - Аргуван Беледиеспор 2:0 Анкарагюджю - Самсунспор 2:0
Истанбулспор - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Кайсериспор 3:0 Галатасарай - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Коньяспор 1:1 Сивасспор - Анкарагюджю 1:3 Анкарагюджю - Фенербахче 0:1 Фатих Карагюмрюк - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:1 Касымпаша - Анкарагюджю 3:2 Анкарагюджю - Коньяспор 1:3 Анкарагюджю - Карагумрук 1:0 Пендикспор - Анкарагюджю 2:3 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:2 Кайсериспор - Анкарагюджю 0:1 Анкарагюджю - Галатасарай 1:4 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:2

Результаты матчей

Газиантеп
Анкарагюджю

Точный счет

2:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:0
4 раза 57%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

2:0
6 раз 50%
0:3
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
1
5 раз 42%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Газиантеп
Анкарагюджю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
2
2
3
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
3
3
1
6
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
10
2
4
8
1.5
5
7
1
11
2.5
3
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 12 10 1 1 31 - 8 31
2.
Галатасарай
 Заявка 12 10 1 1 22 - 8 31
3.
Трабзонспор
 Заявка 12 7 1 4 21 - 14 22
4.
Бешикташ
 Заявка 12 7 1 4 18 - 14 22
5.
Адана Демирспор
 Заявка 12 6 4 2 23 - 12 22
6.
Кайсериспор
 Заявка 12 6 4 2 17 - 13 22
7.
Антальяспор
 Заявка 12 5 3 4 17 - 13 18
8.
Касымпаша
 0:2 Заявка 13 5 3 5 21 - 25 18
9.
Ризеспор
 Заявка 12 5 2 5 11 - 17 17
10.
Хатайспор
 Заявка 13 4 5 4 21 - 18 17
11.
Анкарагюджю
 1:0 Заявка 13 4 4 5 19 - 19 16
12.
Газиантеп
 0:1 Заявка 13 5 0 8 12 - 18 15
13.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 12 3 5 4 13 - 10 14
14.
Сивасспор
 Заявка 12 3 5 4 13 - 17 14
15.
Пендикспор
 Заявка 12 3 4 5 15 - 25 13
16.
Коньяспор
 2:0 Заявка 13 3 4 6 13 - 18 13
17.
Аланьяспор
 Заявка 12 2 4 6 9 - 17 10
18.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 12 2 3 7 8 - 16 9
19.
Самсунспор
 Заявка 12 2 2 8 9 - 19 8
20.
Истанбулспор
 Заявка 13 2 2 9 11 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Адана Демирспор
 Заявка 7 6 1 0 17 - 3 19
2.
Бешикташ
 Заявка 6 5 1 0 10 - 2 16
3.
Галатасарай
 Заявка 5 5 0 0 12 - 5 15
4.
Фенербахче
 Заявка 6 5 0 1 20 - 8 15
5.
Трабзонспор
 Заявка 6 5 0 1 11 - 5 15
6.
Кайсериспор
 Заявка 6 4 2 0 8 - 2 14
7.
Хатайспор
 Заявка 6 3 2 1 12 - 9 11
8.
Антальяспор
 Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
9.
Ризеспор
 Заявка 6 3 2 1 4 - 2 11
10.
Касымпаша
 0:2 Заявка 7 3 1 3 13 - 16 10
11.
Газиантеп
 0:1 Заявка 6 3 0 3 6 - 7 9
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 7 2 3 2 8 - 5 9
13.
Анкарагюджю
 1:0 Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
14.
Коньяспор
 2:0 Заявка 7 2 2 3 8 - 8 8
15.
Аланьяспор
 Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
16.
Самсунспор
 Заявка 5 2 1 2 5 - 6 7
17.
Истанбулспор
 Заявка 7 2 1 4 8 - 12 7
18.
Пендикспор
 Заявка 6 1 2 3 6 - 15 5
19.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
20.
Сивасспор
 Заявка 6 0 4 2 4 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 6 5 1 0 11 - 0 16
2.
Галатасарай
 Заявка 7 5 1 1 10 - 3 16
3.
Сивасспор
 Заявка 6 3 1 2 9 - 10 10
4.
Касымпаша
 0:2 Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
5.
Пендикспор
 Заявка 6 2 2 2 9 - 10 8
6.
Кайсериспор
 Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
7.
Анкарагюджю
 1:0 Заявка 7 2 2 3 12 - 12 8
8.
Антальяспор
 Заявка 6 2 1 3 9 - 7 7
9.
Трабзонспор
 Заявка 6 2 1 3 10 - 9 7
10.
Бешикташ
 Заявка 6 2 0 4 8 - 12 6
11.
Ризеспор
 Заявка 6 2 0 4 7 - 15 6
12.
Газиантеп
 0:1 Заявка 7 2 0 5 6 - 11 6
13.
Хатайспор
 Заявка 7 1 3 3 9 - 9 6
14.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
15.
Коньяспор
 2:0 Заявка 6 1 2 3 5 - 10 5
16.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 7 1 2 4 2 - 8 5
17.
Адана Демирспор
 Заявка 5 0 3 2 6 - 9 3
18.
Аланьяспор
 Заявка 5 0 2 3 1 - 7 2
19.
Истанбулспор
 Заявка 6 0 1 5 3 - 11 1
20.
Самсунспор
 Заявка 7 0 1 6 4 - 13 1
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 10 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 10 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 9 (1)
Касымпаша Кара Айтач 8 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фенербахче Юксек Исмаил 2 3
Аланьяспор Оздемир Юсуф 6
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 4
Трабзонспор Менди Батиста 1 4
Аланьяспор Байыр Фуркан 5
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Газиантеп
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    Анкарагюджю
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