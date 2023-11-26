Тур: 15. Стадион: Лавантталь Арена.
1:0
Второй тайм: 60'
0'
1:0
33' ГолКеннеди Скотт
50' Желтая карточкаАлтунашвили Сандро
57' Желтая карточкаГалвао Лукас
58' Желтая карточкаMohamed Bamba
Ход матча
33'
1:0
57'
58'
97
Яшич
Адис
11
Балло
Тьерно
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
97 Яшич АдисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Балло ТьерноНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Омич ЭрвинПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмид Манфред
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
- Полузащитник
-
21 Гуэнуш ХакимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
36 Фитц ДоминикНападающий
-
Главный тренер: Виммер Михаэль
История личных встреч
Вольфсбергер
Аустрия Вена
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.8%
82.4%
10 побед 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед
26 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 20 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 20 побед
43 матча
32.6%
20.9%
46.5%
14 побед 9 ничьих 20 побед
Первый тайм
23.3%
55.8%
20.9%
10 побед 24 ничьи 9 побед
Второй тайм
25.6%
27.9%
46.5%
11 побед 12 ничьих 20 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
23
Голов в среднем за матч
1.32
1.1
Среднее время на гол
68
82
Всего голов
32
33
Голов в среднем за матч
1.52
1.5
Среднее время на гол
59
60
Всего голов
61
56
Голов в среднем за матч
1.42
1.3
Тотал матчей
2.5
40
Больше 93%
Меньше 7%
3
32
Больше 74%
Меньше 26%
11
22
Больше 51%
Меньше 49%
21
10
Больше 23%
Меньше 77%
33
6
Больше 14%
Меньше 86%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
Среднее время на гол
63
69
Бомбардиры внутри турнира
Вольфсбергер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mohamed Bamba
|6 (1)
|0.4
|Augustine Boakye
|5
|0.33
|Балло Тьерно
|4 (1)
|0.27
|Циммерманн Бернхард
|2 (2)
|0.13
|Забитцер Томас
|1
|0.07
|Ридер Флориан
|1
|0.07
|Кеннеди Скотт
|1
|0.07
|Омич Эрвин
|1
|0.07
|Писингер Симон
|0
|0
|Баумгартнер Доминик
|0
|0
|Верачниг Николас
|0
|0
|Ибертсбергер Лукас
|0
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грубер Андреас
|8
|0.53
|Асллани Фисник
|2
|0.13
|Шмидт Александер
|1
|0.07
|Гуэнуш Хаким
|1
|0.07
|Хандль Йоханнес
|1
|0.07
|Вучич Ромео
|1
|0.07
|Ранфтль Райнхольд
|0
|0
|Фитц Доминик
|0
|0
|Джукич Александар
|0
|0
|Польстер Мануэль
|0
|0
|Фишер Манфред
|0
|0
|Браунёдер Маттиас
|0
|0
|Ayi Silva Kangani
|0
|0
Карточки
Вольфсбергер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верачниг Николас
|5
|1
|Алтунашвили Сандро
|5
|0
|Augustine Boakye
|2
|1
|Ляйтгеб Марио
|3
|0
|Баумгартнер Доминик
|3
|0
|Mohamed Bamba
|3
|0
|Манфред Шмид
|1
|1
|Писингер Симон
|1
|0
|Шерцер Йонатан
|1
|0
|Ридер Флориан
|1
|0
|Балло Тьерно
|1
|0
|Тиджани Самсон
|1
|0
|Омич Эрвин
|1
|0
|Pascal Muller
|1
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинс Марвин
|3
|2
|Джукич Александар
|4
|0
|Холланд Джеймс
|2
|1
|Галвао Лукас
|2
|1
|Грубер Андреас
|3
|0
|Балтакса Матан
|3
|0
|Фитц Доминик
|3
|0
|Хускович Муарем
|3
|0
|Браунёдер Маттиас
|1
|1
|Ранфтль Райнхольд
|2
|0
|Фишер Манфред
|2
|0
|Гуэнуш Хаким
|2
|0
|Хандль Йоханнес
|2
|0
|Кос Мирко
|0
|1
|Поцманн Марвин
|1
|0
|Шмидт Александер
|1
|0
|Фрюхтль Кристиан
|1
|0
|Мейсль Маттео
|1
|0
|Асллани Фисник
|1
|0
|Ayi Silva Kangani
|1
|0
|Michael Wimmer
|1
|0
Результаты матчей
Вольфсбергер
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Аустрия Вена
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
2
Вольфсбергер
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Аустрия Вена
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
11
7
Вольфсбергер
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Аустрия Вена
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
13
9
Голы по времени матча
Забито
9
7
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
1
11%
3
43%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
3
33%
1
14%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
1
11%
1
14%
76-90
Пропущено
12
8
2 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
1
8%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
2
25%
31-45
3
25%
3
38%
46-60
5
42%
0
0%
61-75
2
17%
1
13%
76-90
Забито
11
7
2 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
2
18%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
9%
1
14%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
4
36%
3
43%
76-90
Пропущено
11
5
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
9%
2
40%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
1
20%
31-45
2
18%
1
20%
46-60
1
9%
1
20%
61-75
4
36%
0
0%
76-90
Забито
20
14
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 8
5 Не забивали 6
3
15%
4
29%
1-15
2
10%
1
7%
16-30
3
15%
3
21%
31-45
2
10%
1
7%
46-60
5
25%
1
7%
61-75
5
25%
4
29%
76-90
Пропущено
23
13
6 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 6
2
9%
4
31%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
3
13%
3
23%
31-45
5
22%
4
31%
46-60
6
26%
1
8%
61-75
6
26%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Вольфсбергер
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 2:3 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:0 Леобен - Вольфсбергер 1:1 Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 2:0
Альтах - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Штурм Грац 1:2 Вольфсбергер - ЛАСК 2:1 Рид - Вольфсбергер 1:2 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 2:3 Рапид Вена - Вольфсбергер 3:3 Вольфсбергер - Хартберг 0:3 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:2 Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 2:1 Куфштайн - Вольфсбергер 0:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - Дебрецен 1:0 Динамо Киев - Вольфсбергер 8:0
Аустрия Вена
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Аустрия Вена - Санкт-Пёльтен 3:2 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:0 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 1:0 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:0
Штурм Грац - Аустрия Вена 0:1 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:2 Аустрия Вена - Блау-Вайсс Линц 4:0 Аустрия Вена - Рапид Вена 0:0 Санкт-Анна - Аустрия Вена 0:4 Альтах - Аустрия Вена 2:1 Хартберг - Аустрия Вена 2:1 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2:2 ЛАСК - Аустрия Вена 2:0 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:0 Аустрия Вена - Легия 3:5 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 2:0 Легия - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 0:2 Борац Баня-Лука - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Штурм Грац 0:3
Результаты матчей
Вольфсбергер
Аустрия Вена
Точный счет
1:2
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:0
3 раза 43%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
2:3
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
3
3 раза 43%
2
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Вольфсбергер
Аустрия Вена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
34
34
25
16
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
52
43
25
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
86
77
410
410
113
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|3
|2
|32 - 10
|33
|2.
|15
|10
|3
|2
|26 - 11
|33
|3.
|15
|8
|4
|3
|21 - 13
|28
|4.
|15
|7
|4
|4
|26 - 21
|25
|5.
|1:0
|15
|6
|6
|3
|20 - 20
|24
|6.
|1:0
|15
|6
|5
|4
|23 - 21
|23
|7.
|0:1
|15
|5
|4
|6
|14 - 14
|19
|8.
|14
|4
|6
|4
|27 - 16
|18
|9.
|14
|4
|4
|6
|17 - 26
|16
|10.
|0:1
|15
|3
|4
|8
|10 - 23
|13
|11.
|15
|2
|2
|11
|15 - 29
|8
|12.
|15
|0
|3
|12
|7 - 34
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|2.
|8
|5
|2
|1
|13 - 5
|17
|3.
|7
|5
|0
|2
|13 - 4
|15
|4.
|8
|4
|2
|2
|12 - 13
|14
|5.
|1:0
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|6.
|0:1
|7
|2
|4
|1
|7 - 5
|10
|7.
|7
|2
|4
|1
|8 - 9
|10
|8.
|1:0
|7
|2
|3
|2
|8 - 11
|9
|9.
|0:1
|7
|2
|1
|4
|4 - 8
|7
|10.
|7
|1
|4
|2
|14 - 12
|7
|11.
|7
|1
|1
|5
|11 - 16
|4
|12.
|8
|0
|0
|8
|4 - 25
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|3
|0
|19 - 6
|18
|2.
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|3.
|1:0
|8
|4
|3
|1
|12 - 9
|15
|4.
|7
|3
|2
|2
|13 - 4
|11
|5.
|7
|3
|2
|2
|14 - 8
|11
|6.
|1:0
|7
|2
|4
|1
|11 - 11
|10
|7.
|0:1
|8
|3
|0
|5
|7 - 9
|9
|8.
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|9.
|7
|2
|0
|5
|9 - 17
|6
|10.
|0:1
|8
|1
|3
|4
|6 - 15
|6
|11.
|8
|1
|1
|6
|4 - 13
|4
|12.
|7
|0
|3
|4
|3 - 9
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|8 (2)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|8 (1)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|8
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|7 (6)
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|7 (4)
|Сваровски Тироль
|Гугганиг Давид
|1 5
|Хартберг
|Диаките Усман
|1 5
|Ред Булл Зальцбург
|Павлович Страхинья
|1 5
|Вольфсбергер
|Верачниг Николас
|1 5
|Аустрия Вена
|Мартинс Марвин
|2 3