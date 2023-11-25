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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
Коньяспор
2:0
Конец матча
Касымпаша
0'
45' Желтая карточка
Гюл Гёкхан
1:0
64' Гол
Чикалеши Сокол
2:0
77' Гол
Хауберт Гильерме
90'+6

Ход матча

26'
 
Озчан Ясин
Аксу Тунджер
45'
 
Гюл Гёкхан
60'
Андреасен Лука
Мурич Роберт
 
60'
Чикалеши Сокол
Оливейра Нелсон
 
64'
Чикалеши Сокол
(Морено Марлос)
1:0
67'
 
Бен Уаннес Мортада
Нгой Жульен
68'
 
Гомис Ирон
Кара Айтач
77'
Хауберт Гильерме
(Чикалеши Сокол)
2:0
80'
Кальво Франсиско
Чикылдэу Александру
 
85'
Н'Зонзи Стивен
Юлгюн Огулджан
 
86'
Субаши Ясир
Морено Марлос
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 9
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
61
Бернардони
Поль
22
Огюз
Ахмет
4
Демирбаг
Адиль
5
Язгылы
Угурджан
12
Хауберт
Гильерме
6
Дикмен
Сонер
35
Юлгюн
Огулджан
7
Мурич
Роберт
8
Чикылдэу
Александру
70
Морено
Марлос
16
Оливейра
Нелсон
1
Янниотис
Андреас
2
Винк
Клаудио
4
Омеруо
Кеннет
5
Чифтпынар
Садик
3
Аксу
Тунджер
6
Гюл
Гёкхан
35
Кара
Айтач
7
Фалл
Мамаду
10
Хайрадинович
Харис
9
Нгой
Жульен
18
Да
Кошта
Нуну
Коньяспор
4-2-3-1
Касымпаша
4-2-3-1

История личных встреч

Коньяспор
Касымпаша

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

87.5%
31.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 11 побед

30 матчей

36.7%
33.3%
30%
11 побед 10 ничьих 9 побед

Первый тайм

46.7%
30%
23.3%
14 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
30%
36.7%
10 побед 9 ничьих 11 побед

История матчей

С
1:2
С
1:1
С
4:4
С
2:2
С
1:1
С
2:1
С
0:0
С
1:4
С
1:1
С
3:2
С
2:0
С
2:1
К
2:0
К
3:2
С
1:1
С
2:1
С
2:0
С
2:1
С
2:1
С
2:0
С
1:3
С
1:2
ТПЛ
4:0
ТПЛ
0:2
АЛ
3:1
АЛ
0:0
С
2:2
С
2:2
С
2:1
С
2:1

Голы

Всего голов

25
22

Голов в среднем за матч

1.67
1.47

Среднее время на гол

54
61

Всего голов

28
17

Голов в среднем за матч

1.87
1.13

Среднее время на гол

48
79

Всего голов

53
39

Голов в среднем за матч

1.77
1.3

Тотал матчей

2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
19
Больше 63%
Меньше 37%
11
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

50
69

Бомбардиры внутри турнира

Коньяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чикалеши Сокол 5 (2) 0.38
Хауберт Гильерме 2 0.15
Андреасен Лука 2 0.15
Морено Марлос 1 0.08
Мурич Роберт 1 0.08
Огюз Ахмет 1 0.08
Язгылы Угурджан 1 0.08
Оливейра Нелсон 0 0
Михаляк Конрад 0 0
Касымпаша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кара Айтач 8 (2) 0.62
Фалл Мамаду 4 0.31
Винк Клаудио 2 0.15
Бен Уаннес Мортада 2 0.15
Гомис Ирон 1 0.08
Нгой Жульен 1 0.08
Омеруо Кеннет 1 0.08
Да Кошта Нуну 1 0.08
Хайрадинович Харис 0 0

Карточки

Коньяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Огюз Ахмет 4 0
Демирбаг Адиль 2 1
Кальво Франсиско 3 0
Юлгюн Огулджан 1 1
Паш Бруно 2 0
Оливейра Нелсон 1 0
Чикалеши Сокол 1 0
Морено Марлос 1 0
Андреасен Лука 1 0
Дикмен Сонер 1 0
Демиртапа Кархаман 1 0
Караель Джебраил 1 0
Касымпаша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Омеруо Кеннет 3 0
Кара Айтач 3 0
Чифтпынар Садик 3 0
Винк Клаудио 2 0
Хайрадинович Харис 2 0
Бен Уаннес Мортада 2 0
Гомис Ирон 2 0
Янниотис Андреас 1 0
Фалл Мамаду 1 0
Гюл Гёкхан 1 0
Нгой Жульен 1 0
Дилли Селим 1 0
Четинкая Эрдем 1 0
Саддики Дрейс 1 0
Озчан Ясин 1 0

Результаты матчей

Коньяспор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Касымпаша
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

5
4
Коньяспор
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Касымпаша
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
10

Упущенные победы

3
9
Коньяспор
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
77% (10)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Касымпаша
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

8
13

Упущенные победы

8
13

Голы по времени матча

Забито

9
7
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
2
29%
31-45
1
11%
2
29%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
4
44%
2
29%
76-90

Пропущено

7
10
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
14%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
2
29%
1
10%
61-75
3
43%
2
20%
76-90

Забито

5
14
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
3
21%
16-30
1
20%
2
14%
31-45
2
40%
3
21%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
1
20%
3
21%
76-90

Пропущено

10
15
2 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
10%
3
20%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
3
30%
1
7%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
5
50%
4
27%
76-90

Забито

14
21
4 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
0
0%
1
5%
1-15
1
7%
3
14%
16-30
3
21%
4
19%
31-45
3
21%
5
24%
46-60
2
14%
3
14%
61-75
5
36%
5
24%
76-90

Пропущено

17
25
3 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
2
12%
4
16%
1-15
1
6%
3
12%
16-30
0
0%
6
24%
31-45
4
24%
3
12%
46-60
2
12%
3
12%
61-75
8
47%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

Коньяспор
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Коньяспор - Серик Беледиеспор 1:1 Трабзонспор - Коньяспор 2:1 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Коньяспор - Эрбаспор 3:0
Адана Демирспор - Коньяспор 3:0 Коньяспор - Пендикспор 1:2 Хатайспор - Коньяспор 3:1 Коньяспор - Бешикташ 0:2 Анкарагюджю - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Ризеспор 1:2 Коньяспор - Генчлербирлиги 2:0 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Газиантеп 2:0 Антальяспор - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Истанбулспор 1:1 Анкарагюджю - Коньяспор 1:3 Коньяспор - Сабаил 0:2 Аланьяспор - Коньяспор 3:1 Коньяспор - Самсунспор 3:2 Бешикташ - Коньяспор 3:3
Касымпаша
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Касымпаша - Кайсериспор 3:4 Галатасарай - Касымпаша 2:1 Касымпаша - 68 Аксарай Беледиеспор 3:0 Касымпаша - Истанбулспор 3:1
Сивасспор - Касымпаша 0:1 Касымпаша - Фенербахче 0:2 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 2:3 Касымпаша - Адана Демирспор 2:1 Аланьяспор - Касымпаша 3:3 Касымпаша - Трабзонспор 1:5 Касымпаша - Пендикспор 1:1 Хатайспор - Касымпаша 0:0 Касымпаша - Анкарагюджю 3:2 Касымпаша - Умраниеспор 3:0 Касымпаша - Газиантепспор 4:2 Касымпаша - Аль-Араби 0:1 Касымпаша - Аль-Хуссейн 1:0 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 3:0 Касымпаша - Бешикташ 2:5 Аланьяспор - Касымпаша 1:3

Результаты матчей

Коньяспор
Касымпаша

Точный счет

1:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
5 раз 83%
0
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%

Точный счет

1:1
4 раза 31%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
9 раз 69%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Коньяспор
Касымпаша

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
10
3
2
11
1.5
6
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 0:0 Заявка 13 10 2 1 22 - 8 32
2.
Фенербахче
 Заявка 12 10 1 1 31 - 8 31
3.
Трабзонспор
 Заявка 12 7 1 4 21 - 14 22
4.
Бешикташ
 Заявка 12 7 1 4 18 - 14 22
5.
Адана Демирспор
 Заявка 12 6 4 2 23 - 12 22
6.
Кайсериспор
 Заявка 12 6 4 2 17 - 13 22
7.
Антальяспор
 Заявка 12 5 3 4 17 - 13 18
8.
Касымпаша
 Заявка 13 5 3 5 21 - 25 18
9.
Ризеспор
 Заявка 12 5 2 5 11 - 17 17
10.
Хатайспор
 Заявка 13 4 5 4 21 - 18 17
11.
Анкарагюджю
 Заявка 13 4 4 5 19 - 19 16
12.
Газиантеп
 Заявка 13 5 0 8 12 - 18 15
13.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 12 3 5 4 13 - 10 14
14.
Сивасспор
 Заявка 12 3 5 4 13 - 17 14
15.
Пендикспор
 Заявка 12 3 4 5 15 - 25 13
16.
Коньяспор
 Заявка 13 3 4 6 13 - 18 13
17.
Аланьяспор
 0:0 Заявка 13 2 5 6 9 - 17 11
18.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 12 2 3 7 8 - 16 9
19.
Самсунспор
 Заявка 12 2 2 8 9 - 19 8
20.
Истанбулспор
 Заявка 13 2 2 9 11 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Адана Демирспор
 Заявка 7 6 1 0 17 - 3 19
2.
Бешикташ
 Заявка 6 5 1 0 10 - 2 16
3.
Галатасарай
 0:0 Заявка 6 5 1 0 12 - 5 16
4.
Фенербахче
 Заявка 6 5 0 1 20 - 8 15
5.
Трабзонспор
 Заявка 6 5 0 1 11 - 5 15
6.
Кайсериспор
 Заявка 6 4 2 0 8 - 2 14
7.
Хатайспор
 Заявка 6 3 2 1 12 - 9 11
8.
Антальяспор
 Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
9.
Ризеспор
 Заявка 6 3 2 1 4 - 2 11
10.
Касымпаша
 Заявка 7 3 1 3 13 - 16 10
11.
Газиантеп
 Заявка 6 3 0 3 6 - 7 9
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 7 2 3 2 8 - 5 9
13.
Анкарагюджю
 Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
14.
Коньяспор
 Заявка 7 2 2 3 8 - 8 8
15.
Аланьяспор
 0:0 Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
16.
Самсунспор
 Заявка 5 2 1 2 5 - 6 7
17.
Истанбулспор
 Заявка 7 2 1 4 8 - 12 7
18.
Пендикспор
 Заявка 6 1 2 3 6 - 15 5
19.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
20.
Сивасспор
 Заявка 6 0 4 2 4 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 6 5 1 0 11 - 0 16
2.
Галатасарай
 0:0 Заявка 7 5 1 1 10 - 3 16
3.
Сивасспор
 Заявка 6 3 1 2 9 - 10 10
4.
Касымпаша
 Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
5.
Пендикспор
 Заявка 6 2 2 2 9 - 10 8
6.
Кайсериспор
 Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
7.
Анкарагюджю
 Заявка 7 2 2 3 12 - 12 8
8.
Антальяспор
 Заявка 6 2 1 3 9 - 7 7
9.
Трабзонспор
 Заявка 6 2 1 3 10 - 9 7
10.
Бешикташ
 Заявка 6 2 0 4 8 - 12 6
11.
Ризеспор
 Заявка 6 2 0 4 7 - 15 6
12.
Газиантеп
 Заявка 7 2 0 5 6 - 11 6
13.
Хатайспор
 Заявка 7 1 3 3 9 - 9 6
14.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
15.
Коньяспор
 Заявка 6 1 2 3 5 - 10 5
16.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 7 1 2 4 2 - 8 5
17.
Адана Демирспор
 Заявка 5 0 3 2 6 - 9 3
18.
Аланьяспор
 0:0 Заявка 6 0 3 3 1 - 7 3
19.
Истанбулспор
 Заявка 6 0 1 5 3 - 11 1
20.
Самсунспор
 Заявка 7 0 1 6 4 - 13 1
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 10 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 10 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 9 (1)
Касымпаша Кара Айтач 8 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фенербахче Юксек Исмаил 2 3
Аланьяспор Оздемир Юсуф 6
Газиантеп Соялп Фуркан 1 4
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 4
Трабзонспор Менди Батиста 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Гюл Гёкхан получил желтую карточку от судьи
  • 26'
    Аксу Тунджер уходит с поля. Озчан Ясин выходит вместо него
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