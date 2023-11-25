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  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Кехлет Якоб
Виборг
0:0
Первый тайм: 16'
Копенгаген
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 29 Владение мячом, % 71

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Виборг
Ничья
Копенгаген
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Все Коэффициенты
1
Педерсен
Лукас
Лунд
30
Srdjan
Kuzmic
4
Бюрги
Николас
5
Залетел
Жан
23
Бундгаард
Оливер
6
Сёндергаард
Мадс
13
Гроннинг
Йеппе
17
Бонде
Якуб
7
Sergio
Andrade
14
Anosike
Ementa
15
Йенсен
Исак
1
Грабара
Камиль
22
Анкерсен
Петер
2
Дикс
Кевин
20
Бойлесен
Николай
19
Йелерт
Элиас
12
Лерагер
Лукас
33
Фальк
Расмус
7
Классон
Виктор
10
Эльюнусси
Мохамед
18
Оскарссон
Орри
30
Ачури
Мохамед
Элиас
Виборг
4-3-3
Копенгаген
4-3-3

История личных встреч

Виборг
Копенгаген

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

17 матчей

5.9%
23.5%
70.6%
1 победа 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

17.6%
41.2%
41.2%
3 победы 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

11.8%
23.5%
64.7%
2 победы 4 ничьи 11 побед

История матчей

СД
2:0
СД
1:2
СД
2:1
СД
2:1
СД
4:2
СД
0:2
СД
1:1
СД
4:0
СД
0:0
СД
1:1
СД
0:0
СД
1:0
СД
0:2
СД
4:1
СД
1:4
СЛ
3:0
СЛ
2:3

Голы

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.13
0.44

Среднее время на гол

80
202

Всего голов

19
16

Голов в среднем за матч

2.11
2

Среднее время на гол

42
45

Всего голов

28
20

Голов в среднем за матч

1.65
1.18

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

54
76

Бомбардиры внутри турнира

Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Anosike Ementa 4 0.25
Sergio Andrade 2 0.13
Ибрагим Саид 1 0.06
Жуниор Ренато 1 0.06
Йенсен Исак 1 0.06
Томас Найджел 1 0.06
Залетел Жан 1 0.06
Бундгаард Оливер 1 0.06
Сёндергаард Мадс 1 0.06
Srdjan Kuzmic 1 0.06
Гроннинг Йеппе 0 0
Якобс Ями 0 0
Гааей Антон 0 0
Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бардгджи Руни 7 0.44
Гонсалвеш Диогу 5 (3) 0.31
Оскарссон Орри 3 0.19
Эльюнусси Мохамед 3 0.19
Ачури Мохамед Элиас 2 0.13
Фальк Расмус 2 0.13
Лерагер Лукас 2 0.13
Классон Виктор 2 0.13
Ларссон Джордан 2 0.13
Дикс Кевин 1 0.06
Вавро Денис 1 0.06
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0.06
Фрохолдт Виктор 1 0.06
Соренсен Кристиан I 0 0
Корнелиус Андреас 0 0
Йелерт Элиас 0 0
Хойленд Оскар 0 0

Карточки

Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибрагим Саид 4 0
Anosike Ementa 4 0
Жуниор Ренато 1 1
Мбом Жан-Мануэль 2 0
Томас Найджел 2 0
Бундгаард Оливер 2 0
Сёндергаард Мадс 2 0
Srdjan Kuzmic 2 0
Гроннинг Йеппе 1 0
Аниембе Даниэль 1 0
Бонде Якуб 1 0
Бюрги Николас 1 0
Вестергорд Магнус 1 0
Мортимер Нилс 1 0
Жамбурек Ян 1 0
Sergio Andrade 1 0
Jakob Nielsen 1 0
Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ачури Мохамед Элиас 4 0
Дикс Кевин 2 1
Ларссон Джордан 3 0
Гонсалвеш Диогу 3 0
Йелерт Элиас 3 0
Jacob Neestrup 2 0
Фальк Расмус 2 0
Вавро Денис 2 0
Анкерсен Петер 1 0
Классон Виктор 1 0
Лерагер Лукас 1 0
Эльюнусси Мохамед 1 0
Соренсен Кристиан I 1 0
Грабара Камиль 1 0
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0
Бардгджи Руни 1 0

Результаты матчей

Виборг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Копенгаген
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

5
3
Виборг
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Копенгаген
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

12
5

Упущенные победы

3
14
Виборг
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Копенгаген
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

15
11

Упущенные победы

8
17

Голы по времени матча

Забито

11
18
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
1
9%
2
11%
1-15
1
9%
2
11%
16-30
2
18%
2
11%
31-45
2
18%
4
22%
46-60
2
18%
3
17%
61-75
3
27%
5
28%
76-90

Пропущено

8
9
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
2
25%
3
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
1
11%
46-60
1
13%
4
44%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

4
15
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 9
1
25%
5
33%
1-15
1
25%
2
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
2
50%
4
27%
76-90

Пропущено

14
7
6 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
1
14%
31-45
4
29%
2
29%
46-60
2
14%
4
57%
61-75
2
14%
0
0%
76-90

Забито

15
33
6 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 8
6 Не забивали 2
2
13%
7
21%
1-15
2
13%
4
12%
16-30
2
13%
2
6%
31-45
2
13%
5
15%
46-60
2
13%
6
18%
61-75
5
33%
9
27%
76-90

Пропущено

22
16
8 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 10
1
5%
1
6%
1-15
5
23%
3
19%
16-30
2
9%
1
6%
31-45
6
27%
3
19%
46-60
3
14%
8
50%
61-75
5
23%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Виборг
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
АГФ Орхус - Виборг 2:0 Виборг - Силькеборг 2:1 Виборг - Норшелланн 2:3 Вайле - Виборг 1:1
Виборг - Норшелланн 0:2 Брондбю - Виборг 1:0 Виборг - АГФ Орхус 2:1 Эсбьерг - Виборг 3:4 Силькеборг - Виборг 2:0 Виборг - Мидтьюлланн 2:2 Копенгаген - Виборг 2:0 Раннерс - Виборг 1:0 Виборг - Вайле 2:1 Виборг - Видовре 0:0 Оденсе - Виборг 1:2 Виборг - Тистед 1:1 Виборг - Люнгбю 2:2 Норшелланн - Виборг 4:1 Силькеборг - Виборг 2:4 АГФ Орхус - Виборг 0:0
Копенгаген
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Копенгаген - Брондбю 0:0 Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3 Раннерс - Копенгаген 2:4 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:0
Копенгаген - Видовре 4:0 Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0 Копенгаген - Вайле 2:1 АГФ Орхус - Копенгаген 1:1 Копенгаген - Бавария 1:2 Копенгаген - Мидтьюлланн 0:2 ИФ Люсенг - Копенгаген 0:9 Брондбю - Копенгаген 2:3 Галатасарай - Копенгаген 2:2 Норшелланн - Копенгаген 2:2 Копенгаген - Виборг 2:0 Копенгаген - Ракув 1:1 Копенгаген - Силькеборг 1:3 Ракув - Копенгаген 0:1 Видовре - Копенгаген 0:2 Спарта Прага - Копенгаген 3:3

Результаты матчей

Виборг
Копенгаген

Точный счет

2:1
3 раза 43%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:1
2 раза 25%
4:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
5 раз 71%
0
2 раза 29%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
4
2 раза 25%
1
1 раз 13%

Точный счет

2:0
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
2:3
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

2:1
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
2
6 раз 40%
1
2 раза 13%
2
6 раз 40%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Виборг
Копенгаген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
2
5
2
1.5
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
1
7
1.5
6
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
13
2
6
9
1.5
11
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 0:0 16 10 4 2 32 - 17 34
2.
Брондбю
 15 9 3 3 26 - 14 30
3.
Мидтьюлланн
 15 9 3 3 25 - 18 30
4.
Силькеборг
 15 8 3 4 25 - 13 27
5.
Норшелланн
 15 7 4 4 25 - 13 25
6.
АГФ Орхус
 15 6 6 3 19 - 16 24
7.
Виборг
 0:0 16 4 5 7 14 - 23 17
8.
Люнгбю
 15 4 4 7 16 - 24 16
9.
Раннерс
 15 3 6 6 18 - 30 15
10.
Оденсе
 15 3 4 8 19 - 24 13
11.
Вайле
 16 3 4 9 16 - 21 13
12.
Видовре
 16 1 4 11 9 - 31 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 8 5 2 1 14 - 4 17
2.
Мидтьюлланн
 8 5 2 1 12 - 6 17
3.
Копенгаген
 0:0 8 5 1 2 15 - 7 16
4.
Норшелланн
 7 4 2 1 13 - 5 14
5.
АГФ Орхус
 8 4 2 2 10 - 10 14
6.
Брондбю
 7 4 1 2 13 - 8 13
7.
Виборг
 0:0 8 3 4 1 10 - 9 13
8.
Люнгбю
 7 2 3 2 10 - 9 9
9.
Раннерс
 7 2 3 2 9 - 14 9
10.
Вайле
 8 2 2 4 9 - 10 8
11.
Оденсе
 8 0 2 6 7 - 16 2
12.
Видовре
 8 0 1 7 4 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 0:0 8 5 3 0 17 - 10 18
2.
Брондбю
 8 5 2 1 13 - 6 17
3.
Мидтьюлланн
 7 4 1 2 13 - 12 13
4.
Оденсе
 7 3 2 2 12 - 8 11
5.
Норшелланн
 8 3 2 3 12 - 8 11
6.
Силькеборг
 7 3 1 3 11 - 9 10
7.
АГФ Орхус
 7 2 4 1 9 - 6 10
8.
Люнгбю
 8 2 1 5 6 - 15 7
9.
Видовре
 8 1 3 4 5 - 11 6
10.
Раннерс
 8 1 3 4 9 - 16 6
11.
Вайле
 8 1 2 5 7 - 11 5
12.
Виборг
 0:0 8 1 1 6 4 - 14 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
Брондбю Валлис Николай 8 (2)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 7 (3)
Вайле Онугха Герман 7
Копенгаген Бардгджи Руни 7
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 8
АГФ Орхус Поульсен Николай 6
Видовре Геммер Йонас 6
Вайле Эззатоллахи Саид 5
Оденсе Кёлер Свен 5
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    Виборг
    Копенгаген
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