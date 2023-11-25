Тур: 13. Стадион: Конья Бююкшехир.
Ход матча
45'
64'
1:0
68'
77'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 1
-
2 Угловые 8
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
22
Огюз
Ахмет
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Огюз АхметЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Малли ЮнусПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Рак НикоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Келеш Хакан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Кара АйтачПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Янар АлиВратарь
- Защитник
-
58 Озчан ЯсинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Дилли СелимПолузащитник
- Полузащитник
-
97 Гомис ИронПолузащитник
-
19 Явручу СарпНападающий
-
Главный тренер: Оздеш Кемаль
История личных встреч
Коньяспор
Касымпаша
16 матчей
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
87.5%
31.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 11 побед
30 матчей
36.7%
33.3%
30%
11 побед 10 ничьих 9 побед
Первый тайм
46.7%
30%
23.3%
14 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
30%
36.7%
10 побед 9 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
22
Голов в среднем за матч
1.67
1.47
Среднее время на гол
54
61
Всего голов
28
17
Голов в среднем за матч
1.87
1.13
Среднее время на гол
48
79
Всего голов
53
39
Голов в среднем за матч
1.77
1.3
Тотал матчей
2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
19
Больше 63%
Меньше 37%
11
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
50
69
Бомбардиры внутри турнира
Коньяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чикалеши Сокол
|5 (2)
|0.38
|Андреасен Лука
|2
|0.15
|Хауберт Гильерме
|1
|0.08
|Морено Марлос
|1
|0.08
|Мурич Роберт
|1
|0.08
|Огюз Ахмет
|1
|0.08
|Язгылы Угурджан
|1
|0.08
|Оливейра Нелсон
|0
|0
|Михаляк Конрад
|0
|0
Касымпаша
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кара Айтач
|8 (2)
|0.62
|Фалл Мамаду
|4
|0.31
|Винк Клаудио
|2
|0.15
|Бен Уаннес Мортада
|2
|0.15
|Гомис Ирон
|1
|0.08
|Нгой Жульен
|1
|0.08
|Омеруо Кеннет
|1
|0.08
|Да Кошта Нуну
|1
|0.08
|Хайрадинович Харис
|0
|0
Карточки
Коньяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Огюз Ахмет
|4
|0
|Демирбаг Адиль
|2
|1
|Кальво Франсиско
|3
|0
|Юлгюн Огулджан
|1
|1
|Паш Бруно
|2
|0
|Оливейра Нелсон
|1
|0
|Чикалеши Сокол
|1
|0
|Морено Марлос
|1
|0
|Андреасен Лука
|1
|0
|Дикмен Сонер
|1
|0
|Демиртапа Кархаман
|1
|0
|Караель Джебраил
|1
|0
Касымпаша
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Омеруо Кеннет
|3
|0
|Кара Айтач
|3
|0
|Чифтпынар Садик
|3
|0
|Винк Клаудио
|2
|0
|Хайрадинович Харис
|2
|0
|Бен Уаннес Мортада
|2
|0
|Гомис Ирон
|2
|0
|Янниотис Андреас
|1
|0
|Фалл Мамаду
|1
|0
|Гюл Гёкхан
|1
|0
|Нгой Жульен
|1
|0
|Дилли Селим
|1
|0
|Четинкая Эрдем
|1
|0
|Саддики Дрейс
|1
|0
|Озчан Ясин
|1
|0
Результаты матчей
Коньяспор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Касымпаша
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
5
4
Коньяспор
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Касымпаша
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
8
10
Упущенные победы
3
9
Коньяспор
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
75% (9)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Касымпаша
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
8
13
Упущенные победы
8
13
Голы по времени матча
Забито
7
7
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
2
29%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
2
29%
76-90
Пропущено
7
8
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
14%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
1
13%
76-90
Забито
5
14
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
3
21%
16-30
1
20%
2
14%
31-45
2
40%
3
21%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
1
20%
3
21%
76-90
Пропущено
10
15
2 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
10%
3
20%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
3
30%
1
7%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
5
50%
4
27%
76-90
Забито
12
21
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
0
0%
1
5%
1-15
1
8%
3
14%
16-30
3
25%
4
19%
31-45
3
25%
5
24%
46-60
1
8%
3
14%
61-75
4
33%
5
24%
76-90
Пропущено
17
23
3 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
2
12%
4
17%
1-15
1
6%
3
13%
16-30
0
0%
6
26%
31-45
4
24%
3
13%
46-60
2
12%
2
9%
61-75
8
47%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Коньяспор
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Коньяспор - Серик Беледиеспор 1:1 Трабзонспор - Коньяспор 2:1 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Коньяспор - Эрбаспор 3:0
Адана Демирспор - Коньяспор 3:0 Коньяспор - Пендикспор 1:2 Хатайспор - Коньяспор 3:1 Коньяспор - Бешикташ 0:2 Анкарагюджю - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Ризеспор 1:2 Коньяспор - Генчлербирлиги 2:0 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Газиантеп 2:0 Антальяспор - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Истанбулспор 1:1 Анкарагюджю - Коньяспор 1:3 Коньяспор - Сабаил 0:2 Аланьяспор - Коньяспор 3:1 Коньяспор - Самсунспор 3:2 Бешикташ - Коньяспор 3:3
Касымпаша
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Касымпаша - Кайсериспор 3:4 Галатасарай - Касымпаша 2:1 Касымпаша - 68 Аксарай Беледиеспор 3:0 Касымпаша - Истанбулспор 3:1
Сивасспор - Касымпаша 0:1 Касымпаша - Фенербахче 0:2 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 2:3 Касымпаша - Адана Демирспор 2:1 Аланьяспор - Касымпаша 3:3 Касымпаша - Трабзонспор 1:5 Касымпаша - Пендикспор 1:1 Хатайспор - Касымпаша 0:0 Касымпаша - Анкарагюджю 3:2 Касымпаша - Умраниеспор 3:0 Касымпаша - Газиантепспор 4:2 Касымпаша - Аль-Араби 0:1 Касымпаша - Аль-Хуссейн 1:0 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 3:0 Касымпаша - Бешикташ 2:5 Аланьяспор - Касымпаша 1:3
Результаты матчей
Коньяспор
Касымпаша
Точный счет
1:2
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
5 раз 83%
0
1 раз 17%
3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
1:1
4 раза 33%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
9 раз 75%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
3
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Коньяспор
Касымпаша
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
61
15
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
102
111
66
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|31 - 8
|31
|2.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|22 - 8
|31
|3.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|21 - 14
|22
|4.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 14
|22
|5.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|23 - 12
|22
|6.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|17 - 13
|22
|7.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 13
|18
|8.
|0:2 Заявка
|13
|5
|3
|5
|21 - 25
|18
|9.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|11 - 17
|17
|10.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|21 - 18
|17
|11.
|1:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 19
|16
|12.
|0:1 Заявка
|13
|5
|0
|8
|12 - 18
|15
|13.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 10
|14
|14.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 17
|14
|15.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 25
|13
|16.
|2:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 18
|13
|17.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 17
|10
|18.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 16
|9
|19.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|9 - 19
|8
|20.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|11 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 3
|19
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 2
|16
|3.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 5
|15
|4.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|20 - 8
|15
|5.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 5
|15
|6.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|8 - 2
|14
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 9
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|9.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|4 - 2
|11
|10.
|0:2 Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 16
|10
|11.
|0:1 Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 5
|9
|13.
|1:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|14.
|2:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|15.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|16.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|17.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|18.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 15
|5
|19.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|20.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 0
|16
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 3
|16
|3.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 10
|10
|4.
|0:2 Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|5.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|6.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|7.
|1:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 12
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 7
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 12
|6
|11.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 15
|6
|12.
|0:1 Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 11
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 9
|6
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|15.
|2:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|2 - 8
|5
|17.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 9
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 7
|2
|19.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 11
|1
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 13
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|10 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|10 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|9 (1)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|8 (2)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|6 (3)
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 3
|Аланьяспор
|Оздемир Юсуф
|6
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|1 4
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 4
|Аланьяспор
|Байыр Фуркан
|5