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  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
Лозанна
1:0
Второй тайм: 72'
Стад Лозанна-Уши
0'
54' Желтая карточка
Роше Джейми
1:0
66' Гол
Лабо Бригтон
71' Желтая карточка

Ход матча

11'
 
Michael Heule
Обексер Линус
54'
Роше Джейми
 
58'
 
Liridon Mulaj
Гарби Исмаэль
58'
 
Айдини Альбан
Florian Danho
58'
Лабо Бригтон
Илие Рареш
 
66'
Лабо Бригтон
1:0
71'
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 6 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
Лучшие коэффициенты
Лозанна
Ничья
Стад Лозанна-Уши
2.60
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2.33
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5.20
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Все Коэффициенты
25
Летица
Карло
10
Кустодио
Оливье
6
Дюссенн
Ноэ
4
Anel
Husic
18
Поати
Морган
19
Илие
Рареш
8
Роше
Джейми
24
Бернед
Антуан
11
Диабате
Фуссейни
9
Сене
Кали
22
Калу
Самуэль
1
Dany
Bornand
4
Lucas
Pos
5
Хайрулаху
Лавдрим
19
Уэдраого
Дилан
27
Гассама
Ламин
6
Giovani
Bamba
24
Акичи
Огу
21
Обексер
Линус
10
Mergim
Qarri
31
Florian
Danho
14
Гарби
Исмаэль
Лозанна
4-3-3
Стад Лозанна-Уши
3-4-3

История личных встреч

Лозанна
Стад Лозанна-Уши

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

11 матчей

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

С
2:2
ЧЛ
2:1
ЧЛ
2:4
ЧЛ
2:1
ЧЛ
0:0
ТМК
1:1
ТМК
4:0
ЧЛ
0:4
ЧЛ
0:0
ЧЛ
5:0
ЧЛ
3:0

Голы

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

2
2.2

Среднее время на гол

45
40

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

1.8
0.33

Среднее время на гол

50
270

Всего голов

21
13

Голов в среднем за матч

1.91
1.18

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

47
76

Бомбардиры внутри турнира

Лозанна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сене Кали 7 (4) 0.47
Саншеш Алвин 4 0.27
Дюссенн Ноэ 3 (1) 0.2
Калу Самуэль 2 0.13
Лабо Бригтон 2 0.13
Бальде Алиу 2 0.13
Илие Рареш 1 0.07
Каблан Крис 1 0.07
Dominik Schwizer 1 0.07
Сузуки Тоити 0 0
Кукурузович Степан 0 0
Диабате Фуссейни 0 0
Бернед Антуан 0 0
Стад Лозанна-Уши
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Айдини Альбан 3 (1) 0.21
Liridon Mulaj 3 0.21
Махмуд Элиес 2 0.14
Florian Danho 2 0.14
Mergim Qarri 1 0.07
Гарби Исмаэль 1 0.07
Lucas Pos 1 0.07
Giovani Bamba 1 0.07
Sahmkou Camara 1 0.07
Кадима Райан 0 0

Карточки

Лозанна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дюссенн Ноэ 6 0
Каблан Крис 3 1
Сене Кали 3 1
Anel Husic 4 0
Кустодио Оливье 3 0
Саншеш Алвин 3 0
Роше Джейми 2 0
Калу Самуэль 2 0
Raoul Giger 2 0
Бальде Алиу 2 0
Шпигель Рафаэль 1 0
Сузуки Тоити 1 0
Стад Лозанна-Уши
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Giovani Bamba 6 0
Махмуд Элиес 3 1
Акичи Огу 4 0
Lucas Pos 3 0
Али Мохамед Абдалла 3 0
Valon Hamdiju 3 0
Mergim Qarri 3 0
Sahmkou Camara 3 0
Обексер Линус 2 0
Кадима Райан 2 0
Florian Danho 2 0
Хаджи Закари 0 1
Гассама Ламин 1 0
Байар Ромен 1 0
Уэдраого Дилан 1 0
Айдини Альбан 1 0
Гарби Исмаэль 1 0
Michael Heule 1 0
Nathan Garcia 1 0
Эссиам Эммануэль 1 0

Результаты матчей

Лозанна
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Стад Лозанна-Уши
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
5
Лозанна
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Стад Лозанна-Уши
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
10

Упущенные победы

7
5
Лозанна
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Стад Лозанна-Уши
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
10

Упущенные победы

11
10

Голы по времени матча

Забито

13
8
3 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
1
13%
1-15
2
15%
2
25%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
38%
2
25%
61-75
5
38%
2
25%
76-90

Пропущено

10
14
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
10%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
20%
6
43%
31-45
2
20%
2
14%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
3
21%
76-90

Забито

12
8
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
2
25%
31-45
2
17%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
5
42%
3
38%
76-90

Пропущено

11
16
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
9%
1
6%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
2
18%
1
6%
31-45
3
27%
4
25%
46-60
3
27%
2
13%
61-75
2
18%
5
31%
76-90

Забито

25
16
8 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
1
4%
1
6%
1-15
3
12%
2
13%
16-30
4
16%
3
19%
31-45
2
8%
1
6%
46-60
5
20%
4
25%
61-75
10
40%
5
31%
76-90

Пропущено

21
30
6 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
2
10%
2
7%
1-15
0
0%
5
17%
16-30
4
19%
7
23%
31-45
5
24%
6
20%
46-60
4
19%
2
7%
61-75
6
29%
8
27%
76-90

Результаты последних матчей

Лозанна
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ивердон - Лозанна 2:2 Лозанна - Лугано 3:1 Лозанна - Лугано 0:4 Лозанна - Базель 3:0
Стад Лозанна-Уши - Лозанна 2:2 Лозанна - Люцерн 3:1 Серветт - Лозанна 2:1 Лугано - Лозанна 2:1 Лозанна - Цюрих 0:0 Брюль II - Лозанна 0:4 Санкт-Галлен - Лозанна 2:1 Лозанна - Винтертур 2:5 Веве - Лозанна 0:3 Базель - Лозанна 1:2 Лозанна - Ивердон 1:2 Лозанна - Грасcхоппер 1:1 Янг Бойз - Лозанна 2:1 Лозанна - Ницца 3:1 Лозанна - Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лозанна - Стад де Ньон 1:2
Стад Лозанна-Уши
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 5:2 Стад Лозанна-Уши - Санкт-Галлен 2:5 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 1:1
Стад Лозанна-Уши - Лозанна 2:2 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 4:0 Базель - Стад Лозанна-Уши 0:3 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 1:1 Винтертур - Стад Лозанна-Уши 2:1 Виль - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 2:1 Гранд-Саконне - Стад Лозанна-Уши 0:4 Стад Лозанна-Уши - Цюрих 0:3 Стад Лозанна-Уши - Серветт 1:1 Люцерн - Стад Лозанна-Уши 2:1 Стад Лозанна-Уши - Лугано 0:3 Стад Лозанна-Уши - Сьон 4:2 Сьон - Стад Лозанна-Уши 0:2 Стад Лозанна-Уши - Беллинцона 6:0 Вадуц - Стад Лозанна-Уши 2:2

Результаты матчей

Лозанна
Стад Лозанна-Уши

Точный счет

3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:3
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%

Точный счет

2:1
4 раза 57%
2:2
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
3 раза 43%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:1
4 раза 29%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:3
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Лозанна
Стад Лозанна-Уши

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
4
3
1.5
3
4
3
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
1.5
Больше Меньше
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
10
3
7
7
1.5
5
8
3
11
2.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 15 8 6 1 29 - 13 30
2.
Янг Бойз
 14 8 4 2 32 - 15 28
3.
Санкт-Галлен
 14 8 3 3 28 - 16 27
4.
Серветт
 14 7 4 3 24 - 18 25
5.
Люцерн
 15 7 3 5 23 - 26 24
6.
Лугано
 14 6 1 7 26 - 24 19
7.
Лозанна
 1:0 15 5 4 6 24 - 23 19
8.
Ивердон
 15 4 5 6 20 - 31 17
9.
Винтертур
 15 4 4 7 28 - 36 16
10.
Грасcхоппер
 14 4 2 8 20 - 23 14
11.
Стад Лозанна-Уши
 0:1 14 2 4 8 16 - 31 10
12.
Базель
 13 2 2 9 16 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 7 7 0 0 19 - 7 21
2.
Люцерн
 8 6 1 1 16 - 10 19
3.
Цюрих
 8 5 2 1 15 - 8 17
4.
Янг Бойз
 6 5 1 0 20 - 5 16
5.
Лозанна
 1:0 8 4 2 2 14 - 10 14
6.
Серветт
 7 3 3 1 15 - 10 12
7.
Ивердон
 8 3 3 2 13 - 16 12
8.
Винтертур
 7 3 2 2 11 - 11 11
9.
Лугано
 6 3 1 2 10 - 7 10
10.
Грасcхоппер
 7 3 1 3 12 - 10 10
11.
Базель
 7 2 2 3 11 - 12 8
12.
Стад Лозанна-Уши
 0:1 7 1 3 3 8 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 7 4 1 2 9 - 8 13
2.
Цюрих
 7 3 4 0 14 - 5 13
3.
Янг Бойз
 8 3 3 2 12 - 10 12
4.
Лугано
 8 3 0 5 16 - 17 9
5.
Санкт-Галлен
 7 1 3 3 9 - 9 6
6.
Лозанна
 1:0 7 1 2 4 10 - 13 5
7.
Ивердон
 7 1 2 4 7 - 15 5
8.
Люцерн
 7 1 2 4 7 - 16 5
9.
Винтертур
 8 1 2 5 17 - 25 5
10.
Грасcхоппер
 7 1 1 5 8 - 13 4
11.
Стад Лозанна-Уши
 0:1 7 1 1 5 8 - 15 4
12.
Базель
 6 0 0 6 5 - 18 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Цюрих Окита Жонатан 8 (1)
Серветт Бедья Крис 7 (2)
Лозанна Сене Кали 7 (2)
Цюрих Маркезано Антонио 6 (3)
Винтертур Лтайеф Сайфалла 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Янг Бойз Али Мохамед 7
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 5
Лозанна Дюссенн Ноэ 6
Стад Лозанна-Уши Giovani Bamba 6
Ивердон Лунгой Кристофер 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 11'
    Обексер Линус уходит с поля. Michael Heule выходит вместо него
  • Судья начинает матч
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