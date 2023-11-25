Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Матч возобновлен

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Костиль Бенуа взял и забрал мяч на выходе

89' Исаксен Густав навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

88' Фасио Федерико получает желтую карточку за неспортивное поведение

87' Удар от ворот произведет Салернитана

87' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Кастельянос Валентин решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

83' Костиль Бенуа взял и забрал мяч на выходе

82' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Рефери не любит споров - именно за это Катальди Данило сейчас получил желтую

78' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Ленговски Матеуш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Матч возобновлен

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Гендузи Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Исаксен Густав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Матч возобновлен

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Катальди Данило навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Катальди Данило навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' Г О О О О Л - Кандрева Антонио из команды Салернитана правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

65' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Матч возобновлен

65' Индзаги Филиппо получает желтую карточку за неспортивное поведение

64' Матч остановлен

63' Mario Gila из команды Лацио перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

63' Удар от ворот произведет Салернитана

62' Матч возобновлен

62' Ох, нехорошо это выглядит. Дзакканьи Маттиа получил травму и медбригада забирает его с поля.

62' Дзакканьи Маттиа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Оооо... вот это был удар! Дзакканьи Маттиа должен был забить с этой позиции.

60' Дзакканьи Маттиа оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

60' Андерсон Фелипе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

60' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Удар от ворот произведет Лацио

60' Кастанос Григорис из команды Салернитана наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

60' Брадарич Домагой создает голевую возможность для своего партнера по команде.

59' Оооо... вот это был удар! Кандрева Антонио должен был забить с этой позиции.

59' Хорошую попытку сделал Кандрева Антонио . Удар в створ, но вратарь начеку

59' Кастанос Григорис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

59' Ловато Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Лаццари Мануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Удар от ворот произведет Салернитана

58' Гендузи Маттео не смог попасть в створ ударом издали

57' Маццокки Паскуале выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Г О О О О О Л - Кастанос Григорис из команды Салернитана легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!

55' Кандрева Антонио нанес удар головой, но Иван Проведель спокойно отбил мяч.

55' Маццокки Паскуале из команды Салернитана своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

54' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Данилюк Флавиус - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

53' Удар от ворот произведет Салернитана

53' Гендузи Маттео не смог попасть в створ ударом издали

52' Лаццари Мануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Ловато Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Кастанос Григорис пробует нанести удар издали, но Иван Проведель держит все под контролем

48' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля