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  4. Суперлига Индии 2023-2024
Тур: 1.
Керала Бластерс
1:0
Конец матча
Хайдарабад
0'
9' Желтая карточка
Дринчич Милош
31' Желтая карточка
Пеннанен Петтери
1:0
41' Гол
Дринчич Милош
50' Желтая карточка
Danish Farooq Bhat
72' Желтая карточка
Сингх Чингленсана
90' Желтая карточка
Правин Рахул
90'+7
31
Sachin
Suresh
20
Котал
Притам
4
Хормипам
Руива
15
Дринчич
Милош
50
Huidrom
Singh
21
Дайсуке
Сакай
8
Vibin
Mohanan
13
Danish
Farooq
Bhat
19
Mohammed
Aimen
14
Kwame
Peprah
10
Луна
Адриан
1
Сингх
Гурмит
27
Пуджари
Никхил
4
Сингх
Чингленсана
2
Аланис
Освальдо
3
Mohammed
Rafi
88
Mark
Zothanpuia
14
Sahil
Tavora
7
Пеннанен
Петтери
10
Ясир
Мохаммад
28
Joseph
Knowles
9
Мойя
Хонатан
Керала Бластерс
Хайдарабад

История личных встреч

Керала Бластерс
Хайдарабад

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

125%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

9 матчей

44.4%
55.6%
4 победы 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

СИ
0:1
СИ
0:1
СИ
1:1
СИ
2:1
СИ
1:0
СИ
4:0
СИ
2:0
СИ
5:1
СИ
2:1

Голы

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

2
0.8

Среднее время на гол

45
112

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

1.8
0.5

Среднее время на гол

50
180

Всего голов

17
6

Голов в среднем за матч

1.89
0.67

Тотал матчей

2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

47
135

Бомбардиры внутри турнира

Керала Бластерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Луна Адриан 3 0.43
Диамантакос Димитрис 2 0.29
Danish Farooq Bhat 2 0.29
Дайсуке Сакай 1 0.14
Дринчич Милош 1 0.14
Хайдарабад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мойя Хонатан 1 0.14
Hitesh Sharma 1 0.14
Ясир Мохаммад 1 0.14
Аланис Освальдо 0 0
Mark Zothanpuia 0 0

Карточки

Керала Бластерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Луна Адриан 3 0
Danish Farooq Bhat 3 0
Диамантакос Димитрис 1 1
Дринчич Милош 1 1
Сингх Джаксон 2 0
Prabir Das 1 0
Котал Притам 1 0
Правин Рахул 1 0
Aibanbha Dohling 1 0
Sandeep Singh 1 0
Huidrom Singh 1 0
Хормипам Руива 1 0
Freddy Lallawmawma 1 0
Хайдарабад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
João Victor I 2 0
Пеннанен Петтери 1 0
Аланис Освальдо 1 0
Nim Dorjee Tamang 1 0
Joseph Knowles 1 0
Сингх Чингленсана 1 0
Sahil Tavora 1 0
Ясир Мохаммад 1 0
Vignesh Dakshinamurthy 1 0
Manoj Mohammed 1 0
Aaren D'Silva 1 0

Результаты матчей

Керала Бластерс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Хайдарабад
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
3
Керала Бластерс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Хайдарабад
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
1
Керала Бластерс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Хайдарабад
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

5
3
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
1
20%
2
67%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
50%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
4
80%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

8
4
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
2
50%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
2
29%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
4
57%
76-90

Результаты последних матчей

Керала Бластерс
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Ист Бенгал - Керала Бластерс 1:2 Керала Бластерс - Дели Динамос 2:1 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 1:1 Мумбаи Сити - Керала Бластерс 2:1
Керала Бластерс - Джамшедпур 1:0 Керала Бластерс - Бенгалуру 2:1 Бенгалуру - Керала Бластерс 1:0 Керала Бластерс - Хайдарабад 0:1 АТК - Керала Бластерс 2:1 Бенгалуру - Керала Бластерс 1:0 Керала Бластерс - Ченнаин 2:1 Ист Бенгал - Керала Бластерс 1:0 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 2:0 Гоа - Керала Бластерс 3:1 Мумбаи Сити - Керала Бластерс 4:0 Керала Бластерс - Джамшедпур 3:1 Керала Бластерс - Дели Динамос 1:0 Ченнаин - Керала Бластерс 1:1 Керала Бластерс - Бенгалуру 3:2 Джамшедпур - Керала Бластерс 0:1
Хайдарабад
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Пенджаб - Хайдарабад 1:1 Хайдарабад - Бенгалуру 1:1 Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1 Хайдарабад - Ченнаин 0:1
Джамшедпур - Хайдарабад 1:0 Ист Бенгал - Хайдарабад 2:1 АТК - Хайдарабад 0:0 Хайдарабад - АТК 0:0 Керала Бластерс - Хайдарабад 0:1 Хайдарабад - Джамшедпур 2:3 Хайдарабад - АТК 1:0 Дели Динамос - Хайдарабад 3:1 Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1 Ист Бенгал - Хайдарабад 0:2 Хайдарабад - Ченнаин 1:1 Гоа - Хайдарабад 1:3 Хайдарабад - Нортист Юнайтед 6:1 Бенгалуру - Хайдарабад 0:3 Хайдарабад - Ист Бенгал 2:0 Ченнаин - Хайдарабад 1:3

Результаты матчей

Керала Бластерс
Хайдарабад

Точный счет

2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

2:1
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:1
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
3 раза 50%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Керала Бластерс
Хайдарабад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Керала Бластерс
 7 5 1 1 10 - 6 16
2.
Гоа
 5 4 1 0 9 - 3 13
3.
АТК
 4 4 0 0 10 - 4 12
4.
Мумбаи Сити
 5 3 2 0 9 - 6 11
5.
Дели Динамос
 6 3 1 2 11 - 9 10
6.
Нортист Юнайтед
 6 2 2 2 8 - 6 8
7.
Ченнаин
 7 2 1 4 8 - 13 7
8.
Бенгалуру
 6 1 2 3 6 - 8 5
9.
Ист Бенгал
 6 1 2 3 6 - 8 5
10.
Джамшедпур
 6 1 2 3 4 - 6 5
11.
Хайдарабад
 7 0 3 4 4 - 8 3
12.
Пенджаб
 7 0 3 4 5 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Керала Бластерс
 5 4 1 0 7 - 3 13
2.
Дели Динамос
 4 3 1 0 8 - 4 10
3.
Мумбаи Сити
 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
АТК
 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Гоа
 2 2 0 0 4 - 2 6
6.
Нортист Юнайтед
 3 2 0 1 6 - 3 6
7.
Бенгалуру
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Джамшедпур
 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Ченнаин
 4 1 1 2 7 - 8 4
10.
Ист Бенгал
 4 1 1 2 4 - 5 4
11.
Пенджаб
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Хайдарабад
 2 0 1 1 1 - 2 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гоа
 3 2 1 0 5 - 1 7
2.
АТК
 2 2 0 0 6 - 3 6
3.
Мумбаи Сити
 2 1 1 0 4 - 3 4
4.
Керала Бластерс
 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Ченнаин
 3 1 0 2 1 - 5 3
6.
Нортист Юнайтед
 3 0 2 1 2 - 3 2
7.
Хайдарабад
 5 0 2 3 3 - 6 2
8.
Ист Бенгал
 2 0 1 1 2 - 3 1
9.
Джамшедпур
 3 0 1 2 1 - 3 1
10.
Бенгалуру
 4 0 1 3 4 - 7 1
11.
Пенджаб
 5 0 1 4 3 - 11 1
12.
Дели Динамос
 2 0 0 2 3 - 5 0
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мумбаи Сити Перейра Диас Хорхе 5
Керала Бластерс Луна Адриан 3 (3)
Дели Динамос Маурисио Диего 3
Ченнаин Connor Shields 3
Нортист Юнайтед Parthib Gogoi 3
Весь список

Топ нарушителей
Бенгалуру Синг Наорем Рошан 2 1
Ченнаин Эдвардз Райан 1 2
Мумбаи Сити Ван Нифф Юлл 1 2
Пенджаб Хациисаяс Димитриос 1 2
Дели Динамос Ahmed Jahouh 3
Весь список
  • 62'
    Mohammed Rafi уходит с поля. Abdul Rabeeh выходит вместо него
  • 50'
    Danish Farooq Bhat получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Mohammed Aimen уходит с поля. Rahul Kannoly Praveen выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Луна Адриан сделал результативную передачу.
  • 41'
    Дайсуке Сакай сделал результативную передачу.
  • 41'
    Луна Адриан сделал результативную передачу.
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