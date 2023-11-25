Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Этот гол претендует на звание "Гола года"!

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

Первый тайм

50' Это был отличный перфоманс от команды Копенгаген , есть о чем петь фанатам в перерыве.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Serginho навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Удар от ворот произведет Виборг

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Serginho навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Г О О О О Л - Эльюнусси Мохамед забивает с левой ноги!

39' Ачури Мохамед Элиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Orri Oskarsson задерживает мяч рукой

37' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Удар от ворот произведет Копенгаген

36' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

33' Матч возобновлен

33' Ох, нехорошо это выглядит. Анкерсен Петер получил травму и медбригада забирает его с поля.

32' Анкерсен Петер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Матч возобновлен

30' Аносике Эмента получает желтую карточку за неспортивное поведение

30' Грабара Камиль получает желтую карточку за неспортивное поведение

29' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

28' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Serginho навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Классон Виктор из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' Ачури Мохамед Элиас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Ачури Мохамед Элиас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Оливер Бундгар Кристенсен ослабляет давление, выбив мяч.

21' Srdjan Kuzmic выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Эльюнусси Мохамед нанес удар головой, но Лукас Лунд Педерсен спокойно отбил мяч.

20' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Грабара Камиль взял и забрал мяч на выходе

19' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Удар от ворот произведет Копенгаген

15' Serginho не смог попасть в створ ударом издали

13' Эльюнусси Мохамед навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Хорошую попытку сделал Лерагер Лукас . Удар в створ, но вратарь начеку

13' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Хорошую попытку сделал Orri Oskarsson. Удар в створ, но вратарь начеку

12' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Удар от ворот произведет Виборг

9' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Фальк Расмус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Удар от ворот произведет Виборг

8' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Удар от ворот произведет Виборг

6' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Удар от ворот произведет Виборг

5' Ачури Мохамед Элиас не смог попасть в створ ударом издали

5' Orri Oskarsson оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

4' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Serginho нанес удар, но тот был заблокирован.

4' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Удар от ворот произведет Виборг

3' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Копенгаген начинает с центра поля