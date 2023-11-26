Тур: 15. Стадион: Stade de la Tuiliere.
1:0
Второй тайм: 72'
Ход матча
54'
66'
1:0
71'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 2
-
2 Угловые 2
-
6 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
25
Летица
Карло
18
Поати
Морган
19
Илие
Рареш
22
Калу
Самуэль
24
Акичи
Огу
10
Mergim
Qarri
- Основной состав
-
25 Летица КарлоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Поати МорганЗащитник
-
19 Илие РарешПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Калу СамуэльНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Raoul GigerЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
99 Койл ТрейПолузащитник
-
28 Сузуки ТоитиНападающий
-
96 Лабо БригтонНападающий
-
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Акичи ОгуПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Mergim QarriНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Кадима РайанЗащитник
- Полузащитник
-
28 Махмуд ЭлиесПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Dionisio
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Лозанна
Стад Лозанна-Уши
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
11 матчей
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
2
2.2
Среднее время на гол
45
40
Всего голов
9
2
Голов в среднем за матч
1.8
0.33
Среднее время на гол
50
270
Всего голов
21
13
Голов в среднем за матч
1.91
1.18
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
47
76
Бомбардиры внутри турнира
Лозанна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сене Кали
|7 (4)
|0.47
|Саншеш Алвин
|4
|0.27
|Дюссенн Ноэ
|3 (1)
|0.2
|Калу Самуэль
|2
|0.13
|Лабо Бригтон
|2
|0.13
|Бальде Алиу
|2
|0.13
|Илие Рареш
|1
|0.07
|Каблан Крис
|1
|0.07
|Dominik Schwizer
|1
|0.07
|Сузуки Тоити
|0
|0
|Кукурузович Степан
|0
|0
|Диабате Фуссейни
|0
|0
|Бернед Антуан
|0
|0
Стад Лозанна-Уши
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Айдини Альбан
|3 (1)
|0.21
|Liridon Mulaj
|3
|0.21
|Махмуд Элиес
|2
|0.14
|Florian Danho
|2
|0.14
|Mergim Qarri
|1
|0.07
|Гарби Исмаэль
|1
|0.07
|Lucas Pos
|1
|0.07
|Giovani Bamba
|1
|0.07
|Sahmkou Camara
|1
|0.07
|Кадима Райан
|0
|0
Карточки
Лозанна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дюссенн Ноэ
|6
|0
|Каблан Крис
|3
|1
|Сене Кали
|3
|1
|Anel Husic
|4
|0
|Кустодио Оливье
|3
|0
|Саншеш Алвин
|3
|0
|Роше Джейми
|2
|0
|Калу Самуэль
|2
|0
|Raoul Giger
|2
|0
|Бальде Алиу
|2
|0
|Шпигель Рафаэль
|1
|0
|Сузуки Тоити
|1
|0
Стад Лозанна-Уши
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Giovani Bamba
|6
|0
|Махмуд Элиес
|3
|1
|Акичи Огу
|4
|0
|Lucas Pos
|3
|0
|Али Мохамед Абдалла
|3
|0
|Valon Hamdiju
|3
|0
|Mergim Qarri
|3
|0
|Sahmkou Camara
|3
|0
|Обексер Линус
|2
|0
|Кадима Райан
|2
|0
|Florian Danho
|2
|0
|Хаджи Закари
|0
|1
|Гассама Ламин
|1
|0
|Байар Ромен
|1
|0
|Уэдраого Дилан
|1
|0
|Айдини Альбан
|1
|0
|Гарби Исмаэль
|1
|0
|Michael Heule
|1
|0
|Nathan Garcia
|1
|0
|Эссиам Эммануэль
|1
|0
Результаты матчей
Лозанна
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Стад Лозанна-Уши
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
5
Лозанна
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Стад Лозанна-Уши
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
10
Упущенные победы
7
5
Лозанна
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Стад Лозанна-Уши
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
10
Упущенные победы
11
10
Голы по времени матча
Забито
13
8
3 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
1
13%
1-15
2
15%
2
25%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
38%
2
25%
61-75
5
38%
2
25%
76-90
Пропущено
10
14
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
10%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
20%
6
43%
31-45
2
20%
2
14%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
3
21%
76-90
Забито
12
8
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
2
25%
31-45
2
17%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
5
42%
3
38%
76-90
Пропущено
11
16
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
9%
1
6%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
2
18%
1
6%
31-45
3
27%
4
25%
46-60
3
27%
2
13%
61-75
2
18%
5
31%
76-90
Забито
25
16
8 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
1
4%
1
6%
1-15
3
12%
2
13%
16-30
4
16%
3
19%
31-45
2
8%
1
6%
46-60
5
20%
4
25%
61-75
10
40%
5
31%
76-90
Пропущено
21
30
6 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
2
10%
2
7%
1-15
0
0%
5
17%
16-30
4
19%
7
23%
31-45
5
24%
6
20%
46-60
4
19%
2
7%
61-75
6
29%
8
27%
76-90
Результаты последних матчей
Лозанна
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ивердон - Лозанна 2:2 Лозанна - Лугано 3:1 Лозанна - Лугано 0:4 Лозанна - Базель 3:0
Стад Лозанна-Уши - Лозанна 2:2 Лозанна - Люцерн 3:1 Серветт - Лозанна 2:1 Лугано - Лозанна 2:1 Лозанна - Цюрих 0:0 Брюль II - Лозанна 0:4 Санкт-Галлен - Лозанна 2:1 Лозанна - Винтертур 2:5 Веве - Лозанна 0:3 Базель - Лозанна 1:2 Лозанна - Ивердон 1:2 Лозанна - Грасcхоппер 1:1 Янг Бойз - Лозанна 2:1 Лозанна - Ницца 3:1 Лозанна - Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лозанна - Стад де Ньон 1:2
Стад Лозанна-Уши
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 5:2 Стад Лозанна-Уши - Санкт-Галлен 2:5 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 1:1
Стад Лозанна-Уши - Лозанна 2:2 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 4:0 Базель - Стад Лозанна-Уши 0:3 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 1:1 Винтертур - Стад Лозанна-Уши 2:1 Виль - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 2:1 Гранд-Саконне - Стад Лозанна-Уши 0:4 Стад Лозанна-Уши - Цюрих 0:3 Стад Лозанна-Уши - Серветт 1:1 Люцерн - Стад Лозанна-Уши 2:1 Стад Лозанна-Уши - Лугано 0:3 Стад Лозанна-Уши - Сьон 4:2 Сьон - Стад Лозанна-Уши 0:2 Стад Лозанна-Уши - Беллинцона 6:0 Вадуц - Стад Лозанна-Уши 2:2
Результаты матчей
Лозанна
Стад Лозанна-Уши
Точный счет
3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:3
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
Точное количество голов
3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
Точный счет
2:1
4 раза 57%
2:2
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
3 раза 43%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:1
4 раза 29%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:3
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Лозанна
Стад Лозанна-Уши
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
43
34
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
103
77
58
311
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|8
|6
|1
|29 - 13
|30
|2.
|14
|8
|4
|2
|32 - 15
|28
|3.
|14
|8
|3
|3
|28 - 16
|27
|4.
|14
|7
|4
|3
|24 - 18
|25
|5.
|15
|7
|3
|5
|23 - 26
|24
|6.
|14
|6
|1
|7
|26 - 24
|19
|7.
|1:0
|15
|5
|4
|6
|24 - 23
|19
|8.
|15
|4
|5
|6
|20 - 31
|17
|9.
|15
|4
|4
|7
|28 - 36
|16
|10.
|14
|4
|2
|8
|20 - 23
|14
|11.
|0:1
|14
|2
|4
|8
|16 - 31
|10
|12.
|13
|2
|2
|9
|16 - 30
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|7
|0
|0
|19 - 7
|21
|2.
|8
|6
|1
|1
|16 - 10
|19
|3.
|8
|5
|2
|1
|15 - 8
|17
|4.
|6
|5
|1
|0
|20 - 5
|16
|5.
|1:0
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|6.
|7
|3
|3
|1
|15 - 10
|12
|7.
|8
|3
|3
|2
|13 - 16
|12
|8.
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|9.
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|10.
|7
|3
|1
|3
|12 - 10
|10
|11.
|7
|2
|2
|3
|11 - 12
|8
|12.
|0:1
|7
|1
|3
|3
|8 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|1
|2
|9 - 8
|13
|2.
|7
|3
|4
|0
|14 - 5
|13
|3.
|8
|3
|3
|2
|12 - 10
|12
|4.
|8
|3
|0
|5
|16 - 17
|9
|5.
|7
|1
|3
|3
|9 - 9
|6
|6.
|1:0
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|7.
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|8.
|7
|1
|2
|4
|7 - 16
|5
|9.
|8
|1
|2
|5
|17 - 25
|5
|10.
|7
|1
|1
|5
|8 - 13
|4
|11.
|0:1
|7
|1
|1
|5
|8 - 15
|4
|12.
|6
|0
|0
|6
|5 - 18
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Цюрих
|Окита Жонатан
|8 (1)
|Серветт
|Бедья Крис
|7 (2)
|Лозанна
|Сене Кали
|7 (2)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|6 (3)
|Винтертур
|Лтайеф Сайфалла
|6 (2)
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|7
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 5
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|6
|Стад Лозанна-Уши
|Giovani Bamba
|6
|Ивердон
|Лунгой Кристофер
|1 4