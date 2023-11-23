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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
Аталанта
 
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Прогнозы 52
Аталанта 17.3% (9)
X 40.4% (21)
Наполи 42.3% (22)
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Аталанта
Наполи

История личных встреч

Аталанта
Наполи

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

35.7%
57.1%
7.2%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
57.1%
10 побед 8 ничьих 0 побед

19 матчей

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

63.2%
36.8%
0 побед 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

33 матча

36.4%
18.2%
45.4%
12 побед 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

15.2%
60.6%
24.2%
5 побед 20 ничьих 8 побед

Второй тайм

30.3%
39.4%
30.3%
10 побед 13 ничьих 10 побед

История матчей

СA
2:0
СA
1:2
СA
1:3
СA
2:3
СA
4:2
К
3:1
К
0:0
СA
4:1
СA
2:0
СA
2:2
СA
1:2
СA
1:2
СA
0:1
К
1:2
СA
3:1
СA
0:2
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:3
СA
1:1
СA
1:1
СA
3:0
К
3:1
СA
2:0
СA
3:2
СA
1:0
СA
1:3
СA
1:1
СA
2:0
СA
0:2
СA
0:0
СA
3:1
СA
2:0

Голы

Всего голов

23
21

Голов в среднем за матч

1.53
1.17

Среднее время на гол

58
77

Всего голов

31
19

Голов в среднем за матч

1.72
1.27

Среднее время на гол

52
71

Всего голов

54
40

Голов в среднем за матч

1.64
1.21

Тотал матчей

2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 85%
Меньше 15%
5
18
Больше 55%
Меньше 45%
15
12
Больше 36%
Меньше 64%
21
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

55
74

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скамакка Джанлука 5 0.42
Эдерсон Хонорато 4 0.33
Лукман Адемола 3 0.25
Копмейнерс Тëн 3 0.25
Де Кетеларе Шарль 1 0.08
Пашалич Марио 1 0.08
Сапата Дуван 1 0.08
Колашинац Сеад 1 0.08
Цортеа Надир 1 0.08
Де Рон Мартен 0 0
Руджери Маттео 0 0
Муриэль Луис 0 0
Дзаппакоста Давиде 0 0
Адопо Ндари 0 0
Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 6 (2) 0.5
Политано Маттео 5 (1) 0.42
Кварацхелия Хвича 3 0.25
Распадори Джакомо 3 0.25
Зелиньски Пётр 2 (1) 0.17
Ди Лоренцо Джованни 1 0.08
Симеоне Джованни 1 0.08
Эстигор Лео 1 0.08
Элмас Эльиф 1 0.08
Гаэтано Джанлука 1 0.08
Лоботка Станислав 0 0
Оливера Матиас 0 0
Каюсте Йенс 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Рон Мартен 5 0
Толой Рафаэл 3 1
Джимсити Берат 2 0
Хатебур Ханс 2 0
Лукман Адемола 2 0
Эдерсон Хонорато 1 0
Колашинац Сеад 1 0
Дзаппакоста Давиде 1 0
Копмейнерс Тëн 1 0
Хольм Эмиль 1 0
Руджери Маттео 1 0
Цортеа Надир 1 0
Джан Пьеро Гасперини 1 0
Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каюсте Йенс 4 0
Симеоне Джованни 3 0
Натан 1 1
Руй Мариу 2 0
Ди Лоренцо Джованни 2 0
Лоботка Станислав 2 0
Оливера Матиас 2 0
Кварацхелия Хвича 2 0
Руди Гарсия 2 0
Политано Маттео 1 0
Дзаноли Алессандро 1 0
Элмас Эльиф 1 0
Линдстрём Йеспер 1 0

Результаты матчей

Аталанта
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Наполи
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
2
Аталанта
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Наполи
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

7
8
Аталанта
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Наполи
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

7
8

Упущенные победы

8
10

Голы по времени матча

Забито

8
14
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
3
38%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
6
43%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
1
50%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

13
10
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
2
20%
16-30
1
8%
3
30%
31-45
3
23%
1
10%
46-60
1
8%
3
30%
61-75
3
23%
1
10%
76-90

Пропущено

8
9
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
2
25%
1
11%
1-15
1
13%
2
22%
16-30
3
38%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
25%
3
33%
76-90

Забито

21
24
9 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
3
14%
1
4%
1-15
2
10%
5
21%
16-30
4
19%
5
21%
31-45
3
14%
3
13%
46-60
4
19%
3
13%
61-75
5
24%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

10
13
7 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
2
20%
2
15%
1-15
1
10%
2
15%
16-30
4
40%
2
15%
31-45
1
10%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
20%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Удинезе - Аталанта 1:1 Аталанта - Штурм Грац 1:0 Аталанта - Интер Милан 1:2 Эмполи - Аталанта 0:3
Штурм Грац - Аталанта 2:2 Аталанта - Дженоа 2:0 Лацио - Аталанта 3:2 Спортинг Л - Аталанта 1:2 Аталанта - Ювентус 0:0 Верона - Аталанта 0:1 Аталанта - Кальяри 2:0 Аталанта - Ракув 2:0 Фиорентина - Аталанта 3:2 Аталанта - Монца 3:0 Фрозиноне - Аталанта 2:1 Сассуоло - Аталанта 0:2 Ювентус - Аталанта 0:0 Перджолеттезе - Аталанта 0:3 Унион Берлин - Аталанта 4:1 Аталанта - Про Сесто 3:0
Наполи
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Наполи - Эмполи 0:1 Наполи - Унион Берлин 1:1 Салернитана - Наполи 0:2 Наполи - Милан 2:2
Унион Берлин - Наполи 0:1 Верона - Наполи 1:3 Наполи - Фиорентина 1:3 Наполи - Реал Мадрид 2:3 Лечче - Наполи 0:4 Наполи - Удинезе 4:1 Болонья - Наполи 0:0 Брага - Наполи 1:2 Дженоа - Наполи 2:2 Наполи - Лацио 1:2 Наполи - Сассуоло 2:0 Фрозиноне - Наполи 1:3 Наполи - Аполлон 2:0 Наполи - Аугсбург 1:0 Наполи - Жирона 1:1 Наполи - Хатайспор 4:0

Результаты матчей

Аталанта
Наполи

Точный счет

2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

3:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%
3
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

2:0
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:3
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Аталанта
Наполи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
5
1
3
2
1.5
3
3
1
4
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
5
1
1
6
2.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
10
2
7
5
1.5
8
4
2
10
2.5
4
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 12 10 1 1 29 - 6 31
2.
Ювентус
 Заявка 12 9 2 1 19 - 7 29
3.
Милан
 Заявка 12 7 2 3 20 - 14 23
4.
Наполи
 Заявка 12 6 3 3 24 - 13 21
5.
Аталанта
 Заявка 12 6 2 4 20 - 11 20
6.
Фиорентина
 Заявка 12 6 2 4 20 - 16 20
7.
Рома
 Заявка 12 5 3 4 22 - 14 18
8.
Болонья
 Заявка 12 4 6 2 13 - 10 18
9.
Лацио
 Заявка 12 5 2 5 13 - 13 17
10.
Монца
 Заявка 12 4 5 3 13 - 11 17
11.
Торино
 Заявка 12 4 4 4 10 - 14 16
12.
Фрозиноне
 Заявка 12 4 3 5 17 - 20 15
13.
Дженоа
 Заявка 12 4 2 6 13 - 16 14
14.
Лечче
 Заявка 12 3 5 4 13 - 16 14
15.
Сассуоло
 Заявка 12 3 3 6 16 - 21 12
16.
Удинезе
 Заявка 12 1 8 3 8 - 15 11
17.
Эмполи
 Заявка 12 3 1 8 5 - 21 10
18.
Кальяри
 Заявка 12 2 3 7 12 - 24 9
19.
Верона
 Заявка 12 2 2 8 7 - 16 8
20.
Салернитана
 Заявка 12 0 5 7 8 - 24 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 6 5 1 0 10 - 3 16
2.
Интер Милан
 Заявка 7 5 1 1 17 - 5 16
3.
Рома
 Заявка 6 4 1 1 15 - 5 13
4.
Болонья
 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
5.
Фрозиноне
 Заявка 6 4 1 1 12 - 9 13
6.
Лацио
 Заявка 6 3 2 1 7 - 4 11
7.
Лечче
 Заявка 7 3 2 2 8 - 9 11
8.
Аталанта
 Заявка 5 3 1 1 8 - 2 10
9.
Фиорентина
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
10.
Дженоа
 Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
11.
Монца
 Заявка 6 2 4 0 8 - 3 10
12.
Милан
 Заявка 5 3 0 2 7 - 3 9
13.
Торино
 Заявка 6 2 3 1 4 - 5 9
14.
Сассуоло
 Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
15.
Наполи
 Заявка 6 2 1 3 10 - 9 7
16.
Кальяри
 Заявка 6 2 1 3 8 - 13 7
17.
Верона
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
18.
Эмполи
 Заявка 6 1 1 4 1 - 7 4
19.
Удинезе
 Заявка 6 0 4 2 4 - 9 4
20.
Салернитана
 Заявка 6 0 3 3 4 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 5 5 0 0 12 - 1 15
2.
Наполи
 Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
3.
Милан
 Заявка 7 4 2 1 13 - 11 14
4.
Ювентус
 Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
5.
Фиорентина
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
6.
Аталанта
 Заявка 7 3 1 3 12 - 9 10
7.
Монца
 Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
8.
Торино
 Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
9.
Удинезе
 Заявка 6 1 4 1 4 - 6 7
10.
Лацио
 Заявка 6 2 0 4 6 - 9 6
11.
Эмполи
 Заявка 6 2 0 4 4 - 14 6
12.
Рома
 Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
13.
Болонья
 Заявка 6 0 5 1 5 - 6 5
14.
Сассуоло
 Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
15.
Дженоа
 Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
16.
Верона
 Заявка 7 1 1 5 3 - 8 4
17.
Лечче
 Заявка 5 0 3 2 5 - 7 3
18.
Фрозиноне
 Заявка 6 0 2 4 5 - 11 2
19.
Кальяри
 Заявка 6 0 2 4 4 - 11 2
20.
Салернитана
 Заявка 6 0 2 4 4 - 11 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 12 (1)
Милан Жиру Оливье 7 (3)
Монца Колпани Андреа 6 (1)
Фиорентина Гонсалес Николас 6 (1)
Рома Лукаку Ромелу 6
Весь список

Топ нарушителей
Милан Эрнандес Тео 6
Верона Фараони Марко 5
Лацио Альберто Луис 5
Аталанта Де Рон Мартен 5
Удинезе Кабаселе Кристиан 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта - Наполи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 ноября 2023, осталось 2 дня 10 часов 5 минут.



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    • Прогнозы 52
    Аталанта 17.3% (9)
    X 40.4% (21)
    Наполи 42.3% (22)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аталанта
    Ничья
    Наполи
    2.80
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    3.55
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    2.70
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аталанта - Наполи

    Исход игры
    Аталанта
    17.3% (9)
    Ничья
    40.4% (21)
    Наполи
    42.3% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.02% (25)
    Меньше
    48.98% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    79.59% (39)
    Нет
    20.41% (10)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    28.8% (15)
    1:2 Наполи
    23.1% (12)
    2:2 Ничья
    9.6% (5)
    2:1 Аталанта
    9.6% (5)
    0:1 Наполи
    5.8% (3)
    0:2 Наполи
    3.8% (2)
    1:0 Аталанта
    3.8% (2)
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