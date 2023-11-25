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  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
Галатасарай
4:0
Конец матча
Аланьяспор
0'
31' Желтая карточка
Лима Нуно
1:0
37' Гол
Икарди Мауро
38' Желтая карточка
Йылмаз Барыш
2:0
45' Гол
Мертенс Дрис
3:0
59' Гол
Мертенс Дрис
4:0
70' Гол
Заха Уилфрид
90'+7

Ход матча

31'
 
Лима Нуно
37'
Икарди Мауро
(Мертенс Дрис)
1:0
38'
Йылмаз Барыш
 
45'
Мертенс Дрис
(Заха Уилфрид)
2:0
46'
 
Новаиш Жоау
Систо Пионе
46'
 
Кордова Серхио
Феррейра Карлос Эдуардо
59'
Мертенс Дрис
(Икарди Мауро)
3:0
67'
 
Хадергьонай Флорент
Лима Нуно
67'
 
Аугусто Лойде
Караджа Эфеджан
70'
Заха Уилфрид
(Икарди Мауро)
4:0
74'
Зиеш Хаким
Мертенс Дрис
 
74'
Тете
Заха Уилфрид
 
74'
Актюркоглу Мухаммед
Йылмаз Барыш
 
74'
Демирбай Керем
Торрейра Лукас
 
79'
Нельссон Виктор
Санчес Давинсон
 
81'
 
Алити Фидан
Фер Лерой

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 2
  • 10 Удары в створ 1
  • 9 Угловые 3
  • 6 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 65 Владение мячом, % 35
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Муслера
Фернандо
93
Боэ
Саша
6
Санчес
Давинсон
23
Айхан
Кан
88
Каратас
Казимджан
91
Н'Домбеле
Тангай
34
Торрейра
Лукас
53
Йылмаз
Барыш
10
Мертенс
Дрис
14
Заха
Уилфрид
9
Икарди
Мауро
1
Ташкиран
Махмут
20
Аксой
Фатих
4
Байыр
Фуркан
2
Лима
Нуно
7
Караджа
Эфеджан
17
Жанвье
Николя
8
Фер
Лерой
18
Систо
Пионе
29
Балковец
Юре
11
Айдын
Огуз
28
Феррейра
Карлос
Эдуардо
Галатасарай
4-2-3-1
Аланьяспор
4-2-3-1

История личных встреч

Галатасарай
Аланьяспор

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

69.2%
7.7%
23.1%
9 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 7 побед

20 матчей

60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 побед

История матчей

С
1:4
ТМК
2:4
К
1:2
С
2:2
С
1:1
С
0:1
С
0:1
К
2:3
С
1:2
С
4:1
К
3:1
К
2:0
С
1:0
С
1:1
С
6:0
С
2:3
С
2:0
С
2:3
С
5:1
ТМС
2:6

Голы

Всего голов

22
26

Голов в среднем за матч

2.44
2.36

Среднее время на гол

36
38

Всего голов

18
10

Голов в среднем за матч

1.64
1.11

Среднее время на гол

55
81

Всего голов

40
36

Голов в среднем за матч

2
1.8

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

45
50

Бомбардиры внутри турнира

Галатасарай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икарди Мауро 11 (3) 0.85
Заха Уилфрид 5 0.38
Актюркоглу Мухаммед 3 0.23
Мертенс Дрис 2 0.15
Зиеш Хаким 1 0.08
Оливейра Сержиу 1 0.08
Бардакчи Абдулкерим 1 0.08
Санчес Давинсон 1 0.08
Айхан Кан 0 0
Анхелиньо Хосе 0 0
Тете 0 0
Аланьяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Новаиш Жоау 3 0.23
Феррейра Карлос Эдуардо 2 0.15
Айдын Огуз 1 0.08
Аугусто Лойде 1 0.08
Кордова Серхио 1 0.08
Аксой Фатих 1 0.08
Оздемир Юсуф 0 0
Жанвье Николя 0 0

Карточки

Галатасарай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муслера Фернандо 3 0
Санчес Давинсон 3 0
Оливейра Сержиу 2 0
Бардакчи Абдулкерим 2 0
Боэ Саша 2 0
Йылмаз Барыш 2 0
Окан Бурук 1 0
Бакамбу Седрик 1 0
Зиеш Хаким 1 0
Гювенч Гюнай 1 0
Икарди Мауро 1 0
Демирбай Керем 1 0
Айхан Кан 1 0
Анхелиньо Хосе 1 0
Торрейра Лукас 1 0
Нельссон Виктор 1 0
Актюркоглу Мухаммед 1 0
Аланьяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оздемир Юсуф 6 0
Байыр Фуркан 5 0
Аугусто Лойде 5 0
Алмейда Ричард 4 0
Эрдоган Эмер 1 1
Ташкиран Махмут 2 0
Караджа Эфеджан 2 0
Балковец Юре 2 0
Алити Фидан 2 0
Жанвье Николя 2 0
Айдын Огуз 0 1
Новаиш Жоау 1 0
Кордова Серхио 1 0
Феррейра Карлос Эдуардо 1 0
Силва Андерсон 1 0
Лима Нуно 1 0

Результаты матчей

Галатасарай
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Аланьяспор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

0
2
Галатасарай
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Аланьяспор
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

9
7
Галатасарай
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Аланьяспор
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

9
9

Голы по времени матча

Забито

15
2
8 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 11
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
3
20%
1
50%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
2
13%
1
50%
76-90

Пропущено

6
10
0 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
4
67%
2
20%
46-60
2
33%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

10
8
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
3
38%
16-30
2
20%
1
13%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
3
30%
1
13%
61-75
1
10%
2
25%
76-90

Пропущено

3
10
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
6
60%
76-90

Забито

25
10
12 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 6
1 Не забивали 7
2
8%
0
0%
1-15
4
16%
3
30%
16-30
6
24%
1
10%
31-45
5
20%
2
20%
46-60
5
20%
1
10%
61-75
3
12%
3
30%
76-90

Пропущено

9
20
1 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
0
0%
6
30%
31-45
5
56%
2
10%
46-60
3
33%
3
15%
61-75
0
0%
8
40%
76-90

Результаты последних матчей

Галатасарай
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Хатайспор - Галатасарай 2:1 Бавария - Галатасарай 2:1 Галатасарай - Касымпаша 2:1 Ризеспор - Галатасарай 0:1
Галатасарай - Бавария 1:3 Галатасарай - Бешикташ 2:1 Антальяспор - Галатасарай 0:2 Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Анкарагюджю 2:1 Истанбулспор - Галатасарай 0:1 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 1:2 Галатасарай - Копенгаген 2:2 Галатасарай - Самсунспор 4:2 Газиантеп - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Молде 2:1 Молде - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Трабзонспор 2:0 Галатасарай - Олимпия Любляна 1:0 Кайсериспор - Галатасарай 0:0 Олимпия Любляна - Галатасарай 0:3
Аланьяспор
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Аланьяспор - Газиантеп 0:3 Кайсериспор - Аланьяспор 1:0 Аланьяспор - Кютахьяспор 4:1 Аланьяспор - Сивасспор 1:2
Трабзонспор - Аланьяспор 1:0 Аланьяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Адана Демирспор - Аланьяспор 4:0 Аланьяспор - Фенербахче 0:1 Аланьяспор - Касымпаша 3:3 Пендикспор - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Хатайспор 0:0 Ризеспор - Аланьяспор 0:0 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 2:0 НАК Бреда - Аланьяспор 1:1 Волендам - Аланьяспор 1:1 Дордрехт - Аланьяспор 4:3 Антальяспор - Аланьяспор 2:1 Аланьяспор - Коньяспор 3:1 Аланьяспор - Ризеспор 3:1 Трабзонспор - Аланьяспор 5:1

Результаты матчей

Галатасарай
Аланьяспор

Точный счет

2:1
3 раза 50%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
4
2 раза 33%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
4:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
5 раз 83%
1
1 раз 17%

Точный счет

2:1
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
1
3 раза 23%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
8 раз 62%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Галатасарай
Аланьяспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
2.5
Больше Меньше
1
6
2
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
1
5
3
4
1.5
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
5
8
9
4
1.5
3
10
3
10
2.5
1
12
2
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 13 11 1 1 26 - 8 34
2.
Фенербахче
 Заявка 12 10 1 1 31 - 8 31
3.
Трабзонспор
 Заявка 12 7 1 4 21 - 14 22
4.
Бешикташ
 Заявка 12 7 1 4 18 - 14 22
5.
Адана Демирспор
 Заявка 12 6 4 2 23 - 12 22
6.
Кайсериспор
 Заявка 12 6 4 2 17 - 13 22
7.
Антальяспор
 Заявка 12 5 3 4 17 - 13 18
8.
Касымпаша
 Заявка 13 5 3 5 21 - 25 18
9.
Ризеспор
 Заявка 12 5 2 5 11 - 17 17
10.
Хатайспор
 Заявка 13 4 5 4 21 - 18 17
11.
Анкарагюджю
 Заявка 13 4 4 5 19 - 19 16
12.
Газиантеп
 Заявка 13 5 0 8 12 - 18 15
13.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 12 3 5 4 13 - 10 14
14.
Сивасспор
 Заявка 12 3 5 4 13 - 17 14
15.
Пендикспор
 Заявка 12 3 4 5 15 - 25 13
16.
Коньяспор
 Заявка 13 3 4 6 13 - 18 13
17.
Аланьяспор
 Заявка 13 2 4 7 9 - 21 10
18.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 12 2 3 7 8 - 16 9
19.
Самсунспор
 Заявка 12 2 2 8 9 - 19 8
20.
Истанбулспор
 Заявка 13 2 2 9 11 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Адана Демирспор
 Заявка 7 6 1 0 17 - 3 19
2.
Галатасарай
 Заявка 6 6 0 0 16 - 5 18
3.
Бешикташ
 Заявка 6 5 1 0 10 - 2 16
4.
Фенербахче
 Заявка 6 5 0 1 20 - 8 15
5.
Трабзонспор
 Заявка 6 5 0 1 11 - 5 15
6.
Кайсериспор
 Заявка 6 4 2 0 8 - 2 14
7.
Хатайспор
 Заявка 6 3 2 1 12 - 9 11
8.
Антальяспор
 Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
9.
Ризеспор
 Заявка 6 3 2 1 4 - 2 11
10.
Касымпаша
 Заявка 7 3 1 3 13 - 16 10
11.
Газиантеп
 Заявка 6 3 0 3 6 - 7 9
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 7 2 3 2 8 - 5 9
13.
Анкарагюджю
 Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
14.
Коньяспор
 Заявка 7 2 2 3 8 - 8 8
15.
Аланьяспор
 Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
16.
Самсунспор
 Заявка 5 2 1 2 5 - 6 7
17.
Истанбулспор
 Заявка 7 2 1 4 8 - 12 7
18.
Пендикспор
 Заявка 6 1 2 3 6 - 15 5
19.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
20.
Сивасспор
 Заявка 6 0 4 2 4 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 6 5 1 0 11 - 0 16
2.
Галатасарай
 Заявка 7 5 1 1 10 - 3 16
3.
Сивасспор
 Заявка 6 3 1 2 9 - 10 10
4.
Касымпаша
 Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
5.
Пендикспор
 Заявка 6 2 2 2 9 - 10 8
6.
Кайсериспор
 Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
7.
Анкарагюджю
 Заявка 7 2 2 3 12 - 12 8
8.
Антальяспор
 Заявка 6 2 1 3 9 - 7 7
9.
Трабзонспор
 Заявка 6 2 1 3 10 - 9 7
10.
Бешикташ
 Заявка 6 2 0 4 8 - 12 6
11.
Ризеспор
 Заявка 6 2 0 4 7 - 15 6
12.
Газиантеп
 Заявка 7 2 0 5 6 - 11 6
13.
Хатайспор
 Заявка 7 1 3 3 9 - 9 6
14.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
15.
Коньяспор
 Заявка 6 1 2 3 5 - 10 5
16.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 7 1 2 4 2 - 8 5
17.
Адана Демирспор
 Заявка 5 0 3 2 6 - 9 3
18.
Аланьяспор
 Заявка 6 0 2 4 1 - 11 2
19.
Истанбулспор
 Заявка 6 0 1 5 3 - 11 1
20.
Самсунспор
 Заявка 7 0 1 6 4 - 13 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 11 (4)
Фенербахче Джеко Эдин 10 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 9 (1)
Касымпаша Кара Айтач 8 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фенербахче Юксек Исмаил 2 3
Аланьяспор Оздемир Юсуф 6
Газиантеп Соялп Фуркан 1 4
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 4
Трабзонспор Менди Батиста 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Заха Уилфрид сделал результативную передачу.
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