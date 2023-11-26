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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
Гент
0:0
Первый тайм: 43'
Унион Сент-Жиллуаз
0'
4' Желтая карточка
Эль-Амин Амура Мохамед
43' Желтая карточка
43' Желтая карточка

Ход матча

4'
 
Эль-Амин Амура Мохамед
43'
 
43'
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гент
Ничья
Унион Сент-Жиллуаз
2.95
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Все Коэффициенты
33
Руф
Дави
5
Кандусс
Исмаэль
4
Ватанабэ
Цуёси
23
Торунарига
Джордан
18
Самуаз
Матисс
24
Кумс
Свен
13
Де
Сар
Жюльен
6
Гандельман
Омри
10
Тиссудали
Тарик
11
Кейперс
Уго
19
Фофанан
Малик
49
Морис
Антони
5
Макаллистер
Кевин
16
Бёрджесс
Кристиан
28
Матида
Коки
21
Кастро-Монтес
Алессио
10
Лапуссен
Лоик
24
Ванхутт
Шарль
23
Пуэртас
Кэмерон
8
Амани
Жан
47
Эль-Амин
Амура
Мохамед
9
Эккерт
Айенса
Деннис
Гент
3-4-3
Унион Сент-Жиллуаз
3-4-1-2

История личных встреч

Гент
Унион Сент-Жиллуаз

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПДА
1:1
К
4:0
ПДА
2:0
ПДА
0:0
ПДА
0:2

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.4
0.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

64
150

Бомбардиры внутри турнира

Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейперс Уго 4 (1) 0.27
Тиссудали Тарик 3 0.2
Орбан Гифт 3 0.2
Хон Хён-Сок 2 0.13
Самуаз Матисс 2 0.13
Кумс Свен 1 0.07
Ватанабэ Цуёси 1 0.07
Торунарига Джордан 1 0.07
Кандусс Исмаэль 1 0.07
Фофанан Малик 1 0.07
Де Сар Жюльен 1 (1) 0.07
Гандельман Омри 0 0
Браун Арчи 0 0
Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Амин Амура Мохамед 8 0.53
Нильссон Хокан 6 (3) 0.4
Эккерт Айенса Деннис 6 (3) 0.4
Лапуссен Лоик 3 0.2
Пуэртас Кэмерон 2 (1) 0.13
Родригес Кевин II 2 0.13
Сайкс Росс 2 0.13
Расмуссен Матиас 1 0.07
Кабангу Элтон 1 0.07
Бёрджесс Кристиан 1 0.07
Кастро-Монтес Алессио 1 0.07
Терхо Каспер 1 0.07
Амани Жан 0 0
Теклаб Хенок 0 0
Садики Ноа 0 0

Карточки

Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Сар Жюльен 3 0
Торунарига Джордан 3 0
Самуаз Матисс 3 0
Фадига Ноа 1 1
Гандельман Омри 1 1
Юльсагер Эндрю 2 0
Кастро-Монтес Алессио 2 0
Орбан Гифт 0 1
Кумс Свен 1 0
Тиссудали Тарик 1 0
Фортуна Нуриу 1 0
Кейперс Уго 1 0
Хон Хён-Сок 1 0
Браун Арчи 1 0
Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бёрджесс Кристиан 5 0
Нильссон Хокан 3 0
Макаллистер Кевин 3 0
Ванхутт Шарль 3 0
Эль-Амин Амура Мохамед 3 0
Расмуссен Матиас 2 0
Амани Жан 2 0
Лапуссен Лоик 2 0
Лейсен Федде 2 0
Матида Коки 1 0
Пуэртас Кэмерон 1 0
Линен Сенне 1 0

Результаты матчей

Гент
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Унион Сент-Жиллуаз
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
0% (0)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

4
0
Гент
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Унион Сент-Жиллуаз
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

8
21
Гент
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Унион Сент-Жиллуаз
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

12
21

Голы по времени матча

Забито

12
13
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
0
0%
2
15%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
4
33%
4
31%
31-45
4
33%
3
23%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
3
23%
76-90

Пропущено

11
7
8 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
4
36%
1
14%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
3
43%
76-90

Забито

8
21
4 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 7
10 Не забивали 7
0
0%
1
5%
1-15
2
25%
5
24%
16-30
2
25%
6
29%
31-45
2
25%
1
5%
46-60
1
13%
4
19%
61-75
1
13%
4
19%
76-90

Пропущено

7
8
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 6
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
3
38%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
2
29%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
25%
76-90

Забито

20
34
10 В 1-м тайме 19
10 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 11
3 Не забивали 2
0
0%
3
9%
1-15
4
20%
6
18%
16-30
6
30%
10
29%
29%
31-45
6
30%
4
12%
46-60
2
10%
4
12%
61-75
2
10%
7
21%
76-90

Пропущено

18
15
11 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 9
5
28%
1
7%
1-15
2
11%
3
20%
16-30
4
22%
5
33%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
3
17%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

Гент
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Гент - Андерлехт 1:1 Брейдаблик - Гент 2:3 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:3 Патро Эйсден - Гент 1:3
Гент - Стандард 3:1 Гент - Брейдаблик 5:0 Серкль Брюгге - Гент 2:0 Гент - Генк 1:1 Гент - Маккаби Тель-Авив 2:0 РВДМ 47 - Гент 1:1 Антверпен - Гент 0:0 Гент - Эйпен 2:1 Заря - Гент 1:1 АХ Лёвен - Гент 1:1 Гент - Брюгге 2:1 АПОЭЛ - Гент 1:2 Гент - АПОЭЛ 2:0 Гент - Сент-Трейден 2:2 Погонь Щецин - Гент 2:1 Вестерло - Гент 1:3
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 ЛАСК - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - РФК Мё 2:1
Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - ЛАСК 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 4:1 Унион Сент-Жиллуаз - Твенте 1:4 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Ливерпуль - Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 3:1 РВДМ 47 - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Тулуза 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:2 Лугано - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Лугано 2:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 4:0 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 5:1

Результаты матчей

Гент
Унион Сент-Жиллуаз

Точный счет

1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
1:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:1
4 раза 29%
1:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
3
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
1
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Гент
Унион Сент-Жиллуаз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
7
1
2
5
2.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
1
2
5
1.5
4
2
2
5
2.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
12
2
7
7
1.5
11
3
4
10
2.5
7
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 0:0 15 11 2 2 34 - 15 35
2.
Андерлехт
 14 8 4 2 27 - 15 28
3.
Гент
 0:0 15 7 7 1 23 - 15 28
4.
Серкль Брюгге
 15 8 1 6 18 - 14 25
5.
Антверпен
 15 6 6 3 30 - 13 24
6.
Генк
 15 6 6 3 28 - 15 24
7.
Брюгге
 14 5 5 4 26 - 15 20
8.
Стандард
 15 5 5 5 16 - 21 20
9.
Сент-Трейден
 15 4 7 4 18 - 24 19
10.
РВДМ 47
 14 4 5 5 17 - 25 17
11.
Спортинг Шарлеруа
 15 4 4 7 17 - 25 16
12.
Мехелен
 14 4 3 7 13 - 19 15
13.
Эйпен
 15 4 2 9 18 - 32 14
14.
АХ Лёвен
 14 3 3 8 20 - 29 12
15.
Вестерло
 15 2 5 8 20 - 29 11
16.
Кортрейк
 14 2 3 9 10 - 29 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 0:0 8 6 1 1 21 - 8 19
2.
Антверпен
 7 5 2 0 20 - 3 17
3.
Андерлехт
 6 5 1 0 14 - 5 16
4.
Гент
 0:0 8 4 4 0 14 - 9 16
5.
Серкль Брюгге
 8 5 0 3 11 - 9 15
6.
Спортинг Шарлеруа
 8 4 3 1 13 - 11 15
7.
Брюгге
 7 3 4 0 16 - 7 13
8.
Стандард
 8 3 3 2 8 - 7 12
9.
Сент-Трейден
 8 3 2 3 7 - 10 11
10.
Мехелен
 7 3 1 3 7 - 5 10
11.
Генк
 7 2 4 1 14 - 9 10
12.
РВДМ 47
 7 2 3 2 8 - 11 9
13.
АХ Лёвен
 7 2 2 3 11 - 8 8
14.
Кортрейк
 7 2 2 3 7 - 11 8
15.
Эйпен
 7 2 1 4 10 - 17 7
16.
Вестерло
 7 1 1 5 8 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 0:0 7 5 1 1 13 - 7 16
2.
Генк
 8 4 2 2 14 - 6 14
3.
Гент
 0:0 7 3 3 1 9 - 6 12
4.
Андерлехт
 8 3 3 2 13 - 10 12
5.
Серкль Брюгге
 7 3 1 3 7 - 5 10
6.
РВДМ 47
 7 2 2 3 9 - 14 8
7.
Стандард
 7 2 2 3 8 - 14 8
8.
Сент-Трейден
 7 1 5 1 11 - 14 8
9.
Брюгге
 7 2 1 4 10 - 8 7
10.
Эйпен
 8 2 1 5 8 - 15 7
11.
Антверпен
 8 1 4 3 10 - 10 7
12.
Вестерло
 8 1 4 3 12 - 13 7
13.
Мехелен
 7 1 2 4 6 - 14 5
14.
АХ Лёвен
 7 1 1 5 9 - 21 4
15.
Спортинг Шарлеруа
 7 0 1 6 4 - 14 1
16.
Кортрейк
 7 0 1 6 3 - 18 1
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Топ бомбардиров
Сент-Трейден Койта Абубакари 10 (1)
Серкль Брюгге Денкей Кевин 10
Андерлехт Дольберг Каспер 9 (1)
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 8
Антверпен Янссен Винсент 8
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Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 6
Генк Баа Кристофер 2 4
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 5
Стандард Nathan Ngoy 1 5
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 5
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гент
Ничья
Унион Сент-Жиллуаз
2.95
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2.95
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2.75
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Все Коэффициенты
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Гент
Унион Сент-Жиллуаз
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