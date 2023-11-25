Тур: 13. Стадион: Аречи. Главный судья: Пронтера Алессандро
0:0
Первый тайм: 42'
Ход матча
32'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
3 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
4
Патрик
34
Хила
Марио
77
Марушич
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Бронн ДиланЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ботхейм ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 ПатрикЗащитник
-
34 Хила МариоЗащитник
-
77 Марушич АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Сепе ЛуиджиВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Башич ТомаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сарри Маурицио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Салернитана
Лацио
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
4 матча
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
1.5
Среднее время на гол
0
60
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
2
2.5
Среднее время на гол
45
36
Всего голов
4
8
Голов в среднем за матч
1
2
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диа Булайе
|4 (1)
|0.31
|Кандрева Антонио
|2
|0.15
|Иквуемеси Чуквубуикем
|1
|0.08
|Кабрал Жоване
|1
|0.08
|Маццокки Паскуале
|0
|0
|Кулибали Лассана
|0
|0
|Брадарич Домагой
|0
|0
|Чауна Лум
|0
|0
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альберто Луис
|3
|0.23
|Иммобиле Чиро
|3 (2)
|0.23
|Весино Матиас
|2
|0.15
|Андерсон Фелипе
|1
|0.08
|Кастельянос Валентин
|1
|0.08
|Камада Даити
|1
|0.08
|Дзакканьи Маттиа
|1
|0.08
|Лаццари Мануэль
|0
|0
Карточки
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьомбер Норберт
|5
|0
|Маджоре Джулио
|3
|0
|Брадарич Домагой
|3
|0
|Фасио Федерико
|2
|0
|Маццокки Паскуале
|2
|0
|Кастанос Григорис
|2
|0
|Ловато Маттео
|2
|0
|Иквуемеси Чуквубуикем
|2
|0
|Индзаги Филиппо
|1
|0
|Кандрева Антонио
|1
|0
|Кулибали Лассана
|1
|0
|Бохинен Эмиль
|1
|0
|Кабрал Жоване
|1
|0
|Ботхейм Эрик
|1
|0
|Пирола Лоренцо
|1
|0
|Ленговски Матеуш
|1
|0
|Мартеджани Агустин
|1
|0
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альберто Луис
|5
|0
|Маурицио Сарри
|3
|1
|Иммобиле Чиро
|4
|0
|Дзакканьи Маттиа
|4
|0
|Пеллегрини Лука
|3
|0
|Ровелла Николо
|3
|0
|Педро Родригес
|2
|0
|Романьоли Алессио
|2
|0
|Катальди Данило
|2
|0
|Исаксен Густав
|2
|0
|Патрик
|1
|0
|Весино Матиас
|1
|0
|Марушич Адам
|1
|0
|Лаццари Мануэль
|1
|0
Результаты матчей
Салернитана
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Лацио
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
4
2
Салернитана
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Лацио
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
4
6
Салернитана
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Лацио
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
8
8
Голы по времени матча
Забито
4
6
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
13
9
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
3
23%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
8%
1
11%
31-45
2
15%
2
22%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
6
46%
3
33%
76-90
Забито
4
6
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
1
25%
2
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
11
5
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
2
18%
1
20%
1-15
2
18%
1
20%
16-30
3
27%
2
40%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Забито
8
12
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 6
7 Не забивали 4
1
13%
2
17%
1-15
1
13%
3
25%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
2
25%
2
17%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
2
25%
2
17%
76-90
Пропущено
24
14
11 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
5
21%
2
14%
1-15
2
8%
2
14%
16-30
4
17%
3
21%
31-45
3
13%
2
14%
46-60
1
4%
2
14%
61-75
9
38%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Салернитана
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сассуоло - Салернитана 2:2 Салернитана - Наполи 0:2 Салернитана - Сампдория 4:0 Дженоа - Салернитана 1:0
Салернитана - Кальяри 2:2 Монца - Салернитана 3:0 Салернитана - Интер Милан 0:4 Эмполи - Салернитана 1:0 Салернитана - Фрозиноне 1:1 Салернитана - Торино 0:3 Лечче - Салернитана 2:0 Салернитана - Удинезе 1:1 Рома - Салернитана 2:2 Салернитана - Тернана 1:0 Салернитана - Аугсбург 2:1 Салернитана - Хатайспор 1:6 Фрозиноне - Салернитана 1:1 Салернитана - Пичерно 1:0 Салернитана - Дельфино Кури Пескара 3:0 Кремонезе - Салернитана 2:0
Лацио
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Лацио - Рома 0:0 Лацио - Фейеноорд 1:0 Болонья - Лацио 1:0 Лацио - Фиорентина 1:0
Фейеноорд - Лацио 3:1 Сассуоло - Лацио 0:2 Лацио - Аталанта 3:2 Селтик - Лацио 1:2 Милан - Лацио 2:0 Лацио - Торино 2:0 Лацио - Монца 1:1 Лацио - Атлетико М 1:1 Ювентус - Лацио 3:1 Наполи - Лацио 1:2 Лацио - Дженоа 0:1 Лечче - Лацио 2:1 Латина - Лацио 0:9 Жирона - Лацио 2:1 Астон Вилла - Лацио 3:0 Лацио - Браво 2:0
Результаты матчей
Салернитана
Лацио
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
2
2 раза 33%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Точный счет
2:2
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 58%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Салернитана
Лацио
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
42
15
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
42
24
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
57
Больше Меньше
84
39
48
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|29 - 6
|31
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|19 - 7
|29
|3.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|20 - 14
|23
|4.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|24 - 13
|21
|5.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 11
|20
|6.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 16
|20
|7.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|22 - 14
|18
|8.
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|13 - 10
|18
|9.
|0:0 Заявка
|13
|5
|3
|5
|13 - 13
|18
|10.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 11
|17
|11.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|10 - 14
|16
|12.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|17 - 20
|15
|13.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 16
|14
|14.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 16
|14
|15.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 21
|12
|16.
|Заявка
|12
|1
|8
|3
|8 - 15
|11
|17.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|5 - 21
|10
|18.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 24
|9
|19.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 16
|8
|20.
|0:0 Заявка
|13
|0
|6
|7
|8 - 24
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 3
|16
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 5
|16
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 5
|13
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 9
|13
|6.
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 9
|11
|8.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 2
|10
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|11.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|8 - 3
|10
|12.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 3
|9
|13.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 5
|9
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|15.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|16.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|1 - 7
|4
|19.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 9
|4
|20.
|0:0 Заявка
|7
|0
|4
|3
|4 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 1
|15
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 11
|14
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 9
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|9.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|4 - 6
|7
|10.
|0:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|11.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 14
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|13.
|Заявка
|6
|0
|5
|1
|5 - 6
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 8
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 11
|2
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 11
|2
|20.
|0:0 Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 11
|2
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|Лукаку Ромелу
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|Милан
|Эрнандес Тео
|6
|Верона
|Фараони Марко
|5
|Лацио
|Альберто Луис
|5
|Аталанта
|Де Рон Мартен
|5
|Удинезе
|Кабаселе Кристиан
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Салернитана 0:0 Лацио
Исход игры
Салернитана
1.7% (2)
Ничья
7.6% (9)
Лацио
90.7% (107)
Тотал 2.5
Больше
46.02% (52)
Меньше
53.98% (61)
Обе команды забьют
Да
51.33% (58)
Нет
48.67% (55)
Популярный счёт
1:2 Лацио
37.3% (44)
0:1 Лацио
24.6% (29)
0:2 Лацио
19.5% (23)
1:1 Ничья
6.8% (8)
1:3 Лацио
4.2% (5)
0:3 Лацио
1.7% (2)
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