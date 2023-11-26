Тур: 15. Стадион: Лавантталь Арена. Зрители: 4066
1:0
Конец матча
0'
1:0
33' ГолКеннеди Скотт
50' Желтая карточкаАлтунашвили Сандро
57' Желтая карточкаГалвао Лукас
58' Желтая карточкаMohamed Bamba
62' Желтая карточкаAugustine Boakye
62' Желтая карточкаХандль Йоханнес
78' Вторая желтая карточкаГалвао Лукас
80' Желтая карточкаКеннеди Скотт
90' Желтая карточкаШерцер Йонатан
90'+7
Ход матча
33'
1:0
57'
58'
62'
62'
78'
80'
90'
97
Яшич
Адис
11
Балло
Тьерно
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
97 Яшич АдисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Балло ТьерноНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Омич ЭрвинПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмид Манфред
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
- Полузащитник
-
21 Гуэнуш ХакимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
36 Фитц ДоминикНападающий
-
Главный тренер: Виммер Михаэль
История личных встреч
Вольфсбергер
Аустрия Вена
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.8%
82.4%
10 побед 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед
26 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 20 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 20 побед
43 матча
32.6%
20.9%
46.5%
14 побед 9 ничьих 20 побед
Первый тайм
23.3%
55.8%
20.9%
10 побед 24 ничьи 9 побед
Второй тайм
25.6%
27.9%
46.5%
11 побед 12 ничьих 20 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
23
Голов в среднем за матч
1.32
1.1
Среднее время на гол
68
82
Всего голов
32
33
Голов в среднем за матч
1.52
1.5
Среднее время на гол
59
60
Всего голов
61
56
Голов в среднем за матч
1.42
1.3
Тотал матчей
2.5
40
Больше 93%
Меньше 7%
3
32
Больше 74%
Меньше 26%
11
22
Больше 51%
Меньше 49%
21
10
Больше 23%
Меньше 77%
33
6
Больше 14%
Меньше 86%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
Среднее время на гол
63
69
Бомбардиры внутри турнира
Вольфсбергер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mohamed Bamba
|6 (1)
|0.4
|Augustine Boakye
|5
|0.33
|Балло Тьерно
|4 (1)
|0.27
|Циммерманн Бернхард
|2 (2)
|0.13
|Забитцер Томас
|1
|0.07
|Ридер Флориан
|1
|0.07
|Кеннеди Скотт
|1
|0.07
|Омич Эрвин
|1
|0.07
|Писингер Симон
|0
|0
|Баумгартнер Доминик
|0
|0
|Верачниг Николас
|0
|0
|Ибертсбергер Лукас
|0
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грубер Андреас
|8
|0.53
|Асллани Фисник
|2
|0.13
|Шмидт Александер
|1
|0.07
|Гуэнуш Хаким
|1
|0.07
|Хандль Йоханнес
|1
|0.07
|Вучич Ромео
|1
|0.07
|Ранфтль Райнхольд
|0
|0
|Фитц Доминик
|0
|0
|Джукич Александар
|0
|0
|Польстер Мануэль
|0
|0
|Фишер Манфред
|0
|0
|Браунёдер Маттиас
|0
|0
|Ayi Silva Kangani
|0
|0
Карточки
Вольфсбергер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верачниг Николас
|5
|1
|Алтунашвили Сандро
|6
|0
|Augustine Boakye
|3
|1
|Mohamed Bamba
|4
|0
|Ляйтгеб Марио
|3
|0
|Баумгартнер Доминик
|3
|0
|Манфред Шмид
|1
|1
|Шерцер Йонатан
|2
|0
|Писингер Симон
|1
|0
|Ридер Флориан
|1
|0
|Кеннеди Скотт
|1
|0
|Балло Тьерно
|1
|0
|Тиджани Самсон
|1
|0
|Омич Эрвин
|1
|0
|Pascal Muller
|1
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинс Марвин
|3
|2
|Галвао Лукас
|3
|2
|Джукич Александар
|4
|0
|Холланд Джеймс
|2
|1
|Грубер Андреас
|3
|0
|Балтакса Матан
|3
|0
|Фитц Доминик
|3
|0
|Хандль Йоханнес
|3
|0
|Хускович Муарем
|3
|0
|Браунёдер Маттиас
|1
|1
|Ранфтль Райнхольд
|2
|0
|Фишер Манфред
|2
|0
|Гуэнуш Хаким
|2
|0
|Кос Мирко
|0
|1
|Поцманн Марвин
|1
|0
|Шмидт Александер
|1
|0
|Фрюхтль Кристиан
|1
|0
|Мейсль Маттео
|1
|0
|Асллани Фисник
|1
|0
|Ayi Silva Kangani
|1
|0
|Michael Wimmer
|1
|0
Результаты матчей
Вольфсбергер
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Аустрия Вена
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
2
Вольфсбергер
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Аустрия Вена
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
11
7
Вольфсбергер
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Аустрия Вена
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
13
9
Голы по времени матча
Забито
10
7
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
1
10%
3
43%
1-15
2
20%
1
14%
16-30
4
40%
1
14%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
1
10%
1
14%
76-90
Пропущено
12
9
2 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
8%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
3
33%
31-45
3
25%
3
33%
46-60
5
42%
0
0%
61-75
2
17%
1
11%
76-90
Забито
11
7
2 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
2
18%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
9%
1
14%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
4
36%
3
43%
76-90
Пропущено
11
5
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
9%
2
40%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
1
20%
31-45
2
18%
1
20%
46-60
1
9%
1
20%
61-75
4
36%
0
0%
76-90
Забито
21
14
9 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 8
5 Не забивали 7
3
14%
4
29%
1-15
2
10%
1
7%
16-30
4
19%
3
21%
31-45
2
10%
1
7%
46-60
5
24%
1
7%
61-75
5
24%
4
29%
76-90
Пропущено
23
14
6 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 7
2
9%
4
29%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
3
13%
4
29%
31-45
5
22%
4
29%
46-60
6
26%
1
7%
61-75
6
26%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Вольфсбергер
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 2:3 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:0 Леобен - Вольфсбергер 1:1 Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 2:0
Альтах - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Штурм Грац 1:2 Вольфсбергер - ЛАСК 2:1 Рид - Вольфсбергер 1:2 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 2:3 Рапид Вена - Вольфсбергер 3:3 Вольфсбергер - Хартберг 0:3 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:2 Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 2:1 Куфштайн - Вольфсбергер 0:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - Дебрецен 1:0 Динамо Киев - Вольфсбергер 8:0
Аустрия Вена
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Аустрия Вена - Санкт-Пёльтен 3:2 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:0 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 1:0 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:0
Штурм Грац - Аустрия Вена 0:1 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:2 Аустрия Вена - Блау-Вайсс Линц 4:0 Аустрия Вена - Рапид Вена 0:0 Санкт-Анна - Аустрия Вена 0:4 Альтах - Аустрия Вена 2:1 Хартберг - Аустрия Вена 2:1 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2:2 ЛАСК - Аустрия Вена 2:0 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:0 Аустрия Вена - Легия 3:5 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 2:0 Легия - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 0:2 Борац Баня-Лука - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Штурм Грац 0:3
Результаты матчей
Вольфсбергер
Аустрия Вена
Точный счет
1:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:0
3 раза 43%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
2:3
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:2
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
3
3 раза 43%
2
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Вольфсбергер
Аустрия Вена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
34
35
25
17
16
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
53
43
26
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
87
78
411
411
114
114
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|3
|2
|32 - 10
|33
|2.
|15
|10
|3
|2
|26 - 11
|33
|3.
|15
|8
|4
|3
|21 - 13
|28
|4.
|15
|7
|4
|4
|26 - 21
|25
|5.
|15
|6
|6
|3
|20 - 20
|24
|6.
|15
|6
|5
|4
|23 - 21
|23
|7.
|15
|5
|4
|6
|14 - 14
|19
|8.
|0:0
|15
|4
|7
|4
|27 - 16
|19
|9.
|0:0
|15
|4
|5
|6
|17 - 26
|17
|10.
|15
|3
|4
|8
|10 - 23
|13
|11.
|15
|2
|2
|11
|15 - 29
|8
|12.
|15
|0
|3
|12
|7 - 34
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|2.
|8
|5
|2
|1
|13 - 5
|17
|3.
|7
|5
|0
|2
|13 - 4
|15
|4.
|8
|4
|2
|2
|12 - 13
|14
|5.
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|6.
|7
|2
|4
|1
|7 - 5
|10
|7.
|0:0
|7
|2
|4
|1
|8 - 9
|10
|8.
|7
|2
|3
|2
|8 - 11
|9
|9.
|0:0
|8
|1
|5
|2
|14 - 12
|8
|10.
|7
|2
|1
|4
|4 - 8
|7
|11.
|7
|1
|1
|5
|11 - 16
|4
|12.
|8
|0
|0
|8
|4 - 25
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|3
|0
|19 - 6
|18
|2.
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|3.
|8
|4
|3
|1
|12 - 9
|15
|4.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|13 - 4
|11
|5.
|7
|3
|2
|2
|14 - 8
|11
|6.
|7
|2
|4
|1
|11 - 11
|10
|7.
|8
|3
|0
|5
|7 - 9
|9
|8.
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|9.
|0:0
|8
|2
|1
|5
|9 - 17
|7
|10.
|8
|1
|3
|4
|6 - 15
|6
|11.
|8
|1
|1
|6
|4 - 13
|4
|12.
|7
|0
|3
|4
|3 - 9
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|8 (2)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|8 (1)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|8
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|7 (6)
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|7 (4)
|Сваровски Тироль
|Гугганиг Давид
|1 5
|Хартберг
|Диаките Усман
|1 5
|Ред Булл Зальцбург
|Павлович Страхинья
|1 5
|Вольфсбергер
|Верачниг Николас
|1 5
|Аустрия Вена
|Мартинс Марвин
|2 3