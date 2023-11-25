Тур: 13. Стадион: Гевисс Стэдиум. Главный судья: Мариани Маурицио
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
21 Цортеа НадирЗащитник
- Защитник
-
33 Хатебур ХансЗащитник
- Защитник
-
25 Адопо НдариПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 НатанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
55 Эстигор ЛеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Каюсте ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Маццарри Вальтер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Аталанта
Наполи
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
35.7%
57.1%
7.2%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
57.1%
10 побед 8 ничьих 0 побед
19 матчей
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
63.2%
36.8%
0 побед 12 ничьих 8 побед
Второй тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
33 матча
36.4%
18.2%
45.4%
12 побед 6 ничьих 15 побед
Первый тайм
15.2%
60.6%
24.2%
5 побед 20 ничьих 8 побед
Второй тайм
30.3%
39.4%
30.3%
10 побед 13 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
21
Голов в среднем за матч
1.53
1.17
Среднее время на гол
58
77
Всего голов
31
19
Голов в среднем за матч
1.72
1.27
Среднее время на гол
52
71
Всего голов
54
40
Голов в среднем за матч
1.64
1.21
Тотал матчей
2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 85%
Меньше 15%
5
18
Больше 55%
Меньше 45%
15
12
Больше 36%
Меньше 64%
21
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
55
74
Бомбардиры внутри турнира
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скамакка Джанлука
|5
|0.42
|Эдерсон Хонорато
|4
|0.33
|Лукман Адемола
|3
|0.25
|Копмейнерс Тëн
|3
|0.25
|Де Кетеларе Шарль
|1
|0.08
|Пашалич Марио
|1
|0.08
|Сапата Дуван
|1
|0.08
|Колашинац Сеад
|1
|0.08
|Цортеа Надир
|1
|0.08
|Де Рон Мартен
|0
|0
|Руджери Маттео
|0
|0
|Муриэль Луис
|0
|0
|Дзаппакоста Давиде
|0
|0
|Адопо Ндари
|0
|0
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осимхен Виктор
|6 (2)
|0.5
|Политано Маттео
|5 (1)
|0.42
|Кварацхелия Хвича
|3
|0.25
|Распадори Джакомо
|3
|0.25
|Зелиньски Пётр
|2 (1)
|0.17
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0.08
|Симеоне Джованни
|1
|0.08
|Эстигор Лео
|1
|0.08
|Элмас Эльиф
|1
|0.08
|Гаэтано Джанлука
|1
|0.08
|Лоботка Станислав
|0
|0
|Оливера Матиас
|0
|0
|Каюсте Йенс
|0
|0
Карточки
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Рон Мартен
|5
|0
|Толой Рафаэл
|3
|1
|Джимсити Берат
|2
|0
|Хатебур Ханс
|2
|0
|Лукман Адемола
|2
|0
|Эдерсон Хонорато
|1
|0
|Колашинац Сеад
|1
|0
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0
|Копмейнерс Тëн
|1
|0
|Хольм Эмиль
|1
|0
|Руджери Маттео
|1
|0
|Цортеа Надир
|1
|0
|Джан Пьеро Гасперини
|1
|0
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каюсте Йенс
|4
|0
|Симеоне Джованни
|3
|0
|Натан
|1
|1
|Руй Мариу
|2
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|2
|0
|Лоботка Станислав
|2
|0
|Оливера Матиас
|2
|0
|Кварацхелия Хвича
|2
|0
|Руди Гарсия
|2
|0
|Политано Маттео
|1
|0
|Дзаноли Алессандро
|1
|0
|Элмас Эльиф
|1
|0
|Линдстрём Йеспер
|1
|0
Результаты матчей
Аталанта
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Наполи
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
2
Аталанта
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Наполи
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
7
6
Упущенные победы
7
8
Аталанта
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Наполи
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
7
8
Упущенные победы
8
10
Голы по времени матча
Забито
8
14
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
3
38%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
6
43%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
1
50%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
13
10
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
2
20%
16-30
1
8%
3
30%
31-45
3
23%
1
10%
46-60
1
8%
3
30%
61-75
3
23%
1
10%
76-90
Пропущено
8
9
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
2
25%
1
11%
1-15
1
13%
2
22%
16-30
3
38%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
25%
3
33%
76-90
Забито
21
24
9 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
3
14%
1
4%
1-15
2
10%
5
21%
16-30
4
19%
5
21%
31-45
3
14%
3
13%
46-60
4
19%
3
13%
61-75
5
24%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
10
13
7 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
2
20%
2
15%
1-15
1
10%
2
15%
16-30
4
40%
2
15%
31-45
1
10%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
20%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Аталанта
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Удинезе - Аталанта 1:1 Аталанта - Штурм Грац 1:0 Аталанта - Интер Милан 1:2 Эмполи - Аталанта 0:3
Штурм Грац - Аталанта 2:2 Аталанта - Дженоа 2:0 Лацио - Аталанта 3:2 Спортинг Л - Аталанта 1:2 Аталанта - Ювентус 0:0 Верона - Аталанта 0:1 Аталанта - Кальяри 2:0 Аталанта - Ракув 2:0 Фиорентина - Аталанта 3:2 Аталанта - Монца 3:0 Фрозиноне - Аталанта 2:1 Сассуоло - Аталанта 0:2 Ювентус - Аталанта 0:0 Перджолеттезе - Аталанта 0:3 Унион Берлин - Аталанта 4:1 Аталанта - Про Сесто 3:0
Наполи
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Наполи - Эмполи 0:1 Наполи - Унион Берлин 1:1 Салернитана - Наполи 0:2 Наполи - Милан 2:2
Унион Берлин - Наполи 0:1 Верона - Наполи 1:3 Наполи - Фиорентина 1:3 Наполи - Реал Мадрид 2:3 Лечче - Наполи 0:4 Наполи - Удинезе 4:1 Болонья - Наполи 0:0 Брага - Наполи 1:2 Дженоа - Наполи 2:2 Наполи - Лацио 1:2 Наполи - Сассуоло 2:0 Фрозиноне - Наполи 1:3 Наполи - Аполлон 2:0 Наполи - Аугсбург 1:0 Наполи - Жирона 1:1 Наполи - Хатайспор 4:0
Результаты матчей
Аталанта
Наполи
Точный счет
2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
3:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%
3
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
2:0
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:3
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Аталанта
Наполи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
51
32
33
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
51
16
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
102
75
84
210
48
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|29 - 6
|31
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|19 - 7
|29
|3.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|20 - 14
|23
|4.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|24 - 13
|21
|5.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 11
|20
|6.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 16
|20
|7.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|22 - 14
|18
|8.
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|13 - 10
|18
|9.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 11
|17
|10.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|14 - 15
|17
|11.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|10 - 14
|16
|12.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|17 - 20
|15
|13.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 16
|14
|14.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 16
|14
|15.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 21
|12
|16.
|Заявка
|12
|1
|8
|3
|8 - 15
|11
|17.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|5 - 21
|10
|18.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 24
|9
|19.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 16
|8
|20.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|10 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 3
|16
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 5
|16
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 5
|13
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 9
|13
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 9
|11
|8.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 2
|10
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|11.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|8 - 3
|10
|12.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 3
|9
|13.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 5
|9
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|15.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|16.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|17.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 14
|6
|18.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|19.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|1 - 7
|4
|20.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 1
|15
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 11
|14
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 9
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|9.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|4 - 6
|7
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 14
|6
|11.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 11
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|13.
|Заявка
|6
|0
|5
|1
|5 - 6
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 8
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 11
|2
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 11
|2
|20.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 11
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
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|Рома
|Лукаку Ромелу
|6
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|6
|Милан
|Эрнандес Тео
|6
|Верона
|Фараони Марко
|5
|Лацио
|Альберто Луис
|5
|Аталанта
|Де Рон Мартен
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аталанта - Наполи
Исход игры
Аталанта
13.5% (17)
Ничья
49.2% (62)
Наполи
37.3% (47)
Тотал 2.5
Больше
46.09% (53)
Меньше
53.91% (62)
Обе команды забьют
Да
85.22% (98)
Нет
14.78% (17)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.5% (46)
1:2 Наполи
21.4% (27)
2:2 Ничья
7.9% (10)
2:1 Аталанта
7.9% (10)
1:0 Аталанта
3.2% (4)
0:2 Наполи
3.2% (4)
0:1 Наполи
3.2% (4)
0:0 Ничья
2.4% (3)
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