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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Зрители: 6661 Главный судья: Кехлет Якоб
Виборг
2:1
Конец матча
Копенгаген
0'
30' Желтая карточка
Грабара Камиль
30' Желтая карточка
Anosike Ementa
0:1
39' Гол
Эльюнусси Мохамед
1:1
51' Гол
Йенсен Исак
66' Желтая карточка
Гонсалвеш Диогу
2:1
90' Гол
Джатта Алассана
90'+6

Ход матча

30'
 
Грабара Камиль
30'
Anosike Ementa
 
39'
0:1
Эльюнусси Мохамед
(Ачури Мохамед Элиас)
51'
Йенсен Исак
1:1
58'
 
Гонсалвеш Диогу
Классон Виктор
62'
Мбом Жан-Мануэль
Сёндергаард Мадс
 
66'
 
Гонсалвеш Диогу
69'
 
Корнелиус Андреас
Оскарссон Орри
70'
 
Вавро Денис
Бойлесен Николай
70'
 
Соренсен Кристиан
Анкерсен Петер
75'
Ибрагим Саид
Бонде Якуб
 
75'
Вестергорд Магнус
Srdjan Kuzmic
 
78'
 
Бардгджи Руни
Ачури Мохамед Элиас
84'
Томас Найджел
Sergio Andrade
 
85'
Джатта Алассана
Anosike Ementa
 
90'
Джатта Алассана
(Йенсен Исак)
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 7
  • 4 Угловые 8
  • 1 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 286 Количество передач 578
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Педерсен
Лукас
Лунд
30
Srdjan
Kuzmic
4
Бюрги
Николас
5
Залетел
Жан
23
Бундгаард
Оливер
6
Сёндергаард
Мадс
13
Гроннинг
Йеппе
17
Бонде
Якуб
7
Sergio
Andrade
14
Anosike
Ementa
15
Йенсен
Исак
1
Грабара
Камиль
22
Анкерсен
Петер
2
Дикс
Кевин
20
Бойлесен
Николай
19
Йелерт
Элиас
12
Лерагер
Лукас
33
Фальк
Расмус
7
Классон
Виктор
10
Эльюнусси
Мохамед
18
Оскарссон
Орри
30
Ачури
Мохамед
Элиас
Виборг
4-3-3
Копенгаген
4-3-3

История личных встреч

Виборг
Копенгаген

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

17 матчей

5.9%
23.5%
70.6%
1 победа 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

17.6%
41.2%
41.2%
3 победы 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

11.8%
23.5%
64.7%
2 победы 4 ничьи 11 побед

История матчей

СД
2:0
СД
1:2
СД
2:1
СД
2:1
СД
4:2
СД
0:2
СД
1:1
СД
4:0
СД
0:0
СД
1:1
СД
0:0
СД
1:0
СД
0:2
СД
4:1
СД
1:4
СЛ
3:0
СЛ
2:3

Голы

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.13
0.44

Среднее время на гол

80
202

Всего голов

19
16

Голов в среднем за матч

2.11
2

Среднее время на гол

42
45

Всего голов

28
20

Голов в среднем за матч

1.65
1.18

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

54
76

Бомбардиры внутри турнира

Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Anosike Ementa 4 0.25
Йенсен Исак 2 0.13
Sergio Andrade 2 0.13
Ибрагим Саид 1 0.06
Жуниор Ренато 1 0.06
Томас Найджел 1 0.06
Джатта Алассана 1 0.06
Залетел Жан 1 0.06
Бундгаард Оливер 1 0.06
Сёндергаард Мадс 1 0.06
Srdjan Kuzmic 1 0.06
Гроннинг Йеппе 0 0
Якобс Ями 0 0
Гааей Антон 0 0
Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бардгджи Руни 7 0.44
Гонсалвеш Диогу 5 (3) 0.31
Эльюнусси Мохамед 4 0.25
Оскарссон Орри 3 0.19
Ачури Мохамед Элиас 2 0.13
Фальк Расмус 2 0.13
Лерагер Лукас 2 0.13
Классон Виктор 2 0.13
Ларссон Джордан 2 0.13
Дикс Кевин 1 0.06
Вавро Денис 1 0.06
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0.06
Фрохолдт Виктор 1 0.06
Соренсен Кристиан I 0 0
Корнелиус Андреас 0 0
Йелерт Элиас 0 0
Хойленд Оскар 0 0

Карточки

Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Anosike Ementa 5 0
Ибрагим Саид 4 0
Жуниор Ренато 1 1
Мбом Жан-Мануэль 2 0
Томас Найджел 2 0
Бундгаард Оливер 2 0
Сёндергаард Мадс 2 0
Srdjan Kuzmic 2 0
Гроннинг Йеппе 1 0
Аниембе Даниэль 1 0
Бонде Якуб 1 0
Бюрги Николас 1 0
Вестергорд Магнус 1 0
Мортимер Нилс 1 0
Жамбурек Ян 1 0
Sergio Andrade 1 0
Jakob Nielsen 1 0
Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гонсалвеш Диогу 4 0
Ачури Мохамед Элиас 4 0
Дикс Кевин 2 1
Ларссон Джордан 3 0
Йелерт Элиас 3 0
Jacob Neestrup 2 0
Фальк Расмус 2 0
Вавро Денис 2 0
Грабара Камиль 2 0
Анкерсен Петер 1 0
Классон Виктор 1 0
Лерагер Лукас 1 0
Эльюнусси Мохамед 1 0
Соренсен Кристиан I 1 0
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0
Бардгджи Руни 1 0

Результаты матчей

Виборг
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Копенгаген
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

5
4
Виборг
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Копенгаген
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

12
5

Упущенные победы

3
14
Виборг
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Копенгаген
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

16
11

Упущенные победы

8
18

Голы по времени матча

Забито

13
19
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
1
8%
2
11%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
2
15%
3
16%
31-45
3
23%
4
21%
46-60
2
15%
3
16%
61-75
4
31%
5
26%
76-90

Пропущено

9
11
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
2
22%
3
27%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
2
18%
46-60
1
11%
4
36%
61-75
3
33%
1
9%
76-90

Забито

4
15
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 10
1
25%
5
33%
1-15
1
25%
2
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
2
50%
4
27%
76-90

Пропущено

14
7
6 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
1
14%
31-45
4
29%
2
29%
46-60
2
14%
4
57%
61-75
2
14%
0
0%
76-90

Забито

17
34
6 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 9
6 Не забивали 2
2
12%
7
21%
1-15
2
12%
4
12%
16-30
2
12%
3
9%
31-45
3
18%
5
15%
46-60
2
12%
6
18%
61-75
6
35%
9
26%
76-90

Пропущено

23
18
9 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 11
1
4%
1
6%
1-15
5
22%
3
17%
16-30
3
13%
1
6%
31-45
6
26%
4
22%
46-60
3
13%
8
44%
61-75
5
22%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Виборг
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
АГФ Орхус - Виборг 2:0 Виборг - Силькеборг 2:1 Виборг - Норшелланн 2:3 Вайле - Виборг 1:1
Виборг - Норшелланн 0:2 Брондбю - Виборг 1:0 Виборг - АГФ Орхус 2:1 Эсбьерг - Виборг 3:4 Силькеборг - Виборг 2:0 Виборг - Мидтьюлланн 2:2 Копенгаген - Виборг 2:0 Раннерс - Виборг 1:0 Виборг - Вайле 2:1 Виборг - Видовре 0:0 Оденсе - Виборг 1:2 Виборг - Тистед 1:1 Виборг - Люнгбю 2:2 Норшелланн - Виборг 4:1 Силькеборг - Виборг 2:4 АГФ Орхус - Виборг 0:0
Копенгаген
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Копенгаген - Брондбю 0:0 Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3 Раннерс - Копенгаген 2:4 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:0
Копенгаген - Видовре 4:0 Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0 Копенгаген - Вайле 2:1 АГФ Орхус - Копенгаген 1:1 Копенгаген - Бавария 1:2 Копенгаген - Мидтьюлланн 0:2 ИФ Люсенг - Копенгаген 0:9 Брондбю - Копенгаген 2:3 Галатасарай - Копенгаген 2:2 Норшелланн - Копенгаген 2:2 Копенгаген - Виборг 2:0 Копенгаген - Ракув 1:1 Копенгаген - Силькеборг 1:3 Ракув - Копенгаген 0:1 Видовре - Копенгаген 0:2 Спарта Прага - Копенгаген 3:3

Результаты матчей

Виборг
Копенгаген

Точный счет

2:1
4 раза 50%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
4:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
6 раз 75%
0
2 раза 25%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
4
2 раза 25%
1
1 раз 13%

Точный счет

2:0
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
2:3
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Точный счет

2:1
4 раза 25%
2:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
2
7 раз 44%
1
2 раза 13%
2
6 раз 38%
1
3 раза 19%
4
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Виборг
Копенгаген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
6
2
1.5
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
1
7
1.5
6
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
14
2
7
9
1.5
11
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 16 10 3 3 33 - 19 33
2.
Брондбю
 15 9 3 3 26 - 14 30
3.
Мидтьюлланн
 15 9 3 3 25 - 18 30
4.
Силькеборг
 15 8 3 4 25 - 13 27
5.
Норшелланн
 15 7 4 4 25 - 13 25
6.
АГФ Орхус
 15 6 6 3 19 - 16 24
7.
Виборг
 16 5 4 7 16 - 24 19
8.
Люнгбю
 15 4 4 7 16 - 24 16
9.
Раннерс
 15 3 6 6 18 - 30 15
10.
Оденсе
 15 3 4 8 19 - 24 13
11.
Вайле
 16 3 4 9 16 - 21 13
12.
Видовре
 16 1 4 11 9 - 31 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 8 5 2 1 14 - 4 17
2.
Мидтьюлланн
 8 5 2 1 12 - 6 17
3.
Копенгаген
 8 5 1 2 15 - 7 16
4.
Виборг
 8 4 3 1 12 - 10 15
5.
Норшелланн
 7 4 2 1 13 - 5 14
6.
АГФ Орхус
 8 4 2 2 10 - 10 14
7.
Брондбю
 7 4 1 2 13 - 8 13
8.
Люнгбю
 7 2 3 2 10 - 9 9
9.
Раннерс
 7 2 3 2 9 - 14 9
10.
Вайле
 8 2 2 4 9 - 10 8
11.
Оденсе
 8 0 2 6 7 - 16 2
12.
Видовре
 8 0 1 7 4 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 8 5 2 1 13 - 6 17
2.
Копенгаген
 8 5 2 1 18 - 12 17
3.
Мидтьюлланн
 7 4 1 2 13 - 12 13
4.
Оденсе
 7 3 2 2 12 - 8 11
5.
Норшелланн
 8 3 2 3 12 - 8 11
6.
Силькеборг
 7 3 1 3 11 - 9 10
7.
АГФ Орхус
 7 2 4 1 9 - 6 10
8.
Люнгбю
 8 2 1 5 6 - 15 7
9.
Видовре
 8 1 3 4 5 - 11 6
10.
Раннерс
 8 1 3 4 9 - 16 6
11.
Вайле
 8 1 2 5 7 - 11 5
12.
Виборг
 8 1 1 6 4 - 14 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
Брондбю Валлис Николай 8 (2)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 7 (3)
Вайле Онугха Герман 7
Копенгаген Бардгджи Руни 7
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 8
АГФ Орхус Поульсен Николай 6
Видовре Геммер Йонас 6
Вайле Эззатоллахи Саид 5
Оденсе Кёлер Свен 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Сегодняшная посещаемость составляет 6661 болельщиков
  • 96'
    После классного второго тайма Виборг совершает камбэк и уходит с поля победителем!
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Виборг: 33%, Копенгаген: 67%.
  • 96'
    Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 96'
    Виборг пытается что-то создать.
  • 96'
    Виборг начинает контратаку
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