Тур: 13. Стадион: Газиантеп.
0:1
Конец матча
0'
3' Желтая карточкаОзчичек Огюн
24' Желтая карточкаРадакович Урош
35' Желтая карточкаСепас Реналдо
0:1
45' ГолУлудаг Алпер
52' Желтая карточкаМораис Жуниор
57' Желтая карточкаЭскихеллач Мустафа
79' Желтая карточкаСоялп Фуркан
79' Желтая карточкаУлудаг Алпер
85' Желтая карточкаРодригес Гарри
88' Желтая карточкаКициу Стелиос
90'+7
Ход матча
3'
24'
35'
45'
0:1
52'
79'
79'
85'
88'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 5
-
2 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 19
-
4 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
33
Ницэ
Флорин
61
Озчичек
Огюн
70
Драгус
Денис
18
Муякич
Нихад
22
Соу
Али
- Основной состав
-
33 Ницэ ФлоринВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
61 Озчичек ОгюнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 Драгус ДенисНападающий
- Запасные игроки
-
19 Шен БатуханВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Мирза КиханНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шумудикэ Мариус
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Муякич НихадЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ПедриньюПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Соу АлиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
45 Четин МертЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Белезоглу Эмре
История личных встреч
Газиантеп
Анкарагюджю
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1.33
1.67
Среднее время на гол
67
54
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
0.83
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
108
90
Бомбардиры внутри турнира
Газиантеп
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Драгус Денис
|4
|0.31
|Максим Александру
|2 (2)
|0.15
|Соялп Фуркан
|1
|0.08
|Н'Кулу Николя
|1
|0.08
|Евтович Марко
|1
|0.08
|Айети Альбиан
|1
|0.08
|Риаскос Брайан
|1
|0.08
|Кызылдаг Арда
|1
|0.08
|Градель Макс-Ален
|0
|0
|Маркович Лазар
|0
|0
|Эскихеллач Мустафа
|0
|0
Анкарагюджю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бекироглу Эфкан
|4
|0.31
|Джигерджи Толга
|3 (1)
|0.23
|Сепас Реналдо
|3
|0.23
|Соу Али
|2
|0.15
|Баич Риад
|2
|0.15
|Родригес Гарри
|1
|0.08
|Моруцан Олимпиу
|1
|0.08
|Македа Федерико
|1
|0.08
|Улудаг Алпер
|1
|0.08
|Педринью V
|1
|0.08
|Ганоушек Матей
|0
|0
|Тюркмен Джем
|0
|0
Карточки
Газиантеп
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соялп Фуркан
|4
|1
|Максим Александру
|2
|1
|Градель Макс-Ален
|3
|0
|Бикел Жаниу
|3
|0
|Драгус Денис
|3
|0
|Джилободжи Папи
|2
|0
|Ницэ Флорин
|2
|0
|Эрсой Эртугрул
|2
|0
|Эскихеллач Мустафа
|2
|0
|Гюнеш Эрдал
|1
|0
|Н'Кулу Николя
|1
|0
|Евтович Марко
|1
|0
|Маркович Лазар
|1
|0
|Мораис Жуниор II
|1
|0
|Риаскос Брайан
|1
|0
|Хасеф Науфель
|1
|0
|Кызылдаг Арда
|1
|0
|Станковски Лука
|1
|0
|Озчичек Огюн
|1
|0
Анкарагюджю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Радакович Урош
|4
|0
|Джигерджи Толга
|2
|0
|Муякич Нихад
|2
|0
|Моруцан Олимпиу
|2
|0
|Четин Мерт
|2
|0
|Улудаг Алпер
|1
|0
|Кициу Стелиос
|1
|0
|Родригес Гарри
|1
|0
|Соу Али
|1
|0
|Педринью V
|1
|0
|Билазер Хайрулла
|1
|0
|Гюнерен Али Каан
|1
|0
|Джоканович Андрей
|1
|0
|Сепас Реналдо
|1
|0
Результаты матчей
Газиантеп
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Анкарагюджю
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
9
Газиантеп
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Анкарагюджю
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
9
5
Упущенные победы
5
7
Газиантеп
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Анкарагюджю
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
6
16
Голы по времени матча
Забито
6
13
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 6
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
2
33%
3
23%
46-60
2
33%
3
23%
61-75
1
17%
2
15%
76-90
Пропущено
7
11
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
2
29%
2
18%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
2
29%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
29%
3
27%
61-75
1
14%
1
9%
76-90
Забито
7
7
6 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
14%
1
14%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
4
57%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
14%
1
14%
76-90
Пропущено
10
7
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
3
30%
1
14%
1-15
1
10%
3
43%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
3
30%
1
14%
61-75
3
30%
1
14%
76-90
Забито
13
20
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 6
5 Не забивали 2
1
8%
2
10%
1-15
2
15%
2
10%
16-30
4
31%
3
15%
31-45
2
15%
5
25%
46-60
2
15%
5
25%
61-75
2
15%
3
15%
76-90
Пропущено
17
18
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
5
29%
29%
3
17%
1-15
1
6%
6
33%
16-30
2
12%
1
6%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
5
29%
29%
4
22%
61-75
4
24%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Газиантеп
(20 матчей)
30%
70%
6 побед 0 ничьих 14 поражений
Аланьяспор - Газиантеп 0:3 Газиантеп - Ризеспор 2:0 Газиантеп - Эфелер 09 4:0 Бешикташ - Газиантеп 2:0
Газиантеп - Антальяспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 2:0 Самсунспор - Газиантеп 1:2 Газиантеп - Истанбулспор 2:0 Кайсериспор - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Галатасарай 0:3 Коньяспор - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Сивасспор 1:3 Фенербахче - Газиантеп 2:1 Фенербахче - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Истанбулспор 0:3 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Гиресунспор 0:3 Газиантеп - Фатих Карагюмрюк 0:3 Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Газиантеп - Коньяспор 0:3
Анкарагюджю
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Анкарагюджю - Антальяспор 0:4 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 3:3 Анкарагюджю - Аргуван Беледиеспор 2:0 Анкарагюджю - Самсунспор 2:0
Истанбулспор - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Кайсериспор 3:0 Галатасарай - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Коньяспор 1:1 Сивасспор - Анкарагюджю 1:3 Анкарагюджю - Фенербахче 0:1 Фатих Карагюмрюк - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:1 Касымпаша - Анкарагюджю 3:2 Анкарагюджю - Коньяспор 1:3 Анкарагюджю - Карагумрук 1:0 Пендикспор - Анкарагюджю 2:3 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:2 Кайсериспор - Анкарагюджю 0:1 Анкарагюджю - Галатасарай 1:4 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:2
Результаты матчей
Газиантеп
Анкарагюджю
Точный счет
2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:0
4 раза 57%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
2:0
6 раз 46%
0:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
1
6 раз 46%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Газиантеп
Анкарагюджю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
24
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
25
34
16
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
112
49
58
112
310
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|13
|10
|2
|1
|22 - 8
|32
|2.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|31 - 8
|31
|3.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|21 - 14
|22
|4.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 14
|22
|5.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|23 - 12
|22
|6.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|17 - 13
|22
|7.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 13
|18
|8.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|21 - 25
|18
|9.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|11 - 17
|17
|10.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|21 - 18
|17
|11.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 19
|16
|12.
|Заявка
|13
|5
|0
|8
|12 - 18
|15
|13.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 10
|14
|14.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 17
|14
|15.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 25
|13
|16.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 18
|13
|17.
|0:0 Заявка
|13
|2
|5
|6
|9 - 17
|11
|18.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 16
|9
|19.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|9 - 19
|8
|20.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|11 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 3
|19
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 2
|16
|3.
|0:0 Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 5
|16
|4.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|20 - 8
|15
|5.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 5
|15
|6.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|8 - 2
|14
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 9
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|9.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|4 - 2
|11
|10.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 16
|10
|11.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 5
|9
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|15.
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|16.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|17.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|18.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 15
|5
|19.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|20.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 0
|16
|2.
|0:0 Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 3
|16
|3.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 10
|10
|4.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|5.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|6.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|7.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 12
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 7
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 12
|6
|11.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 15
|6
|12.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 11
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 9
|6
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|2 - 8
|5
|17.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 9
|3
|18.
|0:0 Заявка
|6
|0
|3
|3
|1 - 7
|3
|19.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 11
|1
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 13
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|10 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|10 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|9 (1)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|8 (2)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|6 (3)
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 3
|Аланьяспор
|Оздемир Юсуф
|6
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 4
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|1 4
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 4