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  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
Газиантеп
0:1
Конец матча
Анкарагюджю
0'
3' Желтая карточка
Озчичек Огюн
24' Желтая карточка
Радакович Урош
35' Желтая карточка
Сепас Реналдо
0:1
45' Гол
Улудаг Алпер
52' Желтая карточка
Мораис Жуниор
57' Желтая карточка
Эскихеллач Мустафа
79' Желтая карточка
Соялп Фуркан
79' Желтая карточка
Улудаг Алпер
85' Желтая карточка
Родригес Гарри
88' Желтая карточка
Кициу Стелиос
90'+7

Ход матча

3'
Озчичек Огюн
 
24'
 
Радакович Урош
35'
 
Сепас Реналдо
45'
0:1
Улудаг Алпер
(Моруцан Олимпиу)
46'
Маркович Лазар
Озчичек Огюн
 
46'
Евтович Марко
Градель Макс-Ален
 
52'
Мораис Жуниор
 
57'
Эскихеллач Мустафа
 
62'
 
Хадзийованнис Анастасиос
Моруцан Олимпиу
62'
 
Кициу Стелиос
Сепас Реналдо
74'
Риаскос Брайан
Н'Кулу Николя
 
79'
Соялп Фуркан
 
79'
 
Улудаг Алпер
80'
 
Тюркмен Джем
Чанкая Атакан
81'
 
Родригес Гарри
Гюнерен Али Каан
85'
 
Родригес Гарри
87'
Каракаш Илькер
Максим Александру
 
88'
 
Кициу Стелиос
90'
 
Четин Мерт
Бекироглу Эфкан

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 19
  • 4 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Ницэ
Флорин
4
Кызылдаг
Арда
63
Н'Кулу
Николя
3
Джилободжи
Папи
11
Эскихеллач
Мустафа
13
Мораис
Жуниор
II
5
Соялп
Фуркан
61
Озчичек
Огюн
44
Максим
Александру
10
Градель
Макс-Ален
70
Драгус
Денис
99
Гюнгёрду
Бахадир
4
Чанкая
Атакан
26
Радакович
Урош
18
Муякич
Нихад
3
Улудаг
Алпер
23
Гюнерен
Али
Каан
10
Бекироглу
Эфкан
80
Моруцан
Олимпиу
8
Педринью
V
29
Сепас
Реналдо
22
Соу
Али
Газиантеп
5-3-2
Анкарагюджю
4-2-3-1

История личных встреч

Газиантеп
Анкарагюджю

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

С
0:2
С
1:0
С
0:1
С
2:0
С
1:1
С
1:2

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1.33
1.67

Среднее время на гол

67
54

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

0.83
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

108
90

Бомбардиры внутри турнира

Газиантеп
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Драгус Денис 4 0.31
Максим Александру 2 (2) 0.15
Соялп Фуркан 1 0.08
Н'Кулу Николя 1 0.08
Евтович Марко 1 0.08
Айети Альбиан 1 0.08
Риаскос Брайан 1 0.08
Кызылдаг Арда 1 0.08
Градель Макс-Ален 0 0
Маркович Лазар 0 0
Эскихеллач Мустафа 0 0
Анкарагюджю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бекироглу Эфкан 4 0.31
Джигерджи Толга 3 (1) 0.23
Сепас Реналдо 3 0.23
Соу Али 2 0.15
Баич Риад 2 0.15
Родригес Гарри 1 0.08
Моруцан Олимпиу 1 0.08
Македа Федерико 1 0.08
Улудаг Алпер 1 0.08
Педринью V 1 0.08
Ганоушек Матей 0 0
Тюркмен Джем 0 0

Карточки

Газиантеп
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соялп Фуркан 4 1
Максим Александру 2 1
Градель Макс-Ален 3 0
Бикел Жаниу 3 0
Драгус Денис 3 0
Джилободжи Папи 2 0
Ницэ Флорин 2 0
Эрсой Эртугрул 2 0
Эскихеллач Мустафа 2 0
Гюнеш Эрдал 1 0
Н'Кулу Николя 1 0
Евтович Марко 1 0
Маркович Лазар 1 0
Мораис Жуниор II 1 0
Риаскос Брайан 1 0
Хасеф Науфель 1 0
Кызылдаг Арда 1 0
Станковски Лука 1 0
Озчичек Огюн 1 0
Анкарагюджю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Радакович Урош 4 0
Джигерджи Толга 2 0
Муякич Нихад 2 0
Моруцан Олимпиу 2 0
Четин Мерт 2 0
Улудаг Алпер 1 0
Кициу Стелиос 1 0
Родригес Гарри 1 0
Соу Али 1 0
Педринью V 1 0
Билазер Хайрулла 1 0
Гюнерен Али Каан 1 0
Джоканович Андрей 1 0
Сепас Реналдо 1 0

Результаты матчей

Газиантеп
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Анкарагюджю
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
9
Газиантеп
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Анкарагюджю
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

5
7
Газиантеп
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Анкарагюджю
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

6
16

Голы по времени матча

Забито

6
13
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 6
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
2
33%
3
23%
46-60
2
33%
3
23%
61-75
1
17%
2
15%
76-90

Пропущено

7
11
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
2
29%
2
18%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
2
29%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
29%
3
27%
61-75
1
14%
1
9%
76-90

Забито

7
7
6 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
14%
1
14%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
4
57%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
14%
1
14%
76-90

Пропущено

10
7
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
3
30%
1
14%
1-15
1
10%
3
43%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
3
30%
1
14%
61-75
3
30%
1
14%
76-90

Забито

13
20
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 6
5 Не забивали 2
1
8%
2
10%
1-15
2
15%
2
10%
16-30
4
31%
3
15%
31-45
2
15%
5
25%
46-60
2
15%
5
25%
61-75
2
15%
3
15%
76-90

Пропущено

17
18
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
5
29%
29%
3
17%
1-15
1
6%
6
33%
16-30
2
12%
1
6%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
5
29%
29%
4
22%
61-75
4
24%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Газиантеп
(20 матчей)
30%
70%
6 побед 0 ничьих 14 поражений
Аланьяспор - Газиантеп 0:3 Газиантеп - Ризеспор 2:0 Газиантеп - Эфелер 09 4:0 Бешикташ - Газиантеп 2:0
Газиантеп - Антальяспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 2:0 Самсунспор - Газиантеп 1:2 Газиантеп - Истанбулспор 2:0 Кайсериспор - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Галатасарай 0:3 Коньяспор - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Сивасспор 1:3 Фенербахче - Газиантеп 2:1 Фенербахче - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Истанбулспор 0:3 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Гиресунспор 0:3 Газиантеп - Фатих Карагюмрюк 0:3 Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Газиантеп - Коньяспор 0:3
Анкарагюджю
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Анкарагюджю - Антальяспор 0:4 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 3:3 Анкарагюджю - Аргуван Беледиеспор 2:0 Анкарагюджю - Самсунспор 2:0
Истанбулспор - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Кайсериспор 3:0 Галатасарай - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Коньяспор 1:1 Сивасспор - Анкарагюджю 1:3 Анкарагюджю - Фенербахче 0:1 Фатих Карагюмрюк - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:1 Касымпаша - Анкарагюджю 3:2 Анкарагюджю - Коньяспор 1:3 Анкарагюджю - Карагумрук 1:0 Пендикспор - Анкарагюджю 2:3 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:2 Кайсериспор - Анкарагюджю 0:1 Анкарагюджю - Галатасарай 1:4 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:2

Результаты матчей

Газиантеп
Анкарагюджю

Точный счет

2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:0
4 раза 57%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

2:0
6 раз 46%
0:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
1
6 раз 46%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Газиантеп
Анкарагюджю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
3
4
1
6
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
11
2
4
9
1.5
5
8
1
12
2.5
3
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 0:0 Заявка 13 10 2 1 22 - 8 32
2.
Фенербахче
 Заявка 12 10 1 1 31 - 8 31
3.
Трабзонспор
 Заявка 12 7 1 4 21 - 14 22
4.
Бешикташ
 Заявка 12 7 1 4 18 - 14 22
5.
Адана Демирспор
 Заявка 12 6 4 2 23 - 12 22
6.
Кайсериспор
 Заявка 12 6 4 2 17 - 13 22
7.
Антальяспор
 Заявка 12 5 3 4 17 - 13 18
8.
Касымпаша
 Заявка 13 5 3 5 21 - 25 18
9.
Ризеспор
 Заявка 12 5 2 5 11 - 17 17
10.
Хатайспор
 Заявка 13 4 5 4 21 - 18 17
11.
Анкарагюджю
 Заявка 13 4 4 5 19 - 19 16
12.
Газиантеп
 Заявка 13 5 0 8 12 - 18 15
13.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 12 3 5 4 13 - 10 14
14.
Сивасспор
 Заявка 12 3 5 4 13 - 17 14
15.
Пендикспор
 Заявка 12 3 4 5 15 - 25 13
16.
Коньяспор
 Заявка 13 3 4 6 13 - 18 13
17.
Аланьяспор
 0:0 Заявка 13 2 5 6 9 - 17 11
18.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 12 2 3 7 8 - 16 9
19.
Самсунспор
 Заявка 12 2 2 8 9 - 19 8
20.
Истанбулспор
 Заявка 13 2 2 9 11 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Адана Демирспор
 Заявка 7 6 1 0 17 - 3 19
2.
Бешикташ
 Заявка 6 5 1 0 10 - 2 16
3.
Галатасарай
 0:0 Заявка 6 5 1 0 12 - 5 16
4.
Фенербахче
 Заявка 6 5 0 1 20 - 8 15
5.
Трабзонспор
 Заявка 6 5 0 1 11 - 5 15
6.
Кайсериспор
 Заявка 6 4 2 0 8 - 2 14
7.
Хатайспор
 Заявка 6 3 2 1 12 - 9 11
8.
Антальяспор
 Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
9.
Ризеспор
 Заявка 6 3 2 1 4 - 2 11
10.
Касымпаша
 Заявка 7 3 1 3 13 - 16 10
11.
Газиантеп
 Заявка 6 3 0 3 6 - 7 9
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 7 2 3 2 8 - 5 9
13.
Анкарагюджю
 Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
14.
Коньяспор
 Заявка 7 2 2 3 8 - 8 8
15.
Аланьяспор
 0:0 Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
16.
Самсунспор
 Заявка 5 2 1 2 5 - 6 7
17.
Истанбулспор
 Заявка 7 2 1 4 8 - 12 7
18.
Пендикспор
 Заявка 6 1 2 3 6 - 15 5
19.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
20.
Сивасспор
 Заявка 6 0 4 2 4 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 6 5 1 0 11 - 0 16
2.
Галатасарай
 0:0 Заявка 7 5 1 1 10 - 3 16
3.
Сивасспор
 Заявка 6 3 1 2 9 - 10 10
4.
Касымпаша
 Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
5.
Пендикспор
 Заявка 6 2 2 2 9 - 10 8
6.
Кайсериспор
 Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
7.
Анкарагюджю
 Заявка 7 2 2 3 12 - 12 8
8.
Антальяспор
 Заявка 6 2 1 3 9 - 7 7
9.
Трабзонспор
 Заявка 6 2 1 3 10 - 9 7
10.
Бешикташ
 Заявка 6 2 0 4 8 - 12 6
11.
Ризеспор
 Заявка 6 2 0 4 7 - 15 6
12.
Газиантеп
 Заявка 7 2 0 5 6 - 11 6
13.
Хатайспор
 Заявка 7 1 3 3 9 - 9 6
14.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
15.
Коньяспор
 Заявка 6 1 2 3 5 - 10 5
16.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 7 1 2 4 2 - 8 5
17.
Адана Демирспор
 Заявка 5 0 3 2 6 - 9 3
18.
Аланьяспор
 0:0 Заявка 6 0 3 3 1 - 7 3
19.
Истанбулспор
 Заявка 6 0 1 5 3 - 11 1
20.
Самсунспор
 Заявка 7 0 1 6 4 - 13 1
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 10 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 10 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 9 (1)
Касымпаша Кара Айтач 8 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 6 (3)
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Топ нарушителей
Фенербахче Юксек Исмаил 2 3
Аланьяспор Оздемир Юсуф 6
Газиантеп Соялп Фуркан 1 4
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 4
Трабзонспор Менди Батиста 1 4
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    • 46'
      Озчичек Огюн уходит с поля. Маркович Лазар выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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