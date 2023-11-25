Тур: 13. Стадион: Рэмс Глобал Стадион.
4:0
Конец матча
0'
31' Желтая карточкаЛима Нуно
1:0
37' ГолИкарди Мауро
38' Желтая карточкаЙылмаз Барыш
2:0
45' ГолМертенс Дрис
3:0
59' ГолМертенс Дрис
4:0
70' ГолЗаха Уилфрид
90'+7
Ход матча
31'
37'
1:0
38'
45'
2:0
59'
3:0
70'
4:0
74'
81'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 2
-
10 Удары в створ 1
-
9 Угловые 3
-
6 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
65 Владение мячом, % 35
Прогноз на матч от Liveresult
93
Боэ
Саша
23
Айхан
Кан
53
Йылмаз
Барыш
10
Мертенс
Дрис
14
Заха
Уилфрид
20
Аксой
Фатих
18
Систо
Пионе
29
Балковец
Юре
11
Айдын
Огуз
- Основной состав
- Вратарь
-
93 Боэ СашаЗащитник
- Защитник
-
23 Айхан КанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
53 Йылмаз БарышПолузащитник
-
10 Мертенс ДрисПолузащитник
-
14 Заха УилфридПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Гювенч ГюнайВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Зиеш ХакимПолузащитник
- Полузащитник
-
20 ТетеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бурук Окан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Аксой ФатихЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Систо ПионеПолузащитник
-
29 Балковец ЮреПолузащитник
-
11 Айдын ОгузПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Айгюн ЯвузВратарь
-
99 Карагёз ЮсуфВратарь
- Защитник
- Защитник
-
42 Бахадир ЮнусЗащитник
- Защитник
-
10 Новаиш ЖоауПолузащитник
-
26 Алтинаш ЭренПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Текке Фатих
История личных встреч
Галатасарай
Аланьяспор
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
69.2%
7.7%
23.1%
9 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 7 побед
20 матчей
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
26
Голов в среднем за матч
2.44
2.36
Среднее время на гол
36
38
Всего голов
18
10
Голов в среднем за матч
1.64
1.11
Среднее время на гол
55
81
Всего голов
40
36
Голов в среднем за матч
2
1.8
Тотал матчей
2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
45
50
Бомбардиры внутри турнира
Галатасарай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Икарди Мауро
|11 (3)
|0.85
|Заха Уилфрид
|5
|0.38
|Актюркоглу Мухаммед
|3
|0.23
|Мертенс Дрис
|2
|0.15
|Зиеш Хаким
|1
|0.08
|Оливейра Сержиу
|1
|0.08
|Бардакчи Абдулкерим
|1
|0.08
|Санчес Давинсон
|1
|0.08
|Айхан Кан
|0
|0
|Анхелиньо Хосе
|0
|0
|Тете
|0
|0
Аланьяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Новаиш Жоау
|3
|0.23
|Феррейра Карлос Эдуардо
|2
|0.15
|Айдын Огуз
|1
|0.08
|Аугусто Лойде
|1
|0.08
|Кордова Серхио
|1
|0.08
|Аксой Фатих
|1
|0.08
|Оздемир Юсуф
|0
|0
|Жанвье Николя
|0
|0
Карточки
Галатасарай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муслера Фернандо
|3
|0
|Санчес Давинсон
|3
|0
|Оливейра Сержиу
|2
|0
|Бардакчи Абдулкерим
|2
|0
|Боэ Саша
|2
|0
|Йылмаз Барыш
|2
|0
|Окан Бурук
|1
|0
|Бакамбу Седрик
|1
|0
|Зиеш Хаким
|1
|0
|Гювенч Гюнай
|1
|0
|Икарди Мауро
|1
|0
|Демирбай Керем
|1
|0
|Айхан Кан
|1
|0
|Анхелиньо Хосе
|1
|0
|Торрейра Лукас
|1
|0
|Нельссон Виктор
|1
|0
|Актюркоглу Мухаммед
|1
|0
Аланьяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оздемир Юсуф
|6
|0
|Байыр Фуркан
|5
|0
|Аугусто Лойде
|5
|0
|Алмейда Ричард
|4
|0
|Эрдоган Эмер
|1
|1
|Ташкиран Махмут
|2
|0
|Караджа Эфеджан
|2
|0
|Балковец Юре
|2
|0
|Алити Фидан
|2
|0
|Жанвье Николя
|2
|0
|Айдын Огуз
|0
|1
|Новаиш Жоау
|1
|0
|Кордова Серхио
|1
|0
|Феррейра Карлос Эдуардо
|1
|0
|Силва Андерсон
|1
|0
|Лима Нуно
|1
|0
Результаты матчей
Галатасарай
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Аланьяспор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
0
2
Галатасарай
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Аланьяспор
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
9
7
Галатасарай
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Аланьяспор
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
9
9
Голы по времени матча
Забито
15
2
8 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 11
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
3
20%
1
50%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
2
13%
1
50%
76-90
Пропущено
6
10
0 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
4
67%
2
20%
46-60
2
33%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Забито
10
8
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
3
38%
16-30
2
20%
1
13%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
3
30%
1
13%
61-75
1
10%
2
25%
76-90
Пропущено
3
10
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
6
60%
76-90
Забито
25
10
12 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 6
1 Не забивали 7
2
8%
0
0%
1-15
4
16%
3
30%
16-30
6
24%
1
10%
31-45
5
20%
2
20%
46-60
5
20%
1
10%
61-75
3
12%
3
30%
76-90
Пропущено
9
20
1 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
0
0%
6
30%
31-45
5
56%
2
10%
46-60
3
33%
3
15%
61-75
0
0%
8
40%
76-90
Результаты последних матчей
Галатасарай
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Хатайспор - Галатасарай 2:1 Бавария - Галатасарай 2:1 Галатасарай - Касымпаша 2:1 Ризеспор - Галатасарай 0:1
Галатасарай - Бавария 1:3 Галатасарай - Бешикташ 2:1 Антальяспор - Галатасарай 0:2 Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Анкарагюджю 2:1 Истанбулспор - Галатасарай 0:1 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 1:2 Галатасарай - Копенгаген 2:2 Галатасарай - Самсунспор 4:2 Газиантеп - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Молде 2:1 Молде - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Трабзонспор 2:0 Галатасарай - Олимпия Любляна 1:0 Кайсериспор - Галатасарай 0:0 Олимпия Любляна - Галатасарай 0:3
Аланьяспор
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Аланьяспор - Газиантеп 0:3 Кайсериспор - Аланьяспор 1:0 Аланьяспор - Кютахьяспор 4:1 Аланьяспор - Сивасспор 1:2
Трабзонспор - Аланьяспор 1:0 Аланьяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Адана Демирспор - Аланьяспор 4:0 Аланьяспор - Фенербахче 0:1 Аланьяспор - Касымпаша 3:3 Пендикспор - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Хатайспор 0:0 Ризеспор - Аланьяспор 0:0 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 2:0 НАК Бреда - Аланьяспор 1:1 Волендам - Аланьяспор 1:1 Дордрехт - Аланьяспор 4:3 Антальяспор - Аланьяспор 2:1 Аланьяспор - Коньяспор 3:1 Аланьяспор - Ризеспор 3:1 Трабзонспор - Аланьяспор 5:1
Результаты матчей
Галатасарай
Аланьяспор
Точный счет
2:1
3 раза 50%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 67%
4
2 раза 33%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
4:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
5 раз 83%
1
1 раз 17%
Точный счет
2:1
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
1
3 раза 23%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
8 раз 62%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Галатасарай
Аланьяспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
16
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
15
34
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
58
94
310
310
112
211
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|26 - 8
|34
|2.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|31 - 8
|31
|3.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|21 - 14
|22
|4.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 14
|22
|5.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|23 - 12
|22
|6.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|17 - 13
|22
|7.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 13
|18
|8.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|21 - 25
|18
|9.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|11 - 17
|17
|10.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|21 - 18
|17
|11.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 19
|16
|12.
|Заявка
|13
|5
|0
|8
|12 - 18
|15
|13.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 10
|14
|14.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 17
|14
|15.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 25
|13
|16.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 18
|13
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 21
|10
|18.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 16
|9
|19.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|9 - 19
|8
|20.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|11 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 3
|19
|2.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 5
|18
|3.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 2
|16
|4.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|20 - 8
|15
|5.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 5
|15
|6.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|8 - 2
|14
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 9
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|9.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|4 - 2
|11
|10.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 16
|10
|11.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 5
|9
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|15.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|16.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|17.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|18.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 15
|5
|19.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|20.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 0
|16
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 3
|16
|3.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 10
|10
|4.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|5.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|6.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|7.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 12
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 7
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 12
|6
|11.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 15
|6
|12.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 11
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 9
|6
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|2 - 8
|5
|17.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 9
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 11
|2
|19.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 11
|1
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 13
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|11 (4)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|10 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|9 (1)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|8 (2)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|6 (3)
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 3
|Аланьяспор
|Оздемир Юсуф
|6
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 4
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|1 4
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 4