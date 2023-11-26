Тур: 15. Стадион: Геламко.
0:0
Первый тайм: 43'
Ход матча
43'
43'
Прогноз на матч от Liveresult
33
Руф
Дави
24
Кумс
Свен
11
Кейперс
Уго
- Основной состав
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Кейперс УгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Лагэ БрамЗащитник
- Защитник
-
22 Фадига НоаЗащитник
- Полузащитник
-
20 Орбан ГифтНападающий
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Матида КокиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Сайкс РоссЗащитник
- Защитник
-
27 Садики НоаПолузащитник
-
17 Терхо КасперПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Блессин Александер
История личных встреч
Гент
Унион Сент-Жиллуаз
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Среднее время на гол
180
0
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1.4
0.6
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
64
150
Бомбардиры внутри турнира
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейперс Уго
|4 (1)
|0.27
|Тиссудали Тарик
|3
|0.2
|Орбан Гифт
|3
|0.2
|Хон Хён-Сок
|2
|0.13
|Самуаз Матисс
|2
|0.13
|Кумс Свен
|1
|0.07
|Ватанабэ Цуёси
|1
|0.07
|Торунарига Джордан
|1
|0.07
|Кандусс Исмаэль
|1
|0.07
|Фофанан Малик
|1
|0.07
|Де Сар Жюльен
|1 (1)
|0.07
|Гандельман Омри
|0
|0
|Браун Арчи
|0
|0
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Амин Амура Мохамед
|8
|0.53
|Нильссон Хокан
|6 (3)
|0.4
|Эккерт Айенса Деннис
|6 (3)
|0.4
|Лапуссен Лоик
|3
|0.2
|Пуэртас Кэмерон
|2 (1)
|0.13
|Родригес Кевин II
|2
|0.13
|Сайкс Росс
|2
|0.13
|Расмуссен Матиас
|1
|0.07
|Кабангу Элтон
|1
|0.07
|Бёрджесс Кристиан
|1
|0.07
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0.07
|Терхо Каспер
|1
|0.07
|Амани Жан
|0
|0
|Теклаб Хенок
|0
|0
|Садики Ноа
|0
|0
Карточки
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Сар Жюльен
|3
|0
|Торунарига Джордан
|3
|0
|Самуаз Матисс
|3
|0
|Фадига Ноа
|1
|1
|Гандельман Омри
|1
|1
|Юльсагер Эндрю
|2
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|2
|0
|Орбан Гифт
|0
|1
|Кумс Свен
|1
|0
|Тиссудали Тарик
|1
|0
|Фортуна Нуриу
|1
|0
|Кейперс Уго
|1
|0
|Хон Хён-Сок
|1
|0
|Браун Арчи
|1
|0
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бёрджесс Кристиан
|5
|0
|Нильссон Хокан
|3
|0
|Макаллистер Кевин
|3
|0
|Ванхутт Шарль
|3
|0
|Эль-Амин Амура Мохамед
|3
|0
|Расмуссен Матиас
|2
|0
|Амани Жан
|2
|0
|Лапуссен Лоик
|2
|0
|Лейсен Федде
|2
|0
|Матида Коки
|1
|0
|Пуэртас Кэмерон
|1
|0
|Линен Сенне
|1
|0
Результаты матчей
Гент
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Унион Сент-Жиллуаз
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
0% (0)
75% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
4
0
Гент
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Унион Сент-Жиллуаз
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
8
21
Гент
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Унион Сент-Жиллуаз
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
9
5
Упущенные победы
12
21
Голы по времени матча
Забито
12
13
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
0
0%
2
15%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
4
33%
4
31%
31-45
4
33%
3
23%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
3
23%
76-90
Пропущено
11
7
8 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
4
36%
1
14%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
3
43%
76-90
Забито
8
21
4 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 7
10 Не забивали 7
0
0%
1
5%
1-15
2
25%
5
24%
16-30
2
25%
6
29%
31-45
2
25%
1
5%
46-60
1
13%
4
19%
61-75
1
13%
4
19%
76-90
Пропущено
7
8
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 6
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
3
38%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
2
29%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
25%
76-90
Забито
20
34
10 В 1-м тайме 19
10 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 11
3 Не забивали 2
0
0%
3
9%
1-15
4
20%
6
18%
16-30
6
30%
10
29%
29%
31-45
6
30%
4
12%
46-60
2
10%
4
12%
61-75
2
10%
7
21%
76-90
Пропущено
18
15
11 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 9
5
28%
1
7%
1-15
2
11%
3
20%
16-30
4
22%
5
33%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
3
17%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
Гент
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Гент - Андерлехт 1:1 Брейдаблик - Гент 2:3 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:3 Патро Эйсден - Гент 1:3
Гент - Стандард 3:1 Гент - Брейдаблик 5:0 Серкль Брюгге - Гент 2:0 Гент - Генк 1:1 Гент - Маккаби Тель-Авив 2:0 РВДМ 47 - Гент 1:1 Антверпен - Гент 0:0 Гент - Эйпен 2:1 Заря - Гент 1:1 АХ Лёвен - Гент 1:1 Гент - Брюгге 2:1 АПОЭЛ - Гент 1:2 Гент - АПОЭЛ 2:0 Гент - Сент-Трейден 2:2 Погонь Щецин - Гент 2:1 Вестерло - Гент 1:3
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 ЛАСК - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - РФК Мё 2:1
Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - ЛАСК 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 4:1 Унион Сент-Жиллуаз - Твенте 1:4 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Ливерпуль - Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 3:1 РВДМ 47 - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Тулуза 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:2 Лугано - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Лугано 2:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 4:0 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 5:1
Результаты матчей
Гент
Унион Сент-Жиллуаз
Точный счет
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
1:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:1
4 раза 29%
1:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
3
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
1
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Гент
Унион Сент-Жиллуаз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
71
25
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
51
25
42
25
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
122
77
113
410
77
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|15
|11
|2
|2
|34 - 15
|35
|2.
|14
|8
|4
|2
|27 - 15
|28
|3.
|0:0
|15
|7
|7
|1
|23 - 15
|28
|4.
|15
|8
|1
|6
|18 - 14
|25
|5.
|15
|6
|6
|3
|30 - 13
|24
|6.
|15
|6
|6
|3
|28 - 15
|24
|7.
|14
|5
|5
|4
|26 - 15
|20
|8.
|15
|5
|5
|5
|16 - 21
|20
|9.
|15
|4
|7
|4
|18 - 24
|19
|10.
|14
|4
|5
|5
|17 - 25
|17
|11.
|15
|4
|4
|7
|17 - 25
|16
|12.
|14
|4
|3
|7
|13 - 19
|15
|13.
|15
|4
|2
|9
|18 - 32
|14
|14.
|14
|3
|3
|8
|20 - 29
|12
|15.
|15
|2
|5
|8
|20 - 29
|11
|16.
|14
|2
|3
|9
|10 - 29
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|8
|6
|1
|1
|21 - 8
|19
|2.
|7
|5
|2
|0
|20 - 3
|17
|3.
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|4.
|0:0
|8
|4
|4
|0
|14 - 9
|16
|5.
|8
|5
|0
|3
|11 - 9
|15
|6.
|8
|4
|3
|1
|13 - 11
|15
|7.
|7
|3
|4
|0
|16 - 7
|13
|8.
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|9.
|8
|3
|2
|3
|7 - 10
|11
|10.
|7
|3
|1
|3
|7 - 5
|10
|11.
|7
|2
|4
|1
|14 - 9
|10
|12.
|7
|2
|3
|2
|8 - 11
|9
|13.
|7
|2
|2
|3
|11 - 8
|8
|14.
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|15.
|7
|2
|1
|4
|10 - 17
|7
|16.
|7
|1
|1
|5
|8 - 16
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|7
|5
|1
|1
|13 - 7
|16
|2.
|8
|4
|2
|2
|14 - 6
|14
|3.
|0:0
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|4.
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|5.
|7
|3
|1
|3
|7 - 5
|10
|6.
|7
|2
|2
|3
|9 - 14
|8
|7.
|7
|2
|2
|3
|8 - 14
|8
|8.
|7
|1
|5
|1
|11 - 14
|8
|9.
|7
|2
|1
|4
|10 - 8
|7
|10.
|8
|2
|1
|5
|8 - 15
|7
|11.
|8
|1
|4
|3
|10 - 10
|7
|12.
|8
|1
|4
|3
|12 - 13
|7
|13.
|7
|1
|2
|4
|6 - 14
|5
|14.
|7
|1
|1
|5
|9 - 21
|4
|15.
|7
|0
|1
|6
|4 - 14
|1
|16.
|7
|0
|1
|6
|3 - 18
|1
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|10 (1)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|10
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|9 (1)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|8
|Антверпен
|Янссен Винсент
|8
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 6
|Генк
|Баа Кристофер
|2 4
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 5
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 5
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|5