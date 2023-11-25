Тур: 16. Стадион: Энерги Виборг Арена. Зрители: 6661 Главный судья: Кехлет Якоб
2:1
Конец матча
0'
30' Желтая карточкаГрабара Камиль
30' Желтая карточкаAnosike Ementa
0:1
39' ГолЭльюнусси Мохамед
1:1
51' ГолЙенсен Исак
66' Желтая карточкаГонсалвеш Диогу
2:1
90' ГолДжатта Алассана
90'+6
Ход матча
30'
30'
39'
51'
1:1
66'
90'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
2 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 7
-
4 Угловые 8
-
1 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
286 Количество передач 578
-
33 Владение мячом, % 67
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Бонде
Якуб
15
Йенсен
Исак
19
Йелерт
Элиас
33
Фальк
Расмус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Бонде ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Йенсен ИсакНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Якобс ЯмиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Anel Zulic
-
Главный тренер: Якоб Поулсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Йелерт ЭлиасЗащитник
- Полузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Сандер ТеоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нееструп Якоб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Виборг
Копенгаген
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
17 матчей
5.9%
23.5%
70.6%
1 победа 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
17.6%
41.2%
41.2%
3 победы 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
11.8%
23.5%
64.7%
2 победы 4 ничьи 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.13
0.44
Среднее время на гол
80
202
Всего голов
19
16
Голов в среднем за матч
2.11
2
Среднее время на гол
42
45
Всего голов
28
20
Голов в среднем за матч
1.65
1.18
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
54
76
Бомбардиры внутри турнира
Виборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Anosike Ementa
|4
|0.25
|Йенсен Исак
|2
|0.13
|Sergio Andrade
|2
|0.13
|Ибрагим Саид
|1
|0.06
|Жуниор Ренато
|1
|0.06
|Томас Найджел
|1
|0.06
|Джатта Алассана
|1
|0.06
|Залетел Жан
|1
|0.06
|Бундгаард Оливер
|1
|0.06
|Сёндергаард Мадс
|1
|0.06
|Srdjan Kuzmic
|1
|0.06
|Гроннинг Йеппе
|0
|0
|Якобс Ями
|0
|0
|Гааей Антон
|0
|0
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бардгджи Руни
|7
|0.44
|Гонсалвеш Диогу
|5 (3)
|0.31
|Эльюнусси Мохамед
|4
|0.25
|Оскарссон Орри
|3
|0.19
|Ачури Мохамед Элиас
|2
|0.13
|Фальк Расмус
|2
|0.13
|Лерагер Лукас
|2
|0.13
|Классон Виктор
|2
|0.13
|Ларссон Джордан
|2
|0.13
|Дикс Кевин
|1
|0.06
|Вавро Денис
|1
|0.06
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0.06
|Фрохолдт Виктор
|1
|0.06
|Соренсен Кристиан I
|0
|0
|Корнелиус Андреас
|0
|0
|Йелерт Элиас
|0
|0
|Хойленд Оскар
|0
|0
Карточки
Виборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Anosike Ementa
|5
|0
|Ибрагим Саид
|4
|0
|Жуниор Ренато
|1
|1
|Мбом Жан-Мануэль
|2
|0
|Томас Найджел
|2
|0
|Бундгаард Оливер
|2
|0
|Сёндергаард Мадс
|2
|0
|Srdjan Kuzmic
|2
|0
|Гроннинг Йеппе
|1
|0
|Аниембе Даниэль
|1
|0
|Бонде Якуб
|1
|0
|Бюрги Николас
|1
|0
|Вестергорд Магнус
|1
|0
|Мортимер Нилс
|1
|0
|Жамбурек Ян
|1
|0
|Sergio Andrade
|1
|0
|Jakob Nielsen
|1
|0
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гонсалвеш Диогу
|4
|0
|Ачури Мохамед Элиас
|4
|0
|Дикс Кевин
|2
|1
|Ларссон Джордан
|3
|0
|Йелерт Элиас
|3
|0
|Jacob Neestrup
|2
|0
|Фальк Расмус
|2
|0
|Вавро Денис
|2
|0
|Грабара Камиль
|2
|0
|Анкерсен Петер
|1
|0
|Классон Виктор
|1
|0
|Лерагер Лукас
|1
|0
|Эльюнусси Мохамед
|1
|0
|Соренсен Кристиан I
|1
|0
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0
|Бардгджи Руни
|1
|0
Результаты матчей
Виборг
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Копенгаген
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
5
4
Виборг
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Копенгаген
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
12
5
Упущенные победы
3
14
Виборг
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Копенгаген
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
16
11
Упущенные победы
8
18
Голы по времени матча
Забито
13
19
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
1
8%
2
11%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
2
15%
3
16%
31-45
3
23%
4
21%
46-60
2
15%
3
16%
61-75
4
31%
5
26%
76-90
Пропущено
9
11
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
2
22%
3
27%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
2
18%
46-60
1
11%
4
36%
61-75
3
33%
1
9%
76-90
Забито
4
15
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 10
1
25%
5
33%
1-15
1
25%
2
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
2
50%
4
27%
76-90
Пропущено
14
7
6 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
1
14%
31-45
4
29%
2
29%
46-60
2
14%
4
57%
61-75
2
14%
0
0%
76-90
Забито
17
34
6 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 9
6 Не забивали 2
2
12%
7
21%
1-15
2
12%
4
12%
16-30
2
12%
3
9%
31-45
3
18%
5
15%
46-60
2
12%
6
18%
61-75
6
35%
9
26%
76-90
Пропущено
23
18
9 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 11
1
4%
1
6%
1-15
5
22%
3
17%
16-30
3
13%
1
6%
31-45
6
26%
4
22%
46-60
3
13%
8
44%
61-75
5
22%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Виборг
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
АГФ Орхус - Виборг 2:0 Виборг - Силькеборг 2:1 Виборг - Норшелланн 2:3 Вайле - Виборг 1:1
Виборг - Норшелланн 0:2 Брондбю - Виборг 1:0 Виборг - АГФ Орхус 2:1 Эсбьерг - Виборг 3:4 Силькеборг - Виборг 2:0 Виборг - Мидтьюлланн 2:2 Копенгаген - Виборг 2:0 Раннерс - Виборг 1:0 Виборг - Вайле 2:1 Виборг - Видовре 0:0 Оденсе - Виборг 1:2 Виборг - Тистед 1:1 Виборг - Люнгбю 2:2 Норшелланн - Виборг 4:1 Силькеборг - Виборг 2:4 АГФ Орхус - Виборг 0:0
Копенгаген
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Копенгаген - Брондбю 0:0 Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3 Раннерс - Копенгаген 2:4 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:0
Копенгаген - Видовре 4:0 Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0 Копенгаген - Вайле 2:1 АГФ Орхус - Копенгаген 1:1 Копенгаген - Бавария 1:2 Копенгаген - Мидтьюлланн 0:2 ИФ Люсенг - Копенгаген 0:9 Брондбю - Копенгаген 2:3 Галатасарай - Копенгаген 2:2 Норшелланн - Копенгаген 2:2 Копенгаген - Виборг 2:0 Копенгаген - Ракув 1:1 Копенгаген - Силькеборг 1:3 Ракув - Копенгаген 0:1 Видовре - Копенгаген 0:2 Спарта Прага - Копенгаген 3:3
Результаты матчей
Виборг
Копенгаген
Точный счет
2:1
4 раза 50%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
4:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
6 раз 75%
0
2 раза 25%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
4
2 раза 25%
1
1 раз 13%
Точный счет
2:0
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
2:3
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%
Точный счет
2:1
4 раза 25%
2:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
2
7 раз 44%
1
2 раза 13%
2
6 раз 38%
1
3 раза 19%
4
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Виборг
Копенгаген
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
62
62
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
17
62
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
142
79
115
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|Брондбю
|Валлис Николай
|8 (2)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|7 (3)
|Вайле
|Онугха Герман
|7
|Копенгаген
|Бардгджи Руни
|7
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|8
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|6
|Видовре
|Геммер Йонас
|6
|Вайле
|Эззатоллахи Саид
|5
|Оденсе
|Кёлер Свен
|5