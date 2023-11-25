Первый тайм

10' Калабрия перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Соттиля.

9' Калабрия совершил рывок впердё по правому флангу и выполнил прострел в радиус штрафной площади, защитники "Фиорентины" сыграли внимательно и перехватили мяч.

8' Пока что "Милан" и "Фиорентина" делают ставки на длинные забросы по флангу, но тактика особого успеха не приносит.

7' В среднем темпе работают команды на старте матча и не форсируют события на поле.

6' Из центра поля теперь уже последовал заброс на левый угол штрафной площади "Милана" на ход Бельтрану, Меньян вовремя вышел из ворот и перехватил мяч.

5' Из центра поля последовал слишком сильный заброс на ход Тео по левому флангу, мяч в итоге улетел в аут.