Тур: 13. Стадион: Сан-Сиро. Главный судья: Ди Бельо Марко
0:0
Первый тайм: 11'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
11 Владение мячом, % 89
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Меньян
Майк
28
Тиав
Малик
19
Эрнандес
Тео
80
Муса
Юнус
15
Йович
Лука
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
-
28 Тиав МаликЗащитник
- Защитник
-
19 Эрнандес ТеоЗащитник
-
80 Муса ЮнусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Йович ЛукаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
69 Нава ЛапоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
-
18 Ромеро ЛукаНападающий
-
70 Траоре ЧакаНападающий
-
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
26 Мина ЙерриЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Нзола М'БалаНападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Милан
Фиорентина
17 матчей
94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
70.6%
23.5%
5.9%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед
31 матч
51.6%
19.4%
29%
16 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
38.7%
41.9%
19.4%
12 побед 13 ничьих 6 побед
Второй тайм
35.5%
32.3%
32.2%
11 побед 10 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
22
Голов в среднем за матч
1.4
1.38
Среднее время на гол
64
65
Всего голов
18
15
Голов в среднем за матч
1.13
1
Среднее время на гол
80
90
Всего голов
39
37
Голов в среднем за матч
1.26
1.19
Тотал матчей
2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
22
Больше 71%
Меньше 29%
9
13
Больше 42%
Меньше 58%
18
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
71
75
Бомбардиры внутри турнира
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жиру Оливье
|7 (3)
|0.58
|Пулишич Кристиан
|4
|0.33
|Леау Рафаэл
|3
|0.25
|Окафор Ноа
|2
|0.17
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0.08
|Эрнандес Тео
|1
|0.08
|Рейндерс Тиджани
|1
|0.08
|Томори Фикайо
|1
|0.08
|Калабрия Давиде
|0
|0
|Чуквуэзе Саму
|0
|0
|Муса Юнус
|0
|0
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гонсалес Николас
|6 (1)
|0.5
|Бонавентура Джакомо
|5
|0.42
|Мартинес Лукас II
|2
|0.17
|Дункан Альфред
|1
|0.08
|Нзола М'Бала
|1
|0.08
|Бираги Кристиано
|1
|0.08
|Мандрагора Роландо
|1
|0.08
|Брекало Йосип
|1
|0.08
|Куаме Кристиан
|1
|0.08
|Мело Артур
|0
|0
|Бельтран Лукас
|0
|0
|Паризи Фабьяно
|0
|0
Карточки
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнандес Тео
|6
|0
|Тиав Малик
|3
|1
|Муса Юнус
|4
|0
|Томори Фикайо
|2
|1
|Флоренци Алессандро
|3
|0
|Крунич Раде
|3
|0
|Жиру Оливье
|1
|1
|Меньян Майк
|1
|1
|Лофтус-Чик Рубен
|2
|0
|Рейндерс Тиджани
|2
|0
|Калабрия Давиде
|1
|0
|Пулишич Кристиан
|1
|0
|Адли Ясин
|1
|0
|Леау Рафаэл
|1
|0
|Окафор Ноа
|1
|0
|Ромеро Лука
|1
|0
|Стефано Пиоли
|1
|0
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раньери Лука
|5
|0
|Бонавентура Джакомо
|4
|0
|Мартинес Лукас II
|2
|0
|Миленкович Никола
|2
|0
|Паризи Фабьяно
|2
|0
|Итальяно Виченцо
|1
|0
|Бираги Кристиано
|1
|0
|Терраччиано Пьетро
|1
|0
|Дункан Альфред
|1
|0
|Мандрагора Роландо
|1
|0
|Иконе Жонатан
|1
|0
|Бельтран Лукас
|1
|0
|Инфантино Джино
|1
|0
Результаты матчей
Милан
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Фиорентина
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
0
1
Милан
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Фиорентина
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
12
9
Милан
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Фиорентина
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
12
10
Голы по времени матча
Забито
7
10
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
1
14%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
43%
2
20%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
1
14%
2
20%
76-90
Пропущено
3
8
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
2
67%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
13
9
9 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 8
2
15%
2
22%
1-15
3
23%
2
22%
16-30
4
31%
2
22%
31-45
3
23%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
8%
2
22%
76-90
Пропущено
11
9
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
9%
1
11%
1-15
1
9%
3
33%
16-30
1
9%
1
11%
31-45
1
9%
2
22%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
3
27%
2
22%
76-90
Забито
20
19
13 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 7
2 Не забивали 4
3
15%
5
26%
1-15
3
15%
3
16%
16-30
7
35%
4
21%
31-45
4
20%
2
11%
46-60
1
5%
1
5%
61-75
2
10%
4
21%
76-90
Пропущено
14
17
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 11
1
7%
1
6%
1-15
1
7%
4
24%
16-30
2
14%
2
12%
31-45
1
7%
5
29%
29%
46-60
6
43%
2
12%
61-75
3
21%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Милан
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лечче - Милан 2:2 Милан - ПСЖ 2:1 Милан - Удинезе 0:1 Наполи - Милан 2:2
ПСЖ - Милан 3:0 Милан - Ювентус 0:1 Дженоа - Милан 0:1 Боруссия Д - Милан 0:0 Милан - Лацио 2:0 Кальяри - Милан 1:3 Милан - Верона 1:0 Милан - Ньюкасл 0:0 Интер Милан - Милан 5:1 Рома - Милан 1:2 Милан - Торино 4:1 Болонья - Милан 0:2 Милан - Новара 4:2 Милан - Этуаль Сахель I 4:0 Милан - Тренто 0:1 Монца - Милан 1:1
Фиорентина
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Фиорентина - Болонья 2:1 Чукарички - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Ювентус 0:1 Лацио - Фиорентина 1:0
Фиорентина - Чукарички 6:0 Фиорентина - Эмполи 0:2 Наполи - Фиорентина 1:3 Фиорентина - Ференцварош 2:2 Фиорентина - Кальяри 3:0 Фрозиноне - Фиорентина 1:1 Удинезе - Фиорентина 0:2 Генк - Фиорентина 2:2 Фиорентина - Аталанта 3:2 Интер Милан - Фиорентина 4:0 Фиорентина - Рапид Вена 2:0 Фиорентина - Лечче 2:2 Рапид Вена - Фиорентина 1:0 Дженоа - Фиорентина 1:4 Фиорентина - ОФИ 1:1 Фиорентина - Сестри Леванте 7:1
Результаты матчей
Милан
Фиорентина
Точный счет
0:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
Точный счет
2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:1
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Милан
Фиорентина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
42
23
42
14
24
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
33
16
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
84
75
75
210
48
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|29 - 6
|31
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|19 - 7
|29
|3.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|26 - 14
|24
|4.
|0:0 Заявка
|13
|7
|3
|3
|20 - 14
|24
|5.
|0:0 Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 16
|21
|6.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|21 - 13
|20
|7.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|22 - 14
|18
|8.
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|13 - 10
|18
|9.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 11
|17
|10.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|14 - 15
|17
|11.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|10 - 14
|16
|12.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|17 - 20
|15
|13.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 16
|14
|14.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 16
|14
|15.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 21
|12
|16.
|Заявка
|12
|1
|8
|3
|8 - 15
|11
|17.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|5 - 21
|10
|18.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 24
|9
|19.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 16
|8
|20.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|10 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 3
|16
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 5
|16
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 5
|13
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 9
|13
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 9
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 4
|10
|9.
|0:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 3
|10
|10.
|0:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|11.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|12.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|8 - 3
|10
|13.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 5
|9
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|15.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|16.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|17.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 14
|6
|18.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|19.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|1 - 7
|4
|20.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 1
|15
|3.
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 11
|14
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|5.
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 9
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|9.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|4 - 6
|7
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 14
|6
|11.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 11
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|13.
|Заявка
|6
|0
|5
|1
|5 - 6
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 8
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 11
|2
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 11
|2
|20.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 11
|2
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|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|12 (1)
|Милан
|Жиру Оливье
|7 (3)
|Монца
|Колпани Андреа
|6 (1)
|Фиорентина
|Гонсалес Николас
|6 (1)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|6 (1)
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|6
|Милан
|Эрнандес Тео
|6
|Верона
|Фараони Марко
|5
|Лацио
|Альберто Луис
|5
|Аталанта
|Де Рон Мартен
|5
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Милан 0:0 Фиорентина
Исход игры
Милан
87.5% (112)
Ничья
8.6% (11)
Фиорентина
3.9% (5)
Тотал 2.5
Больше
67.83% (78)
Меньше
32.17% (37)
Обе команды забьют
Да
70.43% (81)
Нет
29.57% (34)
Популярный счёт
2:1 Милан
53.9% (69)
1:0 Милан
19.5% (25)
2:0 Милан
5.5% (7)
2:2 Ничья
3.1% (4)
1:1 Ничья
3.1% (4)
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