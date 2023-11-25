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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Пронтера Алессандро
Салернитана
0:0
Первый тайм: 42'
Лацио
0'
32' Желтая карточка
Лаццари Мануэль

Ход матча

32'
 
Лаццари Мануэль

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Прогнозы 118
Салернитана 1.7% (2)
X 7.6% (9)
Лацио 90.7% (107)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Салернитана
Ничья
Лацио
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3.80
2.15
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
56
Костиль
Бенуа
5
Данилюк
Флавиус
23
Дьомбер
Норберт
98
Пирола
Лоренцо
30
Маццокки
Паскуале
8
Бохинен
Эмиль
18
Кулибали
Лассана
3
Брадарич
Домагой
20
Кастанос
Григорис
22
Иквуемеси
Чуквубуикем
87
Кандрева
Антонио
94
Проведель
Иван
29
Лаццари
Мануэль
4
Патрик
34
Хила
Марио
77
Марушич
Адам
8
Гендузи
Маттео
32
Катальди
Данило
6
Камада
Даити
7
Андерсон
Фелипе
17
Иммобиле
Чиро
20
Дзакканьи
Маттиа
Салернитана
3-4-3
Лацио
4-3-3

История личных встреч

Салернитана
Лацио

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

История матчей

СA
0:2
СA
1:3
СA
0:3
СA
3:0

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

2
2.5

Среднее время на гол

45
36

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

1
2

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диа Булайе 4 (1) 0.31
Кандрева Антонио 2 0.15
Иквуемеси Чуквубуикем 1 0.08
Кабрал Жоване 1 0.08
Маццокки Паскуале 0 0
Кулибали Лассана 0 0
Брадарич Домагой 0 0
Чауна Лум 0 0
Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альберто Луис 3 0.23
Иммобиле Чиро 3 (2) 0.23
Весино Матиас 2 0.15
Андерсон Фелипе 1 0.08
Кастельянос Валентин 1 0.08
Камада Даити 1 0.08
Дзакканьи Маттиа 1 0.08
Лаццари Мануэль 0 0

Карточки

Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьомбер Норберт 5 0
Маджоре Джулио 3 0
Брадарич Домагой 3 0
Фасио Федерико 2 0
Маццокки Паскуале 2 0
Кастанос Григорис 2 0
Ловато Маттео 2 0
Иквуемеси Чуквубуикем 2 0
Индзаги Филиппо 1 0
Кандрева Антонио 1 0
Кулибали Лассана 1 0
Бохинен Эмиль 1 0
Кабрал Жоване 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Пирола Лоренцо 1 0
Ленговски Матеуш 1 0
Мартеджани Агустин 1 0
Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альберто Луис 5 0
Маурицио Сарри 3 1
Иммобиле Чиро 4 0
Дзакканьи Маттиа 4 0
Пеллегрини Лука 3 0
Ровелла Николо 3 0
Педро Родригес 2 0
Романьоли Алессио 2 0
Катальди Данило 2 0
Исаксен Густав 2 0
Патрик 1 0
Весино Матиас 1 0
Марушич Адам 1 0
Лаццари Мануэль 1 0

Результаты матчей

Салернитана
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Лацио
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
2
Салернитана
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Лацио
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

4
6
Салернитана
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Лацио
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

8
8

Голы по времени матча

Забито

4
6
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

13
9
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
3
23%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
8%
1
11%
31-45
2
15%
2
22%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
6
46%
3
33%
76-90

Забито

4
6
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
1
25%
2
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

11
5
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
2
18%
1
20%
1-15
2
18%
1
20%
16-30
3
27%
2
40%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Забито

8
12
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 6
7 Не забивали 4
1
13%
2
17%
1-15
1
13%
3
25%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
2
25%
2
17%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
2
25%
2
17%
76-90

Пропущено

24
14
11 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
5
21%
2
14%
1-15
2
8%
2
14%
16-30
4
17%
3
21%
31-45
3
13%
2
14%
46-60
1
4%
2
14%
61-75
9
38%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Салернитана
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сассуоло - Салернитана 2:2 Салернитана - Наполи 0:2 Салернитана - Сампдория 4:0 Дженоа - Салернитана 1:0
Салернитана - Кальяри 2:2 Монца - Салернитана 3:0 Салернитана - Интер Милан 0:4 Эмполи - Салернитана 1:0 Салернитана - Фрозиноне 1:1 Салернитана - Торино 0:3 Лечче - Салернитана 2:0 Салернитана - Удинезе 1:1 Рома - Салернитана 2:2 Салернитана - Тернана 1:0 Салернитана - Аугсбург 2:1 Салернитана - Хатайспор 1:6 Фрозиноне - Салернитана 1:1 Салернитана - Пичерно 1:0 Салернитана - Дельфино Кури Пескара 3:0 Кремонезе - Салернитана 2:0
Лацио
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Лацио - Рома 0:0 Лацио - Фейеноорд 1:0 Болонья - Лацио 1:0 Лацио - Фиорентина 1:0
Фейеноорд - Лацио 3:1 Сассуоло - Лацио 0:2 Лацио - Аталанта 3:2 Селтик - Лацио 1:2 Милан - Лацио 2:0 Лацио - Торино 2:0 Лацио - Монца 1:1 Лацио - Атлетико М 1:1 Ювентус - Лацио 3:1 Наполи - Лацио 1:2 Лацио - Дженоа 0:1 Лечче - Лацио 2:1 Латина - Лацио 0:9 Жирона - Лацио 2:1 Астон Вилла - Лацио 3:0 Лацио - Браво 2:0

Результаты матчей

Салернитана
Лацио

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
2
2 раза 33%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

2:2
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 58%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Салернитана
Лацио

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
7
0.5
Больше Меньше
8
4
3
9
1.5
4
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 12 10 1 1 29 - 6 31
2.
Ювентус
 Заявка 12 9 2 1 19 - 7 29
3.
Милан
 Заявка 12 7 2 3 20 - 14 23
4.
Наполи
 Заявка 12 6 3 3 24 - 13 21
5.
Аталанта
 Заявка 12 6 2 4 20 - 11 20
6.
Фиорентина
 Заявка 12 6 2 4 20 - 16 20
7.
Рома
 Заявка 12 5 3 4 22 - 14 18
8.
Болонья
 Заявка 12 4 6 2 13 - 10 18
9.
Лацио
 0:0 Заявка 13 5 3 5 13 - 13 18
10.
Монца
 Заявка 12 4 5 3 13 - 11 17
11.
Торино
 Заявка 12 4 4 4 10 - 14 16
12.
Фрозиноне
 Заявка 12 4 3 5 17 - 20 15
13.
Дженоа
 Заявка 12 4 2 6 13 - 16 14
14.
Лечче
 Заявка 12 3 5 4 13 - 16 14
15.
Сассуоло
 Заявка 12 3 3 6 16 - 21 12
16.
Удинезе
 Заявка 12 1 8 3 8 - 15 11
17.
Эмполи
 Заявка 12 3 1 8 5 - 21 10
18.
Кальяри
 Заявка 12 2 3 7 12 - 24 9
19.
Верона
 Заявка 12 2 2 8 7 - 16 8
20.
Салернитана
 0:0 Заявка 13 0 6 7 8 - 24 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 6 5 1 0 10 - 3 16
2.
Интер Милан
 Заявка 7 5 1 1 17 - 5 16
3.
Рома
 Заявка 6 4 1 1 15 - 5 13
4.
Болонья
 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
5.
Фрозиноне
 Заявка 6 4 1 1 12 - 9 13
6.
Лацио
 0:0 Заявка 6 3 2 1 7 - 4 11
7.
Лечче
 Заявка 7 3 2 2 8 - 9 11
8.
Аталанта
 Заявка 5 3 1 1 8 - 2 10
9.
Фиорентина
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
10.
Дженоа
 Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
11.
Монца
 Заявка 6 2 4 0 8 - 3 10
12.
Милан
 Заявка 5 3 0 2 7 - 3 9
13.
Торино
 Заявка 6 2 3 1 4 - 5 9
14.
Сассуоло
 Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
15.
Наполи
 Заявка 6 2 1 3 10 - 9 7
16.
Кальяри
 Заявка 6 2 1 3 8 - 13 7
17.
Верона
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
18.
Эмполи
 Заявка 6 1 1 4 1 - 7 4
19.
Удинезе
 Заявка 6 0 4 2 4 - 9 4
20.
Салернитана
 0:0 Заявка 7 0 4 3 4 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 5 5 0 0 12 - 1 15
2.
Наполи
 Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
3.
Милан
 Заявка 7 4 2 1 13 - 11 14
4.
Ювентус
 Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
5.
Фиорентина
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
6.
Аталанта
 Заявка 7 3 1 3 12 - 9 10
7.
Монца
 Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
8.
Торино
 Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
9.
Удинезе
 Заявка 6 1 4 1 4 - 6 7
10.
Лацио
 0:0 Заявка 7 2 1 4 6 - 9 7
11.
Эмполи
 Заявка 6 2 0 4 4 - 14 6
12.
Рома
 Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
13.
Болонья
 Заявка 6 0 5 1 5 - 6 5
14.
Сассуоло
 Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
15.
Дженоа
 Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
16.
Верона
 Заявка 7 1 1 5 3 - 8 4
17.
Лечче
 Заявка 5 0 3 2 5 - 7 3
18.
Фрозиноне
 Заявка 6 0 2 4 5 - 11 2
19.
Кальяри
 Заявка 6 0 2 4 4 - 11 2
20.
Салернитана
 0:0 Заявка 6 0 2 4 4 - 11 2
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 12 (1)
Милан Жиру Оливье 7 (3)
Монца Колпани Андреа 6 (1)
Фиорентина Гонсалес Николас 6 (1)
Рома Лукаку Ромелу 6
Весь список

Топ нарушителей
Милан Эрнандес Тео 6
Верона Фараони Марко 5
Лацио Альберто Луис 5
Аталанта Де Рон Мартен 5
Удинезе Кабаселе Кристиан 5
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Arechi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 54% завершится победой Лацио.
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      1.85 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 118
    Салернитана 1.7% (2)
    X 7.6% (9)
    Лацио 90.7% (107)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Салернитана
    Ничья
    Лацио
    4.90
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    3.80
    2.15
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Салернитана 0:0 Лацио

    Исход игры
    Салернитана
    1.7% (2)
    Ничья
    7.6% (9)
    Лацио
    90.7% (107)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.02% (52)
    Меньше
    53.98% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    51.33% (58)
    Нет
    48.67% (55)
    Популярный счёт
    1:2 Лацио
    37.3% (44)
    0:1 Лацио
    24.6% (29)
    0:2 Лацио
    19.5% (23)
    1:1 Ничья
    6.8% (8)
    1:3 Лацио
    4.2% (5)
    0:3 Лацио
    1.7% (2)
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