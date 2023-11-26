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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
Вольфсбергер
1:0
Второй тайм: 60'
Аустрия Вена
0'
1:0
33' Гол
Кеннеди Скотт
50' Желтая карточка
Алтунашвили Сандро
57' Желтая карточка
Галвао Лукас
58' Желтая карточка
Mohamed Bamba

Ход матча

33'
Кеннеди Скотт
(Балло Тьерно)
1:0
50'
Алтунашвили Сандро
 
57'
 
Галвао Лукас
58'
Mohamed Bamba
 
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Вольфсбергер
Ничья
Аустрия Вена
2.41
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Все Коэффициенты
1
Бонманн
Хендрик
22
Баумгартнер
Доминик
8
Писингер
Симон
4
Кеннеди
Скотт
97
Яшич
Адис
6
Тиджани
Самсон
19
Алтунашвили
Сандро
3
Шерцер
Йонатан
11
Балло
Тьерно
12
Mohamed
Bamba
20
Augustine
Boakye
1
Фрюхтль
Кристиан
46
Хандль
Йоханнес
3
Галвао
Лукас
40
Мейсль
Маттео
26
Ранфтль
Райнхольд
77
Джукич
Александар
19
Поцманн
Марвин
11
Польстер
Мануэль
17
Грубер
Андреас
10
Асллани
Фисник
30
Фишер
Манфред
Вольфсбергер
3-4-3
Аустрия Вена
3-4-3

История личных встреч

Вольфсбергер
Аустрия Вена

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.8%
82.4%
10 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

26 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 20 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 20 побед

43 матча

32.6%
20.9%
46.5%
14 побед 9 ничьих 20 побед

Первый тайм

23.3%
55.8%
20.9%
10 побед 24 ничьи 9 побед

Второй тайм

25.6%
27.9%
46.5%
11 побед 12 ничьих 20 побед

История матчей

Б
0:0
Б
0:1
Б
1:2
Б
1:1
Б
2:1
Б
1:0
Б
1:0
БE
1:2
БE
3:0
Б
3:5
Б
3:2
Б
1:1
Б
3:0
Б
2:0
Б
1:1
Б
2:3
Б
1:0
Б
2:1
Б
2:0
Б
1:2
Б
2:2
Б
2:1
Б
3:0
Б
0:3
Б
4:1
Б
0:0
Б
2:0
Б
1:0
Б
0:2
КОС
0:3
Б
1:1
Б
1:0
Б
0:2
Б
4:0
Б
3:1
Б
0:0
Б
1:0
Б
1:4
КА
1:2
Б
0:4
Б
3:6
Б
1:1
Б
0:1

Голы

Всего голов

29
23

Голов в среднем за матч

1.32
1.1

Среднее время на гол

68
82

Всего голов

32
33

Голов в среднем за матч

1.52
1.5

Среднее время на гол

59
60

Всего голов

61
56

Голов в среднем за матч

1.42
1.3

Тотал матчей

2.5
40
Больше 93%
Меньше 7%
3
32
Больше 74%
Меньше 26%
11
22
Больше 51%
Меньше 49%
21
10
Больше 23%
Меньше 77%
33
6
Больше 14%
Меньше 86%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
42

Среднее время на гол

63
69

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбергер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mohamed Bamba 6 (1) 0.4
Augustine Boakye 5 0.33
Балло Тьерно 4 (1) 0.27
Циммерманн Бернхард 2 (2) 0.13
Забитцер Томас 1 0.07
Ридер Флориан 1 0.07
Кеннеди Скотт 1 0.07
Омич Эрвин 1 0.07
Писингер Симон 0 0
Баумгартнер Доминик 0 0
Верачниг Николас 0 0
Ибертсбергер Лукас 0 0
Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грубер Андреас 8 0.53
Асллани Фисник 2 0.13
Шмидт Александер 1 0.07
Гуэнуш Хаким 1 0.07
Хандль Йоханнес 1 0.07
Вучич Ромео 1 0.07
Ранфтль Райнхольд 0 0
Фитц Доминик 0 0
Джукич Александар 0 0
Польстер Мануэль 0 0
Фишер Манфред 0 0
Браунёдер Маттиас 0 0
Ayi Silva Kangani 0 0

Карточки

Вольфсбергер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верачниг Николас 5 1
Алтунашвили Сандро 5 0
Augustine Boakye 2 1
Ляйтгеб Марио 3 0
Баумгартнер Доминик 3 0
Mohamed Bamba 3 0
Манфред Шмид 1 1
Писингер Симон 1 0
Шерцер Йонатан 1 0
Ридер Флориан 1 0
Балло Тьерно 1 0
Тиджани Самсон 1 0
Омич Эрвин 1 0
Pascal Muller 1 0
Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинс Марвин 3 2
Джукич Александар 4 0
Холланд Джеймс 2 1
Галвао Лукас 2 1
Грубер Андреас 3 0
Балтакса Матан 3 0
Фитц Доминик 3 0
Хускович Муарем 3 0
Браунёдер Маттиас 1 1
Ранфтль Райнхольд 2 0
Фишер Манфред 2 0
Гуэнуш Хаким 2 0
Хандль Йоханнес 2 0
Кос Мирко 0 1
Поцманн Марвин 1 0
Шмидт Александер 1 0
Фрюхтль Кристиан 1 0
Мейсль Маттео 1 0
Асллани Фисник 1 0
Ayi Silva Kangani 1 0
Michael Wimmer 1 0

Результаты матчей

Вольфсбергер
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Аустрия Вена
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
2
Вольфсбергер
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Аустрия Вена
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

11
7
Вольфсбергер
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Аустрия Вена
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

13
9

Голы по времени матча

Забито

9
7
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
1
11%
3
43%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
3
33%
1
14%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
1
11%
1
14%
76-90

Пропущено

12
8
2 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
1
8%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
2
25%
31-45
3
25%
3
38%
46-60
5
42%
0
0%
61-75
2
17%
1
13%
76-90

Забито

11
7
2 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
2
18%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
9%
1
14%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
4
36%
3
43%
76-90

Пропущено

11
5
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
9%
2
40%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
1
20%
31-45
2
18%
1
20%
46-60
1
9%
1
20%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Забито

20
14
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 8
5 Не забивали 6
3
15%
4
29%
1-15
2
10%
1
7%
16-30
3
15%
3
21%
31-45
2
10%
1
7%
46-60
5
25%
1
7%
61-75
5
25%
4
29%
76-90

Пропущено

23
13
6 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 6
2
9%
4
31%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
3
13%
3
23%
31-45
5
22%
4
31%
46-60
6
26%
1
8%
61-75
6
26%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбергер
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 2:3 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:0 Леобен - Вольфсбергер 1:1 Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 2:0
Альтах - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Штурм Грац 1:2 Вольфсбергер - ЛАСК 2:1 Рид - Вольфсбергер 1:2 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 2:3 Рапид Вена - Вольфсбергер 3:3 Вольфсбергер - Хартберг 0:3 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:2 Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 2:1 Куфштайн - Вольфсбергер 0:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - Дебрецен 1:0 Динамо Киев - Вольфсбергер 8:0
Аустрия Вена
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Аустрия Вена - Санкт-Пёльтен 3:2 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:0 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 1:0 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:0
Штурм Грац - Аустрия Вена 0:1 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:2 Аустрия Вена - Блау-Вайсс Линц 4:0 Аустрия Вена - Рапид Вена 0:0 Санкт-Анна - Аустрия Вена 0:4 Альтах - Аустрия Вена 2:1 Хартберг - Аустрия Вена 2:1 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2:2 ЛАСК - Аустрия Вена 2:0 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:0 Аустрия Вена - Легия 3:5 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 2:0 Легия - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 0:2 Борац Баня-Лука - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Штурм Грац 0:3

Результаты матчей

Вольфсбергер
Аустрия Вена

Точный счет

1:2
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:0
3 раза 43%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
2:3
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
3
3 раза 43%
2
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Вольфсбергер
Аустрия Вена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
4
3
4
1.5
2
5
1
6
2.5
1
6
1
6
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
2
4
3
1.5
2
5
3
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
8
6
7
7
1.5
4
10
4
10
2.5
1
13
1
13
3.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 15 10 3 2 32 - 10 33
2.
Штурм Грац
 15 10 3 2 26 - 11 33
3.
ЛАСК
 15 8 4 3 21 - 13 28
4.
Хартберг
 15 7 4 4 26 - 21 25
5.
Аустрия Клагенфурт
 1:0 15 6 6 3 20 - 20 24
6.
Вольфсбергер
 1:0 15 6 5 4 23 - 21 23
7.
Аустрия Вена
 0:1 15 5 4 6 14 - 14 19
8.
Рапид Вена
 14 4 6 4 27 - 16 18
9.
Блау-Вайсс Линц
 14 4 4 6 17 - 26 16
10.
Альтах
 0:1 15 3 4 8 10 - 23 13
11.
Сваровски Тироль
 15 2 2 11 15 - 29 8
12.
Аустрия Лустенау
 15 0 3 12 7 - 34 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Штурм Грац
 8 5 2 1 13 - 5 17
3.
Ред Булл Зальцбург
 7 5 0 2 13 - 4 15
4.
Хартберг
 8 4 2 2 12 - 13 14
5.
Вольфсбергер
 1:0 8 4 1 3 12 - 10 13
6.
Аустрия Вена
 0:1 7 2 4 1 7 - 5 10
7.
Блау-Вайсс Линц
 7 2 4 1 8 - 9 10
8.
Аустрия Клагенфурт
 1:0 7 2 3 2 8 - 11 9
9.
Альтах
 0:1 7 2 1 4 4 - 8 7
10.
Рапид Вена
 7 1 4 2 14 - 12 7
11.
Сваровски Тироль
 7 1 1 5 11 - 16 4
12.
Аустрия Лустенау
 8 0 0 8 4 - 25 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 8 5 3 0 19 - 6 18
2.
Штурм Грац
 7 5 1 1 13 - 6 16
3.
Аустрия Клагенфурт
 1:0 8 4 3 1 12 - 9 15
4.
Рапид Вена
 7 3 2 2 13 - 4 11
5.
Хартберг
 7 3 2 2 14 - 8 11
6.
Вольфсбергер
 1:0 7 2 4 1 11 - 11 10
7.
Аустрия Вена
 0:1 8 3 0 5 7 - 9 9
8.
ЛАСК
 7 2 2 3 9 - 11 8
9.
Блау-Вайсс Линц
 7 2 0 5 9 - 17 6
10.
Альтах
 0:1 8 1 3 4 6 - 15 6
11.
Сваровски Тироль
 8 1 1 6 4 - 13 4
12.
Аустрия Лустенау
 7 0 3 4 3 - 9 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 8 (2)
Хартберг Энтруп Максимилиан 8 (1)
Аустрия Вена Грубер Андреас 8
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 7 (6)
ЛАСК Жуль Роберт 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Сваровски Тироль Гугганиг Давид 1 5
Хартберг Диаките Усман 1 5
Ред Булл Зальцбург Павлович Страхинья 1 5
Вольфсбергер Верачниг Николас 1 5
Аустрия Вена Мартинс Марвин 2 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 58'
    Mohamed Bamba получил желтую карточку от судьи
  • 57'
    Галвао Лукас получил желтую карточку от судьи
  • 50'
    Алтунашвили Сандро получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 33'
    Thierno Ballo сделал результативную передачу.
  • 33'
    Г О О О О Л - Кеннеди Скотт бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Вольфсбергер
Ничья
Аустрия Вена
2.41
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4.10
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8.20
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