Тур: 16. Стадион: Энерги Виборг Арена. Главный судья: Кехлет Якоб
0:0
Первый тайм: 16'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 2
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
29 Владение мячом, % 71
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Бонде
Якуб
15
Йенсен
Исак
19
Йелерт
Элиас
33
Фальк
Расмус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Бонде ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Йенсен ИсакНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Якобс ЯмиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Anel Zulic
-
Главный тренер: Якоб Поулсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Йелерт ЭлиасЗащитник
- Полузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Сандер ТеоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нееструп Якоб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Виборг
Копенгаген
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
17 матчей
5.9%
23.5%
70.6%
1 победа 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
17.6%
41.2%
41.2%
3 победы 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
11.8%
23.5%
64.7%
2 победы 4 ничьи 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.13
0.44
Среднее время на гол
80
202
Всего голов
19
16
Голов в среднем за матч
2.11
2
Среднее время на гол
42
45
Всего голов
28
20
Голов в среднем за матч
1.65
1.18
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
54
76
Бомбардиры внутри турнира
Виборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Anosike Ementa
|4
|0.25
|Sergio Andrade
|2
|0.13
|Ибрагим Саид
|1
|0.06
|Жуниор Ренато
|1
|0.06
|Йенсен Исак
|1
|0.06
|Томас Найджел
|1
|0.06
|Залетел Жан
|1
|0.06
|Бундгаард Оливер
|1
|0.06
|Сёндергаард Мадс
|1
|0.06
|Srdjan Kuzmic
|1
|0.06
|Гроннинг Йеппе
|0
|0
|Якобс Ями
|0
|0
|Гааей Антон
|0
|0
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бардгджи Руни
|7
|0.44
|Гонсалвеш Диогу
|5 (3)
|0.31
|Оскарссон Орри
|3
|0.19
|Эльюнусси Мохамед
|3
|0.19
|Ачури Мохамед Элиас
|2
|0.13
|Фальк Расмус
|2
|0.13
|Лерагер Лукас
|2
|0.13
|Классон Виктор
|2
|0.13
|Ларссон Джордан
|2
|0.13
|Дикс Кевин
|1
|0.06
|Вавро Денис
|1
|0.06
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0.06
|Фрохолдт Виктор
|1
|0.06
|Соренсен Кристиан I
|0
|0
|Корнелиус Андреас
|0
|0
|Йелерт Элиас
|0
|0
|Хойленд Оскар
|0
|0
Карточки
Виборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ибрагим Саид
|4
|0
|Anosike Ementa
|4
|0
|Жуниор Ренато
|1
|1
|Мбом Жан-Мануэль
|2
|0
|Томас Найджел
|2
|0
|Бундгаард Оливер
|2
|0
|Сёндергаард Мадс
|2
|0
|Srdjan Kuzmic
|2
|0
|Гроннинг Йеппе
|1
|0
|Аниембе Даниэль
|1
|0
|Бонде Якуб
|1
|0
|Бюрги Николас
|1
|0
|Вестергорд Магнус
|1
|0
|Мортимер Нилс
|1
|0
|Жамбурек Ян
|1
|0
|Sergio Andrade
|1
|0
|Jakob Nielsen
|1
|0
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ачури Мохамед Элиас
|4
|0
|Дикс Кевин
|2
|1
|Ларссон Джордан
|3
|0
|Гонсалвеш Диогу
|3
|0
|Йелерт Элиас
|3
|0
|Jacob Neestrup
|2
|0
|Фальк Расмус
|2
|0
|Вавро Денис
|2
|0
|Анкерсен Петер
|1
|0
|Классон Виктор
|1
|0
|Лерагер Лукас
|1
|0
|Эльюнусси Мохамед
|1
|0
|Соренсен Кристиан I
|1
|0
|Грабара Камиль
|1
|0
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0
|Бардгджи Руни
|1
|0
Результаты матчей
Виборг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Копенгаген
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
5
3
Виборг
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Копенгаген
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
12
5
Упущенные победы
3
14
Виборг
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Копенгаген
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
15
11
Упущенные победы
8
17
Голы по времени матча
Забито
11
18
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
1
9%
2
11%
1-15
1
9%
2
11%
16-30
2
18%
2
11%
31-45
2
18%
4
22%
46-60
2
18%
3
17%
61-75
3
27%
5
28%
76-90
Пропущено
8
9
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
2
25%
3
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
1
11%
46-60
1
13%
4
44%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
4
15
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 9
1
25%
5
33%
1-15
1
25%
2
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
2
50%
4
27%
76-90
Пропущено
14
7
6 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
1
14%
31-45
4
29%
2
29%
46-60
2
14%
4
57%
61-75
2
14%
0
0%
76-90
Забито
15
33
6 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 8
6 Не забивали 2
2
13%
7
21%
1-15
2
13%
4
12%
16-30
2
13%
2
6%
31-45
2
13%
5
15%
46-60
2
13%
6
18%
61-75
5
33%
9
27%
76-90
Пропущено
22
16
8 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 10
1
5%
1
6%
1-15
5
23%
3
19%
16-30
2
9%
1
6%
31-45
6
27%
3
19%
46-60
3
14%
8
50%
61-75
5
23%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Виборг
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
АГФ Орхус - Виборг 2:0 Виборг - Силькеборг 2:1 Виборг - Норшелланн 2:3 Вайле - Виборг 1:1
Виборг - Норшелланн 0:2 Брондбю - Виборг 1:0 Виборг - АГФ Орхус 2:1 Эсбьерг - Виборг 3:4 Силькеборг - Виборг 2:0 Виборг - Мидтьюлланн 2:2 Копенгаген - Виборг 2:0 Раннерс - Виборг 1:0 Виборг - Вайле 2:1 Виборг - Видовре 0:0 Оденсе - Виборг 1:2 Виборг - Тистед 1:1 Виборг - Люнгбю 2:2 Норшелланн - Виборг 4:1 Силькеборг - Виборг 2:4 АГФ Орхус - Виборг 0:0
Копенгаген
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Копенгаген - Брондбю 0:0 Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3 Раннерс - Копенгаген 2:4 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:0
Копенгаген - Видовре 4:0 Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0 Копенгаген - Вайле 2:1 АГФ Орхус - Копенгаген 1:1 Копенгаген - Бавария 1:2 Копенгаген - Мидтьюлланн 0:2 ИФ Люсенг - Копенгаген 0:9 Брондбю - Копенгаген 2:3 Галатасарай - Копенгаген 2:2 Норшелланн - Копенгаген 2:2 Копенгаген - Виборг 2:0 Копенгаген - Ракув 1:1 Копенгаген - Силькеборг 1:3 Ракув - Копенгаген 0:1 Видовре - Копенгаген 0:2 Спарта Прага - Копенгаген 3:3
Результаты матчей
Виборг
Копенгаген
Точный счет
2:1
3 раза 43%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:1
2 раза 25%
4:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
5 раз 71%
0
2 раза 29%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
4
2 раза 25%
1
1 раз 13%
Точный счет
2:0
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
2:3
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
2:1
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
2
6 раз 40%
1
2 раза 13%
2
6 раз 40%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Виборг
Копенгаген
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
62
52
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
17
61
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
132
69
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|16
|10
|4
|2
|32 - 17
|34
|2.
|15
|9
|3
|3
|26 - 14
|30
|3.
|15
|9
|3
|3
|25 - 18
|30
|4.
|15
|8
|3
|4
|25 - 13
|27
|5.
|15
|7
|4
|4
|25 - 13
|25
|6.
|15
|6
|6
|3
|19 - 16
|24
|7.
|0:0
|16
|4
|5
|7
|14 - 23
|17
|8.
|15
|4
|4
|7
|16 - 24
|16
|9.
|15
|3
|6
|6
|18 - 30
|15
|10.
|15
|3
|4
|8
|19 - 24
|13
|11.
|16
|3
|4
|9
|16 - 21
|13
|12.
|16
|1
|4
|11
|9 - 31
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|14 - 4
|17
|2.
|8
|5
|2
|1
|12 - 6
|17
|3.
|0:0
|8
|5
|1
|2
|15 - 7
|16
|4.
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|5.
|8
|4
|2
|2
|10 - 10
|14
|6.
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|7.
|0:0
|8
|3
|4
|1
|10 - 9
|13
|8.
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|9.
|7
|2
|3
|2
|9 - 14
|9
|10.
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|11.
|8
|0
|2
|6
|7 - 16
|2
|12.
|8
|0
|1
|7
|4 - 20
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|8
|5
|3
|0
|17 - 10
|18
|2.
|8
|5
|2
|1
|13 - 6
|17
|3.
|7
|4
|1
|2
|13 - 12
|13
|4.
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|5.
|8
|3
|2
|3
|12 - 8
|11
|6.
|7
|3
|1
|3
|11 - 9
|10
|7.
|7
|2
|4
|1
|9 - 6
|10
|8.
|8
|2
|1
|5
|6 - 15
|7
|9.
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|10.
|8
|1
|3
|4
|9 - 16
|6
|11.
|8
|1
|2
|5
|7 - 11
|5
|12.
|0:0
|8
|1
|1
|6
|4 - 14
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|Брондбю
|Валлис Николай
|8 (2)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|7 (3)
|Вайле
|Онугха Герман
|7
|Копенгаген
|Бардгджи Руни
|7
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|8
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|6
|Видовре
|Геммер Йонас
|6
|Вайле
|Эззатоллахи Саид
|5
|Оденсе
|Кёлер Свен
|5