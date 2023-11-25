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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Пронтера Алессандро
Салернитана
2:1
Конец матча
Лацио
0'
32' Желтая карточка
Лаццари Мануэль
42' Желтая карточка
Дьомбер Норберт
0:1
43' Пенальти
Иммобиле Чиро
53' Желтая карточка
Данилюк Флавиус
1:1
55' Гол
Кастанос Григорис
65' Желтая карточка
Индзаги Филиппо
2:1
66' Гол
Кандрева Антонио
79' Желтая карточка
Катальди Данило
84' Желтая карточка
Маджоре Джулио
88' Желтая карточка
Фасио Федерико
90' Желтая карточка
Весино Матиас
90' Желтая карточка
Кулибали Лассана
90'+6

Ход матча

32'
 
Лаццари Мануэль
42'
Дьомбер Норберт
 
43'
0:1
Иммобиле Чиро
46'
Ловато Маттео
Дьомбер Норберт
 
53'
Данилюк Флавиус
 
55'
Кастанос Григорис
1:1
61'
Ленговски Матеуш
Бохинен Эмиль
 
62'
Фасио Федерико
Данилюк Флавиус
 
62'
 
Педро Родригес
Дзакканьи Маттиа
62'
 
Хюсай Эльсейд
Лаццари Мануэль
65'
Индзаги Филиппо
 
66'
Кандрева Антонио
(Кастанос Григорис)
2:1
69'
 
Кастельянос Валентин
Иммобиле Чиро
69'
 
Исаксен Густав
Андерсон Фелипе
73'
Маджоре Джулио
Кастанос Григорис
 
79'
 
Катальди Данило
81'
 
Весино Матиас
Катальди Данило
84'
Маджоре Джулио
 
87'
Бронн Дилан
Пирола Лоренцо
 
88'
Фасио Федерико
 
90'
 
Весино Матиас
90'
Кулибали Лассана
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 9
  • 2 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 12
  • 5 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 314 Количество передач 524
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 118
Салернитана 1.7% (2)
X 7.6% (9)
Лацио 90.7% (107)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
56
Костиль
Бенуа
5
Данилюк
Флавиус
23
Дьомбер
Норберт
98
Пирола
Лоренцо
30
Маццокки
Паскуале
8
Бохинен
Эмиль
18
Кулибали
Лассана
3
Брадарич
Домагой
20
Кастанос
Григорис
22
Иквуемеси
Чуквубуикем
87
Кандрева
Антонио
94
Проведель
Иван
29
Лаццари
Мануэль
4
Патрик
34
Хила
Марио
77
Марушич
Адам
8
Гендузи
Маттео
32
Катальди
Данило
6
Камада
Даити
7
Андерсон
Фелипе
17
Иммобиле
Чиро
20
Дзакканьи
Маттиа
Салернитана
3-4-3
Лацио
4-3-3

История личных встреч

Салернитана
Лацио

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

История матчей

СA
0:2
СA
1:3
СA
0:3
СA
3:0

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

2
2.5

Среднее время на гол

45
36

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

1
2

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диа Булайе 4 (1) 0.31
Кандрева Антонио 3 0.23
Кастанос Григорис 1 0.08
Иквуемеси Чуквубуикем 1 0.08
Кабрал Жоване 1 0.08
Маццокки Паскуале 0 0
Кулибали Лассана 0 0
Брадарич Домагой 0 0
Чауна Лум 0 0
Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 4 (3) 0.31
Альберто Луис 3 0.23
Весино Матиас 2 0.15
Андерсон Фелипе 1 0.08
Кастельянос Валентин 1 0.08
Камада Даити 1 0.08
Дзакканьи Маттиа 1 0.08
Лаццари Мануэль 0 0

Карточки

Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьомбер Норберт 6 0
Маджоре Джулио 4 0
Фасио Федерико 3 0
Брадарич Домагой 3 0
Индзаги Филиппо 2 0
Маццокки Паскуале 2 0
Кулибали Лассана 2 0
Кастанос Григорис 2 0
Ловато Маттео 2 0
Иквуемеси Чуквубуикем 2 0
Кандрева Антонио 1 0
Бохинен Эмиль 1 0
Кабрал Жоване 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Пирола Лоренцо 1 0
Данилюк Флавиус 1 0
Ленговски Матеуш 1 0
Мартеджани Агустин 1 0
Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альберто Луис 5 0
Маурицио Сарри 3 1
Иммобиле Чиро 4 0
Дзакканьи Маттиа 4 0
Катальди Данило 3 0
Пеллегрини Лука 3 0
Ровелла Николо 3 0
Педро Родригес 2 0
Весино Матиас 2 0
Романьоли Алессио 2 0
Лаццари Мануэль 2 0
Исаксен Густав 2 0
Патрик 1 0
Марушич Адам 1 0

Результаты матчей

Салернитана
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Лацио
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
3
Салернитана
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Лацио
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

4
6
Салернитана
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Лацио
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

8
9

Голы по времени матча

Забито

6
7
0 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
2
33%
1
14%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

14
11
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
3
21%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
14%
1
9%
31-45
2
14%
3
27%
46-60
1
7%
2
18%
61-75
6
43%
3
27%
76-90

Забито

4
6
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
1
25%
2
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

11
5
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
2
18%
1
20%
1-15
2
18%
1
20%
16-30
3
27%
2
40%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Забито

10
13
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 7
7 Не забивали 4
1
10%
2
15%
1-15
1
10%
3
23%
16-30
1
10%
2
15%
31-45
3
30%
2
15%
46-60
2
20%
2
15%
61-75
2
20%
2
15%
76-90

Пропущено

25
16
12 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
5
20%
2
13%
1-15
2
8%
2
13%
16-30
5
20%
3
19%
31-45
3
12%
3
19%
46-60
1
4%
3
19%
61-75
9
36%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Салернитана
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сассуоло - Салернитана 2:2 Салернитана - Наполи 0:2 Салернитана - Сампдория 4:0 Дженоа - Салернитана 1:0
Салернитана - Кальяри 2:2 Монца - Салернитана 3:0 Салернитана - Интер Милан 0:4 Эмполи - Салернитана 1:0 Салернитана - Фрозиноне 1:1 Салернитана - Торино 0:3 Лечче - Салернитана 2:0 Салернитана - Удинезе 1:1 Рома - Салернитана 2:2 Салернитана - Тернана 1:0 Салернитана - Аугсбург 2:1 Салернитана - Хатайспор 1:6 Фрозиноне - Салернитана 1:1 Салернитана - Пичерно 1:0 Салернитана - Дельфино Кури Пескара 3:0 Кремонезе - Салернитана 2:0
Лацио
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Лацио - Рома 0:0 Лацио - Фейеноорд 1:0 Болонья - Лацио 1:0 Лацио - Фиорентина 1:0
Фейеноорд - Лацио 3:1 Сассуоло - Лацио 0:2 Лацио - Аталанта 3:2 Селтик - Лацио 1:2 Милан - Лацио 2:0 Лацио - Торино 2:0 Лацио - Монца 1:1 Лацио - Атлетико М 1:1 Ювентус - Лацио 3:1 Наполи - Лацио 1:2 Лацио - Дженоа 0:1 Лечче - Лацио 2:1 Латина - Лацио 0:9 Жирона - Лацио 2:1 Астон Вилла - Лацио 3:0 Лацио - Браво 2:0

Результаты матчей

Салернитана
Лацио

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
2
2 раза 33%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

2:2
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Салернитана
Лацио

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
2
2
5
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
5
2
2
4
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
9
4
4
9
1.5
4
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 12 10 1 1 29 - 6 31
2.
Ювентус
 Заявка 12 9 2 1 19 - 7 29
3.
Милан
 Заявка 12 7 2 3 20 - 14 23
4.
Наполи
 Заявка 12 6 3 3 24 - 13 21
5.
Аталанта
 Заявка 12 6 2 4 20 - 11 20
6.
Фиорентина
 Заявка 12 6 2 4 20 - 16 20
7.
Рома
 Заявка 12 5 3 4 22 - 14 18
8.
Болонья
 Заявка 12 4 6 2 13 - 10 18
9.
Монца
 Заявка 12 4 5 3 13 - 11 17
10.
Лацио
 Заявка 13 5 2 6 14 - 15 17
11.
Торино
 Заявка 12 4 4 4 10 - 14 16
12.
Фрозиноне
 Заявка 12 4 3 5 17 - 20 15
13.
Дженоа
 Заявка 12 4 2 6 13 - 16 14
14.
Лечче
 Заявка 12 3 5 4 13 - 16 14
15.
Сассуоло
 Заявка 12 3 3 6 16 - 21 12
16.
Удинезе
 Заявка 12 1 8 3 8 - 15 11
17.
Эмполи
 Заявка 12 3 1 8 5 - 21 10
18.
Кальяри
 Заявка 12 2 3 7 12 - 24 9
19.
Верона
 Заявка 12 2 2 8 7 - 16 8
20.
Салернитана
 Заявка 13 1 5 7 10 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 6 5 1 0 10 - 3 16
2.
Интер Милан
 Заявка 7 5 1 1 17 - 5 16
3.
Рома
 Заявка 6 4 1 1 15 - 5 13
4.
Болонья
 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
5.
Фрозиноне
 Заявка 6 4 1 1 12 - 9 13
6.
Лацио
 Заявка 6 3 2 1 7 - 4 11
7.
Лечче
 Заявка 7 3 2 2 8 - 9 11
8.
Аталанта
 Заявка 5 3 1 1 8 - 2 10
9.
Фиорентина
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
10.
Дженоа
 Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
11.
Монца
 Заявка 6 2 4 0 8 - 3 10
12.
Милан
 Заявка 5 3 0 2 7 - 3 9
13.
Торино
 Заявка 6 2 3 1 4 - 5 9
14.
Сассуоло
 Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
15.
Наполи
 Заявка 6 2 1 3 10 - 9 7
16.
Кальяри
 Заявка 6 2 1 3 8 - 13 7
17.
Салернитана
 Заявка 7 1 3 3 6 - 14 6
18.
Верона
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
19.
Эмполи
 Заявка 6 1 1 4 1 - 7 4
20.
Удинезе
 Заявка 6 0 4 2 4 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 5 5 0 0 12 - 1 15
2.
Наполи
 Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
3.
Милан
 Заявка 7 4 2 1 13 - 11 14
4.
Ювентус
 Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
5.
Фиорентина
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
6.
Аталанта
 Заявка 7 3 1 3 12 - 9 10
7.
Монца
 Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
8.
Торино
 Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
9.
Удинезе
 Заявка 6 1 4 1 4 - 6 7
10.
Эмполи
 Заявка 6 2 0 4 4 - 14 6
11.
Лацио
 Заявка 7 2 0 5 7 - 11 6
12.
Рома
 Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
13.
Болонья
 Заявка 6 0 5 1 5 - 6 5
14.
Сассуоло
 Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
15.
Дженоа
 Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
16.
Верона
 Заявка 7 1 1 5 3 - 8 4
17.
Лечче
 Заявка 5 0 3 2 5 - 7 3
18.
Фрозиноне
 Заявка 6 0 2 4 5 - 11 2
19.
Кальяри
 Заявка 6 0 2 4 4 - 11 2
20.
Салернитана
 Заявка 6 0 2 4 4 - 11 2
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 12 (1)
Милан Жиру Оливье 7 (3)
Монца Колпани Андреа 6 (1)
Фиорентина Гонсалес Николас 6 (1)
Рома Лукаку Ромелу 6
Весь список

Топ нарушителей
Салернитана Дьомбер Норберт 6
Милан Эрнандес Тео 6
Верона Фараони Марко 5
Лацио Альберто Луис 5
Аталанта Де Рон Мартен 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 118
    Салернитана 1.7% (2)
    X 7.6% (9)
    Лацио 90.7% (107)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Салернитана 2:1 Лацио

    Исход игры
    Салернитана
    1.7% (2)
    Ничья
    7.6% (9)
    Лацио
    90.7% (107)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.02% (52)
    Меньше
    53.98% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    51.33% (58)
    Нет
    48.67% (55)
    Популярный счёт
    1:2 Лацио
    37.3% (44)
    0:1 Лацио
    24.6% (29)
    0:2 Лацио
    19.5% (23)
    1:1 Ничья
    6.8% (8)
    1:3 Лацио
    4.2% (5)
    0:3 Лацио
    1.7% (2)
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