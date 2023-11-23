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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
Милан
 
Позже
Фиорентина
Прогнозы 52
Милан 94.2% (49)
X 3.8% (2)
Фиорентина 1.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Ничья
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2.04
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Милан
Фиорентина

История личных встреч

Милан
Фиорентина

17 матчей

94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

70.6%
23.5%
5.9%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед

31 матч

51.6%
19.4%
29%
16 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

38.7%
41.9%
19.4%
12 побед 13 ничьих 6 побед

Второй тайм

35.5%
32.3%
32.2%
11 побед 10 ничьих 10 побед

История матчей

СA
2:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
4:3
СA
2:3
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:3
СA
0:1
СA
0:1
СA
5:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
0:0
СA
2:0
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
0:2
СA
0:2
СA
2:2
СA
1:3
СA
1:2
СA
0:0
СA
1:2
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:2
СA
0:2
СA
1:0
СA
0:1

Голы

Всего голов

21
22

Голов в среднем за матч

1.4
1.38

Среднее время на гол

64
65

Всего голов

18
15

Голов в среднем за матч

1.13
1

Среднее время на гол

80
90

Всего голов

39
37

Голов в среднем за матч

1.26
1.19

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
22
Больше 71%
Меньше 29%
9
13
Больше 42%
Меньше 58%
18
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

71
75

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жиру Оливье 7 (3) 0.58
Пулишич Кристиан 4 0.33
Леау Рафаэл 3 0.25
Окафор Ноа 2 0.17
Лофтус-Чик Рубен 1 0.08
Эрнандес Тео 1 0.08
Рейндерс Тиджани 1 0.08
Томори Фикайо 1 0.08
Калабрия Давиде 0 0
Чуквуэзе Саму 0 0
Муса Юнус 0 0
Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалес Николас 6 (1) 0.5
Бонавентура Джакомо 5 0.42
Мартинес Лукас II 2 0.17
Дункан Альфред 1 0.08
Нзола М'Бала 1 0.08
Бираги Кристиано 1 0.08
Мандрагора Роландо 1 0.08
Брекало Йосип 1 0.08
Куаме Кристиан 1 0.08
Мело Артур 0 0
Бельтран Лукас 0 0
Паризи Фабьяно 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Тео 6 0
Тиав Малик 3 1
Муса Юнус 4 0
Томори Фикайо 2 1
Флоренци Алессандро 3 0
Крунич Раде 3 0
Жиру Оливье 1 1
Меньян Майк 1 1
Лофтус-Чик Рубен 2 0
Рейндерс Тиджани 2 0
Калабрия Давиде 1 0
Пулишич Кристиан 1 0
Адли Ясин 1 0
Леау Рафаэл 1 0
Окафор Ноа 1 0
Ромеро Лука 1 0
Стефано Пиоли 1 0
Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раньери Лука 5 0
Бонавентура Джакомо 4 0
Мартинес Лукас II 2 0
Миленкович Никола 2 0
Паризи Фабьяно 2 0
Итальяно Виченцо 1 0
Бираги Кристиано 1 0
Терраччиано Пьетро 1 0
Дункан Альфред 1 0
Мандрагора Роландо 1 0
Иконе Жонатан 1 0
Бельтран Лукас 1 0
Инфантино Джино 1 0

Результаты матчей

Милан
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Фиорентина
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

0
1
Милан
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Фиорентина
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

12
9
Милан
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Фиорентина
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

12
10

Голы по времени матча

Забито

7
10
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
1
14%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
43%
2
20%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
1
14%
2
20%
76-90

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
2
67%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

13
9
9 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 8
2
15%
2
22%
1-15
3
23%
2
22%
16-30
4
31%
2
22%
31-45
3
23%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
8%
2
22%
76-90

Пропущено

11
9
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
9%
1
11%
1-15
1
9%
3
33%
16-30
1
9%
1
11%
31-45
1
9%
2
22%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
3
27%
2
22%
76-90

Забито

20
19
13 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 7
2 Не забивали 4
3
15%
5
26%
1-15
3
15%
3
16%
16-30
7
35%
4
21%
31-45
4
20%
2
11%
46-60
1
5%
1
5%
61-75
2
10%
4
21%
76-90

Пропущено

14
17
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 11
1
7%
1
6%
1-15
1
7%
4
24%
16-30
2
14%
2
12%
31-45
1
7%
5
29%
29%
46-60
6
43%
2
12%
61-75
3
21%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лечче - Милан 2:2 Милан - ПСЖ 2:1 Милан - Удинезе 0:1 Наполи - Милан 2:2
ПСЖ - Милан 3:0 Милан - Ювентус 0:1 Дженоа - Милан 0:1 Боруссия Д - Милан 0:0 Милан - Лацио 2:0 Кальяри - Милан 1:3 Милан - Верона 1:0 Милан - Ньюкасл 0:0 Интер Милан - Милан 5:1 Рома - Милан 1:2 Милан - Торино 4:1 Болонья - Милан 0:2 Милан - Новара 4:2 Милан - Этуаль Сахель I 4:0 Милан - Тренто 0:1 Монца - Милан 1:1
Фиорентина
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Фиорентина - Болонья 2:1 Чукарички - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Ювентус 0:1 Лацио - Фиорентина 1:0
Фиорентина - Чукарички 6:0 Фиорентина - Эмполи 0:2 Наполи - Фиорентина 1:3 Фиорентина - Ференцварош 2:2 Фиорентина - Кальяри 3:0 Фрозиноне - Фиорентина 1:1 Удинезе - Фиорентина 0:2 Генк - Фиорентина 2:2 Фиорентина - Аталанта 3:2 Интер Милан - Фиорентина 4:0 Фиорентина - Рапид Вена 2:0 Фиорентина - Лечче 2:2 Рапид Вена - Фиорентина 1:0 Дженоа - Фиорентина 1:4 Фиорентина - ОФИ 1:1 Фиорентина - Сестри Леванте 7:1

Результаты матчей

Милан
Фиорентина

Точный счет

0:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%

Точный счет

2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:1
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Милан
Фиорентина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
2
2
3
1.5
4
2
1
4
2.5
2
4
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
3
3
1
6
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
4
7
5
1.5
7
5
2
10
2.5
4
8
1
11
3.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 12 10 1 1 29 - 6 31
2.
Ювентус
 Заявка 12 9 2 1 19 - 7 29
3.
Милан
 Заявка 12 7 2 3 20 - 14 23
4.
Наполи
 Заявка 12 6 3 3 24 - 13 21
5.
Аталанта
 Заявка 12 6 2 4 20 - 11 20
6.
Фиорентина
 Заявка 12 6 2 4 20 - 16 20
7.
Рома
 Заявка 12 5 3 4 22 - 14 18
8.
Болонья
 Заявка 12 4 6 2 13 - 10 18
9.
Лацио
 Заявка 12 5 2 5 13 - 13 17
10.
Монца
 Заявка 12 4 5 3 13 - 11 17
11.
Торино
 Заявка 12 4 4 4 10 - 14 16
12.
Фрозиноне
 Заявка 12 4 3 5 17 - 20 15
13.
Дженоа
 Заявка 12 4 2 6 13 - 16 14
14.
Лечче
 Заявка 12 3 5 4 13 - 16 14
15.
Сассуоло
 Заявка 12 3 3 6 16 - 21 12
16.
Удинезе
 Заявка 12 1 8 3 8 - 15 11
17.
Эмполи
 Заявка 12 3 1 8 5 - 21 10
18.
Кальяри
 Заявка 12 2 3 7 12 - 24 9
19.
Верона
 Заявка 12 2 2 8 7 - 16 8
20.
Салернитана
 Заявка 12 0 5 7 8 - 24 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 6 5 1 0 10 - 3 16
2.
Интер Милан
 Заявка 7 5 1 1 17 - 5 16
3.
Рома
 Заявка 6 4 1 1 15 - 5 13
4.
Болонья
 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
5.
Фрозиноне
 Заявка 6 4 1 1 12 - 9 13
6.
Лацио
 Заявка 6 3 2 1 7 - 4 11
7.
Лечче
 Заявка 7 3 2 2 8 - 9 11
8.
Аталанта
 Заявка 5 3 1 1 8 - 2 10
9.
Фиорентина
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
10.
Дженоа
 Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
11.
Монца
 Заявка 6 2 4 0 8 - 3 10
12.
Милан
 Заявка 5 3 0 2 7 - 3 9
13.
Торино
 Заявка 6 2 3 1 4 - 5 9
14.
Сассуоло
 Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
15.
Наполи
 Заявка 6 2 1 3 10 - 9 7
16.
Кальяри
 Заявка 6 2 1 3 8 - 13 7
17.
Верона
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
18.
Эмполи
 Заявка 6 1 1 4 1 - 7 4
19.
Удинезе
 Заявка 6 0 4 2 4 - 9 4
20.
Салернитана
 Заявка 6 0 3 3 4 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 5 5 0 0 12 - 1 15
2.
Наполи
 Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
3.
Милан
 Заявка 7 4 2 1 13 - 11 14
4.
Ювентус
 Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
5.
Фиорентина
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
6.
Аталанта
 Заявка 7 3 1 3 12 - 9 10
7.
Монца
 Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
8.
Торино
 Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
9.
Удинезе
 Заявка 6 1 4 1 4 - 6 7
10.
Лацио
 Заявка 6 2 0 4 6 - 9 6
11.
Эмполи
 Заявка 6 2 0 4 4 - 14 6
12.
Рома
 Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
13.
Болонья
 Заявка 6 0 5 1 5 - 6 5
14.
Сассуоло
 Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
15.
Дженоа
 Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
16.
Верона
 Заявка 7 1 1 5 3 - 8 4
17.
Лечче
 Заявка 5 0 3 2 5 - 7 3
18.
Фрозиноне
 Заявка 6 0 2 4 5 - 11 2
19.
Кальяри
 Заявка 6 0 2 4 4 - 11 2
20.
Салернитана
 Заявка 6 0 2 4 4 - 11 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 12 (1)
Милан Жиру Оливье 7 (3)
Монца Колпани Андреа 6 (1)
Фиорентина Гонсалес Николас 6 (1)
Рома Лукаку Ромелу 6
Весь список

Топ нарушителей
Милан Эрнандес Тео 6
Верона Фараони Марко 5
Лацио Альберто Луис 5
Аталанта Де Рон Мартен 5
Удинезе Кабаселе Кристиан 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Фиорентина от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 ноября 2023, осталось 2 дня 12 часов 50 минут.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 56.9% пользователей.
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    • Прогнозы 52
    Милан 94.2% (49)
    X 3.8% (2)
    Фиорентина 1.9% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Милан
    Ничья
    Фиорентина
    2.04
    3.60
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    4.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Милан - Фиорентина

    Исход игры
    Милан
    94.1% (48)
    Ничья
    3.9% (2)
    Фиорентина
    2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.96% (31)
    Меньше
    34.04% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    65.96% (31)
    Нет
    34.04% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Милан
    56.9% (29)
    1:0 Милан
    23.5% (12)
    2:0 Милан
    7.8% (4)
    2:2 Ничья
    3.9% (2)
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