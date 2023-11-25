Тур: 1.
1:0
Конец матча
0'
9' Желтая карточкаДринчич Милош
31' Желтая карточкаПеннанен Петтери
1:0
41' ГолДринчич Милош
50' Желтая карточкаDanish Farooq Bhat
72' Желтая карточкаСингх Чингленсана
90' Желтая карточкаПравин Рахул
90'+7
Ход матча
31'
41'
1:0
90'
20
Котал
Притам
14
Kwame
Peprah
10
Луна
Адриан
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Котал ПритамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Kwame PeprahНападающий
-
10 Луна АдрианНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Prabir DasЗащитник
- Защитник
-
26 Пандита ИшанНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Вукоманович Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Sahil TavoraПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
-
-
-
-
-
44 Alex Saji
-
-
77 Abdul Rabeeh
-
Главный тренер: Thangboi Singto
История личных встреч
Керала Бластерс
Хайдарабад
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
125%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
9 матчей
44.4%
55.6%
4 победы 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
2
0.8
Среднее время на гол
45
112
Всего голов
9
2
Голов в среднем за матч
1.8
0.5
Среднее время на гол
50
180
Всего голов
17
6
Голов в среднем за матч
1.89
0.67
Тотал матчей
2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
47
135
Бомбардиры внутри турнира
Керала Бластерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Луна Адриан
|3
|0.43
|Диамантакос Димитрис
|2
|0.29
|Danish Farooq Bhat
|2
|0.29
|Дайсуке Сакай
|1
|0.14
|Дринчич Милош
|1
|0.14
Хайдарабад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мойя Хонатан
|1
|0.14
|Hitesh Sharma
|1
|0.14
|Ясир Мохаммад
|1
|0.14
|Аланис Освальдо
|0
|0
|Mark Zothanpuia
|0
|0
Карточки
Керала Бластерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Луна Адриан
|3
|0
|Danish Farooq Bhat
|3
|0
|Диамантакос Димитрис
|1
|1
|Дринчич Милош
|1
|1
|Сингх Джаксон
|2
|0
|Prabir Das
|1
|0
|Котал Притам
|1
|0
|Правин Рахул
|1
|0
|Aibanbha Dohling
|1
|0
|Sandeep Singh
|1
|0
|Huidrom Singh
|1
|0
|Хормипам Руива
|1
|0
|Freddy Lallawmawma
|1
|0
Хайдарабад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|João Victor I
|2
|0
|Пеннанен Петтери
|1
|0
|Аланис Освальдо
|1
|0
|Nim Dorjee Tamang
|1
|0
|Joseph Knowles
|1
|0
|Сингх Чингленсана
|1
|0
|Sahil Tavora
|1
|0
|Ясир Мохаммад
|1
|0
|Vignesh Dakshinamurthy
|1
|0
|Manoj Mohammed
|1
|0
|Aaren D'Silva
|1
|0
Результаты матчей
Керала Бластерс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Хайдарабад
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
3
Керала Бластерс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Хайдарабад
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
2
1
Керала Бластерс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Хайдарабад
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
3
4
Голы по времени матча
Забито
5
3
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
1
20%
2
67%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
50%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
4
80%
76-90
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
8
4
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
2
50%
76-90
Пропущено
7
7
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
2
29%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
4
57%
76-90
Результаты последних матчей
Керала Бластерс
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Ист Бенгал - Керала Бластерс 1:2 Керала Бластерс - Дели Динамос 2:1 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 1:1 Мумбаи Сити - Керала Бластерс 2:1
Керала Бластерс - Джамшедпур 1:0 Керала Бластерс - Бенгалуру 2:1 Бенгалуру - Керала Бластерс 1:0 Керала Бластерс - Хайдарабад 0:1 АТК - Керала Бластерс 2:1 Бенгалуру - Керала Бластерс 1:0 Керала Бластерс - Ченнаин 2:1 Ист Бенгал - Керала Бластерс 1:0 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 2:0 Гоа - Керала Бластерс 3:1 Мумбаи Сити - Керала Бластерс 4:0 Керала Бластерс - Джамшедпур 3:1 Керала Бластерс - Дели Динамос 1:0 Ченнаин - Керала Бластерс 1:1 Керала Бластерс - Бенгалуру 3:2 Джамшедпур - Керала Бластерс 0:1
Хайдарабад
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Пенджаб - Хайдарабад 1:1 Хайдарабад - Бенгалуру 1:1 Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1 Хайдарабад - Ченнаин 0:1
Джамшедпур - Хайдарабад 1:0 Ист Бенгал - Хайдарабад 2:1 АТК - Хайдарабад 0:0 Хайдарабад - АТК 0:0 Керала Бластерс - Хайдарабад 0:1 Хайдарабад - Джамшедпур 2:3 Хайдарабад - АТК 1:0 Дели Динамос - Хайдарабад 3:1 Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1 Ист Бенгал - Хайдарабад 0:2 Хайдарабад - Ченнаин 1:1 Гоа - Хайдарабад 1:3 Хайдарабад - Нортист Юнайтед 6:1 Бенгалуру - Хайдарабад 0:3 Хайдарабад - Ист Бенгал 2:0 Ченнаин - Хайдарабад 1:3
Результаты матчей
Керала Бластерс
Хайдарабад
Точный счет
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
2:1
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:1
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
3 раза 50%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
Тоталы голов в матче
Керала Бластерс
Хайдарабад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мумбаи Сити
|Перейра Диас Хорхе
|5
|Керала Бластерс
|Луна Адриан
|3 (3)
|Дели Динамос
|Маурисио Диего
|3
|Ченнаин
|Connor Shields
|3
|Нортист Юнайтед
|Parthib Gogoi
|3
|Бенгалуру
|Синг Наорем Рошан
|2 1
|Ченнаин
|Эдвардз Райан
|1 2
|Мумбаи Сити
|Ван Нифф Юлл
|1 2
|Пенджаб
|Хациисаяс Димитриос
|1 2
|Дели Динамос
|Ahmed Jahouh
|3