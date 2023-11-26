  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Зрители: 4066
Вольфсбергер
1:0
Конец матча
Аустрия Вена
0'
1:0
33' Гол
Кеннеди Скотт
50' Желтая карточка
Алтунашвили Сандро
57' Желтая карточка
Галвао Лукас
58' Желтая карточка
Mohamed Bamba
62' Желтая карточка
Augustine Boakye
62' Желтая карточка
Хандль Йоханнес
78' Вторая желтая карточка
Галвао Лукас
80' Желтая карточка
Кеннеди Скотт
90' Желтая карточка
Шерцер Йонатан
90'+7
1
Бонманн
Хендрик
22
Баумгартнер
Доминик
8
Писингер
Симон
4
Кеннеди
Скотт
97
Яшич
Адис
6
Тиджани
Самсон
19
Алтунашвили
Сандро
3
Шерцер
Йонатан
11
Балло
Тьерно
12
Mohamed
Bamba
20
Augustine
Boakye
1
Фрюхтль
Кристиан
46
Хандль
Йоханнес
3
Галвао
Лукас
40
Мейсль
Маттео
26
Ранфтль
Райнхольд
77
Джукич
Александар
19
Поцманн
Марвин
11
Польстер
Мануэль
17
Грубер
Андреас
10
Асллани
Фисник
30
Фишер
Манфред
Вольфсбергер
3-4-3
Аустрия Вена
3-4-3

История личных встреч

Вольфсбергер
Аустрия Вена

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.8%
82.4%
10 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

26 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 20 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 20 побед

43 матча

32.6%
20.9%
46.5%
14 побед 9 ничьих 20 побед

Первый тайм

23.3%
55.8%
20.9%
10 побед 24 ничьи 9 побед

Второй тайм

25.6%
27.9%
46.5%
11 побед 12 ничьих 20 побед

История матчей

Б
0:0
Б
0:1
Б
1:2
Б
1:1
Б
2:1
Б
1:0
Б
1:0
БE
1:2
БE
3:0
Б
3:5
Б
3:2
Б
1:1
Б
3:0
Б
2:0
Б
1:1
Б
2:3
Б
1:0
Б
2:1
Б
2:0
Б
1:2
Б
2:2
Б
2:1
Б
3:0
Б
0:3
Б
4:1
Б
0:0
Б
2:0
Б
1:0
Б
0:2
КОС
0:3
Б
1:1
Б
1:0
Б
0:2
Б
4:0
Б
3:1
Б
0:0
Б
1:0
Б
1:4
КА
1:2
Б
0:4
Б
3:6
Б
1:1
Б
0:1

Голы

Всего голов

29
23

Голов в среднем за матч

1.32
1.1

Среднее время на гол

68
82

Всего голов

32
33

Голов в среднем за матч

1.52
1.5

Среднее время на гол

59
60

Всего голов

61
56

Голов в среднем за матч

1.42
1.3

Тотал матчей

2.5
40
Больше 93%
Меньше 7%
3
32
Больше 74%
Меньше 26%
11
22
Больше 51%
Меньше 49%
21
10
Больше 23%
Меньше 77%
33
6
Больше 14%
Меньше 86%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
42

Среднее время на гол

63
69

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбергер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mohamed Bamba 6 (1) 0.4
Augustine Boakye 5 0.33
Балло Тьерно 4 (1) 0.27
Циммерманн Бернхард 2 (2) 0.13
Забитцер Томас 1 0.07
Ридер Флориан 1 0.07
Кеннеди Скотт 1 0.07
Омич Эрвин 1 0.07
Писингер Симон 0 0
Баумгартнер Доминик 0 0
Верачниг Николас 0 0
Ибертсбергер Лукас 0 0
Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грубер Андреас 8 0.53
Асллани Фисник 2 0.13
Шмидт Александер 1 0.07
Гуэнуш Хаким 1 0.07
Хандль Йоханнес 1 0.07
Вучич Ромео 1 0.07
Ранфтль Райнхольд 0 0
Фитц Доминик 0 0
Джукич Александар 0 0
Польстер Мануэль 0 0
Фишер Манфред 0 0
Браунёдер Маттиас 0 0
Ayi Silva Kangani 0 0

Карточки

Вольфсбергер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верачниг Николас 5 1
Алтунашвили Сандро 6 0
Augustine Boakye 3 1
Mohamed Bamba 4 0
Ляйтгеб Марио 3 0
Баумгартнер Доминик 3 0
Манфред Шмид 1 1
Шерцер Йонатан 2 0
Писингер Симон 1 0
Ридер Флориан 1 0
Кеннеди Скотт 1 0
Балло Тьерно 1 0
Тиджани Самсон 1 0
Омич Эрвин 1 0
Pascal Muller 1 0
Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинс Марвин 3 2
Галвао Лукас 3 2
Джукич Александар 4 0
Холланд Джеймс 2 1
Грубер Андреас 3 0
Балтакса Матан 3 0
Фитц Доминик 3 0
Хандль Йоханнес 3 0
Хускович Муарем 3 0
Браунёдер Маттиас 1 1
Ранфтль Райнхольд 2 0
Фишер Манфред 2 0
Гуэнуш Хаким 2 0
Кос Мирко 0 1
Поцманн Марвин 1 0
Шмидт Александер 1 0
Фрюхтль Кристиан 1 0
Мейсль Маттео 1 0
Асллани Фисник 1 0
Ayi Silva Kangani 1 0
Michael Wimmer 1 0

Результаты матчей

Вольфсбергер
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Аустрия Вена
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
2
Вольфсбергер
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Аустрия Вена
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

11
7
Вольфсбергер
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Аустрия Вена
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

13
9

Голы по времени матча

Забито

10
7
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
1
10%
3
43%
1-15
2
20%
1
14%
16-30
4
40%
1
14%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
1
10%
1
14%
76-90

Пропущено

12
9
2 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
8%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
3
33%
31-45
3
25%
3
33%
46-60
5
42%
0
0%
61-75
2
17%
1
11%
76-90

Забито

11
7
2 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
2
18%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
9%
1
14%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
4
36%
3
43%
76-90

Пропущено

11
5
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
9%
2
40%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
1
20%
31-45
2
18%
1
20%
46-60
1
9%
1
20%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Забито

21
14
9 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 8
5 Не забивали 7
3
14%
4
29%
1-15
2
10%
1
7%
16-30
4
19%
3
21%
31-45
2
10%
1
7%
46-60
5
24%
1
7%
61-75
5
24%
4
29%
76-90

Пропущено

23
14
6 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 7
2
9%
4
29%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
3
13%
4
29%
31-45
5
22%
4
29%
46-60
6
26%
1
7%
61-75
6
26%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбергер
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 2:3 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:0 Леобен - Вольфсбергер 1:1 Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 2:0
Альтах - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Штурм Грац 1:2 Вольфсбергер - ЛАСК 2:1 Рид - Вольфсбергер 1:2 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 2:3 Рапид Вена - Вольфсбергер 3:3 Вольфсбергер - Хартберг 0:3 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:2 Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 2:1 Куфштайн - Вольфсбергер 0:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - Дебрецен 1:0 Динамо Киев - Вольфсбергер 8:0
Аустрия Вена
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Аустрия Вена - Санкт-Пёльтен 3:2 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:0 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 1:0 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:0
Штурм Грац - Аустрия Вена 0:1 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:2 Аустрия Вена - Блау-Вайсс Линц 4:0 Аустрия Вена - Рапид Вена 0:0 Санкт-Анна - Аустрия Вена 0:4 Альтах - Аустрия Вена 2:1 Хартберг - Аустрия Вена 2:1 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2:2 ЛАСК - Аустрия Вена 2:0 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:0 Аустрия Вена - Легия 3:5 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 2:0 Легия - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 0:2 Борац Баня-Лука - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Штурм Грац 0:3

Результаты матчей

Вольфсбергер
Аустрия Вена

Точный счет

1:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:0
3 раза 43%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
2:3
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:2
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
3
3 раза 43%
2
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Вольфсбергер
Аустрия Вена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
3
4
3
5
1.5
2
5
1
7
2.5
1
6
1
7
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
3
4
3
1.5
2
6
3
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
8
7
7
8
1.5
4
11
4
11
2.5
1
14
1
14
3.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 15 10 3 2 32 - 10 33
2.
Штурм Грац
 15 10 3 2 26 - 11 33
3.
ЛАСК
 15 8 4 3 21 - 13 28
4.
Хартберг
 15 7 4 4 26 - 21 25
5.
Аустрия Клагенфурт
 15 6 6 3 20 - 20 24
6.
Вольфсбергер
 15 6 5 4 23 - 21 23
7.
Аустрия Вена
 15 5 4 6 14 - 14 19
8.
Рапид Вена
 0:0 15 4 7 4 27 - 16 19
9.
Блау-Вайсс Линц
 0:0 15 4 5 6 17 - 26 17
10.
Альтах
 15 3 4 8 10 - 23 13
11.
Сваровски Тироль
 15 2 2 11 15 - 29 8
12.
Аустрия Лустенау
 15 0 3 12 7 - 34 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Штурм Грац
 8 5 2 1 13 - 5 17
3.
Ред Булл Зальцбург
 7 5 0 2 13 - 4 15
4.
Хартберг
 8 4 2 2 12 - 13 14
5.
Вольфсбергер
 8 4 1 3 12 - 10 13
6.
Аустрия Вена
 7 2 4 1 7 - 5 10
7.
Блау-Вайсс Линц
 0:0 7 2 4 1 8 - 9 10
8.
Аустрия Клагенфурт
 7 2 3 2 8 - 11 9
9.
Рапид Вена
 0:0 8 1 5 2 14 - 12 8
10.
Альтах
 7 2 1 4 4 - 8 7
11.
Сваровски Тироль
 7 1 1 5 11 - 16 4
12.
Аустрия Лустенау
 8 0 0 8 4 - 25 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 8 5 3 0 19 - 6 18
2.
Штурм Грац
 7 5 1 1 13 - 6 16
3.
Аустрия Клагенфурт
 8 4 3 1 12 - 9 15
4.
Рапид Вена
 0:0 7 3 2 2 13 - 4 11
5.
Хартберг
 7 3 2 2 14 - 8 11
6.
Вольфсбергер
 7 2 4 1 11 - 11 10
7.
Аустрия Вена
 8 3 0 5 7 - 9 9
8.
ЛАСК
 7 2 2 3 9 - 11 8
9.
Блау-Вайсс Линц
 0:0 8 2 1 5 9 - 17 7
10.
Альтах
 8 1 3 4 6 - 15 6
11.
Сваровски Тироль
 8 1 1 6 4 - 13 4
12.
Аустрия Лустенау
 7 0 3 4 3 - 9 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 8 (2)
Хартберг Энтруп Максимилиан 8 (1)
Аустрия Вена Грубер Андреас 8
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 7 (6)
ЛАСК Жуль Роберт 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Сваровски Тироль Гугганиг Давид 1 5
Хартберг Диаките Усман 1 5
Ред Булл Зальцбург Павлович Страхинья 1 5
Вольфсбергер Верачниг Николас 1 5
Аустрия Вена Мартинс Марвин 2 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Шерцер Йонатан получил желтую карточку от судьи
  • 80'
    Кеннеди Скотт получил желтую карточку от судьи
  • 79'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 78'
    Галвао Лукас получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 76'
    Thierno Ballo уходит с поля. Верачниг Николас выходит вместо него
  • 73'
    Джукич Александар уходит с поля. Matthias Braunoeder выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 50'
      Алтунашвили Сандро получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 33'
      Thierno Ballo сделал результативную передачу.
    • 33'
      Г О О О О Л - Кеннеди Скотт бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Вольфсбергер 1:0 Аустрия Вена онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     